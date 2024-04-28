Тур: 26. Стадион: ААМИ Парк.
1:0
Конец матча
0'
1:0
19' ГолМакларен Джейми
28' Желтая карточкаЛеки Мэттью
66' Желтая карточкаДоначи Джеймс
90'+7
Ход матча
19'
1:0
28'
66'
Прогноз на матч от Liveresult
44
Яколиш
Марин
11
Нател
Лео
22
Kane
Vidmar
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Яколиш МаринПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Нател ЛеоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Бич ПатрикВратарь
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Полузащитник
-
35 Шрайбер ЗейнПолузащитник
-
37 Капуто МаксНападающий
-
-
-
Главный тренер: Аурелио Видмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Kane VidmarЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 О'тул КоннорЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
41 Oli Lavale
-
45 Abel Walatee
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
15 матчей
60%
6.7%
33.3%
9 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.75
1.86
Среднее время на гол
51
48
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.29
1.13
Среднее время на гол
70
80
Всего голов
23
22
Голов в среднем за матч
1.53
1.47
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
58
61
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арслан Толгай-Али
|12 (1)
|0.44
|Макларен Джейми
|10
|0.37
|Нател Лео
|6
|0.22
|Антонис Терри
|5 (1)
|0.19
|Угаркович Стивен
|3
|0.11
|Яколиш Марин
|2
|0.07
|Маццео Бенджамин
|2
|0.07
|Капуто Макс
|1
|0.04
|Леки Мэттью
|1
|0.04
|Супрайен Самуэль
|1
|0.04
|Гуд Кёртис
|1
|0.04
|Сахи Хамза
|1
|0.04
|Рейш Нуну
|1
|0.04
|Тилио Марко
|1
|0.04
|Лопане Алессандро
|1
|0.04
|Бехич Азиз
|0
|0
|Янг Джейми
|0
|0
|Джегго Джеймс
|0
|0
|Геллоуэй Скотт
|0
|0
|Фернандес Висенте
|0
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Penha
|7 (2)
|0.26
|Matthew Grimaldi
|5
|0.19
|Noah Botic
|5 (1)
|0.19
|Michael Ruhs
|4
|0.15
|Benjamin Garuccio
|3
|0.11
|Уэлс Лаклан
|2
|0.07
|Дандзаки Рику
|2
|0.07
|Рукавица Никита
|2
|0.07
|Рисдон Джош
|1
|0.04
|Тергейт Ангус
|1
|0.04
|Доначи Джеймс
|1
|0.04
|О'тул Коннор
|1
|0.04
|Oli Lavale
|1
|0.04
|Abel Walatee
|1
|0.04
|Наджарин Рами
|0
|0
Карточки
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тэлбот Каллум
|5
|0
|Арслан Толгай-Али
|3
|1
|Джегго Джеймс
|4
|0
|Сахи Хамза
|4
|0
|Яколиш Марин
|4
|0
|Нател Лео
|4
|0
|Бехич Азиз
|3
|0
|Антонис Терри
|3
|0
|Супрайен Самуэль
|3
|0
|Гуд Кёртис
|3
|0
|Угаркович Стивен
|3
|0
|Янг Джейми
|2
|0
|Леки Мэттью
|2
|0
|Нэббаут Эндрю
|2
|0
|Фернандес Висенте
|2
|0
|Лопане Алессандро
|2
|0
|Рейш Нуну
|1
|0
|Геллоуэй Скотт
|1
|0
|Капуто Макс
|1
|0
|Аурелио Видмар
|1
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|11
|0
|Имаи Томоки
|5
|1
|Доначи Джеймс
|3
|1
|Луштица Стивен
|4
|0
|Benjamin Garuccio
|4
|0
|Michael Ruhs
|4
|0
|Matthew Grimaldi
|4
|0
|Паскуали Себастьян
|3
|0
|Daniel Penha
|3
|0
|Уэлс Лаклан
|3
|0
|Тергейт Ангус
|3
|0
|John Aloisi
|1
|1
|Тратт Джейкоб
|2
|0
|Kane Vidmar
|2
|0
|О'тул Коннор
|1
|0
|Дандзаки Рику
|1
|0
|Rhys Bozinovski
|1
|0
|Jake Najdovski
|1
|0
|Charbel Shamoon
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Сити
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Вестерн Юнайтед
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
7
10
Мельбурн Сити
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Вестерн Юнайтед
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
23
10
Упущенные победы
9
16
Мельбурн Сити
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (11)
48% (13)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
30% (8)
22% (6)
Вестерн Юнайтед
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
22% (6)
44% (12)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
25
15
Упущенные победы
16
26
Голы по времени матча
Забито
34
19
15 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
5
15%
4
21%
1-15
5
15%
0
0%
16-30
5
15%
0
0%
31-45
6
18%
4
21%
46-60
5
15%
4
21%
61-75
8
24%
7
37%
76-90
Пропущено
11
34
2 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 14
0
0%
5
15%
1-15
2
18%
6
18%
16-30
0
0%
6
18%
31-45
3
27%
7
21%
46-60
2
18%
1
3%
61-75
4
36%
9
26%
76-90
Забито
16
18
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
4
25%
7
39%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
2
13%
4
22%
76-90
Пропущено
27
20
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
11%
0
0%
1-15
3
11%
3
15%
16-30
5
19%
5
25%
31-45
6
22%
4
20%
46-60
3
11%
4
20%
61-75
7
26%
4
20%
76-90
Забито
50
37
21 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 11
6 Не забивали 9
7
14%
5
14%
1-15
7
14%
2
5%
16-30
7
14%
3
8%
31-45
10
20%
11
30%
30%
46-60
9
18%
5
14%
61-75
10
20%
11
30%
30%
76-90
Пропущено
38
54
13 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 29
10 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 25
3
8%
5
9%
1-15
5
13%
9
17%
16-30
5
13%
11
20%
31-45
9
24%
11
20%
46-60
5
13%
5
9%
61-75
11
29%
13
24%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 8:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1
Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 4:2
Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 4:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0
Результаты матчей
Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
3:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
8:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
8
2 раза 14%
2
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
8:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
0
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
8
2 раза 7%
7
1 раз 4%
0
10 раз 37%
2
7 раз 26%
1
5 раз 19%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
94
68
67
59
211
311
112
311
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
86
58
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
1710
1116
1215
522
522
324
225
324
324
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|20 (3)
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|18 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|17 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Ибусуки Хироси
|15 (3)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|13 (4)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|11
|Аделаида Юнайтед
|Nestor Irankunda
|1 8
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|1 7
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 7