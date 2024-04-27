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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 35. Стадион: .
Брешия
0:0
Конец матча
Специя
0'
45' Желтая карточка
Виньяли Лука
66' Желтая карточка
Бизоли Димитри
87' Желтая карточка
Матею Алеш
90'+5

Ход матча

45'
 
Виньяли Лука
46'
Бертаньоли Массимо
Бьярнасон Биркир
 
56'
 
Rachid Kouda
Бандинелли Филиппо
56'
 
Верде Даниэле
Фальчинелли Диего
65'
Уар Матье
Бесаджо Микеле
 
65'
Пагера Фабрицио
Ван Де Лои Томми
 
66'
Бизоли Димитри
 
71'
 
Реца Аркадиуш
Виньяли Лука
77'
Matteo Ferro
Галацци Николас
 
84'
 
Ягелло Филип
Элия Сальваторе
84'
 
Эспозито Франческо
Ди Серио Джузеппе
87'
 
Матею Алеш

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 445 Количество передач 330
  • 57 Владение мячом, % 43
1
Леццерини
Лука
24
Дикманн
Лоренцо
15
Кистана
Андреа
28
Адорни
Давиде
18
Яллоу
Александр
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
39
Бесаджо
Микеле
23
Галацци
Николас
7
Бьярнасон
Биркир
9
Бьянки
Флавио
1
Зут
Йерун
37
Матею
Алеш
55
Христов
Петко
43
Николау
Димитрис
7
Элия
Сальваторе
8
Надь
Адам
10
Эспозито
Сальваторе
25
Бандинелли
Филиппо
14
Виньяли
Лука
16
Фальчинелли
Диего
20
Ди
Серио
Джузеппе
Брешия
4-3-2-1
Специя
3-5-2

История личных встреч

Брешия
Специя

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

19 матчей

10.5%
36.8%
52.7%
2 победы 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

5.3%
42.1%
52.6%
1 победа 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед

История матчей

СB
0:0
К
3:1
СB
4:4
СB
3:2
СB
0:1
СB
1:1
СB
1:1
СB
2:0
СB
2:1
СB
1:1
К
1:0
СB
4:1
СB
0:1
СB
0:2
СB
2:2
СB
0:0
СB
3:1
СB
1:0
СB
1:0

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1
0.82

Среднее время на гол

90
110

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.91
1.25

Среднее время на гол

47
72

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

1.53
1

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

58
90

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боррелли Дженнаро 9 (1) 0.26
Мончини Габриэле 8 (2) 0.23
Бьярнасон Биркир 4 0.11
Галацци Николас 3 0.09
Бьянки Флавио 3 0.09
Бизоли Димитри 2 0.06
Яллоу Александр 2 0.06
Дикманн Лоренцо 1 0.03
Пагера Фабрицио 1 0.03
Адорни Давиде 1 0.03
Бертаньоли Массимо 1 0.03
Папетти Андреа 0 0
Riccardo Fogliata 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 7 (3) 0.2
Моро Лука 4 (1) 0.11
Христов Петко 3 0.09
Rachid Kouda 2 0.06
Реца Аркадиуш 2 0.06
Ди Серио Джузеппе 2 0.06
Эспозито Франческо 2 0.06
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.03
Виньяли Лука 1 0.03
Ягелло Филип 1 0.03
Матею Алеш 1 0.03
Мюль Лукас 1 0.03
Антонуччи Мирко 1 0.03
Гелашвили Ива 1 0.03
Бертола Николо 1 0.03
Фальчинелли Диего 0 0
Николау Димитрис 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Элия Сальваторе 0 0
Журковски Шимон 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пагера Фабрицио 8 0
Кистана Андреа 8 0
Олзер Джакомо 6 1
Бизоли Димитри 7 0
Дикманн Лоренцо 7 0
Галацци Николас 6 0
Адорни Давиде 5 0
Фарес Мохамед 5 0
Ван Де Лои Томми 5 0
Бертаньоли Массимо 5 0
Уар Матье 3 1
Боррелли Дженнаро 4 0
Бьярнасон Биркир 3 0
Яллоу Александр 3 0
Бесаджо Микеле 3 0
Мончини Габриэле 2 0
Папетти Андреа 2 0
Леццерини Лука 1 0
Андреаччи Лоренцо 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Riccardo Fogliata 1 0
Matteo Ferro 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассата Франческо 11 0
Николау Димитрис 8 1
Rachid Kouda 8 0
Эспозито Сальваторе 7 0
Журковски Шимон 5 1
Бертола Николо 4 1
Матею Алеш 5 0
Бандинелли Филиппо 5 0
Элия Сальваторе 5 0
Амьен-Аду Кельвен 4 0
Мюль Лукас 4 0
Экдаль Альбин 2 1
Гелашвили Ива 2 1
Верде Даниэле 3 0
Надь Адам 3 0
Христов Петко 3 0
Антонуччи Мирко 3 0
Моро Лука 3 0
Эспозито Франческо 3 0
Фальчинелли Диего 2 0
Дронговски Бартломей 2 0
Виньяли Лука 2 0
Пьетра Никколо 2 0
Канделари Пьетро 2 0
Лука Д'Анджело 0 1
Реца Аркадиуш 1 0
Gregorio Tanco 1 0
Giovanni Corradini 1 0

