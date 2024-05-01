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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 36. Стадион: .
ФералпиСало
2:2
Конец матча
Брешия
0'
0:1
4' Гол
Бизоли Димитри
1:1
9' Гол
Дубицкас Эдгарас
25' Желтая карточка
Пагера Фабрицио
2:1
29' Гол
Ла Мантия Андреа
33' Желтая карточка
Дикманн Лоренцо
36' Желтая карточка
Davide Balestrero
2:2
42' Гол
Бизоли Димитри
61' Желтая карточка
Federico Bergonzi
82' Желтая карточка
Ван Де Лои Томми
90' Желтая карточка
Чеппители Лука
90'+5
1
Пицциньякко
Семуэль
94
Летиция
Гаэтано
23
Чеппители
Лука
8
Davide
Balestrero
66
Federico
Bergonzi
39
Курфалидис
Христос
16
Фьордилино
Лука
20
Зеннаро
Маттиа
97
Феличи
Маттиа
91
Ла
Мантия
Андреа
11
Дубицкас
Эдгарас
1
Леццерини
Лука
32
Папетти
Андреа
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
24
Дикманн
Лоренцо
25
Бизоли
Димитри
4
Пагера
Фабрицио
26
Бертаньоли
Массимо
18
Яллоу
Александр
23
Галацци
Николас
9
Бьянки
Флавио
ФералпиСало
3-5-2
Брешия
3-5-1-1

История личных встреч

ФералпиСало
Брешия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ла Мантия Андреа 8 (3) 0.22
Бутич Карло 5 (1) 0.14
Феличи Маттиа 4 0.11
Дубицкас Эдгарас 4 0.11
Компаньон Маттиа 4 0.11
Зеннаро Маттиа 3 0.08
Davide Balestrero 3 0.08
Курфалидис Христос 3 0.08
Federico Bergonzi 2 0.06
Mattia Tonetto 2 0.06
Ди Мольфетта Давиде 1 0.03
Мартелла Бруно 1 0.03
Сау Марко 1 0.03
Alessandro Pietrelli 1 0.03
Летиция Гаэтано 0 0
Чеппители Лука 0 0
Париджини Витторио 0 0
Alessandro Pilati 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боррелли Дженнаро 9 (1) 0.25
Мончини Габриэле 8 (2) 0.22
Бизоли Димитри 4 0.11
Бьярнасон Биркир 4 0.11
Галацци Николас 3 0.08
Бьянки Флавио 3 0.08
Яллоу Александр 2 0.06
Дикманн Лоренцо 1 0.03
Пагера Фабрицио 1 0.03
Адорни Давиде 1 0.03
Бертаньоли Массимо 1 0.03
Папетти Андреа 0 0
Кистана Андреа 0 0
Мангравити Массимилиано 0 0
Riccardo Fogliata 0 0

Карточки

ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеппители Лука 11 0
Davide Balestrero 11 0
Фьордилино Лука 8 1
Феличи Маттиа 6 1
Бутич Карло 3 1
Пицциньякко Семуэль 4 0
Зеннаро Маттиа 4 0
Компаньон Маттиа 4 0
Federico Bergonzi 4 0
Курфалидис Христос 4 0
Ла Мантия Андреа 3 0
Мартелла Бруно 3 0
Париджини Витторио 3 0
Летиция Гаэтано 1 1
Ди Мольфетта Давиде 2 0
Alessandro Pilati 2 0
Карраро Федерико 1 0
Loris Bacchetti 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Denis Hergheligiu 1 0
Christopher Attys 1 0
Mattia Tonetto 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пагера Фабрицио 9 0
Кистана Андреа 8 0
Дикманн Лоренцо 8 0
Олзер Джакомо 6 1
Бизоли Димитри 7 0
Ван Де Лои Томми 6 0
Галацци Николас 6 0
Адорни Давиде 5 0
Фарес Мохамед 5 0
Бертаньоли Массимо 5 0
Уар Матье 3 1
Боррелли Дженнаро 4 0
Бьярнасон Биркир 3 0
Яллоу Александр 3 0
Бесаджо Микеле 3 0
Мончини Габриэле 2 0
Папетти Андреа 2 0
Леццерини Лука 1 0
Андреаччи Лоренцо 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Riccardo Fogliata 1 0
Matteo Ferro 1 0

