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  3. Отборочные матчи: Азия 2023-2025
Тур: 6.
Иран
FIFA #20
 
Позже
Узбекистан
FIFA #64
Прогнозы 32
Иран 81.3% (26)
X 12.5% (4)
Узбекистан 6.3% (2)
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Лучшие коэффициенты
Иран
Ничья
Узбекистан
1.54
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Иран
Узбекистан

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ОМА
2:2
КЦА
0:1
ТМС
1:2
ТМС
0:1
ТМС
1:0
ОМА
2:0
ОМА
0:1
ТМС
0:1
ЧМОМ
0:1
ЧМОМ
1:0

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.25

Среднее время на гол

180
360

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.7
0.9

Тотал матчей

2.5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

128
100

Бомбардиры внутри турнира

Иран
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 5 (2) 1
Азмун Сердар 4 0.8
Резаэян Рамин 2 0.4
Канаани Хоссейн 2 0.4
Нурафкан Омид 1 0.2
Гайеди Мехди 1 0.2
Мохебби Мохаммад 1 0.2
Узбекистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шомуродов Элдор 3 0.6
Урунов Остон 3 0.6
Шукуров Отабек 2 0.4
Сергеев Игорь 1 0.2
Ашурматов Рустам 1 0.2
Эркинов Хожимат 1 0.2
Аликулов Хусниддин 1 0.2
Насруллаев Шерзод 1 0.2

Карточки

Иран
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канаани Хоссейн 2 0
Резаэян Рамин 1 0
Джаханбахш Алиреза 1 0
Карими Али II 1 0
Халилзаде Шоджа 1 0
Фаллах Саман 1 0
Узбекистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сайфиев Фаррух 2 0
Ашурматов Рустам 1 0
Хамробеков Одилжон 1 0
Машарипов Джалолиддин 1 0
Аликулов Хусниддин 1 0
Насруллаев Шерзод 1 0

Результаты матчей

Иран
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Узбекистан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Иран
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Узбекистан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
8
Иран
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Узбекистан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
4
44%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
33%
2
40%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

16
13
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
6
38%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
1
6%
4
31%
61-75
3
19%
3
23%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Иран
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Гонконг - Иран 2:4 Туркменистан - Иран 0:1 Иран - Туркменистан 5:0 Иран - Катар 2:3
Иран - Япония 2:1 Иран - Сирия 1:1 Иран - ОАЭ 2:1 Гонконг - Иран 0:1 Иран - Палестина 4:1 Индонезия - Иран 0:5 Иран - Буркина-Фасо 2:1 Узбекистан - Иран 2:2 Иран - Гонконг 4:0 Катар - Иран 0:4 Иордания - Иран 1:3 Иран - Ангола 4:0 Болгария - Иран 0:1 Узбекистан - Иран 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5 Иран - Афганистан 6:1
Узбекистан
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Узбекистан - Туркменистан 3:1 Узбекистан - Гонконг 3:0 Гонконг - Узбекистан 0:2 Катар - Узбекистан 1:1
Узбекистан - Таиланд 2:1 Австралия - Узбекистан 1:1 Индия - Узбекистан 0:3 Узбекистан - Сирия 0:0 Палестина - Узбекистан 0:1 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Узбекистан - Иран 2:2 Туркменистан - Узбекистан 1:3 Китай - Узбекистан 1:2 Вьетнам - Узбекистан 0:2 Мексика - Узбекистан 3:3 США - Узбекистан 3:0 Узбекистан - Иран 0:1 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Туркменистан - Узбекистан 0:2 Узбекистан - Оман 3:0

Результаты матчей

Иран
Узбекистан

Точный счет

4:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
3
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Иран
Узбекистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
4.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
1
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
2.5
3
2
3
2
3.5
1
4
4.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 Заявка 5 4 1 0 16 - 4 13
2.
Узбекистан
 Заявка 5 4 1 0 13 - 4 13
3.
Туркменистан
 Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
4.
Гонконг
 Заявка 5 0 1 4 4 - 15 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
2.
Иран
 Заявка 2 2 0 0 9 - 0 6
3.
Гонконг
 Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
4.
Туркменистан
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Узбекистан
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Туркменистан
 Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
4.
Гонконг
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
  • — Выход в третий круг Кубка Азии

Топ бомбардиров
Южная Корея Хын Мин Сон 7
Катар Али Алмоез 7
Китай Лэй У 5
Япония Уэда Аясэ 5
Иордания Аль-Тамари Мусса 5
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Махаджана Амид 1 2
Бангладеш Рана Сохель 3
Сингапур Шахиран Нур 3
Бангладеш Уддин Саад 3
Мьянма Аунг Вай Лин 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Иран - Узбекистан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июня 2024, осталось 2 дня 11 часов 21 минуту.



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    • Прогнозы 32
    Иран 81.3% (26)
    X 12.5% (4)
    Узбекистан 6.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Иран
    Ничья
    Узбекистан
    1.54
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    Прогнозы на матч Иран - Узбекистан

    Исход игры
    Иран
    81.3% (26)
    Ничья
    12.5% (4)
    Узбекистан
    6.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (18)
    Меньше
    40% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    70% (21)
    Нет
    30% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Иран
    46.9% (15)
    2:0 Иран
    15.6% (5)
    1:0 Иран
    12.5% (4)
    1:1 Ничья
    9.4% (3)
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