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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 38. Стадион: .
Бари
1:0
Перерыв
Брешия

Ход матча

26'
Сибилли Джузеппе
(Риччи Джакомо)
1:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Бари
Ничья
Брешия
4.40
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6.30
7.94
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Все Коэффициенты
38
Писсардо
Марко
25
Пучино
Раффаэле
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
31
Риччи
Джакомо
17
Майелло
Раффаэле
8
Бенали
Ахмед
11
Ismail
Achik
44
Акампора
Дженнаро
20
Сибилли
Джузеппе
9
Насти
Марко
1
Леццерини
Лука
24
Дикманн
Лоренцо
25
Бизоли
Димитри
32
Папетти
Андреа
3
Уар
Матье
26
Бертаньоли
Массимо
5
Ван
Де
Лои
Томми
39
Бесаджо
Микеле
9
Бьянки
Флавио
7
Бьярнасон
Биркир
23
Галацци
Николас
Бари
4-2-3-1
Брешия
4-3-2-1

История личных встреч

Бари
Брешия

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

23 матча

39.1%
39.1%
21.8%
9 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

СB
1:2
СB
0:2
СB
6:2
СB
3:0
СB
2:1
СB
2:0
СB
1:1
СB
2:3
СB
1:2
СB
3:2
СB
2:1
СB
2:1
СB
0:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
2:2
СB
1:3
СA
2:0
СA
2:1
СB
0:0
СB
1:1
СB
0:0
СB
0:0

Голы

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.91
1.25

Среднее время на гол

47
72

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

35
26

Голов в среднем за матч

1.52
1.13

Тотал матчей

2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

59
79

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибилли Джузеппе 11 (3) 0.29
Насти Марко 6 0.16
Пушкаш Георге 4 (1) 0.11
Ди Чезаре Валерио 3 0.08
Куцупиас Илиас 2 0.05
Дьяв Давиде 2 0.05
Эджума Малком 2 0.05
Риччи Джакомо 1 0.03
Дорваль Мехди 1 0.03
Викари Франческо 1 0.03
Ismail Achik 1 0.03
Пучино Раффаэле 1 0.03
Бенали Ахмед 1 0.03
Akpa Chukwu Hemsley 1 0.03
Майта Маттиа 0 0
Акампора Дженнаро 0 0
Моракьоли Грегорио 0 0
Каллон Яя 0 0
Майелло Раффаэле 0 0
Менез Жереми 0 0
Лулич Карло 0 0
Араму Маттиа 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мончини Габриэле 10 (2) 0.26
Боррелли Дженнаро 9 (1) 0.24
Бьярнасон Биркир 5 0.13
Бизоли Димитри 4 0.11
Бьянки Флавио 4 0.11
Галацци Николас 3 0.08
Яллоу Александр 2 0.05
Дикманн Лоренцо 1 0.03
Пагера Фабрицио 1 0.03
Адорни Давиде 1 0.03
Бертаньоли Массимо 1 0.03
Папетти Андреа 0 0
Кистана Андреа 0 0
Мангравити Массимилиано 0 0
Riccardo Fogliata 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 16 1
Бенали Ахмед 10 0
Сибилли Джузеппе 10 0
Насти Марко 9 0
Риччи Джакомо 8 0
Викари Франческо 7 0
Майта Маттиа 4 1
Акампора Дженнаро 5 0
Менез Жереми 2 1
Белломо Никола 2 1
Майелло Раффаэле 3 0
Пучино Раффаэле 3 0
Матино Эммануэле 3 0
Бренно 3 0
Дорваль Мехди 3 0
Дьяв Давиде 2 0
Эджума Малком 2 0
Куцупиас Илиас 2 0
Каллон Яя 2 0
Ismail Achik 2 0
Лулич Карло 1 0
Моракьоли Грегорио 1 0
Akpa Chukwu Hemsley 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пагера Фабрицио 9 0
Кистана Андреа 8 0
Дикманн Лоренцо 8 0
Олзер Джакомо 6 1
Бизоли Димитри 7 0
Ван Де Лои Томми 6 0
Галацци Николас 6 0
Адорни Давиде 5 0
Фарес Мохамед 5 0
Бертаньоли Массимо 5 0
Уар Матье 3 1
Яллоу Александр 4 0
Боррелли Дженнаро 4 0
Бьярнасон Биркир 3 0
Папетти Андреа 3 0
Бесаджо Микеле 3 0
Мончини Габриэле 2 0
Леццерини Лука 1 0
Андреаччи Лоренцо 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Riccardo Fogliata 1 0
Matteo Ferro 1 0

