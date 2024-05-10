Тур: 38. Стадион: Сан Никола.
0'
1:0
26' ГолСибилли Джузеппе
2:0
57' ГолДи Чезаре Валерио
78' Желтая карточкаДорваль Мехди
90'+5
Ход матча
26'
57'
78'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 8
-
8 Удары в створ 0
-
12 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
344 Количество передач 426
-
46 Владение мячом, % 54
11
Ismail
Achik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ismail AchikПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
-
91 Каллон ЯяПолузащитник
-
49 Араму МаттиаПолузащитник
-
14 Лулич КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Федерико Джамполо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Matteo Ferro
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
История личных встреч
Бари
Брешия
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
23 матча
39.1%
39.1%
21.8%
9 побед 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.91
1.25
Среднее время на гол
47
72
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
35
26
Голов в среднем за матч
1.52
1.13
Тотал матчей
2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
59
79
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибилли Джузеппе
|11 (3)
|0.29
|Насти Марко
|6
|0.16
|Ди Чезаре Валерио
|4
|0.11
|Пушкаш Георге
|4 (1)
|0.11
|Куцупиас Илиас
|2
|0.05
|Дьяв Давиде
|2
|0.05
|Эджума Малком
|2
|0.05
|Риччи Джакомо
|1
|0.03
|Дорваль Мехди
|1
|0.03
|Викари Франческо
|1
|0.03
|Ismail Achik
|1
|0.03
|Пучино Раффаэле
|1
|0.03
|Бенали Ахмед
|1
|0.03
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.03
|Майта Маттиа
|0
|0
|Акампора Дженнаро
|0
|0
|Моракьоли Грегорио
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Менез Жереми
|0
|0
|Лулич Карло
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мончини Габриэле
|10 (2)
|0.26
|Боррелли Дженнаро
|9 (1)
|0.24
|Бьярнасон Биркир
|5
|0.13
|Бизоли Димитри
|4
|0.11
|Бьянки Флавио
|4
|0.11
|Галацци Николас
|3
|0.08
|Яллоу Александр
|2
|0.05
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.03
|Пагера Фабрицио
|1
|0.03
|Адорни Давиде
|1
|0.03
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.03
|Папетти Андреа
|0
|0
|Кистана Андреа
|0
|0
|Мангравити Массимилиано
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|16
|1
|Бенали Ахмед
|10
|0
|Сибилли Джузеппе
|10
|0
|Насти Марко
|9
|0
|Риччи Джакомо
|8
|0
|Викари Франческо
|7
|0
|Майта Маттиа
|4
|1
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|Дорваль Мехди
|4
|0
|Менез Жереми
|2
|1
|Белломо Никола
|2
|1
|Майелло Раффаэле
|3
|0
|Пучино Раффаэле
|3
|0
|Матино Эммануэле
|3
|0
|Бренно
|3
|0
|Дьяв Давиде
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Куцупиас Илиас
|2
|0
|Каллон Яя
|2
|0
|Ismail Achik
|2
|0
|Лулич Карло
|1
|0
|Моракьоли Грегорио
|1
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пагера Фабрицио
|9
|0
|Кистана Андреа
|8
|0
|Дикманн Лоренцо
|8
|0
|Олзер Джакомо
|6
|1
|Бизоли Димитри
|7
|0
|Ван Де Лои Томми
|6
|0
|Галацци Николас
|6
|0
|Адорни Давиде
|5
|0
|Фарес Мохамед
|5
|0
|Бертаньоли Массимо
|5
|0
|Уар Матье
|3
|1
|Яллоу Александр
|4
|0
|Боррелли Дженнаро
|4
|0
|Бьярнасон Биркир
|3
|0
|Папетти Андреа
|3
|0
|Бесаджо Микеле
|3
|0
|Мончини Габриэле
|2
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Андреаччи Лоренцо
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
|Riccardo Fogliata
|1
|0
|Matteo Ferro
|1
|0
Результаты матчей
Бари
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Брешия
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
10
9
Бари
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Брешия
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
14
22
Бари
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (12)
47% (18)
21% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (16)
42% (16)
16% (6)
Брешия
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (8)
45% (17)
34% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
45% (17)
32% (12)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
22
13
Упущенные победы
24
31
Голы по времени матча
Забито
22
18
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 4
24 Не забивали 25
2
9%
3
17%
1-15
4
18%
2
11%
16-30
2
9%
3
17%
31-45
5
23%
2
11%
46-60
5
23%
3
17%
61-75
4
18%
5
28%
76-90
Пропущено
18
25
6 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 16
1
6%
9
36%
1-15
3
17%
6
24%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
8
44%
4
16%
76-90
Забито
18
23
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
25 Не забивали 26
2
11%
4
17%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
4
22%
4
17%
31-45
4
22%
6
26%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
5
28%
4
17%
76-90
Пропущено
29
18
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 8
14 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 12
9
31%
4
22%
1-15
1
3%
3
17%
16-30
2
7%
3
17%
31-45
3
10%
1
6%
46-60
5
17%
1
6%
61-75
9
31%
6
33%
76-90
Забито
40
41
16 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 12
11 Не забивали 13
4
10%
7
17%
1-15
6
15%
4
10%
16-30
6
15%
7
17%
31-45
9
23%
8
20%
46-60
6
15%
6
15%
61-75
9
23%
9
22%
76-90
Пропущено
47
43
18 В 1-м тайме 27
29 Во 2-м тайме 16
20 Пропускали первыми 21
31 Не пропускали 28
10
21%
13
30%
1-15
4
9%
9
21%
16-30
4
9%
5
12%
31-45
5
11%
4
9%
46-60
7
15%
2
5%
61-75
17
36%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Читтаделла - Бари 1:1 Бари - Парма 1:1 Козенца - Бари 4:1 Бари - Пиза 1:1
Комо - Бари 2:1 Бари - Кремонезе 1:2 Модена - Бари 1:1 Бари - Сампдория 0:1 Венеция - Бари 3:1 Бари - Специя 1:1 Катанзаро - Бари 2:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Бари - ФералпиСало 1:0 Бари - Лекко 3:1 Палермо - Бари 3:0 Бари - Реджана 0:2 Асколи - Бари 2:2 Бари - Тернана 3:1 Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0
Брешия
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Брешия - Лекко 4:1 ФералпиСало - Брешия 2:2 Брешия - Специя 0:0 Брешия - Тернана 0:0
Венеция - Брешия 2:0 Брешия - Пиза 3:1 Козенца - Брешия 1:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Парма - Брешия 2:1 Брешия - Палермо 4:2 Асколи - Брешия 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Сампдория - Брешия 1:1 Комо - Брешия 1:0 Брешия - Читтаделла 2:0 Кремонезе - Брешия 1:0 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3
Результаты матчей
Бари
Брешия
Точный счет
1:1
6 раз 32%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Точный счет
1:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 53%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
Точный счет
1:1
11 раз 29%
1:0
5 раз 13%
0:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
9 раз 24%
0:0
5 раз 13%
1:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
19 раз 50%
0
11 раз 29%
2
5 раз 13%
3
3 раза 8%
0
13 раз 34%
1
13 раз 34%
2
7 раз 18%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Бари
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
127
514
613
217
415
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
136
316
613
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2711
Больше Меньше
2513
830
1226
335
533
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|22 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|20 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|16 (7)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|16 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|15