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  3. Отборочные матчи: Азия 2023-2025
Тур: 6.
Оман
FIFA #77
 
Позже
Кыргызстан
FIFA #100
Прогнозы 41
Оман 53.7% (22)
X 12.2% (5)
Кыргызстан 34.1% (14)
Все прогнозы

История личных встреч

Оман
Кыргызстан

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

КА
1:1
ОМА
1:0
КЦА
0:1

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
0.67

Среднее время на гол

0
135

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.67
0

Среднее время на гол

135
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
135

Бомбардиры внутри турнира

Оман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Мушайфри Абдулрахман 3 0.6
Аль-Малки Омар 2 (1) 0.4
Салех Матаз 1 0.2
Аль-Кааби Ахмед 1 0.2
Аль-Гафри Мохаммед 1 0.2
Аль-Сабхи Иссам 1 0.2
Аль-Гассани Мухсен 1 0.2
Кыргызстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кожо Жоэлу 3 0.6
Мерк Кай 2 0.4
Абдурахманов Одилжон 1 0.2
Жыргалбек Кайрат 1 0.2
Батырканов Эрнест 1 0.2
Алыкулов Гулжигит 1 0.2
Браузман Кристиян 1 0.2
Мерк Кими 1 0.2
Кичин Валерий 1 (1) 0.2

Карточки

Оман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Саади Хариб 2 0
Аль-Сабхи Иссам 2 0
Аль-Кааби Ахмед 1 0
Аль-Гафри Мохаммед 1 0
Фаваз Абдулла 1 0
Abdul Aziz Al Shamousi 1 0
Кыргызстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Said Datsiev 1 1
Абдурахманов Одилжон 2 0
Кичин Валерий 1 0
Козубаев Тамирлан 1 0
Ахматалиев Мирбек 1 0
Алыкулов Гулжигит 1 0
Токотаев Ержан 1 0

Результаты матчей

Оман
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Кыргызстан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Оман
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Кыргызстан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
8
Оман
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Кыргызстан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
40%
3
38%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
3
30%
5
36%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
3
30%
3
21%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Оман
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Тайвань - Оман 0:3 Малайзия - Оман 0:2 Оман - Малайзия 2:0 Кыргызстан - Оман 1:1
Оман - Таиланд 0:0 Саудовская Аравия - Оман 2:1 ОАЭ - Оман 0:1 Китай - Оман 0:2 Кыргызстан - Оман 1:0 Оман - Тайвань 3:0 США - Оман 4:0 Оман - Палестина 2:1 Кыргызстан - Оман 0:1 Туркменистан - Оман 0:2 Оман - Таджикистан 1:1 Узбекистан - Оман 3:0 Ирак - Оман 3:2 Бахрейн - Оман 0:1 Саудовская Аравия - Оман 1:2 Оман - Йемен 3:2
Кыргызстан
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кыргызстан - Малайзия 1:1 Кыргызстан - Тайвань 5:1 Тайвань - Кыргызстан 0:2 Кыргызстан - Оман 1:1
Кыргызстан - Саудовская Аравия 0:2 Таиланд - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Вьетнам 2:1 Кыргызстан - Сирия 1:1 ОАЭ - Кыргызстан 1:0 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Кыргызстан - Оман 1:0 Малайзия - Кыргызстан 4:3 Кыргызстан - Филиппины 0:1 Бахрейн - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Кувейт 3:1 Кыргызстан - Оман 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5 Кыргызстан - Афганистан 1:0 Индия - Кыргызстан 2:0 Мьянма - Кыргызстан 1:1

Результаты матчей

Оман
Кыргызстан

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Оман
Кыргызстан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
3
2
2
3
2.5
2
3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оман
 Заявка 5 4 0 1 10 - 1 12
2.
Кыргызстан
 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
3.
Малайзия
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
4.
Тайвань
 Заявка 5 0 0 5 1 - 14 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кыргызстан
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
Оман
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Малайзия
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
4.
Тайвань
 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оман
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
2.
Малайзия
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
3.
Кыргызстан
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
4.
Тайвань
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
  • — Выход в третий круг Кубка Азии

Топ бомбардиров
Южная Корея Хын Мин Сон 7
Катар Али Алмоез 7
Китай Лэй У 5
Япония Уэда Аясэ 5
Иордания Аль-Тамари Мусса 5
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Махаджана Амид 1 2
Бангладеш Рана Сохель 3
Сингапур Шахиран Нур 3
Бангладеш Уддин Саад 3
Мьянма Аунг Вай Лин 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Оман - Кыргызстан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июня 2024, осталось 2 дня 10 часов 21 минуту.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 41
    Оман 53.7% (22)
    X 12.2% (5)
    Кыргызстан 34.1% (14)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Оман - Кыргызстан онлайн

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    Прогнозы на матч Оман - Кыргызстан

    Исход игры
    Оман
    53.7% (22)
    Ничья
    12.2% (5)
    Кыргызстан
    34.1% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.33% (13)
    Меньше
    56.67% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    56.67% (17)
    Нет
    43.33% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Оман
    24.4% (10)
    1:0 Оман
    19.5% (8)
    2:0 Оман
    9.8% (4)
    1:1 Ничья
    9.8% (4)
    1:2 Кыргызстан
    7.3% (3)
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    Оман
    Кыргызстан
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