Результаты матчей

Брешия
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Специя
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
12% (2)
82% (14)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

5
10
Брешия
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Специя
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
39% (7)
61% (11)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

14
13
Брешия
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (11)
46% (16)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
46% (16)
26% (9)
Специя
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (7)
66% (23)
14% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (4)
46% (16)
43% (15)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

19
23

Голы по времени матча

Забито

19
17
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
24 Не забивали 25
3
16%
1
6%
1-15
1
5%
4
24%
16-30
4
21%
5
29%
29%
31-45
5
26%
2
12%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
4
21%
2
12%
76-90

Пропущено

17
29
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
4
24%
3
10%
1-15
3
18%
2
7%
16-30
3
18%
4
14%
31-45
1
6%
7
24%
46-60
1
6%
4
14%
61-75
5
29%
29%
9
31%
76-90

Забито

16
15
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
23 Не забивали 25
2
13%
3
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
4
27%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
5
31%
5
33%
76-90

Пропущено

21
16
14 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
8
38%
2
13%
1-15
4
19%
2
13%
16-30
2
10%
4
25%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
4
19%
4
25%
76-90

Забито

35
32
14 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 11
12 Не забивали 15
5
14%
4
13%
1-15
3
9%
4
13%
16-30
6
17%
9
28%
31-45
7
20%
4
13%
46-60
5
14%
4
13%
61-75
9
26%
7
22%
76-90

Пропущено

38
45
24 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 28
20 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 25
12
32%
5
11%
1-15
7
18%
4
9%
16-30
5
13%
8
18%
31-45
3
8%
9
20%
46-60
2
5%
6
13%
61-75
9
24%
13
29%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Брешия - Тернана 0:0 Венеция - Брешия 2:0 Брешия - Пиза 3:1 Козенца - Брешия 1:2
Брешия - Катанзаро 1:1 Парма - Брешия 2:1 Брешия - Палермо 4:2 Асколи - Брешия 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Сампдория - Брешия 1:1 Комо - Брешия 1:0 Брешия - Читтаделла 2:0 Кремонезе - Брешия 1:0 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1
Специя
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Специя - Сампдория 0:0 Парма - Специя 2:0 Специя - Лекко 1:1 Специя - Асколи 2:1
Реджана - Специя 0:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Бари - Специя 1:1 Специя - ФералпиСало 0:2 Модена - Специя 0:0 Специя - Читтаделла 4:2 Тернана - Специя 1:1 Специя - Катанзаро 1:1 Пиза - Специя 2:3 Специя - Кремонезе 0:1 Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1

