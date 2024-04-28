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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
ФК Сидней
7:1
Конец матча
Перт Глори
0'
1:0
5' Гол
Кортни-Перкинс Джордан
2:0
41' Гол
Лолли Джо
45' Желтая карточка
Alen Stajcic
45' Желтая карточка
Амини Мустафа
3:0
45' Пенальти
Брэттан Люк
53' Желтая карточка
Giordano Colli
55' Желтая карточка
Касерес Энтони
3:1
58' Гол
Таггарт Адам
62' Желтая карточка
Kaelan Majekodunmi
65' Желтая карточка
Таггарт Адам
4:1
68' Гол
Мак Роберт
5:1
74' Гол
Мак Роберт
6:1
81' Гол
Кинг Джоэл
7:1
90' Гол
Лолли Джо
90'+5
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
27
Hayden
Matthews
8
Гирдвуд-Райх
Джейк
4
Кортни-Перкинс
Джордан
12
Corey
Hollman
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
17
Касерес
Энтони
25
Кучарски
Джейден
11
Мак
Роберт
1
Сэил
Оливер
2
Кутрумбис
Джон
28
Kaelan
Majekodunmi
3
Jacob
Muir
16
Роулинс
Джошуа
17
Карлуччо
Джеррод
8
Амини
Мустафа
20
Giordano
Colli
23
Daniel
Bennie
7
Цолаковски
Стефан
22
Таггарт
Адам
ФК Сидней
Перт Глори

История личных встреч

ФК Сидней
Перт Глори

32 матча

93.8%
6.3%
30 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.9%
28.1%
23 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.9%
25%
3.1%
23 победы 8 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед

49 матчей

61.2%
18.4%
20.4%
30 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

46.9%
34.7%
18.4%
23 победы 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.9%
30.6%
22.5%
23 победы 15 ничьих 11 побед

История матчей

1:1
3:2
4:1
2:2
0:2
1:2
1:0
1:1
2:0
0:0
1:3
0:0
1:0
3:1
1:2
2:3
6:0
2:0
3:0
0:3
1:4
4:1
КФ
0:2
4:0
1:2
0:0
0:3
1:3
1:2
2:1
2:1
1:0
2:1
2:2
2:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:3
ХАЛ
3:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:4
ХАЛ
2:1
ХАЛ
5:2
ХАЛ
2:4
ХАЛ
3:3

Голы

Всего голов

55
43

Голов в среднем за матч

2.29
1.72

Среднее время на гол

39
52

Всего голов

25
27

Голов в среднем за матч

1
1.13

Среднее время на гол

90
80

Всего голов

80
70

Голов в среднем за матч

1.63
1.43

Тотал матчей

2.5
45
Больше 92%
Меньше 8%
4
41
Больше 84%
Меньше 16%
8
31
Больше 63%
Меньше 37%
18
17
Больше 35%
Меньше 65%
32
11
Больше 22%
Меньше 78%
38
4
Больше 8%
Меньше 92%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
48

Среднее время на гол

55
63

Бомбардиры внутри турнира

ФК Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лолли Джо 11 (1) 0.41
Fabio da Silva2 11 (3) 0.41
Мак Роберт 8 0.3
Касерес Энтони 3 0.11
Кучарски Джейден 3 0.11
Грант Райан 3 0.11
Кортни-Перкинс Джордан 3 0.11
Берджесс Макс 2 0.07
Кинг Джоэл 2 0.07
Вуд Патрик 1 0.04
Брэттан Люк 1 (1) 0.04
Гирдвуд-Райх Джейк 1 0.04
Родуэлл Джек 1 0.04
Corey Hollman 0 0
Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таггарт Адам 20 0.74
Цолаковски Стефан 6 0.22
David Williams III 5 0.19
Сусняр Александар 2 0.07
Амини Мустафа 2 (2) 0.07
Kaelan Majekodunmi 2 0.07
Daniel Bennie 1 0.04
Карлуччо Джеррод 1 0.04
Божанич Оливер 1 0.04
Хелифи Салим 1 0.04
Иванович Люк 1 0.04
Биверс Марк 1 0.04
Роулинс Джошуа 1 0.04
Joel Anasmo 1 0.04
Giordano Colli 0 0
Кутрумбис Джон 0 0
Riley Warland 0 0
Остлер Трент 0 0
Jacob Muir 0 0

