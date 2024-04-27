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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Мельбурн Виктори
3:4
Конец матча
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
1:0
4' Гол
Машаш Зинедин
7' Желтая карточка
Икономидис Крис
2:0
15' Гол
Арзани Дэниел
17' Желтая карточка
Чапман Коннор
19' Желтая карточка
Пристман Оскар
2:1
20' Гол
Брук Лаклан
2:2
35' Гол
Миланович Николас
45' Желтая карточка
Клисби Джек
3:2
55' Гол
Арзани Дэниел
3:3
73' Гол
Aydan Hammond
3:4
87' Гол
Пристман Оскар
90'+10

Ход матча

4'
Машаш Зинедин
(Форнароли Бруно)
1:0
7'
Икономидис Крис
 
15'
Арзани Дэниел
(Траоре Адама III)
2:0
17'
Чапман Коннор
 
19'
 
Пристман Оскар
20'
2:1
Брук Лаклан
(Клеур Габриэль)
35'
2:2
Миланович Николас
(Пирьес Дилан)
45'
 
Клисби Джек
46'
Nishan Velupillay
Икономидис Крис
 
46'
Тиг Райан
Боневасиа Ролиней
 
55'
Арзани Дэниел
(Машаш Зинедин)
3:2
61'
 
Marcus Younis
Миланович Николас
61'
 
Aydan Hammond
Пирьес Дилан
69'
 
Нинкович Милош
Брук Лаклан
69'
 
Блэйр Натаниэль
Zachary Sapsford
72'
Хелифи Салим
Арзани Дэниел
 
72'
Броксхэм Ли
Бриммер Джейк
 
73'
3:3
Aydan Hammond
(Marcus Younis)
80'
Фолами Бен
Машаш Зинедин
 
83'
 
Симмонс Айдан
Клисби Джек
87'
3:4
Пристман Оскар
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
20
Иззо
Пол
14
Чапман
Коннор
5
Да
Сильва
Дамьен
21
Родерик
Миранда
3
Траоре
Адама
III
28
Боневасиа
Ролиней
22
Бриммер
Джейк
19
Арзани
Дэниел
8
Машаш
Зинедин
7
Икономидис
Крис
10
Форнароли
Бруно
20
Лоуренс
Томас
29
Шиклуна
Дилан
6
Фильо
Марсело
2
Клеур
Габриэль
19
Клисби
Джек
7
Пирьес
Дилан
36
Пристман
Оскар
14
Миланович
Николас
25
Бриллант
Джошуа
17
Брук
Лаклан
35
Zachary
Sapsford
Мельбурн Виктори
Вестерн Сидней Уондерерс

История личных встреч

Мельбурн Виктори
Вестерн Сидней Уондерерс

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 8 побед

30 матчей

50%
16.7%
33.3%
15 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
15 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.7%
36.7%
26.6%
11 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

3:4
2:1
0:1
1:1
2:0
5:4
2:0
2:1
1:2
0:1
1:2
4:0
3:1
0:3
1:1
0:0
0:3
3:0
2:0
1:1
2:0
0:3
1:2
4:1
3:1
1:1
1:0
1:2
2:1
0:2

Голы

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

2.14
1.44

Среднее время на гол

42
62

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.13
1.14

Среднее время на гол

80
78

Всего голов

48
39

Голов в среднем за матч

1.6
1.3

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

56
69

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 18 (4) 0.67
Машаш Зинедин 7 0.26
Арзани Дэниел 4 (1) 0.15
Да Сильва Дамьен 3 0.11
Nishan Velupillay 2 0.07
Фолами Бен 2 0.07
Тиг Райан 1 0.04
Чапман Коннор 1 0.04
Родерик Миранда 1 0.04
Боневасиа Ролиней 1 0.04
Икономидис Крис 1 0.04
Eli Adams 1 0.04
Траоре Адама III 0 0
Бриммер Джейк 0 0
Герия Джейсон 0 0
Jordi Valadon 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миланович Николас 9 0.33
Брук Лаклан 9 0.33
Антонссон Маркус 5 (1) 0.19
Пирьес Дилан 3 0.11
Фильо Марсело 2 0.07
Юл Валентино 2 0.07
Zachary Sapsford 2 0.07
Боррьелло Брендон 1 0.04
Киттель Сонни 1 0.04
Симмонс Айдан 1 0.04
Хендрикс Йоррит 1 0.04
Пристман Оскар 1 0.04
Marcus Younis 1 0.04
Бриллант Джошуа 1 0.04
Клисби Джек 1 0.04
Расселл Тэйт 1 0.04
Aydan Hammond 1 0.04
Клеур Габриэль 0 0
Alexander Badolato 0 0
Шиклуна Дилан 0 0

Карточки

Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родерик Миранда 8 2
Герия Джейсон 4 1
Да Сильва Дамьен 5 0
Машаш Зинедин 5 0
Траоре Адама III 3 1
Форнароли Бруно 4 0
Чапман Коннор 3 0
Икономидис Крис 3 0
Rai IV 3 0
Арзани Дэниел 3 0
Монге Фабиан 3 0
Nishan Velupillay 3 0
Иззо Пол 2 0
Jordi Valadon 0 1
Хелифи Салим 1 0
Фолами Бен 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Тиг Райан 1 0
Eli Adams 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пристман Оскар 7 0
Фильо Марсело 6 0
Клисби Джек 5 0
Миланович Николас 5 0
Симмонс Айдан 2 1
Нинкович Милош 3 0
Бриллант Джошуа 1 1
Хендрикс Йоррит 1 1
Бидлинг Том 1 1
Расселл Тэйт 1 1
Боррьелло Брендон 2 0
Шиклуна Дилан 2 0
Mark Rudan 1 0
Киттель Сонни 1 0
Лоуренс Томас 1 0
Клеур Габриэль 1 0
Пирьес Дилан 1 0
Alexander Badolato 1 0
Бонетиг Алекс 1 0
Marcus Younis 1 0
Барри Натан 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Вестерн Сидней Уондерерс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

