Тур: 38. Стадион: Сан Никола.
Ход матча
26'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 0
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
11
Ismail
Achik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ismail AchikПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
-
91 Каллон ЯяПолузащитник
-
49 Араму МаттиаПолузащитник
-
14 Лулич КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Федерико Джамполо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Matteo Ferro
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
История личных встреч
Бари
Брешия
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
23 матча
39.1%
39.1%
21.8%
9 побед 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.91
1.25
Среднее время на гол
47
72
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
35
26
Голов в среднем за матч
1.52
1.13
Тотал матчей
2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
59
79
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибилли Джузеппе
|11 (3)
|0.29
|Насти Марко
|6
|0.16
|Пушкаш Георге
|4 (1)
|0.11
|Ди Чезаре Валерио
|3
|0.08
|Куцупиас Илиас
|2
|0.05
|Дьяв Давиде
|2
|0.05
|Эджума Малком
|2
|0.05
|Риччи Джакомо
|1
|0.03
|Дорваль Мехди
|1
|0.03
|Викари Франческо
|1
|0.03
|Ismail Achik
|1
|0.03
|Пучино Раффаэле
|1
|0.03
|Бенали Ахмед
|1
|0.03
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.03
|Майта Маттиа
|0
|0
|Акампора Дженнаро
|0
|0
|Моракьоли Грегорио
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Менез Жереми
|0
|0
|Лулич Карло
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мончини Габриэле
|10 (2)
|0.26
|Боррелли Дженнаро
|9 (1)
|0.24
|Бьярнасон Биркир
|5
|0.13
|Бизоли Димитри
|4
|0.11
|Бьянки Флавио
|4
|0.11
|Галацци Николас
|3
|0.08
|Яллоу Александр
|2
|0.05
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.03
|Пагера Фабрицио
|1
|0.03
|Адорни Давиде
|1
|0.03
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.03
|Папетти Андреа
|0
|0
|Кистана Андреа
|0
|0
|Мангравити Массимилиано
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|16
|1
|Бенали Ахмед
|10
|0
|Сибилли Джузеппе
|10
|0
|Насти Марко
|9
|0
|Риччи Джакомо
|8
|0
|Викари Франческо
|7
|0
|Майта Маттиа
|4
|1
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|Менез Жереми
|2
|1
|Белломо Никола
|2
|1
|Майелло Раффаэле
|3
|0
|Пучино Раффаэле
|3
|0
|Матино Эммануэле
|3
|0
|Бренно
|3
|0
|Дорваль Мехди
|3
|0
|Дьяв Давиде
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Куцупиас Илиас
|2
|0
|Каллон Яя
|2
|0
|Ismail Achik
|2
|0
|Лулич Карло
|1
|0
|Моракьоли Грегорио
|1
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пагера Фабрицио
|9
|0
|Кистана Андреа
|8
|0
|Дикманн Лоренцо
|8
|0
|Олзер Джакомо
|6
|1
|Бизоли Димитри
|7
|0
|Ван Де Лои Томми
|6
|0
|Галацци Николас
|6
|0
|Адорни Давиде
|5
|0
|Фарес Мохамед
|5
|0
|Бертаньоли Массимо
|5
|0
|Уар Матье
|3
|1
|Яллоу Александр
|4
|0
|Боррелли Дженнаро
|4
|0
|Бьярнасон Биркир
|3
|0
|Папетти Андреа
|3
|0
|Бесаджо Микеле
|3
|0
|Мончини Габриэле
|2
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Андреаччи Лоренцо
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
|Riccardo Fogliata
|1
|0
|Matteo Ferro
|1
|0
Результаты матчей
Бари
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Брешия
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
10
9
Бари
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Брешия
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
14
22
Бари
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (11)
49% (18)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
43% (16)
16% (6)
Брешия
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (8)