Карточки

ФК Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гирдвуд-Райх Джейк 4 2
Брэттан Люк 7 0
Вуд Патрик 3 1
Берджесс Макс 4 0
Кинг Джоэл 4 0
Рэдмейн Эндрю 2 1
Грант Райан 3 0
Габриэл Барбоза 3 0
Мак Роберт 1 1
Ufuk Talay 2 0
Касерес Энтони 2 0
Fabio da Silva2 2 0
Кортни-Перкинс Джордан 2 0
Corey Hollman 2 0
Кучарски Джейден 2 0
Hayden Matthews 2 0
Стив Корика 1 0
Родуэлл Джек 1 0
Лолли Джо 1 0
Nathan Amanatidis 1 0
Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сусняр Александар 7 1
Giordano Colli 7 0
Амини Мустафа 6 0
Alen Stajcic 6 0
Цолаковски Стефан 5 0
Карлуччо Джеррод 5 0
Кутрумбис Джон 5 0
Таггарт Адам 4 0
Камау Брюс 2 1
Роулинс Джошуа 3 0
Биверс Марк 1 1
Хелифи Салим 1 0
Сэил Оливер 1 0
David Williams III 1 0
Riley Warland 1 0
Иванович Люк 1 0
Остлер Трент 1 0
Cameron Cook 1 0
Jacob Muir 1 0
Kaelan Majekodunmi 1 0

Результаты матчей

ФК Сидней
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Перт Глори
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

2
17
ФК Сидней
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Перт Глори
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

17
19

Упущенные победы

18
17
ФК Сидней
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (13)
22% (6)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
22% (6)
26% (7)
Перт Глори
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

26
19

Упущенные победы

20
34

Голы по времени матча

Забито

28
20
11 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 2
17 Не забивали 16
2
7%
0
0%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
6
21%
2
10%
31-45
1
4%
5
25%
46-60
6
21%
4
20%
61-75
10
36%
7
35%
76-90

Пропущено

16
36
2 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
1
6%
5
14%
1-15
1
6%
7
19%
16-30
0
0%
6
17%
31-45
1
6%
6
17%
46-60
5
31%
5
14%
61-75
8
50%
7
19%
76-90

Забито

24
29
17 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
10
42%
2
7%
1-15
1
4%
6
21%
16-30
6
25%
3
10%
31-45
4
17%
4
14%
46-60
1
4%
7
24%
61-75
2
8%
7
24%
76-90

Пропущено

25
30
15 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
1
4%
3
10%
1-15
8
32%
5
17%
16-30
6
24%
8
27%
31-45
6
24%
4
13%
46-60
4
16%
5
17%
61-75
0
0%
5
17%
76-90

Забито

52
49
28 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 34
18 Забивали первыми 9
7 Не забивали 3
12
23%
2
4%
1-15
4
8%
8
16%
16-30
12
23%
5
10%
31-45
5
10%
9
18%
46-60
7
13%
11
22%
61-75
12
23%
14
29%
76-90

Пропущено

41
66
17 В 1-м тайме 34
24 Во 2-м тайме 32
9 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 24
2
5%
8
12%
1-15
9
22%
12
18%
16-30
6
15%
14
21%
31-45
7
17%
10
15%
46-60
9
22%
10
15%
61-75
8
20%
12
18%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Сидней
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Макартур - ФК Сидней 1:0 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Перт Глори - ФК Сидней 1:1
ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Макартур 0:2
Перт Глори
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:4 Мельбурн Сити - Перт Глори 8:0 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:4 Перт Глори - ФК Сидней 1:1
Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Макартур - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Макартур 3:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2

