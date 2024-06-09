Тур: 6.
Позже
История личных встреч
Иран
Узбекистан
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.25
Среднее время на гол
180
360
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.7
0.9
Тотал матчей
2.5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
128
100
Бомбардиры внутри турнира
Иран
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|5 (2)
|1
|Азмун Сердар
|4
|0.8
|Резаэян Рамин
|2
|0.4
|Канаани Хоссейн
|2
|0.4
|Нурафкан Омид
|1
|0.2
|Гайеди Мехди
|1
|0.2
|Мохебби Мохаммад
|1
|0.2
Узбекистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шомуродов Элдор
|3
|0.6
|Урунов Остон
|3
|0.6
|Шукуров Отабек
|2
|0.4
|Сергеев Игорь
|1
|0.2
|Ашурматов Рустам
|1
|0.2
|Эркинов Хожимат
|1
|0.2
|Аликулов Хусниддин
|1
|0.2
|Насруллаев Шерзод
|1
|0.2
Карточки
Иран
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канаани Хоссейн
|2
|0
|Резаэян Рамин
|1
|0
|Джаханбахш Алиреза
|1
|0
|Карими Али II
|1
|0
|Халилзаде Шоджа
|1
|0
|Фаллах Саман
|1
|0
Узбекистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сайфиев Фаррух
|2
|0
|Ашурматов Рустам
|1
|0
|Хамробеков Одилжон
|1
|0
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0
|Аликулов Хусниддин
|1
|0
|Насруллаев Шерзод
|1
|0
Результаты матчей
Иран
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Узбекистан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Иран
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Узбекистан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
8
Иран
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Узбекистан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
4
44%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
33%
2
40%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
8
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
16
13
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
6
38%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
1
6%
4
31%
61-75
3
19%
3
23%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Иран
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Гонконг - Иран 2:4 Туркменистан - Иран 0:1 Иран - Туркменистан 5:0 Иран - Катар 2:3
Иран - Япония 2:1 Иран - Сирия 1:1 Иран - ОАЭ 2:1 Гонконг - Иран 0:1 Иран - Палестина 4:1 Индонезия - Иран 0:5 Иран - Буркина-Фасо 2:1 Узбекистан - Иран 2:2 Иран - Гонконг 4:0 Катар - Иран 0:4 Иордания - Иран 1:3 Иран - Ангола 4:0 Болгария - Иран 0:1 Узбекистан - Иран 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5 Иран - Афганистан 6:1
Узбекистан
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Узбекистан - Туркменистан 3:1 Узбекистан - Гонконг 3:0 Гонконг - Узбекистан 0:2 Катар - Узбекистан 1:1
Узбекистан - Таиланд 2:1 Австралия - Узбекистан 1:1 Индия - Узбекистан 0:3 Узбекистан - Сирия 0:0 Палестина - Узбекистан 0:1 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Узбекистан - Иран 2:2 Туркменистан - Узбекистан 1:3 Китай - Узбекистан 1:2 Вьетнам - Узбекистан 0:2 Мексика - Узбекистан 3:3 США - Узбекистан 3:0 Узбекистан - Иран 0:1 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Туркменистан - Узбекистан 0:2 Узбекистан - Оман 3:0
Результаты матчей
Иран
Узбекистан
Точный счет
4:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
3
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Иран
Узбекистан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
32
14
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|16 - 4
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|3.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|4.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 15
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 0
|6
|3.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
- — Выход в третий круг Кубка Азии
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|7
|Катар
|Али Алмоез
|7
|Китай
|Лэй У
|5
|Япония
|Уэда Аясэ
|5
|Иордания
|Аль-Тамари Мусса
|5
|Палестина
|Махаджана Амид
|1 2
|Бангладеш
|Рана Сохель
|3
|Сингапур
|Шахиран Нур
|3
|Бангладеш
|Уддин Саад
|3
|Мьянма
|Аунг Вай Лин
|3
Прогнозы на матч Иран - Узбекистан
Исход игры
Иран
81.3% (26)
Ничья
12.5% (4)
Узбекистан
6.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
60% (18)
Меньше
40% (12)
Обе команды забьют
Да
70% (21)
Нет
30% (9)
Популярный счёт
2:1 Иран
46.9% (15)
2:0 Иран
15.6% (5)
1:0 Иран
12.5% (4)
1:1 Ничья
9.4% (3)
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