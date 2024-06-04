Тур: 5.
Позже
История личных встреч
Иордания
Таджикистан
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.33
Среднее время на гол
135
270
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.17
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
90
Бомбардиры внутри турнира
Иордания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Тамари Мусса
|5
|1.25
|Альнаимат Язан
|2 (1)
|0.5
|Зраик Мохаммед Абу
|1
|0.25
|Аль-Равабдех Нур
|1
|0.25
|Saed Al-Rosan
|1
|0.25
|Ольван Али
|1 (1)
|0.25
Таджикистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Самиев Шахром
|2
|0.5
|Соиров Рустам
|2
|0.5
|Камолов Амадони
|2
|0.5
|Умарбаев Парвизджон
|1
|0.25
|Панджшанбе Эхсони
|1
|0.25
Карточки
Иордания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Рашдан Низар
|2
|0
|Насиб Абдалла
|2
|0
|Хашиш Мохаммад
|2
|0
|Мари Бара
|1
|0
Таджикистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джалилов Алишер
|1
|0
|Умарбаев Парвизджон
|1
|0
|Джурабаев Амирбек
|1
|0
|Сафаров Манучехр
|1
|0
|Джурабаев Зоир
|1
|0
Результаты матчей
Иордания
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Таджикистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Иордания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Таджикистан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Иордания
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Таджикистан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
3
27%
2
25%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
4
36%
3
38%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Иордания
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Иордания - Пакистан 7:0 Пакистан - Иордания 0:3 Иордания - Катар 1:3 Иордания - Южная Корея 2:0
Таджикистан - Иордания 0:1 Ирак - Иордания 2:3 Иордания - Бахрейн 0:1 Иордания - Южная Корея 2:2 Малайзия - Иордания 0:4 Япония - Иордания 6:1 Катар - Иордания 1:2 Ливан - Иордания 2:1 Иордания - Саудовская Аравия 0:2 Таджикистан - Иордания 1:1 Ирак - Иордания 2:2 Иордания - Иран 1:3 Азербайджан - Иордания 2:1 Норвегия - Иордания 6:0 Ямайка - Иордания 1:2 Сербия - Иордания 3:2
Таджикистан
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Таджикистан - Саудовская Аравия 1:1 Саудовская Аравия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Иордания 0:1 Таджикистан - ОАЭ 1:1
Таджикистан - Ливан 2:1 Таджикистан - Катар 0:1 Китай - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Гонконг 2:1 Пакистан - Таджикистан 1:6 Таджикистан - Иордания 1:1 Малайзия - Таджикистан 0:2 Сингапур - Таджикистан 0:2 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Оман - Таджикистан 1:1 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Кувейт - Таджикистан 2:1 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Малайзия - Таджикистан 0:0 Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0
Результаты матчей
Иордания
Таджикистан
Точный счет
0:2
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
7
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
7
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Иордания
Таджикистан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
22
13
13
13
13
13
13
13
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 3
|7
|3.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 4
|5
|4.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 20
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 2
|3
|3.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 11
|0
- — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
- — Выход в третий круг Кубка Азии
|Катар
|Али Алмоез
|7
|Китай
|Лэй У
|5
|Япония
|Уэда Аясэ
|5
|Иордания
|Аль-Тамари Мусса
|5
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|5
|Палестина
|Махаджана Амид
|1 2
|Бангладеш
|Рана Сохель
|3
|Сингапур
|Шахиран Нур
|3
|Бангладеш
|Уддин Саад
|3
|Кувейт
|Аль-Харби Фейсал
|1 1
Прогнозы на матч Иордания - Таджикистан
Исход игры
Иордания
57.4% (27)
Ничья
14.9% (7)
Таджикистан
27.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
54.05% (20)
Меньше
45.95% (17)
Обе команды забьют
Да
64.86% (24)
Нет
35.14% (13)
Популярный счёт
2:1 Иордания
27.7% (13)
1:0 Иордания
17% (8)
1:2 Таджикистан
12.8% (6)
1:1 Ничья
8.5% (4)
2:0 Иордания
6.4% (3)
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