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  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Веллингтон Феникс
3:0
Конец матча
Макартур
0'
1:0
22' Гол
Барбарусес Костас
2:0
29' Гол
Пейн Тим
41' Желтая карточка
Jed Drew
55' Желтая карточка
Руфер Алекс
84' Желтая карточка
Салас Юст
87' Желтая карточка
Завада Оскар
3:0
90' Пенальти
Завада Оскар
90'+5
40
Полсен
Алекс
19
Саттон
Сэм
3
Сармэн
Финн
4
Вуттон
Скотт
6
Пейн
Тим
15
Пеннингтон
Николас
14
Руфер
Алекс
8
Олд
Бенжамин
10
Болл
Дэвид
11
Краев
Божидар
7
Барбарусес
Костас
12
Курто
Филип
20
Kealey
Adamson
6
Ускок
Томислав
4
Юрман
Мэттью
13
Вуйица
Иван
23
Льюис
Клейтон
Рис
14
Попович
Кристиан
37
Jed
Drew
10
Давила
Улисес
24
М`Бомбва
Чарльз
98
Жермен
Валер
Веллингтон Феникс
Макартур

История личных встреч

Веллингтон Феникс
Макартур

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
16.7%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

1:2
0:3
0:1
2:1
4:1
К
2:0
3:1
1:1
0:3
0:1
1:1

Голы

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

2.33
1.5

Среднее время на гол

38
60

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

0.88
1

Среднее время на гол

102
90

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.27
1.36

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

70
66

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барбарусес Костас 13 (1) 0.48
Краев Божидар 6 0.22
Олд Бенжамин 5 0.19
Завада Оскар 5 0.19
Пейн Тим 3 0.11
Руфер Алекс 3 (2) 0.11
Пеннингтон Николас 1 0.04
Oskar van Hattum 1 0.04
Сармэн Финн 1 0.04
Болл Дэвид 0 0
Келли-Хилд Лукас 0 0
Вуттон Скотт 0 0
Салас Юст 0 0
Саттон Сэм 0 0
Аль-Таай Мохамед 0 0
Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жермен Валер 12 (4) 0.44
Давила Улисес 9 0.33
Миллар Мэттью 5 0.19
Jake Hollman 5 0.19
Борджес Рафаэл 4 0.15
Бернардо Эспиноса 3 0.11
Jed Drew 2 0.07
Беккас Кирин 1 0.04
Ускок Томислав 1 0.04
Tommy Smith1 1 0.04
Аугла Али 1 0.04
Ariath Piol 1 0.04
Льюис Клейтон Рис 0 0
Да Силва Даниэль 0 0
Вуйица Иван 0 0
М`Бомбва Чарльз 0 0
Скотадис Джерри 0 0
Yianni Nicolaou 0 0
Kealey Adamson 0 0

Карточки

Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руфер Алекс 7 1
Пеннингтон Николас 5 0
Барбарусес Костас 4 0
Краев Божидар 4 0
Завада Оскар 4 0
Салас Юст 4 0
Саттон Сэм 4 0
Пейн Тим 2 1
Болл Дэвид 3 0
Вуттон Скотт 2 0
Полсен Алекс 2 0
Oskar van Hattum 2 0
Сармэн Финн 2 0
Аль-Таай Мохамед 1 0
Хьюз Исаак 1 0
Келли-Хилд Лукас 1 0
Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беккас Кирин 7 0
Yianni Nicolaou 4 1
Юрман Мэттью 5 0
Жермен Валер 5 0
Льюис Клейтон Рис 5 0
Борджес Рафаэл 5 0
Давила Улисес 4 0
Аспропотамитис Джонатан 4 0
Вуйица Иван 2 1
Ускок Томислав 3 0
Аугла Али 3 0
Jake Hollman 3 0
Jed Drew 3 0
Kealey Adamson 3 0
Стерьовски Майл 2 0
М`Бомбва Чарльз 2 0
Tommy Smith1 0 1
Курто Филип 1 0
Бернардо Эспиноса 1 0
Да Силва Даниэль 1 0
Lachlan Rose 1 0
Isaac Hovar 1 0
Oliver Jones 1 0

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Макартур
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

1
11
Веллингтон Феникс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Макартур
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

17
21
Веллингтон Феникс
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (7)
50% (13)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
50% (13)
15% (4)
Макартур
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

14
15

Упущенные победы

18
32

Голы по времени матча

Забито

18
23
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
8
35%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
4
22%
2
9%
61-75
6
33%
7
30%
76-90