46% (17)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
46% (17)
30% (11)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
22
13
Упущенные победы
24
31
Голы по времени матча
Забито
20
18
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 4
24 Не забивали 24
2
10%
3
17%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
2
10%
3
17%
31-45
4
20%
2
11%
46-60
5
25%
3
17%
61-75
4
20%
5
28%
76-90
Пропущено
18
23
6 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 15
1
6%
9
39%
1-15
3
17%
5
22%
16-30
2
11%
2
9%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
8
44%
4
17%
76-90
Забито
18
23
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
24 Не забивали 25
2
11%
4
17%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
4
22%
4
17%
31-45
4
22%
6
26%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
5
28%
4
17%
76-90
Пропущено
29
18
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 8
14 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 12
9
31%
4
22%
1-15
1
3%
3
17%
16-30
2
7%
3
17%
31-45
3
10%
1
6%
46-60
5
17%
1
6%
61-75
9
31%
6
33%
76-90
Забито
38
41
15 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 12
11 Не забивали 12
4
11%
7
17%
1-15
5
13%
4
10%
16-30
6
16%
7
17%
31-45
8
21%
8
20%
46-60
6
16%
6
15%
61-75
9
24%
9
22%
76-90
Пропущено
47
41
18 В 1-м тайме 26
29 Во 2-м тайме 15
20 Пропускали первыми 20
31 Не пропускали 27
10
21%
13
32%
1-15
4
9%
8
20%
16-30
4
9%
5
12%
31-45
5
11%
3
7%
46-60
7
15%
2
5%
61-75
17
36%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Читтаделла - Бари 1:1 Бари - Парма 1:1 Козенца - Бари 4:1 Бари - Пиза 1:1
Комо - Бари 2:1 Бари - Кремонезе 1:2 Модена - Бари 1:1 Бари - Сампдория 0:1 Венеция - Бари 3:1 Бари - Специя 1:1 Катанзаро - Бари 2:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Бари - ФералпиСало 1:0 Бари - Лекко 3:1 Палермо - Бари 3:0 Бари - Реджана 0:2 Асколи - Бари 2:2 Бари - Тернана 3:1 Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0
Брешия
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Брешия - Лекко 4:1 ФералпиСало - Брешия 2:2 Брешия - Специя 0:0 Брешия - Тернана 0:0
Венеция - Брешия 2:0 Брешия - Пиза 3:1 Козенца - Брешия 1:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Парма - Брешия 2:1 Брешия - Палермо 4:2 Асколи - Брешия 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Сампдория - Брешия 1:1 Комо - Брешия 1:0 Брешия - Читтаделла 2:0 Кремонезе - Брешия 1:0 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3
Результаты матчей
Бари
Брешия
Точный счет
1:1
6 раз 33%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Точный счет
1:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 53%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
11 раз 30%
1:0
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
9 раз 24%
0:0
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
19 раз 51%
0
11 раз 30%
2
4 раза 11%
3
3 раза 8%
1
13 раз 35%
0
12 раз 32%
2
7 раз 19%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Бари
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
127
414
613
216
415
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
135
316
612
118
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2611
Больше Меньше
2512
730
1225
334
532
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|38
|21
|12
|5
|65 - 35
|75
|2.
|1:0
|38
|22
|7
|9
|69 - 44
|73
|3.
|0:1
|38
|21
|9
|8
|57 - 40
|72
|4.
|2:0
|38
|19
|10
|9
|49 - 32
|67
|5.
|1:1
|38
|17
|10
|11
|59 - 48
|61
|6.
|0:0
|38
|14
|12
|12
|61 - 53
|54
|7.
|1:1
|38
|15
|10
|13
|51 - 50
|53
|8.
|0:1
|38
|12
|15
|11
|44 - 39
|51
|9.
|1:0
|38
|12
|13
|13
|47 - 41
|49
|10.
|1:0
|38
|11
|16
|11
|38 - 44
|49
|11.