Результаты матчей

Бари
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Брешия
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

10
9
Бари
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Брешия
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

14
22
Бари
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (11)
49% (18)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
43% (16)
16% (6)
Брешия
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (8)
46% (17)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
46% (17)
30% (11)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

22
13

Упущенные победы

24
31

Голы по времени матча

Забито

20
18
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 4
24 Не забивали 24
2
10%
3
17%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
2
10%
3
17%
31-45
4
20%
2
11%
46-60
5
25%
3
17%
61-75
4
20%
5
28%
76-90

Пропущено

18
23
6 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 15
1
6%
9
39%
1-15
3
17%
5
22%
16-30
2
11%
2
9%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
8
44%
4
17%
76-90

Забито

18
23
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
24 Не забивали 25
2
11%
4
17%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
4
22%
4
17%
31-45
4
22%
6
26%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
5
28%
4
17%
76-90

Пропущено

29
18
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 8
14 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 12
9
31%
4
22%
1-15
1
3%
3
17%
16-30
2
7%
3
17%
31-45
3
10%
1
6%
46-60
5
17%
1
6%
61-75
9
31%
6
33%
76-90

Забито

38
41
15 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 12
11 Не забивали 12
4
11%
7
17%
1-15
5
13%
4
10%
16-30
6
16%
7
17%
31-45
8
21%
8
20%
46-60
6
16%
6
15%
61-75
9
24%
9
22%
76-90

Пропущено

47
41
18 В 1-м тайме 26
29 Во 2-м тайме 15
20 Пропускали первыми 20
31 Не пропускали 27
10
21%
13
32%
1-15
4
9%
8
20%
16-30
4
9%
5
12%
31-45
5
11%
3
7%
46-60
7
15%
2
5%
61-75
17
36%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Читтаделла - Бари 1:1 Бари - Парма 1:1 Козенца - Бари 4:1 Бари - Пиза 1:1
Комо - Бари 2:1 Бари - Кремонезе 1:2 Модена - Бари 1:1 Бари - Сампдория 0:1 Венеция - Бари 3:1 Бари - Специя 1:1 Катанзаро - Бари 2:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Бари - ФералпиСало 1:0 Бари - Лекко 3:1 Палермо - Бари 3:0 Бари - Реджана 0:2 Асколи - Бари 2:2 Бари - Тернана 3:1 Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0
Брешия
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Брешия - Лекко 4:1 ФералпиСало - Брешия 2:2 Брешия - Специя 0:0 Брешия - Тернана 0:0
Венеция - Брешия 2:0 Брешия - Пиза 3:1 Козенца - Брешия 1:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Парма - Брешия 2:1 Брешия - Палермо 4:2 Асколи - Брешия 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Сампдория - Брешия 1:1 Комо - Брешия 1:0 Брешия - Читтаделла 2:0 Кремонезе - Брешия 1:0 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3