Результаты матчей

Брешия
Специя

Точный счет

0:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
9 раз 50%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:1
9 раз 26%
0:0
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
8 раз 23%
1:1
5 раз 14%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 37%
0
12 раз 34%
2
6 раз 17%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
0
17 раз 49%
1
9 раз 26%
2
6 раз 17%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Брешия
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
9
8
5
13
1.5
4
13
3
15
2.5
1
16
1
17
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
9
9
5
12
1.5
5
13
1
16
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
12
0.5
Больше Меньше
18
17
10
25
1.5
9
26
4
31
2.5
3
32
1
34
3.5
1
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 35 21 10 4 63 - 32 73
2.
Комо
 34 20 7 7 54 - 37 67
3.
Венеция
 35 20 7 8 64 - 40 67
4.
Кремонезе
 35 17 9 9 44 - 30 60
5.
Катанзаро
 35 16 9 10 55 - 44 57
6.
Палермо
 34 14 10 10 58 - 48 52
7.
Сампдория
 34 13 8 13 47 - 48 47
8.
Брешия
 35 11 14 10 38 - 35 47
9.
Пиза
 35 11 12 12 47 - 48 45
10.
Читтаделла
 34 11 11 12 37 - 40 44
11.
Зюйдтироль
 35 11 10 14 40 - 42 43
12.
Модена
 35 9 16 10 38 - 44 43
13.
Реджана
 34 8 16 10 34 - 42 40
14.
Козенца
 34 9 12 13 39 - 38 39
15.
Тернана
 35 9 10 16 38 - 46 37
16.
Асколи
 35 8 13 14 34 - 38 37
17.
Специя
 35 7 16 12 31 - 46 37
18.
Бари
 34 7 15 12 33 - 43 36
19.
ФералпиСало
 34 8 7 19 40 - 59 31
20.
Лекко
 35 6 8 21 32 - 66 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 18 12 3 3 39 - 24 39
2.
Парма
 18 11 6 1 33 - 16 39
3.
Комо
 17 11 4 2 29 - 17 37
4.
Катанзаро
 17 8 4 5 30 - 23 28
5.
Палермо
 17 8 3 6 30 - 23 27
6.
Кремонезе
 17 7 5 5 21 - 14 26
7.
Брешия
 18 6 8 4 20 - 16 26
8.
Читтаделла
 17 7 4 6 23 - 20 25
9.
Пиза
 18 6 7 5 28 - 25 25
10.
Зюйдтироль
 17 6 5 6 19 - 17 23
11.
Бари
 17 5 8 4 18 - 18 23
12.
Модена
 18 6 5 7 19 - 21 23
13.
Сампдория
 17 6 3 8 23 - 24 21
14.
Асколи
 17 4 8 5 17 - 14 20
15.
Специя
 17 4 8 5 15 - 16 20
16.
Тернана
 18 4 7 7 15 - 16 19
17.
Козенца
 17 4 6 7 23 - 22 18
18.
Реджана
 17 2 10 5 14 - 23 16
19.
Лекко
 17 4 2 11 17 - 30 14
20.
ФералпиСало
 17 3 4 10 23 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 17 10 4 3 30 - 16 34
2.
Кремонезе
 18 10 4 4 23 - 16 34
3.
Комо
 17 9 3 5 25 - 20 30
4.
Катанзаро
 18 8 5 5 25 - 21 29
5.
Венеция
 17 8 4 5 25 - 16 28
6.
Сампдория
 17 7 5 5 24 - 24 26
7.
Палермо
 17 6 7 4 28 - 25 25
8.
Реджана
 17 6 6 5 20 - 19 24
9.
Козенца
 17 5 6 6 16 - 16 21
10.
Брешия
 17 5 6 6 18 - 19 21
11.
Пиза
 17 5 5 7 19 - 23 20
12.
Модена
 17 3 11 3 19 - 23 20
13.
Зюйдтироль
 18 5 5 8 21 - 25 20
14.
Читтаделла
 17 4 7 6 14 - 20 19
15.
Тернана
 17 5 3 9 23 - 30 18
16.
ФералпиСало
 17 5 3 9 17 - 28 18
17.
Асколи
 18 4 5 9 17 - 24 17
18.
Специя
 18 3 8 7 16 - 30 17
19.
Бари
 17 2 7 8 15 - 25 13
20.
Лекко
 18 2 6 10 15 - 36 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 20 (4)
Палермо Брунори Маттео 15 (5)
Козенца Тутино Дженнаро 15 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 14
Бьянко Алессандро 14
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Виньяли Лука получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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