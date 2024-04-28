Тур: 26. Стадион: Юбилейный стадион Нетстрата.
3:0
Перерыв
0'
1:0
5' ГолКортни-Перкинс Джордан
2:0
41' ГолЛолли Джо
45' Желтая карточкаAlen Stajcic
45' Желтая карточкаАмини Мустафа
3:0
45' ПенальтиБрэттан Люк
Ход матча
5'
41'
2:0
45'
45'
45'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
23
Грант
Райан
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
11
Мак
Роберт
22
Таггарт
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мак РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Таггарт АдамНападающий
- Запасные игроки
-
77 Камау БрюсПолузащитник
-
19 Остлер ТрентПолузащитник
-
36 Khoa Ngo
-
-
-
-
13 Cameron Cook
-
Главный тренер: Alen Stajcic
История личных встреч
ФК Сидней
Перт Глори
32 матча
93.8%
6.3%
30 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.9%
28.1%
23 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.9%
25%
3.1%
23 победы 8 ничьих 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед
49 матчей
61.2%
18.4%
20.4%
30 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
46.9%
34.7%
18.4%
23 победы 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
46.9%
30.6%
22.5%
23 победы 15 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
55
43
Голов в среднем за матч
2.29
1.72
Среднее время на гол
39
52
Всего голов
25
27
Голов в среднем за матч
1
1.13
Среднее время на гол
90
80
Всего голов
80
70
Голов в среднем за матч
1.63
1.43
Тотал матчей
2.5
45
Больше 92%
Меньше 8%
4
41
Больше 84%
Меньше 16%
8
31
Больше 63%
Меньше 37%
18
17
Больше 35%
Меньше 65%
32
11
Больше 22%
Меньше 78%
38
4
Больше 8%
Меньше 92%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
Среднее время на гол
55
63
Бомбардиры внутри турнира
ФК Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Fabio da Silva2
|11 (3)
|0.41
|Лолли Джо
|10 (1)
|0.37
|Мак Роберт
|6
|0.22
|Касерес Энтони
|3
|0.11
|Кучарски Джейден
|3
|0.11
|Грант Райан
|3
|0.11
|Кортни-Перкинс Джордан
|3
|0.11
|Берджесс Макс
|2
|0.07
|Вуд Патрик
|1
|0.04
|Брэттан Люк
|1 (1)
|0.04
|Гирдвуд-Райх Джейк
|1
|0.04
|Родуэлл Джек
|1
|0.04
|Кинг Джоэл
|1
|0.04
|Corey Hollman
|0
|0
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таггарт Адам
|19
|0.7
|Цолаковски Стефан
|6
|0.22
|David Williams III
|5
|0.19
|Сусняр Александар
|2
|0.07
|Амини Мустафа
|2 (2)
|0.07
|Kaelan Majekodunmi
|2
|0.07
|Daniel Bennie
|1
|0.04
|Божанич Оливер
|1
|0.04
|Хелифи Салим
|1
|0.04
|Иванович Люк
|1
|0.04
|Карлуччо Джеррод
|1
|0.04
|Биверс Марк
|1
|0.04
|Роулинс Джошуа
|1
|0.04
|Joel Anasmo
|1
|0.04
|Giordano Colli
|0
|0
|Кутрумбис Джон
|0
|0
|Riley Warland
|0
|0
|Остлер Трент
|0
|0
|Jacob Muir
|0
|0
Карточки
ФК Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гирдвуд-Райх Джейк
|4
|2
|Брэттан Люк
|7
|0
|Вуд Патрик
|3
|1
|Берджесс Макс
|4
|0
|Кинг Джоэл
|4
|0
|Рэдмейн Эндрю
|2
|1
|Грант Райан
|3
|0
|Габриэл Барбоза
|3
|0
|Мак Роберт
|1
|1
|Ufuk Talay
|2
|0
|Fabio da Silva2
|2
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|2
|0
|Corey Hollman
|2
|0
|Кучарски Джейден
|2
|0
|Hayden Matthews
|2
|0
|Стив Корика
|1
|0
|Родуэлл Джек
|1
|0
|Касерес Энтони
|1
|0
|Лолли Джо
|1
|0
|Nathan Amanatidis
|1
|0
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сусняр Александар
|7
|1
|Амини Мустафа
|6
|0
|Giordano Colli
|6
|0
|Цолаковски Стефан
|5
|0
|Карлуччо Джеррод
|5
|0
|Кутрумбис Джон
|5
|0
|Alen Stajcic
|5
|0
|Камау Брюс
|2
|1
|Таггарт Адам
|3
|0
|Роулинс Джошуа
|3
|0
|Биверс Марк
|1
|1
|Хелифи Салим
|1
|0
|Сэил Оливер
|1
|0
|David Williams III
|1
|0
|Riley Warland
|1
|0
|Иванович Люк
|1
|0
|Остлер Трент
|1
|0
|Cameron Cook
|1
|0
|Jacob Muir
|1
|0
Результаты матчей
ФК Сидней
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Перт Глори
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
2
16
ФК Сидней
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Перт Глори
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
17
19
Упущенные победы
18
17
ФК Сидней
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
23% (6)
27% (7)
Перт Глори
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
27% (7)
38% (10)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
25
19
Упущенные победы
20
33
Голы по времени матча
Забито
21
19
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 2
17 Не забивали 16
