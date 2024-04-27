Тур: 26. Стадион: ААМИ Парк.
3:4
Конец матча
0'
1:0
4' ГолМашаш Зинедин
7' Желтая карточкаИкономидис Крис
2:0
15' ГолАрзани Дэниел
17' Желтая карточкаЧапман Коннор
19' Желтая карточкаПристман Оскар
2:1
20' ГолБрук Лаклан
2:2
35' ГолМиланович Николас
45' Желтая карточкаКлисби Джек
3:2
55' ГолАрзани Дэниел
3:3
73' ГолAydan Hammond
3:4
87' ГолПристман Оскар
90'+10
Ход матча
4'
1:0
15'
17'
19'
20'
2:1
35'
45'
55'
3:2
73'
3:3
87'
3:4
Прогноз на матч от Liveresult
20
Иззо
Пол
19
Клисби
Джек
17
Брук
Лаклан
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
-
23 Хелифи СалимПолузащитник
-
25 Тиг РайанПолузащитник
-
30 Ahmad Taleb
-
-
37 Kasey Bos
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брук ЛакланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Барри НатанЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Рудан Марк
История личных встреч
Мельбурн Виктори
Вестерн Сидней Уондерерс
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 8 побед
30 матчей
50%
16.7%
33.3%
15 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
15 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.7%
36.7%
26.6%
11 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
23
Голов в среднем за матч
2.14
1.44
Среднее время на гол
42
62
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.13
1.14
Среднее время на гол
80
78
Всего голов
48
39
Голов в среднем за матч
1.6
1.3
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
56
69
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|18 (4)
|0.67
|Машаш Зинедин
|7
|0.26
|Арзани Дэниел
|4 (1)
|0.15
|Да Сильва Дамьен
|3
|0.11
|Nishan Velupillay
|2
|0.07
|Фолами Бен
|2
|0.07
|Тиг Райан
|1
|0.04
|Чапман Коннор
|1
|0.04
|Родерик Миранда
|1
|0.04
|Боневасиа Ролиней
|1
|0.04
|Икономидис Крис
|1
|0.04
|Eli Adams
|1
|0.04
|Траоре Адама III
|0
|0
|Бриммер Джейк
|0
|0
|Герия Джейсон
|0
|0
|Jordi Valadon
|0
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миланович Николас
|9
|0.33
|Брук Лаклан
|9
|0.33
|Антонссон Маркус
|5 (1)
|0.19
|Пирьес Дилан
|3
|0.11
|Фильо Марсело
|2
|0.07
|Юл Валентино
|2
|0.07
|Zachary Sapsford
|2
|0.07
|Боррьелло Брендон
|1
|0.04
|Киттель Сонни
|1
|0.04
|Симмонс Айдан
|1
|0.04
|Хендрикс Йоррит
|1
|0.04
|Пристман Оскар
|1
|0.04
|Marcus Younis
|1
|0.04
|Бриллант Джошуа
|1
|0.04
|Клисби Джек
|1
|0.04
|Расселл Тэйт
|1
|0.04
|Aydan Hammond
|1
|0.04
|Клеур Габриэль
|0
|0
|Alexander Badolato
|0
|0
|Шиклуна Дилан
|0
|0
Карточки
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|8
|2
|Герия Джейсон
|4
|1
|Да Сильва Дамьен
|5
|0
|Машаш Зинедин
|5
|0
|Траоре Адама III
|3
|1
|Форнароли Бруно
|4
|0
|Чапман Коннор
|3
|0
|Икономидис Крис
|3
|0
|Rai IV
|3
|0
|Арзани Дэниел
|3
|0
|Монге Фабиан
|3
|0
|Nishan Velupillay
|3
|0
|Иззо Пол
|2
|0
|Jordi Valadon
|0
|1
|Хелифи Салим
|1
|0
|Фолами Бен
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Тиг Райан
|1
|0
|Eli Adams
|1
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пристман Оскар
|7
|0
|Фильо Марсело
|6
|0
|Клисби Джек
|5
|0
|Миланович Николас
|5
|0
|Симмонс Айдан
|2
|1
|Нинкович Милош
|3
|0
|Бриллант Джошуа
|1
|1
|Хендрикс Йоррит
|1
|1
|Бидлинг Том
|1
|1
|Расселл Тэйт
|1
|1
|Боррьелло Брендон
|2
|0
|Шиклуна Дилан
|2
|0
|Mark Rudan
|1
|0
|Киттель Сонни
|1
|0
|Лоуренс Томас
|1
|0
|Клеур Габриэль
|1
|0
|Пирьес Дилан
|1
|0
|Alexander Badolato
|1
|0
|Бонетиг Алекс
|1
|0
|Marcus Younis
|1
|0
|Барри Натан
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Вестерн Сидней Уондерерс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
8
8
Мельбурн Виктори
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Вестерн Сидней Уондерерс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
20
Упущенные победы
18
14
Мельбурн Виктори
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (6)
59% (16)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Вестерн Сидней Уондерерс
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
10
26
Упущенные победы
26
22
Голы по времени матча
Забито
24
22
14 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
4
17%
1
5%
1-15
5
21%
5
23%
16-30
5
21%
4
18%
31-45
5
21%
2
9%
46-60
1
4%
5
23%
61-75
4
17%
5
23%
76-90
Пропущено
13
26
6 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
3
23%
4
15%
1-15
2
15%
3
12%
16-30
1
8%
7
27%
31-45
3
23%
1
4%
46-60
3
23%
2
8%
61-75
1
8%
9
35%
76-90
Забито
20
20
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
1
5%
4
20%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
6
30%
4
20%
31-45
3
15%
4
20%
46-60
3
15%
2
10%
61-75
6
30%
4
20%
76-90
Пропущено
19
24
5 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
1
5%
4
17%
1-15
3
16%
3
13%
16-30
1
5%
4
17%
31-45
3
16%
4
17%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
9
47%
5
21%
76-90
Забито
44
42
22 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 11
6 Не забивали 7
5
11%
5
12%
1-15
6
14%
7
17%
16-30
11
25%
8
19%
31-45
8
18%
6
14%
46-60
4
9%
7
17%
61-75
10
23%
9
21%
76-90
Пропущено
32
50
11 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 20
4
13%
8
16%
1-15
5
16%
6
12%
16-30
2
6%
11
22%
31-45
6
19%
5
10%
46-60
5
16%
6
12%
61-75
10
31%
14
28%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:3
Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
Вестерн Сидней Уондерерс
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 26%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:2
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 33%
1
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 37%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Виктори
Вестерн Сидней Уондерерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
76
58
310
49
112
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
77
77
212
311
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
225
1413
1215
522
720
225
225
126
126
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|19 (3)
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|18 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|17 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Ибусуки Хироси
|15 (3)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|13 (4)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|11
|Аделаида Юнайтед
|Nestor Irankunda
|1 8
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|1 7
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 7