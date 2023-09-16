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  4. Лига 1 2023-2024

Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Фраппарт Стефани
Ланс
0:1
Конец матча
Мец
0'
33' Желтая карточка
Асоро Йоэль
0:1
37' Гол
Асоро Йоэль
64' Желтая карточка
Вахи Элю
64' Желтая карточка
Канде Фали
90'+6

Ход матча

33'
 
Асоро Йоэль
37'
0:1
Асоро Йоэль
62'
 
Ван Ден Керкхоф Кевин
Асоро Йоэль
62'
 
Элисор Симон
Эступиньян Оскар
63'
Франковски Пшемыслав
Агилар Рубен
 
63'
Мауасса Фет
Мачадо Дейвер
 
63'
Саид Уэсли
Фюльжени Анжело
 
64'
Вахи Элю
 
64'
 
Канде Фали
72'
Диуф Энди
Хусанов Абдукодир
 
73'
Гилавоги Морган
Вахи Элю
 
73'
 
Маига Хабиб
Камара Ламин
73'
 
Жан-Жак Данле
Сабали Шейх

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 0
  • 10 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 339 Количество передач 136
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Прогнозы 117
Ланс 82.1% (96)
X 11.1% (13)
Мец 6.8% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
25
Хусанов
Абдукодир
2
Агилар
Рубен
3
Мачадо
Дейвер
6
Абдул-Самед
Салис
28
Томассон
Адриен
7
Сотока
Флориан
11
Фюльжени
Анжело
9
Вахи
Элю
16
Укиджа
Александр
39
Куао
Коффи
29
Эрей
Кристоф
5
Канде
Фали
3
Юдоль
Матьё
6
Н'Дорам
Кевин
34
Joseph
Nduquidi
99
Асоро
Йоэль
18
Камара
Ламин
14
Сабали
Шейх
9
Эступиньян
Оскар
Ланс
3-4-2-1
Мец
4-2-3-1

История личных встреч

Ланс
Мец

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

20 матчей

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
4:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л2
0:0
Л2
2:0
КЛ
1:1
К
2:0
Л2
1:0
Л2
0:0
Л1
3:1
Л1
2:0
Л2
0:1
Л2
3:2
Л2
0:2
Л2
2:0
Л2
1:2
Л2
0:1
Л1
1:1
Л1
1:2

Голы

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

1.45
0.67

Среднее время на гол

61
135

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.22
0.91

Среднее время на гол

73
99

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

1.35
0.8

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

66
112

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мачадо Дейвер 2 0.4
Сотока Флориан 1 0.2
Гилавоги Морган 1 0.2
Фюльжени Анжело 0 0
Медина Факундо 0 0
Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 2 0.4
Сабали Шейх 2 0.4
Асоро Йоэль 1 0.2
Мазиз Юссеф 1 0.2
Джаллоу Абли 1 0.2
Юдоль Матьё 0 0
Н'Дорам Кевин 0 0
Канде Фали 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 3 0
Гради Жонатан 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Сотока Флориан 2 0
Томассон Адриен 0 1
Самба Брис 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Абдул-Самед Салис 1 0
Вахи Элю 1 0
Франк Эз 1 0
Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ло Абабакар 0 1
Укиджа Александр 1 0
Колин Максим 1 0
Мбайе Малик 1 0
Н'Дорам Кевин 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Куао Коффи 1 0
Канде Фали 1 0
Сабали Шейх 1 0
Ласло Болони 1 0

Результаты матчей

Ланс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Ланс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Мец
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

0
4
Ланс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Мец
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
50%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
4
40%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
20%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Монако - Ланс 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Ренн 1:1 Брест - Ланс 3:2
Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Ланс - Торино 0:0 Вольфсбург - Ланс 1:1 Ланс - Дижон 2:0 Ланс - Сошо 3:0 Ланс - Амьен 2:2 Ланс - Дюнкерк 4:4 Осер - Ланс 1:3 Ланс - Аяччо 3:0 Лорьян - Ланс 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Марсель 2:1 Тулуза - Ланс 0:1 Ланс - Монако 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Страсбург 2:1
Мец
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Мец - Базель 1:1 Мец - Реймс 2:2 Клермон - Мец 0:1 Мец - Марсель 2:2
Ренн - Мец 5:1 Херенвен - Мец 0:1 Амьен - Мец 0:0 Мец - Стандард 2:2 Труа - Мец 0:3 Мец - Сераинг 2:1 Мец - Расинг Люксембург 3:0 Мец - Бастия 3:2 Сошо - Мец 0:1 Генгам - Мец 1:1 Мец - Гренобль 1:0 Ньор - Мец 1:3 Мец - Париж 1:1 Сент-Этьен - Мец 1:3 Мец - Бордо 3:0 По - Мец 1:1

