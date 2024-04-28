Тур: 26. Стадион: Юбилейный стадион Нетстрата.
7:1
Конец матча
0'
1:0
5' ГолКортни-Перкинс Джордан
2:0
41' ГолЛолли Джо
45' Желтая карточкаAlen Stajcic
45' Желтая карточкаАмини Мустафа
3:0
45' ПенальтиБрэттан Люк
53' Желтая карточкаGiordano Colli
55' Желтая карточкаКасерес Энтони
3:1
58' ГолТаггарт Адам
62' Желтая карточкаKaelan Majekodunmi
65' Желтая карточкаТаггарт Адам
4:1
68' ГолМак Роберт
5:1
74' ГолМак Роберт
6:1
81' ГолКинг Джоэл
7:1
90' ГолЛолли Джо
90'+5
Ход матча
5'
41'
2:0
45'
45'
45'
3:0
53'
55'
58'
3:1
65'
68'
4:1
74'
5:1
74'
81'
6:1
90'
7:1
Прогноз на матч от Liveresult
23
Грант
Райан
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
11
Мак
Роберт
22
Таггарт
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мак РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Таггарт АдамНападающий
- Запасные игроки
-
77 Камау БрюсПолузащитник
-
19 Остлер ТрентПолузащитник
-
36 Khoa Ngo
-
-
-
-
13 Cameron Cook
-
Главный тренер: Alen Stajcic
История личных встреч
ФК Сидней
Перт Глори
32 матча
93.8%
6.3%
30 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.9%
28.1%
23 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.9%
25%
3.1%
23 победы 8 ничьих 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед
49 матчей
61.2%
18.4%
20.4%
30 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
46.9%
34.7%
18.4%
23 победы 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
46.9%
30.6%
22.5%
23 победы 15 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
55
43
Голов в среднем за матч
2.29
1.72
Среднее время на гол
39
52
Всего голов
25
27
Голов в среднем за матч
1
1.13
Среднее время на гол
90
80
Всего голов
80
70
Голов в среднем за матч
1.63
1.43
Тотал матчей
2.5
45
Больше 92%
Меньше 8%
4
41
Больше 84%
Меньше 16%
8
31
Больше 63%
Меньше 37%
18
17
Больше 35%
Меньше 65%
32
11
Больше 22%
Меньше 78%
38
4
Больше 8%
Меньше 92%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
Среднее время на гол
55
63
Бомбардиры внутри турнира
ФК Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лолли Джо
|11 (1)
|0.41
|Fabio da Silva2
|11 (3)
|0.41
|Мак Роберт
|8
|0.3
|Касерес Энтони
|3
|0.11
|Кучарски Джейден
|3
|0.11
|Грант Райан
|3
|0.11
|Кортни-Перкинс Джордан
|3
|0.11
|Берджесс Макс
|2
|0.07
|Кинг Джоэл
|2
|0.07
|Вуд Патрик
|1
|0.04
|Брэттан Люк
|1 (1)
|0.04
|Гирдвуд-Райх Джейк
|1
|0.04
|Родуэлл Джек
|1
|0.04
|Corey Hollman
|0
|0
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таггарт Адам
|20
|0.74
|Цолаковски Стефан
|6
|0.22
|David Williams III
|5
|0.19
|Сусняр Александар
|2
|0.07
|Амини Мустафа
|2 (2)
|0.07
|Kaelan Majekodunmi
|2
|0.07
|Daniel Bennie
|1
|0.04
|Карлуччо Джеррод
|1
|0.04
|Божанич Оливер
|1
|0.04
|Хелифи Салим
|1
|0.04
|Иванович Люк
|1
|0.04
|Биверс Марк
|1
|0.04
|Роулинс Джошуа
|1
|0.04
|Joel Anasmo
|1
|0.04
|Giordano Colli
|0
|0
|Кутрумбис Джон
|0
|0
|Riley Warland
|0
|0
|Остлер Трент
|0
|0
|Jacob Muir
|0
|0
Карточки
ФК Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гирдвуд-Райх Джейк
|4
|2
|Брэттан Люк
|7
|0
|Вуд Патрик
|3
|1
|Берджесс Макс
|4
|0
|Кинг Джоэл
|4
|0
|Рэдмейн Эндрю
|2
|1
|Грант Райан
|3
|0
|Габриэл Барбоза
|3
|0
|Мак Роберт
|1
|1
|Ufuk Talay
|2
|0
|Касерес Энтони
|2
|0
|Fabio da Silva2
|2
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|2
|0
|Corey Hollman
|2
|0
|Кучарски Джейден
|2
|0
|Hayden Matthews
|2
|0
|Стив Корика
|1
|0
|Родуэлл Джек
|1
|0
|Лолли Джо
|1
|0
|Nathan Amanatidis
|1
|0
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сусняр Александар
|7
|1
|Giordano Colli
|7
|0
|Амини Мустафа
|6
|0
|Alen Stajcic
|6
|0
|Цолаковски Стефан
|5
|0
|Карлуччо Джеррод
|5
|0
|Кутрумбис Джон
|5
|0
|Таггарт Адам
|4
|0
|Камау Брюс
|2
|1
|Роулинс Джошуа
|3
|0
|Биверс Марк
|1
|1
|Хелифи Салим
|1
|0
|Сэил Оливер
|1
|0
|David Williams III
|1
|0
|Riley Warland
|1
|0
|Иванович Люк
|1
|0
|Остлер Трент
|1
|0
|Cameron Cook
|1
|0
|Jacob Muir
|1
|0
|Kaelan Majekodunmi
|1
|0
Результаты матчей
ФК Сидней
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Перт Глори
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
2
17
ФК Сидней
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Перт Глори
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
17
19
Упущенные победы
18
17
ФК Сидней
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (13)
22% (6)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
22% (6)
26% (7)
Перт Глори
