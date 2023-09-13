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  4. Лига 1 2023-2024

Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
ПСЖ
 
Позже
Ницца
Прогнозы 72
ПСЖ 98.6% (71)
X 1.4% (1)
Ницца 0% (0)
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ПСЖ
Ничья
Ницца
4.80
6.60
6.50
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ПСЖ
Ницца

История личных встреч

ПСЖ
Ницца

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.2%
40.9%
15 побед 9 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

32 матча

56.3%
15.6%
28.1%
18 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

43.8%
40.6%
15.6%
14 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.9%
37.5%
15.6%
15 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
1:0
К
0:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
1:4
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
4:1
Л1
0:3
Л1
1:3
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
2:3
Л1
2:1

Голы

Всего голов

27
27

Голов в среднем за матч

1.69
1.69

Среднее время на гол

53
53

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

0.81
0.81

Среднее время на гол

110
110

Всего голов

40
40

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Тотал матчей

2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
29

Среднее время на гол

72
72

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 5 (2) 1.25
Асенсио Марко 2 0.5
Хакими Ашраф 1 0.25
Фабиан Руис 0 0
Эрнандес Люка 0 0
Угарте Мануэль 0 0
Заир-Эмери Уоррен 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 1 0.25
Лаборд Гаэтан 1 0.25
Аталь Юсеф 1 0.25
Гессан Эванн 1 0.25
Данте Бонфим 0 0
Тодибо Жан-Клер 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Кан-Ин Ли 1 0
Угарте Мануэль 1 0
Заир-Эмери Уоррен 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данте Бонфим 1 0
Сансон Морган 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Будауи Хишем 1 0
Ндайишимийе Юссуф 1 0
Тюрам Кефрен 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
ПСЖ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
3
ПСЖ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лион - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Ланс 3:1 Тулуза - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0
Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Интер Милан 1:2 ПСЖ - Серезо Осака 2:3 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1 Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2
Ницца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ницца - Страсбург 2:0 Ницца - Лион 0:0 Лорьян - Ницца 1:1 Ницца - Лилль 1:1
Ницца - Фиорентина 1:2 Ницца - Вильярреал 1:1 Брага - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 1:0 Лозанна - Ницца 3:1 Ницца - Лион 3:1 Монпелье - Ницца 2:3 Ницца - Тулуза 0:0 Страсбург - Ницца 2:0 Ницца - Ренн 2:1 Труа - Ницца 0:1 Ницца - Клермон 1:2 Ницца - Базель 1:2 Брест - Ницца 1:0 Базель - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 0:2

Результаты матчей

ПСЖ
Ницца

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
1
2
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
2
2
2.5
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
3.
Марсель
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
4.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
5.
Брест
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
6.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Страсбург
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
8.
Ренн
 Заявка 4 1 3 0 8 - 4 6
9.
Ницца
 Заявка 4 1 3 0 4 - 2 6
10.
Гавр
 Заявка 4 1 2 1 8 - 6 5
11.
Лорьян
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Тулуза
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
13.
Мец
 Заявка 4 1 2 1 6 - 9 5
14.
Монпелье
 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
15.
Нант
 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
16.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
17.
Ланс
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Страсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Ренн
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
7.
Лорьян
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
8.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Брест
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Реймс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Мец
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
Тулуза
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Нант
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Ланс
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17.
Клермон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 7 - 5 4
3.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4.
Монпелье
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Тулуза
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Мец
 Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
8.
Марсель
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Ренн
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Гавр
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
11.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Клермон
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Лорьян
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15.
Лилль
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Страсбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Ланс
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 5
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Нант Мохамед Мостафа 4
Монако Минамино Такуми 3 (3)
Реймс Теума Тедди 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 3
Монако Камара Мохамед 3
Лион Кумбеди Саэль 3
Гавр Грандсир Самуэль 1 1
Лилль Рибейро Александро 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Ницца от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 сентября 2023, осталось 2 дня 14 часов 34 минуты.



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    • Прогнозы 72
    ПСЖ 98.6% (71)
    X 1.4% (1)
    Ницца 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Ницца
    4.80
    6.60
    6.50
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч ПСЖ - Ницца

    Исход игры
    ПСЖ
    98.6% (71)
    Ничья
    1.4% (1)
    Ницца
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.86% (44)
    Меньше
    37.14% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    58.57% (41)
    Нет
    41.43% (29)
    Популярный счёт
    3:1 ПСЖ
    26.4% (19)
    2:0 ПСЖ
    26.4% (19)
    2:1 ПСЖ
    26.4% (19)
    1:0 ПСЖ
    8.3% (6)
    3:0 ПСЖ
    5.6% (4)
    3:2 ПСЖ
    2.8% (2)
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