Тур: 5. Стадион: Боллар-Делелис. Главный судья: Фраппарт Стефани
0'
33' Желтая карточкаАсоро Йоэль
0:1
37' ГолАсоро Йоэль
64' Желтая карточкаВахи Элю
64' Желтая карточкаКанде Фали
90'+6
Ход матча
33'
37'
0:1
64'
64'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
10 Удары по воротам 0
-
10 Удары в створ 2
-
9 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
339 Количество передач 136
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Самба
Брис
9
Вахи
Элю
39
Куао
Коффи
29
Эрей
Кристоф
99
Асоро
Йоэль
18
Камара
Ламин
14
Сабали
Шейх
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Вахи ЭлюНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
-
18 Диуф ЭндиПолузащитник
-
20 Мауасса ФетПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Сишуба АяндаПолузащитник
- Нападающий
-
22 Саид УэслиНападающий
-
15 Кортес ОскарНападающий
-
33 Fode Sylla
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Куао КоффиЗащитник
-
29 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Асоро ЙоэльПолузащитник
-
18 Камара ЛаминПолузащитник
-
14 Сабали ШейхПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Сане СадибуЗащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
25 Атта АртурПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Джаллоу АблиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Элисор СимонНападающий
-
Главный тренер: Болони Ласло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Ланс
Мец
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
20 матчей
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
6
Голов в среднем за матч
1.45
0.67
Среднее время на гол
61
135
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.22
0.91
Среднее время на гол
73
99
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
1.35
0.8
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
66
112
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мачадо Дейвер
|2
|0.4
|Сотока Флориан
|1
|0.2
|Гилавоги Морган
|1
|0.2
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|Медина Факундо
|0
|0
Мец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|2
|0.4
|Сабали Шейх
|2
|0.4
|Асоро Йоэль
|1
|0.2
|Мазиз Юссеф
|1
|0.2
|Джаллоу Абли
|1
|0.2
|Юдоль Матьё
|0
|0
|Н'Дорам Кевин
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Факундо
|3
|0
|Гради Жонатан
|2
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Сотока Флориан
|2
|0
|Томассон Адриен
|0
|1
|Самба Брис
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|Абдул-Самед Салис
|1
|0
|Вахи Элю
|1
|0
|Франк Эз
|1
|0
Мец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ло Абабакар
|0
|1
|Укиджа Александр
|1
|0
|Колин Максим
|1
|0
|Мбайе Малик
|1
|0
|Н'Дорам Кевин
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Куао Коффи
|1
|0
|Канде Фали
|1
|0
|Сабали Шейх
|1
|0
|Ласло Болони
|1
|0
Результаты матчей
Ланс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Ланс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Мец
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
0
4
Ланс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Мец
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
50%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
4
40%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
20%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Монако - Ланс 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Ренн 1:1 Брест - Ланс 3:2
Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Ланс - Торино 0:0 Вольфсбург - Ланс 1:1 Ланс - Дижон 2:0 Ланс - Сошо 3:0 Ланс - Амьен 2:2 Ланс - Дюнкерк 4:4 Осер - Ланс 1:3 Ланс - Аяччо 3:0 Лорьян - Ланс 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Марсель 2:1 Тулуза - Ланс 0:1 Ланс - Монако 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Страсбург 2:1
Мец
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Мец - Базель 1:1 Мец - Реймс 2:2 Клермон - Мец 0:1 Мец - Марсель 2:2
Ренн - Мец 5:1 Херенвен - Мец 0:1 Амьен - Мец 0:0 Мец - Стандард 2:2 Труа - Мец 0:3 Мец - Сераинг 2:1 Мец - Расинг Люксембург 3:0 Мец - Бастия 3:2 Сошо - Мец 0:1 Генгам - Мец 1:1 Мец - Гренобль 1:0 Ньор - Мец 1:3 Мец - Париж 1:1 Сент-Этьен - Мец 1:3 Мец - Бордо 3:0 По - Мец 1:1
Результаты матчей
Ланс
Мец
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:2
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Ланс
Мец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|6.
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|10 - 6
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 6
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|18.
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|1:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|15.
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 5
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Нант
|Мохамед Мостафа
|4
|Монако
|Минамино Такуми
|3 (3)
|Реймс
|Теума Тедди
|3 (2)
|Ланс
|Медина Факундо
|3
|Монако
|Камара Мохамед
|3
|Лион
|Кумбеди Саэль
|3
|Гавр
|Грандсир Самуэль
|1 1
|Лилль
|Рибейро Александро
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ланс 0:1 Мец
Исход игры
Ланс
82.1% (96)
Ничья
11.1% (13)
Мец
6.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
46.9% (53)
Меньше
53.1% (60)
Обе команды забьют
Да
57.52% (65)
Нет
42.48% (48)
Популярный счёт
2:1 Ланс
40.2% (47)
1:0 Ланс
21.4% (25)
2:0 Ланс
15.4% (18)
1:1 Ничья
10.3% (12)
0:1 Мец
3.4% (4)
1:2 Мец
2.6% (3)
3:1 Ланс
2.6% (3)
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