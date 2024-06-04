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  3. Отборочные матчи: Азия 2023-2025
Тур: 5.
Иордания
FIFA #71
 
Позже
Таджикистан
FIFA #99
Прогнозы 47
Иордания 57.4% (27)
X 14.9% (7)
Таджикистан 27.7% (13)
Все прогнозы

История личных встреч

Иордания
Таджикистан

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

КА
0:1
ОМА
1:1
ТМС
0:1
ТМС
2:0
ЧМ2АК2Р
3:0
ЧМ2АК2Р
1:3

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Среднее время на гол

135
270

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.17
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
90

Бомбардиры внутри турнира

Иордания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Тамари Мусса 5 1.25
Альнаимат Язан 2 (1) 0.5
Зраик Мохаммед Абу 1 0.25
Аль-Равабдех Нур 1 0.25
Saed Al-Rosan 1 0.25
Ольван Али 1 (1) 0.25
Таджикистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самиев Шахром 2 0.5
Соиров Рустам 2 0.5
Камолов Амадони 2 0.5
Умарбаев Парвизджон 1 0.25
Панджшанбе Эхсони 1 0.25

Карточки

Иордания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Рашдан Низар 2 0
Насиб Абдалла 2 0
Хашиш Мохаммад 2 0
Мари Бара 1 0
Таджикистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джалилов Алишер 1 0
Умарбаев Парвизджон 1 0
Джурабаев Амирбек 1 0
Сафаров Манучехр 1 0
Джурабаев Зоир 1 0

Результаты матчей

Иордания
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Таджикистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Иордания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Таджикистан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Иордания
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Таджикистан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
3
27%
2
25%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
4
36%
3
38%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Иордания
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Иордания - Пакистан 7:0 Пакистан - Иордания 0:3 Иордания - Катар 1:3 Иордания - Южная Корея 2:0
Таджикистан - Иордания 0:1 Ирак - Иордания 2:3 Иордания - Бахрейн 0:1 Иордания - Южная Корея 2:2 Малайзия - Иордания 0:4 Япония - Иордания 6:1 Катар - Иордания 1:2 Ливан - Иордания 2:1 Иордания - Саудовская Аравия 0:2 Таджикистан - Иордания 1:1 Ирак - Иордания 2:2 Иордания - Иран 1:3 Азербайджан - Иордания 2:1 Норвегия - Иордания 6:0 Ямайка - Иордания 1:2 Сербия - Иордания 3:2
Таджикистан
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Таджикистан - Саудовская Аравия 1:1 Саудовская Аравия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Иордания 0:1 Таджикистан - ОАЭ 1:1
Таджикистан - Ливан 2:1 Таджикистан - Катар 0:1 Китай - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Гонконг 2:1 Пакистан - Таджикистан 1:6 Таджикистан - Иордания 1:1 Малайзия - Таджикистан 0:2 Сингапур - Таджикистан 0:2 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Оман - Таджикистан 1:1 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Кувейт - Таджикистан 2:1 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Малайзия - Таджикистан 0:0 Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0

Результаты матчей

Иордания
Таджикистан

Точный счет

0:2
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
7
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
7
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Иордания
Таджикистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
2
2
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5
1
3
1
3
5.5
1
3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Саудовская Аравия
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Иордания
 Заявка 4 2 1 1 11 - 3 7
3.
Таджикистан
 Заявка 4 1 2 1 8 - 4 5
4.
Пакистан
 Заявка 4 0 0 4 1 - 20 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Саудовская Аравия
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Иордания
 Заявка 2 1 0 1 7 - 2 3
3.
Таджикистан
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4.
Пакистан
 Заявка 2 0 0 2 1 - 9 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иордания
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Саудовская Аравия
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Таджикистан
 Заявка 2 1 0 1 6 - 2 3
4.
Пакистан
 Заявка 2 0 0 2 0 - 11 0
  • — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
  • — Выход в третий круг Кубка Азии

Топ бомбардиров
Катар Али Алмоез 7
Китай Лэй У 5
Япония Уэда Аясэ 5
Иордания Аль-Тамари Мусса 5
Южная Корея Хын Мин Сон 5
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Махаджана Амид 1 2
Бангладеш Рана Сохель 3
Сингапур Шахиран Нур 3
Бангладеш Уддин Саад 3
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Иордания - Таджикистан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 июня 2024, осталось 2 дня 12 часов 31 минуту.



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    • Прогнозы 47
    Иордания 57.4% (27)
    X 14.9% (7)
    Таджикистан 27.7% (13)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Иордания - Таджикистан

    Исход игры
    Иордания
    57.4% (27)
    Ничья
    14.9% (7)
    Таджикистан
    27.7% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.05% (20)
    Меньше
    45.95% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    64.86% (24)
    Нет
    35.14% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Иордания
    27.7% (13)
    1:0 Иордания
    17% (8)
    1:2 Таджикистан
    12.8% (6)
    1:1 Ничья
    8.5% (4)
    2:0 Иордания
    6.4% (3)
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    Иордания
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