8
8
Мельбурн Виктори
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Вестерн Сидней Уондерерс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
20

Упущенные победы

18
14
Мельбурн Виктори
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (6)
59% (16)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Вестерн Сидней Уондерерс
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

10
26

Упущенные победы

26
22

Голы по времени матча

Забито

24
22
14 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
4
17%
1
5%
1-15
5
21%
5
23%
16-30
5
21%
4
18%
31-45
5
21%
2
9%
46-60
1
4%
5
23%
61-75
4
17%
5
23%
76-90

Пропущено

13
26
6 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
3
23%
4
15%
1-15
2
15%
3
12%
16-30
1
8%
7
27%
31-45
3
23%
1
4%
46-60
3
23%
2
8%
61-75
1
8%
9
35%
76-90

Забито

20
20
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
1
5%
4
20%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
6
30%
4
20%
31-45
3
15%
4
20%
46-60
3
15%
2
10%
61-75
6
30%
4
20%
76-90

Пропущено

19
24
5 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
1
5%
4
17%
1-15
3
16%
3
13%
16-30
1
5%
4
17%
31-45
3
16%
4
17%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
9
47%
5
21%
76-90

Забито

44
42
22 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 11
6 Не забивали 7
5
11%
5
12%
1-15
6
14%
7
17%
16-30
11
25%
8
19%
31-45
8
18%
6
14%
46-60
4
9%
7
17%
61-75
10
23%
9
21%
76-90

Пропущено

32
50
11 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 20
4
13%
8
16%
1-15
5
16%
6
12%
16-30
2
6%
11
22%
31-45
6
19%
5
10%
46-60
5
16%
6
12%
61-75
10
31%
14
28%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:3
Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
Вестерн Сидней Уондерерс

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 26%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:2
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 33%
1
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 37%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Виктори
Вестерн Сидней Уондерерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
7
6
1.5
5
8
3
10
2.5
4
9
1
12
3.5
1
12
1
12
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
7
7
1.5
7
7
2
12
2.5
3
11
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
22
5
14
13
1.5
12
15
5
22
2.5
7
20
2
25
3.5
2
25
1
26
4.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 27 15 8 4 42 - 26 53
2.
Централ Кост Маринерс
 26 16 4 6 47 - 27 52
3.
Мельбурн Виктори
 27 10 12 5 43 - 33 42
4.
Макартур
 27 11 8 8 45 - 48 41
5.
ФК Сидней
 26 11 5 10 45 - 40 38
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 27 11 4 12 44 - 48 37
7.
Мельбурн Сити
 26 10 6 10 49 - 38 36
8.
Аделаида Юнайтед
 26 9 5 12 52 - 51 32
9.
Брисбен Роар
 27 8 6 13 42 - 55 30
10.
Ньюкасл Джетс
 27 6 10 11 39 - 47 28
11.
Вестерн Юнайтед
 26 7 5 14 36 - 54 26
12.
Перт Глори
 26 5 7 14 45 - 62 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 13 10 2 1 23 - 10 32
2.
Централ Кост Маринерс
 13 8 2 3 26 - 16 26
3.
ФК Сидней
 12 7 2 3 22 - 14 23
4.
Мельбурн Сити
 13 6 5 2 34 - 10 23
5.
Мельбурн Виктори
 13 6 4 3 22 - 15 22
6.
Макартур
 14 5 5 4 22 - 25 20
7.
Аделаида Юнайтед
 14 5 3 6 30 - 28 18
8.
Брисбен Роар
 14 5 3 6 27 - 27 18
9.
Перт Глори
 14 4 4 6 29 - 30 16
10.
Вестерн Юнайтед
 13 4 3 6 18 - 20 15
11.
Вестерн Сидней Уондерерс
 13 4 2 7 22 - 22 14
12.
Ньюкасл Джетс
 13 3 5 5 18 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 13 8 2 3 21 - 11 26
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 14 7 2 5 22 - 26 23
3.
Макартур
 13 6 3 4 23 - 23 21
4.
Веллингтон Феникс
 14 5 6 3 19 - 16 21
5.
Мельбурн Виктори
 14 4 8 2 21 - 18 20
6.
ФК Сидней
 14 4 3 7 23 - 26 15
7.
Аделаида Юнайтед
 12 4 2 6 22 - 23 14
8.
Ньюкасл Джетс
 14 3 5 6 21 - 28 14
9.
Мельбурн Сити
 13 4 1 8 15 - 28 13
10.
Брисбен Роар
 13 3 3 7 15 - 28 12
11.
Вестерн Юнайтед
 13 3 2 8 18 - 34 11
12.
Перт Глори
 12 1 3 8 16 - 32 6
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Перт Глори Таггарт Адам 19 (3)
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 18 (3)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 17 (2)
Аделаида Юнайтед Ибусуки Хироси 15 (3)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 8
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 11
Аделаида Юнайтед Nestor Irankunda 1 8
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 1 7
Перт Глори Сусняр Александар 1 7
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    • 46'
      Икономидис Крис уходит с поля. Nishan Velupillay выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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