Пропущено

12
20
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
3
25%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
6
50%
5
25%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
2
17%
6
30%
76-90

Забито

19
23
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
3
16%
3
13%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
3
16%
4
17%
31-45
4
21%
4
17%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
4
21%
10
43%
76-90

Пропущено

16
24
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
19%
3
13%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
3
19%
4
17%
46-60
2
13%
7
29%
29%
61-75
6
38%
2
8%
76-90

Забито

37
46
13 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 15
6 Не забивали 2
6
16%
3
7%
1-15
2
5%
10
22%
16-30
5
14%
7
15%
31-45
6
16%
7
15%
46-60
8
22%
2
4%
61-75
10
27%
17
37%
76-90

Пропущено

28
44
9 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 28
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 20
6
21%
6
14%
1-15
1
4%
6
14%
16-30
2
7%
4
9%
31-45
9
32%
9
20%
46-60
2
7%
11
25%
61-75
8
29%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0
Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3
Макартур
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Макартур - ФК Сидней 1:0 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 4:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:3
Брисбен Роар - Макартур 1:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Макартур - Сабах 3:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Макартур - Перт Глори 2:2 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Перт Глори - Макартур 3:2

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
Макартур

Точный счет

1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
4:3
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:2
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
7 раз 58%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
2
7 раз 27%
0
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 38%
2
9 раз 35%
3
3 раза 12%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Веллингтон Феникс
Макартур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
12
2
6
6
1.5
5
9
2
10
2.5
3
11
1
11
3.5
2
12
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
5
9
1.5
9
3
2
12
2.5
2
10
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
24
2
11
15
1.5
14
12
4
22
2.5
5
21
2
24
3.5
2
24
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 27 15 8 4 42 - 26 53
2.
Централ Кост Маринерс
 26 16 4 6 47 - 27 52
3.
Мельбурн Виктори
 26 10 12 4 40 - 29 42
4.
Макартур
 27 11 8 8 45 - 48 41
5.
ФК Сидней
 26 11 5 10 45 - 40 38
6.
Мельбурн Сити
 26 10 6 10 49 - 38 36
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 26 10 4 12 40 - 45 34
8.
Аделаида Юнайтед
 26 9 5 12 52 - 51 32
9.
Брисбен Роар
 27 8 6 13 42 - 55 30
10.
Ньюкасл Джетс
 27 6 10 11 39 - 47 28
11.
Вестерн Юнайтед
 26 7 5 14 36 - 54 26
12.
Перт Глори
 26 5 7 14 45 - 62 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 13 10 2 1 23 - 10 32
2.
Централ Кост Маринерс
 13 8 2 3 26 - 16 26
3.
ФК Сидней
 12 7 2 3 22 - 14 23
4.
Мельбурн Сити
 13 6 5 2 34 - 10 23
5.
Мельбурн Виктори
 12 6 4 2 19 - 11 22
6.
Макартур
 14 5 5 4 22 - 25 20
7.
Аделаида Юнайтед
 14 5 3 6 30 - 28 18
8.
Брисбен Роар
 14 5 3 6 27 - 27 18
9.
Перт Глори
 14 4 4 6 29 - 30 16
10.
Вестерн Юнайтед
 13 4 3 6 18 - 20 15
11.
Вестерн Сидней Уондерерс
 13 4 2 7 22 - 22 14
12.
Ньюкасл Джетс
 13 3 5 5 18 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 13 8 2 3 21 - 11 26
2.
Макартур
 13 6 3 4 23 - 23 21
3.
Веллингтон Феникс
 14 5 6 3 19 - 16 21
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 13 6 2 5 18 - 23 20
5.
Мельбурн Виктори
 14 4 8 2 21 - 18 20
6.
ФК Сидней
 14 4 3 7 23 - 26 15
7.
Аделаида Юнайтед
 12 4 2 6 22 - 23 14
8.
Ньюкасл Джетс
 14 3 5 6 21 - 28 14
9.
Мельбурн Сити
 13 4 1 8 15 - 28 13
10.
Брисбен Роар
 13 3 3 7 15 - 28 12
11.
Вестерн Юнайтед
 13 3 2 8 18 - 34 11
12.
Перт Глори
 12 1 3 8 16 - 32 6
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Перт Глори Таггарт Адам 19 (3)
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 18 (2)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 17 (2)
Аделаида Юнайтед Ибусуки Хироси 15 (3)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 8
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 11
Аделаида Юнайтед Nestor Irankunda 1 8
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 1 7
Перт Глори Сусняр Александар 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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