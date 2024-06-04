Тур: 5.
История личных встреч
Узбекистан
Туркменистан
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
9
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
9
Голов в среднем за матч
0.33
3
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
270
30
Бомбардиры внутри турнира
Узбекистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шомуродов Элдор
|3
|0.75
|Шукуров Отабек
|2
|0.5
|Урунов Остон
|2
|0.5
|Сергеев Игорь
|1
|0.25
|Ашурматов Рустам
|1
|0.25
|Эркинов Хожимат
|1
|0.25
Туркменистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мингазов Руслан
|2
|0.5
|Дурдыев Мейлис
|1
|0.25
Карточки
Узбекистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сайфиев Фаррух
|2
|0
|Хамробеков Одилжон
|1
|0
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0
|Аликулов Хусниддин
|1
|0
Туркменистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бешимов Абди
|2
|0
|Дурдиев Дидар
|1
|0
|Тиркишов Шаназар
|1
|0
|Чариев Теймур
|1
|0
|Гурбанов Язгылык
|1
|0
|Абдурахманов Алибек
|1
|0
|Mergen Orazov
|1
|0
Результаты матчей
Узбекистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Туркменистан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Узбекистан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Туркменистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
5
0
Узбекистан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Туркменистан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
7
2
Голы по времени матча
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
5
1
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
10
3
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
3
11
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Узбекистан
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Узбекистан - Гонконг 3:0 Гонконг - Узбекистан 0:2 Катар - Узбекистан 1:1 Узбекистан - Таиланд 2:1
Австралия - Узбекистан 1:1 Индия - Узбекистан 0:3 Узбекистан - Сирия 0:0 Палестина - Узбекистан 0:1 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Узбекистан - Иран 2:2 Туркменистан - Узбекистан 1:3 Китай - Узбекистан 1:2 Вьетнам - Узбекистан 0:2 Мексика - Узбекистан 3:3 США - Узбекистан 3:0 Узбекистан - Иран 0:1 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Туркменистан - Узбекистан 0:2 Узбекистан - Оман 3:0 Узбекистан - Венесуэла 1:1
Туркменистан
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Туркменистан - Иран 0:1 Иран - Туркменистан 5:0 Казахстан - Туркменистан 2:0 Гонконг - Туркменистан 2:2
Туркменистан - Узбекистан 1:3 Бахрейн - Туркменистан 1:1 Индонезия - Туркменистан 2:0 Туркменистан - Оман 0:2 Туркменистан - Узбекистан 0:2 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Малайзия - Туркменистан 1:0 Бахрейн - Туркменистан 1:0 Бангладеш - Туркменистан 1:2 Туркменистан - Малайзия 1:3 Таиланд - Туркменистан 1:0 Туркменистан - Ливан 3:2 Южная Корея - Туркменистан 5:0 Туркменистан - Шри-Ланка 2:0 Туркменистан - КНДР 3:1 Кувейт - Туркменистан 1:1
Результаты матчей
Узбекистан
Туркменистан
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Узбекистан
Туркменистан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
|4.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
- — Выход в третий круг Кубка Азии
|Катар
|Али Алмоез
|7
|Китай
|Лэй У
|5
|Япония
|Уэда Аясэ
|5
|Иордания
|Аль-Тамари Мусса
|5
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|5
|Палестина
|Махаджана Амид
|1 2
|Бангладеш
|Рана Сохель
|3
|Сингапур
|Шахиран Нур
|3
|Бангладеш
|Уддин Саад
|3
|Кувейт
|Аль-Харби Фейсал
|1 1
Прогнозы на матч Узбекистан - Туркменистан
Исход игры
Узбекистан
86.3% (44)
Ничья
5.9% (3)
Туркменистан
7.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
60.98% (25)
Меньше
39.02% (16)
Обе команды забьют
Да
51.22% (21)
Нет
48.78% (20)
Популярный счёт
2:1 Узбекистан
23.5% (12)
2:0 Узбекистан
19.6% (10)
1:0 Узбекистан
9.8% (5)
3:0 Узбекистан
9.8% (5)
3:1 Узбекистан
7.8% (4)
1:2 Туркменистан
7.8% (4)
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