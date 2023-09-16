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Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Ренн
2:2
Конец матча
Лилль
0'
30' Желтая карточка
Языджи Юсуф
32' Желтая карточка
Матич Неманья
0:1
33' Гол
Йоро Лени
51' Желтая карточка
Диаките Бафоде
0:2
62' Гол
Диаките Бафоде
1:2
74' Гол
Ассиньон Лоренс
86' Желтая карточка
Дэвид Джонатан
88' Желтая карточка
Гомес Анхель
2:2
89' Гол
Салах Ибрагим
90'+9

Ход матча

30'
 
Языджи Юсуф
32'
Матич Неманья
 
33'
0:1
Йоро Лени
(Кабелла Реми)
51'
 
Диаките Бафоде
55'
Салах Ибрагим
Дуэ Дезире
 
62'
0:2
Диаките Бафоде
64'
Блас Людовик
Ле Фе Энцо
 
64'
Гуйри Амин
Сантамария Батист
 
64'
Ридер Фабиан
Йылдырым Бертуг
 
74'
Ассиньон Лоренс
1:2
80'
 
Сантос Тиаго
Языджи Юсуф
80'
 
Харальдссон Хакон-Арнар
Кавалейру Иван
81'
Ламбур Матис
Матич Неманья
 
86'
 
Дэвид Джонатан
88'
 
Гомес Анхель
89'
 
Гудмундссон Габриэль
Кабелла Реми
89'
Салах Ибрагим
(Ассиньон Лоренс)
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 478 Количество передач 549
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Ренн 33.1% (39)
X 52.5% (62)
Лилль 14.4% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
22
Ассиньон
Лоренс
23
Омари
Вармед
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
8
Сантамария
Батист
21
Матич
Неманья
14
Буриго
Бенжамен
28
Ле
Фе
Энцо
33
Дуэ
Дезире
10
Гуйри
Амин
30
Шевалье
Люка
18
Диаките
Бафоде
15
Йоро
Лени
14
Юмтити
Самуэль
12
Языджи
Юсуф
21
Андре
Бенжамин
8
Гомес
Анхель
31
Исмаили
Гонсалвес
10
Кабелла
Реми
9
Дэвид
Джонатан
17
Кавалейру
Иван
Ренн
4-2-3-1
Лилль
3-4-3

История личных встреч

Ренн
Лилль

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
12 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

35 матчей

25.7%
34.3%
40%
9 побед 12 ничьих 14 побед

Первый тайм

17.1%
42.9%
40%
6 побед 15 ничьих 14 побед

Второй тайм

34.3%
31.4%
34.3%
12 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
3:1
К
2:1
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
1:0
ТМК
4:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
2:0
К
2:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
1:2
КЛ
3:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
3:1

Голы

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.35
0.89

Среднее время на гол

66
101

Всего голов

33
15

Голов в среднем за матч

1.83
0.88

Среднее время на гол

49
102

Всего голов

56
31

Голов в среднем за матч

1.6
0.89

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

56
101

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Ибрагим 3 0.6
Ассиньон Лоренс 1 0.2
Буриго Бенжамен 1 (1) 0.2
Блас Людовик 1 0.2
Гуйри Амин 1 0.2
Докю Жереми 1 0.2
Ву Кристофер 1 0.2
Мюинга Арно 1 0.2
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 2 0.4
Диаките Бафоде 2 0.4
Уна Адам 1 0.2
Языджи Юсуф 1 0.2
Йоро Лени 1 0.2
Гомес Анхель 0 0
Кабелла Реми 0 0
Кавалейру Иван 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 2 0
Ассиньон Лоренс 1 0
Омари Вармед 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейро Александро 1 1
Языджи Юсуф 2 0
Гомес Анхель 2 0
Диаките Бафоде 2 0
Сантос Тиаго 1 0
Андре Бенжамин 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0
Йоро Лени 1 0

Результаты матчей

Ренн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Лилль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
4
Ренн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лилль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Ренн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Лилль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
3
33%
1
25%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
7
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
10%
1
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брест - Ренн 0:0 Ренн - Гавр 2:2 Ланс - Ренн 1:1 Ренн - Мец 5:1
Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 Ренн - Вест Хэм 3:1 Брест - Ренн 0:1 Сен-Мало - Ренн 1:2 Ренн - Конкарно 1:1 Брест - Ренн 1:2 Ренн - Монако 2:0 Аяччо - Ренн 0:5 Ренн - Труа 4:0 Ницца - Ренн 2:1 Ренн - Анже 4:2 Монпелье - Ренн 1:0 Ренн - Реймс 3:0 Лион - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 0:1
Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лилль - Монпелье 1:0 Риека - Лилль 1:1 Лорьян - Лилль 4:1 Лилль - Риека 2:1
Лилль - Нант 2:0 Ницца - Лилль 1:1 Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1 Лилль - Гавр 3:2 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Лилль - Дюнкерк 3:1 Труа - Лилль 1:1 Лилль - Нант 2:1 Лилль - Марсель 2:1 Монако - Лилль 0:0 Реймс - Лилль 1:0 Лилль - Аяччо 3:0 Осер - Лилль 1:1 Лилль - Монпелье 2:1 Анже - Лилль 1:0

Результаты матчей

Ренн
Лилль

Точный счет

2:2
2 раза 67%
5:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Ренн
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
3.
Марсель
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
4.
ПСЖ
 Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
5.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
6.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Брест
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
Ренн
 Заявка 5 1 4 0 10 - 6 7
9.
Страсбург
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
10.
Гавр
 Заявка 4 1 2 1 8 - 6 5
11.
Лорьян
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Тулуза
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
13.
Мец
 Заявка 4 1 2 1 6 - 9 5
14.
Монпелье
 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
15.
Нант
 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
16.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
17.
Ланс
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Страсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Ренн
 Заявка 3 1 2 0 9 - 5 5
6.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
7.
Лорьян
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
8.
Брест
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
ПСЖ
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
10.
Реймс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Мец
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
Тулуза
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Нант
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Ланс
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17.
Клермон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 7 - 5 4
3.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
5.
Монпелье
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Тулуза
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Мец
 Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
9.
Ренн
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Марсель
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Гавр
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
12.
Лилль
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
13.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Клермон
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Лорьян
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
16.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Страсбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Ланс
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Нант Мохамед Мостафа 4
Монако Минамино Такуми 3 (3)
Реймс Теума Тедди 3 (2)
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Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 3
Монако Камара Мохамед 3
Лион Кумбеди Саэль 3
Гавр Грандсир Самуэль 1 1
Лилль Рибейро Александро 1 1
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Ренн: 41%, Лилль: 59%.
  • 98'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 98'
    Сантос Тиаго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 98'
    Диаките Бафоде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 97'
    Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Удар от ворот произведет Лилль
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Ренн 33.1% (39)
    X 52.5% (62)
    Лилль 14.4% (17)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 2:2 Лилль

    Исход игры
    Ренн
    33.1% (39)
    Ничья
    52.5% (62)
    Лилль
    14.4% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.17% (42)
    Меньше
    62.83% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    86.73% (98)
    Нет
    13.27% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    47.5% (56)
    2:1 Ренн
    21.2% (25)
    1:2 Лилль
    10.2% (12)
    1:0 Ренн
    9.3% (11)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    0:1 Лилль
    1.7% (2)
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