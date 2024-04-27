Тур: 35. Стадион: Марио Ригамонти.
0'
45' Желтая карточкаВиньяли Лука
66' Желтая карточкаБизоли Димитри
87' Желтая карточкаМатею Алеш
90'+5
Ход матча
45'
66'
87'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
445 Количество передач 330
-
57 Владение мячом, % 43
37
Матею
Алеш
14
Виньяли
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
31 Matteo Ferro
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Виньяли ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
-
97 Ягелло ФилипНападающий
-
-
80 Rachid Kouda
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Брешия
Специя
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
19 матчей
10.5%
36.8%
52.7%
2 победы 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
5.3%
42.1%
52.6%
1 победа 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1
0.82
Среднее время на гол
90
110
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
1.91
1.25
Среднее время на гол
47
72
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
1.53
1
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
58
90
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боррелли Дженнаро
|9 (1)
|0.26
|Мончини Габриэле
|8 (2)
|0.23
|Бьярнасон Биркир
|4
|0.11
|Галацци Николас
|3
|0.09
|Бьянки Флавио
|3
|0.09
|Бизоли Димитри
|2
|0.06
|Яллоу Александр
|2
|0.06
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.03
|Пагера Фабрицио
|1
|0.03
|Адорни Давиде
|1
|0.03
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.03
|Папетти Андреа
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|7 (3)
|0.2
|Моро Лука
|4 (1)
|0.11
|Христов Петко
|3
|0.09
|Rachid Kouda
|2
|0.06
|Реца Аркадиуш
|2
|0.06
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0.06
|Эспозито Франческо
|2
|0.06
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.03
|Виньяли Лука
|1
|0.03
|Ягелло Филип
|1
|0.03
|Матею Алеш
|1
|0.03
|Мюль Лукас
|1
|0.03
|Антонуччи Мирко
|1
|0.03
|Гелашвили Ива
|1
|0.03
|Бертола Николо
|1
|0.03
|Фальчинелли Диего
|0
|0
|Николау Димитрис
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Элия Сальваторе
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пагера Фабрицио
|8
|0
|Кистана Андреа
|8
|0
|Олзер Джакомо
|6
|1
|Бизоли Димитри
|7
|0
|Дикманн Лоренцо
|7
|0
|Галацци Николас
|6
|0
|Адорни Давиде
|5
|0
|Фарес Мохамед
|5
|0
|Ван Де Лои Томми
|5
|0
|Бертаньоли Массимо
|5
|0
|Уар Матье
|3
|1
|Боррелли Дженнаро
|4
|0
|Бьярнасон Биркир
|3
|0
|Яллоу Александр
|3
|0
|Бесаджо Микеле
|3
|0
|Мончини Габриэле
|2
|0
|Папетти Андреа
|2
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Андреаччи Лоренцо
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
|Riccardo Fogliata
|1
|0
|Matteo Ferro
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассата Франческо
|11
|0
|Николау Димитрис
|8
|1
|Rachid Kouda
|8
|0
|Эспозито Сальваторе
|7
|0
|Журковски Шимон
|5
|1
|Бертола Николо
|4
|1
|Матею Алеш
|5
|0
|Бандинелли Филиппо
|5
|0
|Элия Сальваторе
|5
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|4
|0
|Мюль Лукас
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Гелашвили Ива
|2
|1
|Верде Даниэле
|3
|0
|Надь Адам
|3
|0
|Христов Петко
|3
|0
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Моро Лука
|3
|0
|Эспозито Франческо
|3
|0
|Фальчинелли Диего
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|2
|0
|Виньяли Лука
|2
|0
|Пьетра Никколо
|2
|0
|Канделари Пьетро
|2
|0
|Лука Д'Анджело
|0
|1
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Gregorio Tanco
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
Результаты матчей
Брешия
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Специя
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
12% (2)
82% (14)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
5
10
Брешия
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Специя
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
39% (7)
61% (11)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
14
13
Брешия
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (11)
46% (16)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
46% (16)
26% (9)
Специя
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (7)
66% (23)
14% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (4)
46% (16)
43% (15)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
19
23
Голы по времени матча
Забито
19
17
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
24 Не забивали 25
3
16%
1
6%
1-15
1
5%
4
24%
16-30
4
21%
5
29%
29%
31-45
5
26%
2
12%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
4
21%
2
12%
76-90
Пропущено
17
29
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
4
24%
3
10%
1-15
3
18%
2
7%
16-30
3
18%
4
14%
31-45
1
6%
7
24%
46-60
1
6%
4
14%
61-75
5
29%
29%
9
31%
76-90
Забито
16
15
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
23 Не забивали 25
2
13%
3
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
4
27%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
5
31%
5
33%
76-90
Пропущено
21
16
14 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
8
38%
2
13%
1-15
4
19%
2
13%
16-30
2
10%
4
25%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
4
19%
4
25%
76-90
Забито
35
32
14 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 11
12 Не забивали 15
5
14%
4
13%
1-15
3
9%
4
13%
16-30
6
17%
9
28%
31-45
7
20%
4
13%
46-60
5
14%
4
13%
61-75
9
26%
7
22%
76-90
Пропущено
38
45
24 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 28
20 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 25
12
32%
5
11%
1-15
7
18%
4
9%
16-30
5
13%
8
18%
31-45
3
8%
9
20%
46-60
2
5%
6
13%
61-75
9
24%
13
29%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Брешия - Тернана 0:0 Венеция - Брешия 2:0 Брешия - Пиза 3:1 Козенца - Брешия 1:2
Брешия - Катанзаро 1:1 Парма - Брешия 2:1 Брешия - Палермо 4:2 Асколи - Брешия 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Сампдория - Брешия 1:1 Комо - Брешия 1:0 Брешия - Читтаделла 2:0 Кремонезе - Брешия 1:0 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1
Специя
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Специя - Сампдория 0:0 Парма - Специя 2:0 Специя - Лекко 1:1 Специя - Асколи 2:1
Реджана - Специя 0:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Бари - Специя 1:1 Специя - ФералпиСало 0:2 Модена - Специя 0:0 Специя - Читтаделла 4:2 Тернана - Специя 1:1 Специя - Катанзаро 1:1 Пиза - Специя 2:3 Специя - Кремонезе 0:1 Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1
Результаты матчей
Брешия
Специя
Точный счет
0:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
9 раз 50%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:1
9 раз 26%
0:0
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
8 раз 23%
1:1
5 раз 14%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 37%
0
12 раз 34%
2
6 раз 17%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
0
17 раз 49%
1
9 раз 26%
2
6 раз 17%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Брешия
Специя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
98
513
413
315
116
117
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
99
512
513
116
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2312
Больше Меньше
1817
1025
926
431
332
134
134
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|20 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|15 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 14
|Бьянко Алессандро
|14