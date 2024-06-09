Тур: 6.
Позже
История личных встреч
Оман
Кыргызстан
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
0.67
Среднее время на гол
0
135
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.67
0
Среднее время на гол
135
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Тотал матчей
1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
135
Бомбардиры внутри турнира
Оман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Мушайфри Абдулрахман
|3
|0.6
|Аль-Малки Омар
|2 (1)
|0.4
|Салех Матаз
|1
|0.2
|Аль-Кааби Ахмед
|1
|0.2
|Аль-Гафри Мохаммед
|1
|0.2
|Аль-Сабхи Иссам
|1
|0.2
|Аль-Гассани Мухсен
|1
|0.2
Кыргызстан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кожо Жоэлу
|3
|0.6
|Мерк Кай
|2
|0.4
|Абдурахманов Одилжон
|1
|0.2
|Жыргалбек Кайрат
|1
|0.2
|Батырканов Эрнест
|1
|0.2
|Алыкулов Гулжигит
|1
|0.2
|Браузман Кристиян
|1
|0.2
|Мерк Кими
|1
|0.2
|Кичин Валерий
|1 (1)
|0.2
Карточки
Оман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Саади Хариб
|2
|0
|Аль-Сабхи Иссам
|2
|0
|Аль-Кааби Ахмед
|1
|0
|Аль-Гафри Мохаммед
|1
|0
|Фаваз Абдулла
|1
|0
|Abdul Aziz Al Shamousi
|1
|0
Кыргызстан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Said Datsiev
|1
|1
|Абдурахманов Одилжон
|2
|0
|Кичин Валерий
|1
|0
|Козубаев Тамирлан
|1
|0
|Ахматалиев Мирбек
|1
|0
|Алыкулов Гулжигит
|1
|0
|Токотаев Ержан
|1
|0
Результаты матчей
Оман
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Кыргызстан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Оман
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Кыргызстан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
8
Оман
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Кыргызстан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
12
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
40%
3
38%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
10
14
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
3
30%
5
36%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
3
30%
3
21%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Результаты последних матчей
Оман
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Тайвань - Оман 0:3 Малайзия - Оман 0:2 Оман - Малайзия 2:0 Кыргызстан - Оман 1:1
Оман - Таиланд 0:0 Саудовская Аравия - Оман 2:1 ОАЭ - Оман 0:1 Китай - Оман 0:2 Кыргызстан - Оман 1:0 Оман - Тайвань 3:0 США - Оман 4:0 Оман - Палестина 2:1 Кыргызстан - Оман 0:1 Туркменистан - Оман 0:2 Оман - Таджикистан 1:1 Узбекистан - Оман 3:0 Ирак - Оман 3:2 Бахрейн - Оман 0:1 Саудовская Аравия - Оман 1:2 Оман - Йемен 3:2
Кыргызстан
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кыргызстан - Малайзия 1:1 Кыргызстан - Тайвань 5:1 Тайвань - Кыргызстан 0:2 Кыргызстан - Оман 1:1
Кыргызстан - Саудовская Аравия 0:2 Таиланд - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Вьетнам 2:1 Кыргызстан - Сирия 1:1 ОАЭ - Кыргызстан 1:0 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Кыргызстан - Оман 1:0 Малайзия - Кыргызстан 4:3 Кыргызстан - Филиппины 0:1 Бахрейн - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Кувейт 3:1 Кыргызстан - Оман 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5 Кыргызстан - Афганистан 1:0 Индия - Кыргызстан 2:0 Мьянма - Кыргызстан 1:1
Результаты матчей
Оман
Кыргызстан
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Оман
Кыргызстан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
23
23
Группа D
Группа D
- — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
- — Выход в третий круг Кубка Азии
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|7
|Катар
|Али Алмоез
|7
|Китай
|Лэй У
|5
|Япония
|Уэда Аясэ
|5
|Иордания
|Аль-Тамари Мусса
|5
|Палестина
|Махаджана Амид
|1 2
|Бангладеш
|Рана Сохель
|3
|Сингапур
|Шахиран Нур
|3
|Бангладеш
|Уддин Саад
|3
|Мьянма
|Аунг Вай Лин
|3
Прогнозы на матч Оман - Кыргызстан
Исход игры
Оман
53.7% (22)
Ничья
12.2% (5)
Кыргызстан
34.1% (14)
Тотал 2.5
Больше
43.33% (13)
Меньше
56.67% (17)
Обе команды забьют
Да
56.67% (17)
Нет
43.33% (13)
Популярный счёт
2:1 Оман
24.4% (10)
1:0 Оман
19.5% (8)
2:0 Оман
9.8% (4)
1:1 Ничья
9.8% (4)
1:2 Кыргызстан
7.3% (3)
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