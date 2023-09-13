Тур: 5. Стадион: Парк де Пренс.
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Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Francesco Farioli
История личных встреч
ПСЖ
Ницца
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.2%
40.9%
15 побед 9 ничьих 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
32 матча
56.3%
15.6%
28.1%
18 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
43.8%
40.6%
15.6%
14 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.9%
37.5%
15.6%
15 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
27
Голов в среднем за матч
1.69
1.69
Среднее время на гол
53
53
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
0.81
0.81
Среднее время на гол
110
110
Всего голов
40
40
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Тотал матчей
2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
Среднее время на гол
72
72
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|5 (2)
|1.25
|Асенсио Марко
|2
|0.5
|Хакими Ашраф
|1
|0.25
|Фабиан Руис
|0
|0
|Эрнандес Люка
|0
|0
|Угарте Мануэль
|0
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|1
|0.25
|Лаборд Гаэтан
|1
|0.25
|Аталь Юсеф
|1
|0.25
|Гессан Эванн
|1
|0.25
|Данте Бонфим
|0
|0
|Тодибо Жан-Клер
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Люка
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Кан-Ин Ли
|1
|0
|Угарте Мануэль
|1
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данте Бонфим
|1
|0
|Сансон Морган
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Аталь Юсеф
|1
|0
|Будауи Хишем
|1
|0
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0
|Тюрам Кефрен
|1
|0
Результаты матчей
ПСЖ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
ПСЖ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
3
ПСЖ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лион - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Ланс 3:1 Тулуза - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0
Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Интер Милан 1:2 ПСЖ - Серезо Осака 2:3 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1 Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2
Ницца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ницца - Страсбург 2:0 Ницца - Лион 0:0 Лорьян - Ницца 1:1 Ницца - Лилль 1:1
Ницца - Фиорентина 1:2 Ницца - Вильярреал 1:1 Брага - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 1:0 Лозанна - Ницца 3:1 Ницца - Лион 3:1 Монпелье - Ницца 2:3 Ницца - Тулуза 0:0 Страсбург - Ницца 2:0 Ницца - Ренн 2:1 Труа - Ницца 0:1 Ницца - Клермон 1:2 Ницца - Базель 1:2 Брест - Ницца 1:0 Базель - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 0:2
Результаты матчей
ПСЖ
Ницца
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
ПСЖ
Ницца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
22
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 4
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 6
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|15.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 5
|4
|3.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|8.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Нант
|Мохамед Мостафа
|4
|Монако
|Минамино Такуми
|3 (3)
|Реймс
|Теума Тедди
|3 (2)
|Ланс
|Медина Факундо
|3
|Монако
|Камара Мохамед
|3
|Лион
|Кумбеди Саэль
|3
|Гавр
|Грандсир Самуэль
|1 1
|Лилль
|Рибейро Александро
|1 1
Прогнозы на матч ПСЖ - Ницца
Исход игры
ПСЖ
98.6% (71)
Ничья
1.4% (1)
Ницца
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
62.86% (44)
Меньше
37.14% (26)
Обе команды забьют
Да
58.57% (41)
Нет
41.43% (29)
Популярный счёт
3:1 ПСЖ
26.4% (19)
2:0 ПСЖ
26.4% (19)
2:1 ПСЖ
26.4% (19)
1:0 ПСЖ
8.3% (6)
3:0 ПСЖ
5.6% (4)
3:2 ПСЖ
2.8% (2)
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