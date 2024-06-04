Тур: 5.
Позже
История личных встреч
Кыргызстан
Малайзия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Кыргызстан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кожо Жоэлу
|3
|0.75
|Мерк Кай
|2
|0.5
|Абдурахманов Одилжон
|1
|0.25
|Жыргалбек Кайрат
|1
|0.25
|Батырканов Эрнест
|1
|0.25
|Браузман Кристиян
|1
|0.25
|Мерк Кими
|1
|0.25
|Кичин Валерий
|1 (1)
|0.25
Малайзия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коолс Дион
|2
|0.5
|Лок Даррен
|1
|0.25
|Халим Файсал
|1
|0.25
Карточки
Кыргызстан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Said Datsiev
|1
|1
|Абдурахманов Одилжон
|2
|0
|Козубаев Тамирлан
|1
|0
|Ахматалиев Мирбек
|1
|0
|Алыкулов Гулжигит
|1
|0
|Токотаев Ержан
|1
|0
Малайзия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коолс Дион
|1
|0
|Жозуэ Пауло
|1
|0
|Халим Файсал
|1
|0
|Тан Доминик
|1
|0
|Айман Ариф
|1
|0
|Хазми Ахмад
|1
|0
|Эндрик
|1
|0
Результаты матчей
Кыргызстан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Малайзия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Кыргызстан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Малайзия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
3
Кыргызстан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Малайзия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
67%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
1
17%
76-90
Забито
12
4
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
3
25%
2
50%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
75%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кыргызстан
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Кыргызстан - Тайвань 5:1 Тайвань - Кыргызстан 0:2 Кыргызстан - Оман 1:1 Кыргызстан - Саудовская Аравия 0:2
Таиланд - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Вьетнам 2:1 Кыргызстан - Сирия 1:1 ОАЭ - Кыргызстан 1:0 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Кыргызстан - Оман 1:0 Малайзия - Кыргызстан 4:3 Кыргызстан - Филиппины 0:1 Бахрейн - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Кувейт 3:1 Кыргызстан - Оман 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5 Кыргызстан - Афганистан 1:0 Индия - Кыргызстан 2:0 Мьянма - Кыргызстан 1:1 Кыргызстан - РОССИЯ 1:2
Малайзия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Малайзия - Оман 0:2 Оман - Малайзия 2:0 Южная Корея - Малайзия 3:3 Бахрейн - Малайзия 1:0
Малайзия - Иордания 0:4 Сирия - Малайзия 2:2 Тайвань - Малайзия 0:1 Малайзия - Кыргызстан 4:3 Малайзия - Таджикистан 0:2 Малайзия - Индия 4:2 Китай - Малайзия 1:1 Сирия - Малайзия 2:2 Малайзия - Папуа — Новая Гвинея 10:0 Малайзия - Соломоновы острова 4:1 Малайзия - Гонконг 2:0 Малайзия - Туркменистан 1:0 Таиланд - Малайзия 3:0 Малайзия - Таиланд 1:0 Малайзия - Сингапур 4:1 Вьетнам - Малайзия 3:0
Результаты матчей
Кыргызстан
Малайзия
Точный счет
1:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Кыргызстан
Малайзия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
13
13
13
13
Группа D
Группа D
- — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
- — Выход в третий круг Кубка Азии
|Катар
|Али Алмоез
|7
|Китай
|Лэй У
|5
|Япония
|Уэда Аясэ
|5
|Иордания
|Аль-Тамари Мусса
|5
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|5
|Палестина
|Махаджана Амид
|1 2
|Бангладеш
|Рана Сохель
|3
|Сингапур
|Шахиран Нур
|3
|Бангладеш
|Уддин Саад
|3
|Кувейт
|Аль-Харби Фейсал
|1 1
Прогнозы на матч Кыргызстан - Малайзия
Исход игры
Кыргызстан
75.6% (34)
Ничья
20% (9)
Малайзия
4.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
35% (14)
Меньше
65% (26)
Обе команды забьют
Да
47.5% (19)
Нет
52.5% (21)
Популярный счёт
1:0 Кыргызстан
31.1% (14)
2:1 Кыргызстан
17.8% (8)
1:1 Ничья
13.3% (6)
2:0 Кыргызстан
8.9% (4)
0:0 Ничья
4.4% (2)
3:2 Кыргызстан
4.4% (2)
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