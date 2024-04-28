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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Мельбурн Сити
1:0
Второй тайм: 79'
Вестерн Юнайтед
0'
1:0
19' Гол
Макларен Джейми
28' Желтая карточка
Леки Мэттью
66' Желтая карточка
Доначи Джеймс
1
Янг
Джейми
6
Угаркович
Стивен
4
Рейш
Нуну
26
Супрайен
Самуэль
14
Фернандес
Висенте
7
Леки
Мэттью
8
Джегго
Джеймс
44
Яколиш
Марин
10
Арслан
Толгай-Али
11
Нател
Лео
9
Макларен
Джейми
1
Хьюард-Белль
Том
6
Имаи
Томоки
22
Kane
Vidmar
4
Доначи
Джеймс
17
Benjamin
Garuccio
32
Тергейт
Ангус
21
Паскуали
Себастьян
8
Уэлс
Лаклан
39
Matthew
Grimaldi
77
Дандзаки
Рику
9
Michael
Ruhs
Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

15 матчей

60%
6.7%
33.3%
9 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

1:2
1:2
1:3
4:0
2:1
0:2
2:2
1:0
0:1
2:1
2:1
2:0
1:3
3:2
1:2

Голы

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.75
1.86

Среднее время на гол

51
48

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.29
1.13

Среднее время на гол

70
80

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.53
1.47

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

58
61

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арслан Толгай-Али 12 (1) 0.44
Макларен Джейми 10 0.37
Нател Лео 6 0.22
Антонис Терри 5 (1) 0.19
Угаркович Стивен 3 0.11
Яколиш Марин 2 0.07
Маццео Бенджамин 2 0.07
Капуто Макс 1 0.04
Леки Мэттью 1 0.04
Супрайен Самуэль 1 0.04
Гуд Кёртис 1 0.04
Сахи Хамза 1 0.04
Рейш Нуну 1 0.04
Тилио Марко 1 0.04
Лопане Алессандро 1 0.04
Бехич Азиз 0 0
Янг Джейми 0 0
Джегго Джеймс 0 0
Геллоуэй Скотт 0 0
Фернандес Висенте 0 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Penha 7 (2) 0.26
Matthew Grimaldi 5 0.19
Noah Botic 5 (1) 0.19
Michael Ruhs 4 0.15
Benjamin Garuccio 3 0.11
Уэлс Лаклан 2 0.07
Дандзаки Рику 2 0.07
Рукавица Никита 2 0.07
Рисдон Джош 1 0.04
Тергейт Ангус 1 0.04
Доначи Джеймс 1 0.04
О'тул Коннор 1 0.04
Oli Lavale 1 0.04
Abel Walatee 1 0.04
Наджарин Рами 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тэлбот Каллум 5 0
Арслан Толгай-Али 3 1
Джегго Джеймс 4 0
Сахи Хамза 4 0
Яколиш Марин 4 0
Нател Лео 4 0
Бехич Азиз 3 0
Антонис Терри 3 0
Супрайен Самуэль 3 0
Гуд Кёртис 3 0
Угаркович Стивен 3 0
Янг Джейми 2 0
Леки Мэттью 2 0
Нэббаут Эндрю 2 0
Фернандес Висенте 2 0
Лопане Алессандро 2 0
Рейш Нуну 1 0
Геллоуэй Скотт 1 0
Капуто Макс 1 0
Аурелио Видмар 1 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 11 0
Имаи Томоки 5 1
Луштица Стивен 4 0
Benjamin Garuccio 4 0
Michael Ruhs 4 0
Matthew Grimaldi 4 0
Доначи Джеймс 2 1
Паскуали Себастьян 3 0
Daniel Penha 3 0
Уэлс Лаклан 3 0
Тергейт Ангус 3 0
John Aloisi 1 1
Тратт Джейкоб 2 0
Kane Vidmar 2 0
О'тул Коннор 1 0
Дандзаки Рику 1 0
Rhys Bozinovski 1 0
Jake Najdovski 1 0
Charbel Shamoon 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Сити
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Вестерн Юнайтед
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

7
10
Мельбурн Сити
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Вестерн Юнайтед
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

23
10

Упущенные победы

9
16
Мельбурн Сити
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (10)
50% (13)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
27% (7)
23% (6)
Вестерн Юнайтед
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
19% (5)
46% (12)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

25
15

Упущенные победы

16
26

Голы по времени матча

Забито

33
19
14 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
5
15%
4
21%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
5
15%
0
0%
31-45
6
18%
4
21%
46-60
5
15%
4
21%
61-75
8
24%
7
37%
76-90

Пропущено

11
33
2 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 13
0
0%
5
15%
1-15
2
18%
5
15%
16-30
0
0%
6
18%
31-45
3
27%
7
21%
46-60
2
18%
1
3%
61-75
4
36%
9
27%
76-90

