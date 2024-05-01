Тур: 36. Стадион: Лино Турина.
2:2
Конец матча
0'
0:1
4' ГолБизоли Димитри
1:1
9' ГолДубицкас Эдгарас
25' Желтая карточкаПагера Фабрицио
2:1
29' ГолЛа Мантия Андреа
33' Желтая карточкаДикманн Лоренцо
36' Желтая карточкаDavide Balestrero
2:2
42' ГолБизоли Димитри
61' Желтая карточкаFederico Bergonzi
82' Желтая карточкаВан Де Лои Томми
90' Желтая карточкаЧеппители Лука
90'+5
Ход матча
4'
9'
1:1
25'
29'
33'
42'
2:2
82'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
9 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
359 Количество передач 380
-
49 Владение мячом, % 51
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Крастев ДимоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
31 Matteo Ferro
-
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
История личных встреч
ФералпиСало
Брешия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
ФералпиСало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ла Мантия Андреа
|8 (3)
|0.22
|Бутич Карло
|5 (1)
|0.14
|Феличи Маттиа
|4
|0.11
|Дубицкас Эдгарас
|4
|0.11
|Компаньон Маттиа
|4
|0.11
|Зеннаро Маттиа
|3
|0.08
|Davide Balestrero
|3
|0.08
|Курфалидис Христос
|3
|0.08
|Federico Bergonzi
|2
|0.06
|Mattia Tonetto
|2
|0.06
|Ди Мольфетта Давиде
|1
|0.03
|Мартелла Бруно
|1
|0.03
|Сау Марко
|1
|0.03
|Alessandro Pietrelli
|1
|0.03
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Чеппители Лука
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Alessandro Pilati
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боррелли Дженнаро
|9 (1)
|0.25
|Мончини Габриэле
|8 (2)
|0.22
|Бизоли Димитри
|4
|0.11
|Бьярнасон Биркир
|4
|0.11
|Галацци Николас
|3
|0.08
|Бьянки Флавио
|3
|0.08
|Яллоу Александр
|2
|0.06
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.03
|Пагера Фабрицио
|1
|0.03
|Адорни Давиде
|1
|0.03
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.03
|Папетти Андреа
|0
|0
|Кистана Андреа
|0
|0
|Мангравити Массимилиано
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Карточки
ФералпиСало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеппители Лука
|11
|0
|Davide Balestrero
|11
|0
|Фьордилино Лука
|8
|1
|Феличи Маттиа
|6
|1
|Бутич Карло
|3
|1
|Пицциньякко Семуэль
|4
|0
|Зеннаро Маттиа
|4
|0
|Компаньон Маттиа
|4
|0
|Federico Bergonzi
|4
|0
|Курфалидис Христос
|4
|0
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|Мартелла Бруно
|3
|0
|Париджини Витторио
|3
|0
|Летиция Гаэтано
|1
|1
|Ди Мольфетта Давиде
|2
|0
|Alessandro Pilati
|2
|0
|Карраро Федерико
|1
|0
|Loris Bacchetti
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Denis Hergheligiu
|1
|0
|Christopher Attys
|1
|0
|Mattia Tonetto
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пагера Фабрицио
|9
|0
|Кистана Андреа
|8
|0
|Дикманн Лоренцо
|8
|0
|Олзер Джакомо
|6
|1
|Бизоли Димитри
|7
|0
|Ван Де Лои Томми
|6
|0
|Галацци Николас
|6
|0
|Адорни Давиде
|5
|0
|Фарес Мохамед
|5
|0
|Бертаньоли Массимо
|5
|0
|Уар Матье
|3
|1
|Боррелли Дженнаро
|4
|0
|Бьярнасон Биркир
|3
|0
|Яллоу Александр
|3
|0
|Бесаджо Микеле
|3
|0
|Мончини Габриэле
|2
|0
|Папетти Андреа
|2
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Андреаччи Лоренцо
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
|Riccardo Fogliata
|1
|0
|Matteo Ferro
|1
|0
Результаты матчей
ФералпиСало
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Брешия
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
13
7
ФералпиСало
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Брешия
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
15
18
ФералпиСало
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
31% (11)
31% (11)
37% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
40% (14)
29% (10)
Брешия
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (8)
46% (16)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
46% (16)
29% (10)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
20
13
Упущенные победы
28
25
Голы по времени матча
Забито
22
16
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
23 Не забивали 23
3
14%
2
13%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
2
9%
2
13%
31-45
4
18%
2
13%
46-60
5
23%
3
19%
61-75
5
23%
5
31%
76-90
Пропущено
32
21
17 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 14
4
13%
8
38%
1-15
6
19%
4
19%
16-30
7
22%
2
10%
31-45
3
9%
2
10%
46-60
5
16%
1
5%
61-75
7
22%
4
19%
76-90
Забито
19
19
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
22 Не забивали 24
2
11%
3
16%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
3
16%
4
21%
31-45
4
21%
5
26%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
8
42%
4
21%
76-90
Пропущено
28
17
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 11
3
11%
4
24%
1-15
5
18%
3
18%
16-30
4
14%
3
18%
31-45
4
14%
1
6%
46-60
4
14%
1
6%
61-75
8
29%
5
29%
29%
76-90
Забито
41
35
14 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 10
10 Не забивали 12
5
12%
5
14%
1-15
4
10%
3
9%
16-30
5
12%
6
17%
31-45
8
20%
7
20%
46-60
6
15%
5
14%
61-75
13
32%
9
26%
76-90
Пропущено
60
38
29 В 1-м тайме 24
31 Во 2-м тайме 14
24 Пропускали первыми 20
31 Не пропускали 25
7
12%
12
32%
1-15
11
18%
7
18%
16-30
11
18%
5
13%
31-45
7
12%
3
8%
46-60
9
15%
2
5%
61-75
15
25%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
ФералпиСало
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Читтаделла - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Комо 2:5 Пиза - ФералпиСало 3:1 ФералпиСало - Козенца 2:2
Кремонезе - ФералпиСало 0:1 ФералпиСало - Парма 1:2 Модена - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Сампдория 1:3 Специя - ФералпиСало 0:2 ФералпиСало - Асколи 0:1 Бари - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Реджана - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Венеция 2:2 Сампдория - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Тернана - ФералпиСало 2:1
Брешия
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Брешия - Специя 0:0 Брешия - Тернана 0:0 Венеция - Брешия 2:0 Брешия - Пиза 3:1
Козенца - Брешия 1:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Парма - Брешия 2:1 Брешия - Палермо 4:2 Асколи - Брешия 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Сампдория - Брешия 1:1 Комо - Брешия 1:0 Брешия - Читтаделла 2:0 Кремонезе - Брешия 1:0 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1
Результаты матчей
ФералпиСало
Брешия
Точный счет
0:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
3:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
9 раз 26%
0:0
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 40%
0
11 раз 31%
2
5 раз 14%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%
1
13 раз 37%
0
12 раз 34%
2
6 раз 17%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ФералпиСало
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
117
611
513
314
315
116
117
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
125
414
512
216
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2411
Больше Меньше
2312
1025
1025
530
431
134
134
134
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|20 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|17 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|16 (6)
|Палермо
|Брунори Маттео
|16 (5)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|15 (5)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|14