|0:0
|38
|12
|12
|14
|46 - 47
|48
|12.
|3:1
|38
|10
|17
|11
|41 - 46
|47
|13.
|0:1
|38
|11
|13
|14
|50 - 53
|46
|14.
|0:2
|38
|11
|13
|14
|40 - 46
|46
|15.
|1:0
|38
|11
|10
|17
|43 - 50
|43
|16.
|1:0
|38
|9
|14
|15
|37 - 41
|41
|17.
|1:0
|38
|8
|17
|13
|37 - 49
|41
|18.
|0:1
|38
|8
|17
|13
|34 - 49
|41
|19.
|0:1
|38
|8
|9
|21
|44 - 65
|33
|20.
|1:3
|38
|6
|8
|24
|34 - 74
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|19
|13
|3
|3
|41 - 25
|42
|2.
|0:1
|19
|12
|4
|3
|31 - 19
|40
|3.
|0:1
|19
|11
|7
|1
|34 - 17
|40
|4.
|2:0
|19
|9
|5
|5
|25 - 15
|32
|5.
|1:1
|19
|9
|5
|5
|34 - 26
|32
|6.
|0:1
|19
|7
|8
|4
|24 - 17
|29
|7.
|0:0
|19
|8
|4
|7
|33 - 27
|28
|8.
|0:0
|19
|7
|6
|6
|23 - 20
|27
|9.
|0:2
|19
|7
|6
|6
|25 - 22
|27
|10.
|1:0
|19
|6
|9
|4
|20 - 19
|27
|11.
|0:1
|19
|6
|8
|5
|30 - 27
|26
|12.
|3:1
|19
|6
|6
|7
|19 - 21
|24
|13.
|1:1
|19
|7
|4
|8
|25 - 25
|23
|14.
|1:0
|19
|5
|8
|6
|18 - 15
|23
|15.
|0:1
|19
|5
|8
|6
|16 - 17
|23
|16.
|1:0
|19
|5
|7
|7
|29 - 25
|22
|17.
|1:0
|19
|5
|7
|7
|16 - 16
|22
|18.
|1:0
|19
|4
|10
|5
|16 - 23
|22
|19.
|1:3
|19
|4
|2
|13
|18 - 34
|14
|20.
|0:1
|19
|3
|5
|11
|25 - 34
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|19
|10
|5
|4
|31 - 18
|35
|2.
|2:0
|19
|10
|5
|4
|24 - 17
|35
|3.
|0:1
|19
|9
|5
|5
|26 - 21
|32
|4.
|1:0
|19
|9
|4
|6
|28 - 19
|31
|5.
|1:1
|19
|8
|6
|5
|26 - 25
|30
|6.
|1:1
|19
|8
|5
|6
|25 - 22
|29
|7.
|1:0
|19
|7
|6
|6
|18 - 16
|27
|8.
|1:0
|19
|7
|6
|6
|22 - 21
|27
|9.
|0:0
|19
|6
|8
|5
|28 - 26
|26
|10.
|3:1
|19
|4
|11
|4
|22 - 25
|23
|11.
|0:1
|19
|5
|7
|7
|20 - 22
|22
|12.
|1:0
|19
|6
|3
|10
|27 - 34
|21
|13.
|0:0
|19
|5
|6
|8
|23 - 27
|21
|14.
|0:1
|19
|5
|5
|9
|20 - 26
|20
|15.
|0:1
|19
|5
|4
|10
|19 - 31
|19
|16.
|0:2
|19
|4
|7
|8
|15 - 24
|19
|17.
|1:0
|19
|4
|6
|9
|19 - 26
|18
|18.
|0:1
|19
|3
|9
|7
|18 - 32
|18
|19.
|1:0
|19
|2
|8
|9
|17 - 30
|14
|20.
|1:3
|19
|2
|6
|11
|16 - 40
|12
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|22 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|20 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|16 (7)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|16 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|15