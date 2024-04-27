Тур: 26. Стадион: Sky Stadium.
3:0
Конец матча
0'
1:0
22' ГолБарбарусес Костас
2:0
29' ГолПейн Тим
41' Желтая карточкаJed Drew
55' Желтая карточкаРуфер Алекс
84' Желтая карточкаСалас Юст
87' Желтая карточкаЗавада Оскар
3:0
90' ПенальтиЗавада Оскар
90'+5
Ход матча
22'
29'
2:0
41'
55'
60'
71'
84'
87'
90'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
40
Полсен
Алекс
19
Саттон
Сэм
6
Пейн
Тим
14
Руфер
Алекс
10
Болл
Дэвид
12
Курто
Филип
13
Вуйица
Иван
37
Jed
Drew
98
Жермен
Валер
- Основной состав
-
40 Полсен АлексВратарь
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Болл ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Данкан ДжекВратарь
- Защитник
-
17 Салас ЮстПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giancarlo Italiano
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Jed DrewПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Жермен ВалерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Скотт УолтерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Ariath Piol
-
31 Lachlan Rose
-
16 Oliver Jones
-
Главный тренер: Mile Sterjovski
История личных встреч
Веллингтон Феникс
Макартур
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
16.7%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
2.33
1.5
Среднее время на гол
38
60
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
0.88
1
Среднее время на гол
102
90
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.27
1.36
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
70
66
Бомбардиры внутри турнира
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барбарусес Костас
|13 (1)
|0.48
|Краев Божидар
|6
|0.22
|Олд Бенжамин
|5
|0.19
|Завада Оскар
|5
|0.19
|Пейн Тим
|3
|0.11
|Руфер Алекс
|3 (2)
|0.11
|Пеннингтон Николас
|1
|0.04
|Oskar van Hattum
|1
|0.04
|Сармэн Финн
|1
|0.04
|Болл Дэвид
|0
|0
|Келли-Хилд Лукас
|0
|0
|Вуттон Скотт
|0
|0
|Салас Юст
|0
|0
|Саттон Сэм
|0
|0
|Аль-Таай Мохамед
|0
|0
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жермен Валер
|12 (4)
|0.44
|Давила Улисес
|9
|0.33
|Миллар Мэттью
|5
|0.19
|Jake Hollman
|5
|0.19
|Борджес Рафаэл
|4
|0.15
|Бернардо Эспиноса
|3
|0.11
|Jed Drew
|2
|0.07
|Беккас Кирин
|1
|0.04
|Ускок Томислав
|1
|0.04
|Tommy Smith1
|1
|0.04
|Аугла Али
|1
|0.04
|Ariath Piol
|1
|0.04
|Льюис Клейтон Рис
|0
|0
|Да Силва Даниэль
|0
|0
|Вуйица Иван
|0
|0
|М`Бомбва Чарльз
|0
|0
|Скотадис Джерри
|0
|0
|Yianni Nicolaou
|0
|0
|Kealey Adamson
|0
|0
Карточки
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руфер Алекс
|7
|1
|Пеннингтон Николас
|5
|0
|Барбарусес Костас
|4
|0
|Краев Божидар
|4
|0
|Завада Оскар
|4
|0
|Салас Юст
|4
|0
|Саттон Сэм
|4
|0
|Пейн Тим
|2
|1
|Болл Дэвид
|3
|0
|Вуттон Скотт
|2
|0
|Полсен Алекс
|2
|0
|Oskar van Hattum
|2
|0
|Сармэн Финн
|2
|0
|Аль-Таай Мохамед
|1
|0
|Хьюз Исаак
|1
|0
|Келли-Хилд Лукас
|1
|0
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беккас Кирин
|7
|0
|Yianni Nicolaou
|4
|1
|Юрман Мэттью
|5
|0
|Жермен Валер
|5
|0
|Льюис Клейтон Рис
|5
|0
|Борджес Рафаэл
|5
|0
|Давила Улисес
|4
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|4
|0
|Вуйица Иван
|2
|1
|Ускок Томислав
|3
|0
|Аугла Али
|3
|0
|Jake Hollman
|3
|0
|Jed Drew
|3
|0
|Kealey Adamson
|3
|0
|Стерьовски Майл
|2
|0
|М`Бомбва Чарльз
|2
|0
|Tommy Smith1
|0
|1
|Курто Филип
|1
|0
|Бернардо Эспиноса
|1
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Lachlan Rose
|1
|0
|Isaac Hovar
|1
|0
|Oliver Jones
|1
|0
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Макартур
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
1
11
Веллингтон Феникс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Макартур
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
11
Упущенные победы
17
21
Веллингтон Феникс
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (7)
50% (13)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
50% (13)
15% (4)
Макартур
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
14
15
Упущенные победы
18
32
Голы по времени матча
Забито
18
23
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
8
35%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
4
22%
2
9%
61-75
6
33%
7
30%
76-90
Пропущено
12
20
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
3
25%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
6
50%
5
25%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
2
17%
6
30%
76-90
Забито
19
23
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
3
16%
3
13%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
3
16%
4
17%
31-45
4
21%
4
17%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
4
21%
10
43%
76-90
Пропущено
16
24
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
19%
3
13%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
3
19%
4
17%
46-60
2
13%
7
29%
29%
61-75
6
38%
2
8%
76-90
Забито
37
46
13 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 15
6 Не забивали 2
6
16%
3
7%
1-15
2
5%
10
22%
16-30
5
14%
7
15%
31-45
6
16%
7
15%
46-60
8
22%
2
4%
61-75
10
27%
17
37%
76-90
Пропущено
28
44
9 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 28
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 20
6
21%
6
14%
1-15
1
4%
6
14%
16-30
2
7%
4
9%
31-45
9
32%
9
20%
46-60
2
7%
11
25%
61-75
8
29%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0
Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3
Макартур
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Макартур - ФК Сидней 1:0 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 4:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:3
Брисбен Роар - Макартур 1:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Макартур - Сабах 3:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Макартур - Перт Глори 2:2 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Перт Глори - Макартур 3:2
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
Макартур
Точный счет
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
4:3
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:2
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
7 раз 58%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
2
7 раз 27%
0
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 38%
2
9 раз 35%
3
3 раза 12%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Веллингтон Феникс
Макартур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
122
66
59
210
311
111
212
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
59
93
212
210
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
242
1115
1412
422
521
224
224
125
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|19 (3)
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|18 (2)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|17 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Ибусуки Хироси
|15 (3)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|13 (4)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|11
|Аделаида Юнайтед
|Nestor Irankunda
|1 8
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|1 7
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 7