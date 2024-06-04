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  3. Отборочные матчи: Азия 2023-2025
Тур: 5.
Кыргызстан
FIFA #100
 
Позже
Малайзия
FIFA #138
Прогнозы 45
Кыргызстан 75.6% (34)
X 20% (9)
Малайзия 4.4% (2)
Все прогнозы

История личных встреч

Кыргызстан
Малайзия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ОМА
4:3
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Кыргызстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кожо Жоэлу 3 0.75
Мерк Кай 2 0.5
Абдурахманов Одилжон 1 0.25
Жыргалбек Кайрат 1 0.25
Батырканов Эрнест 1 0.25
Браузман Кристиян 1 0.25
Мерк Кими 1 0.25
Кичин Валерий 1 (1) 0.25
Малайзия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коолс Дион 2 0.5
Лок Даррен 1 0.25
Халим Файсал 1 0.25

Карточки

Кыргызстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Said Datsiev 1 1
Абдурахманов Одилжон 2 0
Козубаев Тамирлан 1 0
Ахматалиев Мирбек 1 0
Алыкулов Гулжигит 1 0
Токотаев Ержан 1 0
Малайзия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коолс Дион 1 0
Жозуэ Пауло 1 0
Халим Файсал 1 0
Тан Доминик 1 0
Айман Ариф 1 0
Хазми Ахмад 1 0
Эндрик 1 0

Результаты матчей

Кыргызстан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Малайзия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Кыргызстан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Малайзия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
3
Кыргызстан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Малайзия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
67%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Забито

12
4
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
3
25%
2
50%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
75%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кыргызстан
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Кыргызстан - Тайвань 5:1 Тайвань - Кыргызстан 0:2 Кыргызстан - Оман 1:1 Кыргызстан - Саудовская Аравия 0:2
Таиланд - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Вьетнам 2:1 Кыргызстан - Сирия 1:1 ОАЭ - Кыргызстан 1:0 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Кыргызстан - Оман 1:0 Малайзия - Кыргызстан 4:3 Кыргызстан - Филиппины 0:1 Бахрейн - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Кувейт 3:1 Кыргызстан - Оман 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5 Кыргызстан - Афганистан 1:0 Индия - Кыргызстан 2:0 Мьянма - Кыргызстан 1:1 Кыргызстан - РОССИЯ 1:2
Малайзия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Малайзия - Оман 0:2 Оман - Малайзия 2:0 Южная Корея - Малайзия 3:3 Бахрейн - Малайзия 1:0
Малайзия - Иордания 0:4 Сирия - Малайзия 2:2 Тайвань - Малайзия 0:1 Малайзия - Кыргызстан 4:3 Малайзия - Таджикистан 0:2 Малайзия - Индия 4:2 Китай - Малайзия 1:1 Сирия - Малайзия 2:2 Малайзия - Папуа — Новая Гвинея 10:0 Малайзия - Соломоновы острова 4:1 Малайзия - Гонконг 2:0 Малайзия - Туркменистан 1:0 Таиланд - Малайзия 3:0 Малайзия - Таиланд 1:0 Малайзия - Сингапур 4:1 Вьетнам - Малайзия 3:0

Результаты матчей

Кыргызстан
Малайзия

Точный счет

1:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Кыргызстан
Малайзия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2
2
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кыргызстан
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
2.
Оман
 Заявка 4 3 0 1 7 - 1 9
3.
Малайзия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
4.
Тайвань
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оман
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Кыргызстан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Малайзия
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
4.
Тайвань
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оман
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
2.
Кыргызстан
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
3.
Малайзия
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Тайвань
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
  • — Выход в третий круг Кубка Азии

Топ бомбардиров
Катар Али Алмоез 7
Китай Лэй У 5
Япония Уэда Аясэ 5
Иордания Аль-Тамари Мусса 5
Южная Корея Хын Мин Сон 5
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Махаджана Амид 1 2
Бангладеш Рана Сохель 3
Сингапур Шахиран Нур 3
Бангладеш Уддин Саад 3
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кыргызстан - Малайзия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 июня 2024, осталось 2 дня 10 часов 1 минуту.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 45
    Кыргызстан 75.6% (34)
    X 20% (9)
    Малайзия 4.4% (2)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Кыргызстан - Малайзия онлайн

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    Прогнозы на матч Кыргызстан - Малайзия

    Исход игры
    Кыргызстан
    75.6% (34)
    Ничья
    20% (9)
    Малайзия
    4.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    35% (14)
    Меньше
    65% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    47.5% (19)
    Нет
    52.5% (21)
    Популярный счёт
    1:0 Кыргызстан
    31.1% (14)
    2:1 Кыргызстан
    17.8% (8)
    1:1 Ничья
    13.3% (6)
    2:0 Кыргызстан
    8.9% (4)
    0:0 Ничья
    4.4% (2)
    3:2 Кыргызстан
    4.4% (2)
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    Кыргызстан
    Малайзия
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