Результаты матчей

ФералпиСало
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Брешия
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

13
7
ФералпиСало
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Брешия
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

15
18
ФералпиСало
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
31% (11)
31% (11)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
40% (14)
29% (10)
Брешия
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (8)
46% (16)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
46% (16)
29% (10)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

20
13

Упущенные победы

28
25

Голы по времени матча

Забито

22
16
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
23 Не забивали 23
3
14%
2
13%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
2
9%
2
13%
31-45
4
18%
2
13%
46-60
5
23%
3
19%
61-75
5
23%
5
31%
76-90

Пропущено

32
21
17 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 14
4
13%
8
38%
1-15
6
19%
4
19%
16-30
7
22%
2
10%
31-45
3
9%
2
10%
46-60
5
16%
1
5%
61-75
7
22%
4
19%
76-90

Забито

19
19
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
22 Не забивали 24
2
11%
3
16%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
3
16%
4
21%
31-45
4
21%
5
26%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
8
42%
4
21%
76-90

Пропущено

28
17
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 11
3
11%
4
24%
1-15
5
18%
3
18%
16-30
4
14%
3
18%
31-45
4
14%
1
6%
46-60
4
14%
1
6%
61-75
8
29%
5
29%
29%
76-90

Забито

41
35
14 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 10
10 Не забивали 12
5
12%
5
14%
1-15
4
10%
3
9%
16-30
5
12%
6
17%
31-45
8
20%
7
20%
46-60
6
15%
5
14%
61-75
13
32%
9
26%
76-90

Пропущено

60
38
29 В 1-м тайме 24
31 Во 2-м тайме 14
24 Пропускали первыми 20
31 Не пропускали 25
7
12%
12
32%
1-15
11
18%
7
18%
16-30
11
18%
5
13%
31-45
7
12%
3
8%
46-60
9
15%
2
5%
61-75
15
25%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

ФералпиСало
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Читтаделла - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Комо 2:5 Пиза - ФералпиСало 3:1 ФералпиСало - Козенца 2:2
Кремонезе - ФералпиСало 0:1 ФералпиСало - Парма 1:2 Модена - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Сампдория 1:3 Специя - ФералпиСало 0:2 ФералпиСало - Асколи 0:1 Бари - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Реджана - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Венеция 2:2 Сампдория - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Тернана - ФералпиСало 2:1
Брешия
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Брешия - Специя 0:0 Брешия - Тернана 0:0 Венеция - Брешия 2:0 Брешия - Пиза 3:1
Козенца - Брешия 1:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Парма - Брешия 2:1 Брешия - Палермо 4:2 Асколи - Брешия 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Сампдория - Брешия 1:1 Комо - Брешия 1:0 Брешия - Читтаделла 2:0 Кремонезе - Брешия 1:0 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1

