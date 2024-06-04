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  3. Отборочные матчи: Азия 2023-2025
Тур: 5.
Узбекистан
FIFA #64
 
Позже
Туркменистан
FIFA #143
Прогнозы 51
Узбекистан 86.3% (44)
X 5.9% (3)
Туркменистан 7.8% (4)
Все прогнозы

История личных встреч

Узбекистан
Туркменистан

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ОМА
1:3
КЦА
0:2
КА
0:4

Голы

Всего голов

0
9

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
9

Голов в среднем за матч

0.33
3

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

270
30

Бомбардиры внутри турнира

Узбекистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шомуродов Элдор 3 0.75
Шукуров Отабек 2 0.5
Урунов Остон 2 0.5
Сергеев Игорь 1 0.25
Ашурматов Рустам 1 0.25
Эркинов Хожимат 1 0.25
Туркменистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мингазов Руслан 2 0.5
Дурдыев Мейлис 1 0.25

Карточки

Узбекистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сайфиев Фаррух 2 0
Хамробеков Одилжон 1 0
Машарипов Джалолиддин 1 0
Аликулов Хусниддин 1 0
Туркменистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бешимов Абди 2 0
Дурдиев Дидар 1 0
Тиркишов Шаназар 1 0
Чариев Теймур 1 0
Гурбанов Язгылык 1 0
Абдурахманов Алибек 1 0
Mergen Orazov 1 0

Результаты матчей

Узбекистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Туркменистан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Узбекистан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Туркменистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

5
0
Узбекистан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Туркменистан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

7
2

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

5
1
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

10
3
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

3
11
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Узбекистан
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Узбекистан - Гонконг 3:0 Гонконг - Узбекистан 0:2 Катар - Узбекистан 1:1 Узбекистан - Таиланд 2:1
Австралия - Узбекистан 1:1 Индия - Узбекистан 0:3 Узбекистан - Сирия 0:0 Палестина - Узбекистан 0:1 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Узбекистан - Иран 2:2 Туркменистан - Узбекистан 1:3 Китай - Узбекистан 1:2 Вьетнам - Узбекистан 0:2 Мексика - Узбекистан 3:3 США - Узбекистан 3:0 Узбекистан - Иран 0:1 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Туркменистан - Узбекистан 0:2 Узбекистан - Оман 3:0 Узбекистан - Венесуэла 1:1
Туркменистан
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Туркменистан - Иран 0:1 Иран - Туркменистан 5:0 Казахстан - Туркменистан 2:0 Гонконг - Туркменистан 2:2
Туркменистан - Узбекистан 1:3 Бахрейн - Туркменистан 1:1 Индонезия - Туркменистан 2:0 Туркменистан - Оман 0:2 Туркменистан - Узбекистан 0:2 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Малайзия - Туркменистан 1:0 Бахрейн - Туркменистан 1:0 Бангладеш - Туркменистан 1:2 Туркменистан - Малайзия 1:3 Таиланд - Туркменистан 1:0 Туркменистан - Ливан 3:2 Южная Корея - Туркменистан 5:0 Туркменистан - Шри-Ланка 2:0 Туркменистан - КНДР 3:1 Кувейт - Туркменистан 1:1

Результаты матчей

Узбекистан
Туркменистан

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Узбекистан
Туркменистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 Заявка 4 3 1 0 12 - 2 10
2.
Узбекистан
 Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Туркменистан
 Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
4.
Гонконг
 Заявка 4 0 1 3 2 - 11 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 Заявка 2 2 0 0 9 - 0 6
2.
Узбекистан
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3.
Гонконг
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
4.
Туркменистан
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Иран
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Туркменистан
 Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
4.
Гонконг
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
  • — Выход в третий круг Кубка Азии

Топ бомбардиров
Катар Али Алмоез 7
Китай Лэй У 5
Япония Уэда Аясэ 5
Иордания Аль-Тамари Мусса 5
Южная Корея Хын Мин Сон 5
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Махаджана Амид 1 2
Бангладеш Рана Сохель 3
Сингапур Шахиран Нур 3
Бангладеш Уддин Саад 3
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Узбекистан - Туркменистан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 июня 2024, осталось 2 дня 9 часов 31 минуту.



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    • Прогнозы 51
    Узбекистан 86.3% (44)
    X 5.9% (3)
    Туркменистан 7.8% (4)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Узбекистан - Туркменистан

    Исход игры
    Узбекистан
    86.3% (44)
    Ничья
    5.9% (3)
    Туркменистан
    7.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.98% (25)
    Меньше
    39.02% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    51.22% (21)
    Нет
    48.78% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Узбекистан
    23.5% (12)
    2:0 Узбекистан
    19.6% (10)
    1:0 Узбекистан
    9.8% (5)
    3:0 Узбекистан
    9.8% (5)
    3:1 Узбекистан
    7.8% (4)
    1:2 Туркменистан
    7.8% (4)
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