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
26
19
Упущенные победы
20
34
Голы по времени матча
Забито
28
20
11 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 2
17 Не забивали 16
2
7%
0
0%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
6
21%
2
10%
31-45
1
4%
5
25%
46-60
6
21%
4
20%
61-75
10
36%
7
35%
76-90
Пропущено
16
36
2 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
1
6%
5
14%
1-15
1
6%
7
19%
16-30
0
0%
6
17%
31-45
1
6%
6
17%
46-60
5
31%
5
14%
61-75
8
50%
7
19%
76-90
Забито
24
29
17 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
10
42%
2
7%
1-15
1
4%
6
21%
16-30
6
25%
3
10%
31-45
4
17%
4
14%
46-60
1
4%
7
24%
61-75
2
8%
7
24%
76-90
Пропущено
25
30
15 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
1
4%
3
10%
1-15
8
32%
5
17%
16-30
6
24%
8
27%
31-45
6
24%
4
13%
46-60
4
16%
5
17%
61-75
0
0%
5
17%
76-90
Забито
52
49
28 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 34
18 Забивали первыми 9
7 Не забивали 3
12
23%
2
4%
1-15
4
8%
8
16%
16-30
12
23%
5
10%
31-45
5
10%
9
18%
46-60
7
13%
11
22%
61-75
12
23%
14
29%
76-90
Пропущено
41
66
17 В 1-м тайме 34
24 Во 2-м тайме 32
9 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 24
2
5%
8
12%
1-15
9
22%
12
18%
16-30
6
15%
14
21%
31-45
7
17%
10
15%
46-60
9
22%
10
15%
61-75
8
20%
12
18%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Сидней
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Макартур - ФК Сидней 1:0 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Перт Глори - ФК Сидней 1:1
ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Макартур 0:2
Перт Глори
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:4 Мельбурн Сити - Перт Глори 8:0 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:4 Перт Глори - ФК Сидней 1:1
Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Макартур - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Макартур 3:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2
Результаты матчей
ФК Сидней
Перт Глори
Точный счет
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
3:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
7
1 раз 8%
2
5 раз 36%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
4:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
2:2
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 26%
1
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
2
10 раз 37%
1
7 раз 26%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ФК Сидней
Перт Глори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
131
85
104
58
59
310
113
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
103
68
67
410
112
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
234
1413
1611
918
621
522
126
225
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|15
|8
|4
|42 - 26
|53
|2.
|26
|16
|4
|6
|47 - 27
|52
|3.
|27
|10
|12
|5
|43 - 33
|42
|4.
|27
|12
|5
|10
|52 - 41
|41
|5.
|27
|11
|8
|8
|45 - 48
|41
|6.
|1:0
|27
|11
|6
|10
|50 - 38
|39
|7.
|27
|11
|4
|12
|44 - 48
|37
|8.
|26
|9
|5
|12
|52 - 51
|32
|9.
|27
|8
|6
|13
|42 - 55
|30
|10.
|27
|6
|10
|11
|39 - 47
|28
|11.
|0:1
|27
|7
|5
|15
|36 - 55
|26
|12.
|27
|5
|7
|15
|46 - 69
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|23 - 10
|32
|2.
|13
|8
|2
|3
|29 - 15
|26
|3.
|13
|8
|2
|3
|26 - 16
|26
|4.
|1:0
|14
|7
|5
|2
|35 - 10
|26
|5.
|13
|6
|4
|3
|22 - 15
|22
|6.
|14
|5
|5
|4
|22 - 25
|20
|7.
|14
|5
|3
|6
|30 - 28
|18
|8.
|14
|5
|3
|6
|27 - 27
|18
|9.
|14
|4
|4
|6
|29 - 30
|16
|10.
|0:1
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|11.
|13
|4
|2
|7
|22 - 22
|14
|12.
|13
|3
|5
|5
|18 - 19
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|2
|3
|21 - 11
|26
|2.
|14
|7
|2
|5
|22 - 26
|23
|3.
|13
|6
|3
|4
|23 - 23
|21
|4.
|14
|5
|6
|3
|19 - 16
|21
|5.
|14
|4
|8
|2
|21 - 18
|20
|6.
|14
|4
|3
|7
|23 - 26
|15
|7.
|12
|4
|2
|6
|22 - 23
|14
|8.
|14
|3
|5
|6
|21 - 28
|14
|9.
|1:0
|13
|4
|1
|8
|15 - 28
|13
|10.
|13
|3
|3
|7
|15 - 28
|12
|11.
|0:1
|14
|3
|2
|9
|18 - 35
|11
|12.
|13
|1
|3
|9
|17 - 39
|6
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|20 (3)
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|18 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|17 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Ибусуки Хироси
|15 (3)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|13 (4)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|11
|Аделаида Юнайтед
|Nestor Irankunda
|1 8
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|1 7
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 7