Забито

16
18
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
4
25%
7
39%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
2
13%
4
22%
76-90

Пропущено

27
20
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
11%
0
0%
1-15
3
11%
3
15%
16-30
5
19%
5
25%
31-45
6
22%
4
20%
46-60
3
11%
4
20%
61-75
7
26%
4
20%
76-90

Забито

49
37
20 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 11
6 Не забивали 8
7
14%
5
14%
1-15
6
12%
2
5%
16-30
7
14%
3
8%
31-45
10
20%
11
30%
30%
46-60
9
18%
5
14%
61-75
10
20%
11
30%
30%
76-90

Пропущено

38
53
13 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 29
10 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 24
3
8%
5
9%
1-15
5
13%
8
15%
16-30
5
13%
11
21%
31-45
9
24%
11
21%
46-60
5
13%
5
9%
61-75
11
29%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 8:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1
Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 4:2
Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 4:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0

Результаты матчей

Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
8:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
8
2 раза 15%
2
1 раз 8%
7
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
8:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 31%
0
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%
8
2 раза 8%
7
1 раз 4%
0
9 раз 35%
2
7 раз 27%
1
5 раз 19%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
6
7
1.5
6
7
5
8
2.5
2
11
3
10
3.5
1
12
3
10
4.5
3
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
5
8
1.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
17
9
11
15
1.5
12
14
5
21
2.5
5
21
3
23
3.5
2
24
3
23
4.5
3
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 27 15 8 4 42 - 26 53
2.
Централ Кост Маринерс
 26 16 4 6 47 - 27 52
3.
Мельбурн Виктори
 27 10 12 5 43 - 33 42
4.
ФК Сидней
 27 12 5 10 52 - 41 41
5.
Макартур
 27 11 8 8 45 - 48 41
6.
Мельбурн Сити
 1:0 27 11 6 10 50 - 38 39
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 27 11 4 12 44 - 48 37
8.
Аделаида Юнайтед
 26 9 5 12 52 - 51 32
9.
Брисбен Роар
 27 8 6 13 42 - 55 30
10.
Ньюкасл Джетс
 27 6 10 11 39 - 47 28
11.
Вестерн Юнайтед
 0:1 27 7 5 15 36 - 55 26
12.
Перт Глори
 27 5 7 15 46 - 69 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 13 10 2 1 23 - 10 32
2.
ФК Сидней
 13 8 2 3 29 - 15 26
3.
Централ Кост Маринерс
 13 8 2 3 26 - 16 26
4.
Мельбурн Сити
 1:0 14 7 5 2 35 - 10 26
5.
Мельбурн Виктори
 13 6 4 3 22 - 15 22
6.
Макартур
 14 5 5 4 22 - 25 20
7.
Аделаида Юнайтед
 14 5 3 6 30 - 28 18
8.
Брисбен Роар
 14 5 3 6 27 - 27 18
9.
Перт Глори
 14 4 4 6 29 - 30 16
10.
Вестерн Юнайтед
 0:1 13 4 3 6 18 - 20 15
11.
Вестерн Сидней Уондерерс
 13 4 2 7 22 - 22 14
12.
Ньюкасл Джетс
 13 3 5 5 18 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 13 8 2 3 21 - 11 26
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 14 7 2 5 22 - 26 23
3.
Макартур
 13 6 3 4 23 - 23 21
4.
Веллингтон Феникс
 14 5 6 3 19 - 16 21
5.
Мельбурн Виктори
 14 4 8 2 21 - 18 20
6.
ФК Сидней
 14 4 3 7 23 - 26 15
7.
Аделаида Юнайтед
 12 4 2 6 22 - 23 14
8.
Ньюкасл Джетс
 14 3 5 6 21 - 28 14
9.
Мельбурн Сити
 1:0 13 4 1 8 15 - 28 13
10.
Брисбен Роар
 13 3 3 7 15 - 28 12
11.
Вестерн Юнайтед
 0:1 14 3 2 9 18 - 35 11
12.
Перт Глори
 13 1 3 9 17 - 39 6
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Перт Глори Таггарт Адам 20 (3)
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 18 (3)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 17 (2)
Аделаида Юнайтед Ибусуки Хироси 15 (3)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 8
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 11
Аделаида Юнайтед Nestor Irankunda 1 8
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 1 7
Перт Глори Сусняр Александар 1 7
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Леки Мэттью получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Яколиш Марин сделал результативную передачу.
  • 19'
    Г О О О О Л - Макларен Джейми бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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Мельбурн Сити
Ничья
Вестерн Юнайтед
5.60
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6.55
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6.80
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