Тур: 5. Стадион: Роазон Парк. Главный судья: Брисар Жером
Ход матча
30'
33'
33'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Омари
Вармед
28
Ле
Фе
Энцо
33
Дуэ
Дезире
10
Гуйри
Амин
30
Шевалье
Люка
15
Йоро
Лени
12
Языджи
Юсуф
10
Кабелла
Реми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
-
10 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Дуэ ГелаЗащитник
-
15 Ву КристоферЗащитник
- Защитник
-
32 Ридер ФабианНападающий
-
11 Блас ЛюдовикНападающий
-
39 Ламбур МатисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
- Защитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
-
12 Языджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кабелла РемиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Зедатка АкимЗащитник
-
22 Сантос ТиагоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ренн
Лилль
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
12 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
35 матчей
25.7%
34.3%
40%
9 побед 12 ничьих 14 побед
Первый тайм
17.1%
42.9%
40%
6 побед 15 ничьих 14 побед
Второй тайм
34.3%
31.4%
34.3%
12 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.35
0.89
Среднее время на гол
66
101
Всего голов
33
15
Голов в среднем за матч
1.83
0.88
Среднее время на гол
49
102
Всего голов
56
31
Голов в среднем за матч
1.6
0.89
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
56
101
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Ибрагим
|2
|0.4
|Буриго Бенжамен
|1 (1)
|0.2
|Блас Людовик
|1
|0.2
|Гуйри Амин
|1
|0.2
|Докю Жереми
|1
|0.2
|Ву Кристофер
|1
|0.2
|Мюинга Арно
|1
|0.2
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|2
|0.4
|Уна Адам
|1
|0.2
|Языджи Юсуф
|1
|0.2
|Диаките Бафоде
|1
|0.2
|Гомес Анхель
|0
|0
|Кавалейру Иван
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матич Неманья
|1
|0
|Ассиньон Лоренс
|1
|0
|Омари Вармед
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рибейро Александро
|1
|1
|Сантос Тиаго
|1
|0
|Андре Бенжамин
|1
|0
|Языджи Юсуф
|1
|0
|Гомес Анхель
|1
|0
|Диаките Бафоде
|1
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0
|Йоро Лени
|1
|0
Результаты матчей
Ренн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лилль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
2
Ренн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лилль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Ренн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Лилль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
2
25%
2
40%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
2
40%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брест - Ренн 0:0 Ренн - Гавр 2:2 Ланс - Ренн 1:1 Ренн - Мец 5:1
Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 Ренн - Вест Хэм 3:1 Брест - Ренн 0:1 Сен-Мало - Ренн 1:2 Ренн - Конкарно 1:1 Брест - Ренн 1:2 Ренн - Монако 2:0 Аяччо - Ренн 0:5 Ренн - Труа 4:0 Ницца - Ренн 2:1 Ренн - Анже 4:2 Монпелье - Ренн 1:0 Ренн - Реймс 3:0 Лион - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 0:1
Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лилль - Монпелье 1:0 Риека - Лилль 1:1 Лорьян - Лилль 4:1 Лилль - Риека 2:1
Лилль - Нант 2:0 Ницца - Лилль 1:1 Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1 Лилль - Гавр 3:2 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Лилль - Дюнкерк 3:1 Труа - Лилль 1:1 Лилль - Нант 2:1 Лилль - Марсель 2:1 Монако - Лилль 0:0 Реймс - Лилль 1:0 Лилль - Аяччо 3:0 Осер - Лилль 1:1 Лилль - Монпелье 2:1 Анже - Лилль 1:0
Результаты матчей
Ренн
Лилль
Точный счет
2:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Ренн
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|5.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|0:0 Заявка
|5
|1
|4
|0
|8 - 4
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 6
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 3
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|15.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 5
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|9.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|12.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Нант
|Мохамед Мостафа
|4
|Монако
|Минамино Такуми
|3 (3)
|Реймс
|Теума Тедди
|3 (2)
|Ланс
|Медина Факундо
|3
|Монако
|Камара Мохамед
|3
|Лион
|Кумбеди Саэль
|3
|Гавр
|Грандсир Самуэль
|1 1
|Лилль
|Рибейро Александро
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ренн 0:1 Лилль
Исход игры
Ренн
33.1% (39)
Ничья
52.5% (62)
Лилль
14.4% (17)
Тотал 2.5
Больше
37.17% (42)
Меньше
62.83% (71)
Обе команды забьют
Да
86.73% (98)
Нет
13.27% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.5% (56)
2:1 Ренн
21.2% (25)
1:2 Лилль
10.2% (12)
1:0 Ренн
9.3% (11)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:1 Лилль
1.7% (2)
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