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
4
19%
2
11%
31-45
1
5%
4
21%
46-60
4
19%
4
21%
61-75
8
38%
7
37%
76-90
Пропущено
15
29
2 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
1
7%
4
14%
1-15
1
7%
7
24%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
5
33%
3
10%
61-75
8
53%
5
17%
76-90
Забито
24
29
17 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
10
42%
2
7%
1-15
1
4%
6
21%
16-30
6
25%
3
10%
31-45
4
17%
4
14%
46-60
1
4%
7
24%
61-75
2
8%
7
24%
76-90
Пропущено
25
30
15 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
1
4%
3
10%
1-15
8
32%
5
17%
16-30
6
24%
8
27%
31-45
6
24%
4
13%
46-60
4
16%
5
17%
61-75
0
0%
5
17%
76-90
Забито
45
48
25 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 33
17 Забивали первыми 9
7 Не забивали 3
11
24%
2
4%
1-15
4
9%
8
17%
16-30
10
22%
5
10%
31-45
5
11%
8
17%
46-60
5
11%
11
23%
61-75
10
22%
14
29%
29%
76-90
Пропущено
40
59
17 В 1-м тайме 31
23 Во 2-м тайме 28
9 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 23
2
5%
7
12%
1-15
9
23%
12
20%
16-30
6
15%
12
20%
31-45
6
15%
10
17%
46-60
9
23%
8
14%
61-75
8
20%
10
17%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Сидней
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Макартур - ФК Сидней 1:0 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Перт Глори - ФК Сидней 1:1
ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Макартур 0:2
Перт Глори
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:4 Мельбурн Сити - Перт Глори 8:0 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:4 Перт Глори - ФК Сидней 1:1
Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Макартур - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Макартур 3:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2
Результаты матчей
ФК Сидней
Перт Глори
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
3:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
5 раз 36%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
4:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:2
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
3:4
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 27%
1
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
2
10 раз 38%
1
6 раз 23%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ФК Сидней
Перт Глори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
131
75
104
48
59
210
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
93
68
66
410
111
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
224
1313
1610
818
620
422
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|15
|8
|4
|42 - 26
|53
|2.
|26
|16
|4
|6
|47 - 27
|52
|3.
|27
|10
|12
|5
|43 - 33
|42
|4.
|3:0
|27
|12
|5
|10
|48 - 40
|41
|5.
|27
|11
|8
|8
|45 - 48
|41
|6.
|27
|11
|4
|12
|44 - 48
|37
|7.
|26
|10
|6
|10
|49 - 38
|36
|8.
|26
|9
|5
|12
|52 - 51
|32
|9.
|27
|8
|6
|13
|42 - 55
|30
|10.
|27
|6
|10
|11
|39 - 47
|28
|11.
|26
|7
|5
|14
|36 - 54
|26
|12.
|0:3
|27
|5
|7
|15
|45 - 65
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|23 - 10
|32
|2.
|3:0
|13
|8
|2
|3
|25 - 14
|26
|3.
|13
|8
|2
|3
|26 - 16
|26
|4.
|13
|6
|5
|2
|34 - 10
|23
|5.
|13
|6
|4
|3
|22 - 15
|22
|6.
|14
|5
|5
|4
|22 - 25
|20
|7.
|14
|5
|3
|6
|30 - 28
|18
|8.
|14
|5
|3
|6
|27 - 27
|18
|9.
|0:3
|14
|4
|4
|6
|29 - 30
|16
|10.
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|11.
|13
|4
|2
|7
|22 - 22
|14
|12.
|13
|3
|5
|5
|18 - 19
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|2
|3
|21 - 11
|26
|2.
|14
|7
|2
|5
|22 - 26
|23
|3.
|13
|6
|3
|4
|23 - 23
|21
|4.
|14
|5
|6
|3
|19 - 16
|21
|5.
|14
|4
|8
|2
|21 - 18
|20
|6.
|3:0
|14
|4
|3
|7
|23 - 26
|15
|7.
|12
|4
|2
|6
|22 - 23
|14
|8.
|14
|3
|5
|6
|21 - 28
|14
|9.
|13
|4
|1
|8
|15 - 28
|13
|10.
|13
|3
|3
|7
|15 - 28
|12
|11.
|13
|3
|2
|8
|18 - 34
|11
|12.
|0:3
|13
|1
|3
|9
|16 - 35
|6
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|19 (3)
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|18 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|17 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Ибусуки Хироси
|15 (3)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|13 (4)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|11
|Аделаида Юнайтед
|Nestor Irankunda
|1 8
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|1 7
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 7