Результаты матчей

ФералпиСало
Брешия

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
3:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
9 раз 26%
0:0
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 40%
0
11 раз 31%
2
5 раз 14%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%
1
13 раз 37%
0
12 раз 34%
2
6 раз 17%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ФералпиСало
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
11
7
6
11
1.5
5
13
3
14
2.5
3
15
1
16
3.5
1
17
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
12
5
4
14
1.5
5
12
2
16
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
11
0.5
Больше Меньше
23
12
10
25
1.5
10
25
5
30
2.5
4
31
1
34
3.5
1
34
1
34
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 36 21 11 4 64 - 33 74
2.
Комо
 36 21 8 7 57 - 39 71
3.
Венеция
 36 20 7 9 66 - 43 67
4.
Кремонезе
 36 18 9 9 46 - 31 63
5.
Катанзаро
 36 17 9 10 58 - 46 60
6.
Палермо
 36 14 10 12 59 - 51 52
7.
Сампдория
 36 14 9 13 49 - 49 51
8.
Брешия
 36 11 15 10 40 - 37 48
9.
Зюйдтироль
 36 12 10 14 44 - 45 46
10.
Реджана
 36 10 16 10 37 - 43 46
11.
Козенца
 36 11 12 13 44 - 39 45
12.
Пиза
 36 11 12 13 48 - 50 45
13.
Читтаделла
 36 11 12 13 39 - 43 45
14.
Модена
 36 9 16 11 38 - 45 43
15.
Специя
 36 8 16 12 32 - 46 40
16.
Тернана
 36 9 10 17 41 - 50 37
17.
Асколи
 36 8 13 15 34 - 39 37
18.
Бари
 36 7 16 13 35 - 48 37
19.
ФералпиСало
 36 8 9 19 43 - 62 33
20.
Лекко
 36 6 8 22 32 - 67 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 18 12 4 2 31 - 18 40
2.
Венеция
 18 12 3 3 39 - 24 39
3.
Парма
 18 11 6 1 33 - 16 39
4.
Катанзаро
 18 9 4 5 33 - 25 31
5.
Кремонезе
 18 8 5 5 23 - 15 29
6.
Палермо
 18 8 3 7 31 - 25 27
7.
Читтаделла
 18 7 5 6 24 - 21 26
8.
Зюйдтироль
 18 7 5 6 23 - 20 26
9.
Брешия
 18 6 8 4 20 - 16 26
10.
Пиза
 18 6 7 5 28 - 25 25
11.
Бари
 18 5 9 4 19 - 19 24
12.
Модена
 18 6 5 7 19 - 21 23
13.
Специя
 18 5 8 5 16 - 16 23
14.
Сампдория
 18 6 4 8 24 - 25 22
15.
Козенца
 18 5 6 7 27 - 23 21
16.
Асколи
 18 4 8 6 17 - 15 20
17.
Тернана
 18 4 7 7 15 - 16 19
18.
Реджана
 18 3 10 5 15 - 23 19
19.
Лекко
 18 4 2 12 17 - 31 14
20.
ФералпиСало
 18 3 5 10 25 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 18 10 5 3 31 - 17 35
2.
Кремонезе
 18 10 4 4 23 - 16 34
3.
Комо
 18 9 4 5 26 - 21 31
4.
Катанзаро
 18 8 5 5 25 - 21 29
5.
Сампдория
 18 8 5 5 25 - 24 29
6.
Венеция
 18 8 4 6 27 - 19 28
7.
Реджана
 18 7 6 5 22 - 20 27
8.
Палермо
 18 6 7 5 28 - 26 25
9.
Козенца
 18 6 6 6 17 - 16 24
10.
Брешия
 18 5 7 6 20 - 21 22
11.
Зюйдтироль
 18 5 5 8 21 - 25 20
12.
Пиза
 18 5 5 8 20 - 25 20
13.
Модена
 18 3 11 4 19 - 24 20
14.
ФералпиСало
 18 5 4 9 18 - 29 19
15.
Читтаделла
 18 4 7 7 15 - 22 19
16.
Тернана
 18 5 3 10 26 - 34 18
17.
Асколи
 18 4 5 9 17 - 24 17
18.
Специя
 18 3 8 7 16 - 30 17
19.
Бари
 18 2 7 9 16 - 29 13
20.
Лекко
 18 2 6 10 15 - 36 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 20 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 17 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 16 (6)
Палермо Брунори Маттео 16 (5)
Катанзаро Йемелло Пьетро 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 15
Бьянко Алессандро 14
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Г О О О О Л - Бизоли Димитри бьет в цель!
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