Результаты матчей

ФК Сидней
Перт Глори

Точный счет

0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
3:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
7
1 раз 8%
2
5 раз 36%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
4:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
2:2
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 26%
1
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
2
10 раз 37%
1
7 раз 26%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ФК Сидней
Перт Глори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
13
1
8
5
1.5
10
4
5
8
2.5
5
9
3
10
3.5
1
13
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
3
6
8
1.5
6
7
4
10
2.5
1
12
2
12
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
23
4
14
13
1.5
16
11
9
18
2.5
6
21
5
22
3.5
1
26
2
25
4.5
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 27 15 8 4 42 - 26 53
2.
Централ Кост Маринерс
 26 16 4 6 47 - 27 52
3.
Мельбурн Виктори
 27 10 12 5 43 - 33 42
4.
ФК Сидней
 27 12 5 10 52 - 41 41
5.
Макартур
 27 11 8 8 45 - 48 41
6.
Мельбурн Сити
 1:0 27 11 6 10 50 - 38 39
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 27 11 4 12 44 - 48 37
8.
Аделаида Юнайтед
 26 9 5 12 52 - 51 32
9.
Брисбен Роар
 27 8 6 13 42 - 55 30
10.
Ньюкасл Джетс
 27 6 10 11 39 - 47 28
11.
Вестерн Юнайтед
 0:1 27 7 5 15 36 - 55 26
12.
Перт Глори
 27 5 7 15 46 - 69 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 13 10 2 1 23 - 10 32
2.
ФК Сидней
 13 8 2 3 29 - 15 26
3.
Централ Кост Маринерс
 13 8 2 3 26 - 16 26
4.
Мельбурн Сити
 1:0 14 7 5 2 35 - 10 26
5.
Мельбурн Виктори
 13 6 4 3 22 - 15 22
6.
Макартур
 14 5 5 4 22 - 25 20
7.
Аделаида Юнайтед
 14 5 3 6 30 - 28 18
8.
Брисбен Роар
 14 5 3 6 27 - 27 18
9.
Перт Глори
 14 4 4 6 29 - 30 16
10.
Вестерн Юнайтед
 0:1 13 4 3 6 18 - 20 15
11.
Вестерн Сидней Уондерерс
 13 4 2 7 22 - 22 14
12.
Ньюкасл Джетс
 13 3 5 5 18 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 13 8 2 3 21 - 11 26
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 14 7 2 5 22 - 26 23
3.
Макартур
 13 6 3 4 23 - 23 21
4.
Веллингтон Феникс
 14 5 6 3 19 - 16 21
5.
Мельбурн Виктори
 14 4 8 2 21 - 18 20
6.
ФК Сидней
 14 4 3 7 23 - 26 15
7.
Аделаида Юнайтед
 12 4 2 6 22 - 23 14
8.
Ньюкасл Джетс
 14 3 5 6 21 - 28 14
9.
Мельбурн Сити
 1:0 13 4 1 8 15 - 28 13
10.
Брисбен Роар
 13 3 3 7 15 - 28 12
11.
Вестерн Юнайтед
 0:1 14 3 2 9 18 - 35 11
12.
Перт Глори
 13 1 3 9 17 - 39 6
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Перт Глори Таггарт Адам 20 (3)
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 18 (3)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 17 (2)
Аделаида Юнайтед Ибусуки Хироси 15 (3)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 8
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 11
Аделаида Юнайтед Nestor Irankunda 1 8
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 1 7
Перт Глори Сусняр Александар 1 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Г О О О О Л - Брэттан Люк из команды ФК Сидней забивает с точки!
    • 47'
      Амини Мустафа получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Alen Stajcic получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Г О О О О Л - Лолли Джо бьет в цель!
    • 5'
      Мак Роберт сделал результативную передачу.
    • 5'
      Г О О О О Л - Jordan Courtney-Perkins бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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