Результаты матчей

Бари
Брешия

Точный счет

1:1
6 раз 33%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
11 раз 30%
1:0
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
9 раз 24%
0:0
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
19 раз 51%
0
11 раз 30%
2
4 раза 11%
3
3 раза 8%
1
13 раз 35%
0
12 раз 32%
2
7 раз 19%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Бари
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
12
7
4
14
1.5
6
13
2
16
2.5
4
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
13
5
3
16
1.5
6
12
1
18
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
11
0.5
Больше Меньше
25
12
7
30
1.5
12
25
3
34
2.5
5
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:1 38 21 12 5 65 - 35 75
2.
Венеция
 1:0 38 22 7 9 69 - 44 73
3.
Комо
 0:1 38 21 9 8 57 - 40 72
4.
Кремонезе
 2:0 38 19 10 9 49 - 32 67
5.
Катанзаро
 1:1 38 17 10 11 59 - 48 61
6.
Палермо
 0:0 38 14 12 12 61 - 53 54
7.
Сампдория
 1:1 38 15 10 13 51 - 50 53
8.
Брешия
 0:1 38 12 15 11 44 - 39 51
9.
Козенца
 1:0 38 12 13 13 47 - 41 49
10.
Реджана
 1:0 38 11 16 11 38 - 44 49
11.
Зюйдтироль
 0:0 38 12 12 14 46 - 47 48
12.
Модена
 3:1 38 10 17 11 41 - 46 47
13.
Пиза
 0:1 38 11 13 14 50 - 53 46
14.
Читтаделла
 0:2 38 11 13 14 40 - 46 46
15.
Тернана
 1:0 38 11 10 17 43 - 50 43
16.
Асколи
 1:0 38 9 14 15 37 - 41 41
17.
Бари
 1:0 38 8 17 13 37 - 49 41
18.
Специя
 0:1 38 8 17 13 34 - 49 41
19.
ФералпиСало
 0:1 38 8 9 21 44 - 65 33
20.
Лекко
 1:3 38 6 8 24 34 - 74 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 1:0 19 13 3 3 41 - 25 42
2.
Комо
 0:1 19 12 4 3 31 - 19 40
3.
Парма
 0:1 19 11 7 1 34 - 17 40
4.
Кремонезе
 2:0 19 9 5 5 25 - 15 32
5.
Катанзаро
 1:1 19 9 5 5 34 - 26 32
6.
Брешия
 0:1 19 7 8 4 24 - 17 29
7.
Палермо
 0:0 19 8 4 7 33 - 27 28
8.
Зюйдтироль
 0:0 19 7 6 6 23 - 20 27
9.
Читтаделла
 0:2 19 7 6 6 25 - 22 27
10.
Бари
 1:0 19 6 9 4 20 - 19 27
11.
Пиза
 0:1 19 6 8 5 30 - 27 26
12.
Модена
 3:1 19 6 6 7 19 - 21 24
13.
Сампдория
 1:1 19 7 4 8 25 - 25 23
14.
Асколи
 1:0 19 5 8 6 18 - 15 23
15.
Специя
 0:1 19 5 8 6 16 - 17 23
16.
Козенца
 1:0 19 5 7 7 29 - 25 22
17.
Тернана
 1:0 19 5 7 7 16 - 16 22
18.
Реджана
 1:0 19 4 10 5 16 - 23 22
19.
Лекко
 1:3 19 4 2 13 18 - 34 14
20.
ФералпиСало
 0:1 19 3 5 11 25 - 34 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:1 19 10 5 4 31 - 18 35
2.
Кремонезе
 2:0 19 10 5 4 24 - 17 35
3.
Комо
 0:1 19 9 5 5 26 - 21 32
4.
Венеция
 1:0 19 9 4 6 28 - 19 31
5.
Сампдория
 1:1 19 8 6 5 26 - 25 30
6.
Катанзаро
 1:1 19 8 5 6 25 - 22 29
7.
Козенца
 1:0 19 7 6 6 18 - 16 27
8.
Реджана
 1:0 19 7 6 6 22 - 21 27
9.
Палермо
 0:0 19 6 8 5 28 - 26 26
10.
Модена
 3:1 19 4 11 4 22 - 25 23
11.
Брешия
 0:1 19 5 7 7 20 - 22 22
12.
Тернана
 1:0 19 6 3 10 27 - 34 21
13.
Зюйдтироль
 0:0 19 5 6 8 23 - 27 21
14.
Пиза
 0:1 19 5 5 9 20 - 26 20
15.
ФералпиСало
 0:1 19 5 4 10 19 - 31 19
16.
Читтаделла
 0:2 19 4 7 8 15 - 24 19
17.
Асколи
 1:0 19 4 6 9 19 - 26 18
18.
Специя
 0:1 19 3 9 7 18 - 32 18
19.
Бари
 1:0 19 2 8 9 17 - 30 14
20.
Лекко
 1:3 19 2 6 11 16 - 40 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 22 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 20 (3)
Палермо Брунори Маттео 17 (5)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 16 (7)
Кремонезе Кода Массимо 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 15
Бьянко Алессандро 15
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