Результаты матчей

Ланс
Мец

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:2
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Ланс
Мец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
3.
Марсель
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
4.
ПСЖ
 Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
5.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
6.
Мец
 1:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 9 8
7.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
8.
Брест
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
9.
Ренн
 Заявка 5 1 4 0 10 - 6 7
10.
Страсбург
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Гавр
 Заявка 4 1 2 1 8 - 6 5
12.
Лорьян
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13.
Тулуза
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
14.
Монпелье
 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
15.
Нант
 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
16.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
17.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
18.
Ланс
 0:1 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Страсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Ренн
 Заявка 3 1 2 0 9 - 5 5
6.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
7.
Лорьян
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
8.
Брест
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
ПСЖ
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
10.
Реймс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Тулуза
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Мец
 1:0 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Нант
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Ланс
 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17.
Клермон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мец
 1:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
2.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 7 - 5 4
4.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
6.
Монпелье
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Тулуза
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Гавр
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
10.
Ренн
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Марсель
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Лилль
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
13.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Клермон
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Лорьян
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
16.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Страсбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Ланс
 0:1 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Нант Мохамед Мостафа 4
Монако Минамино Такуми 3 (3)
Реймс Теума Тедди 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 3
Монако Камара Мохамед 3
Лион Кумбеди Саэль 3
Гавр Грандсир Самуэль 1 1
Лилль Рибейро Александро 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Команда Мец не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Ланс: 75%, Мец: 25%.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Мец
  • 95'
    Контроль мяча: Ланс: 75%, Мец: 25%.
  • 95'
    Гилавоги Морган нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
  • 95'
    Франковски Пшемыслав из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 93'
      Франковски Пшемыслав создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 93'
      Ван Ден Керкхоф Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 93'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 93'
      Хорошую попытку сделал Сотока Флориан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 92'
      Элисор Симон задерживает мяч рукой
    • 92'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 92'
      Гилавоги Морган оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 92'
      Жан-Жак Данле ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • Первый тайм
    • 49'
      Команда Мец имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Ланс: 71%, Мец: 29%.
    • 48'
      Шейк Сабали ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Игрок из команды Ланс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 48'
      Фюльжени Анжело из команды Ланс разыграл угловой с левого угла.
    • 48'
      Куао Коффи из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Канде Фали возвращается на поле.
    • 47'
      Ох, нехорошо это выглядит. Канде Фали получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 47'
      Ох, нехорошо это выглядит. Хусанов Абдукодир получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 47'
      Хусанов Абдукодир возвращается на поле.
    • 47'
      Вахи Элю выиграл воздушное противоборство у Joseph Nduquidi.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 47'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 47'
      Матч возобновлен
    • 45'
      Канде Фали на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 45'
      Хусанов Абдукодир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 45'
      Контроль мяча: Ланс: 70%, Мец: 30%.
    • 45'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 45'
      Шанс! Хусанов Абдукодир из команды Ланс пробил головой, но мимо
    • 45'
      Фюльжени Анжело из команды Ланс подал угловой слева.
    • 45'
      Хорошую попытку сделал Вахи Элю. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 45'
      Сотока Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 44'
      Эступиньян Оскар наказан за толчок Гради Жонатан
    • 44'
      Эступиньян Оскар выиграл воздушное противоборство у Гради Жонатан.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 44'
      Абдул-Самед Салис из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 43'
      Joseph Nduquidi выиграл воздушное противоборство у Абдул-Самед Салис.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 43'
      Сотока Флориан не смог попасть в створ ударом издали
    • 43'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 42'
      Гради Жонатан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Мец начинает контратаку
    • 42'
      Хусанов Абдукодир ошибается в защите.
    • 42'
      Юдоль Матьё ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Куао Коффи выиграл воздушное противоборство у Фюльжени Анжело.
    • 40'
      Мачадо Дейвер возвращается на поле.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 40'
      Шанс! Фюльжени Анжело из команды Ланс пробил головой, но мимо
    • 40'
      Агилар Рубен из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 40'
      Контроль мяча: Ланс: 69%, Мец: 31%.
    • 40'
      Матч возобновлен
    • 39'
      Ох, нехорошо это выглядит. Мачадо Дейвер получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 39'
      Мачадо Дейвер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 38'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 37'
      Команда Мец забила мяч, хотя лучше играли соперники
    • 37'
      Юдоль Матьё сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Асоро Йоэль правой ногой классно пробил с лета.
    • 37'
      Юдоль Матьё из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 36'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Гради Жонатан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Томассон Адриен из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Контроль мяча: Ланс: 75%, Мец: 25%.
    • 35'
      Судья сигнализирует, что Абдул-Самед Салис из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Камара Ламин
    • 34'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 34'
      Мачадо Дейвер не смог попасть в створ ударом издали
    • 34'
      Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Асоро Йоэль из команды Мец предупрежден после нескольких фолов.
    • 33'
      Судья сигнализирует, что Асоро Йоэль из команды Мец поставил подножку. Пострадал Томассон Адриен
    • 32'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 31'
      Канде Фали успешно блокирует удар.
    • 31'
      Вахи Элю нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 30'
      Контроль мяча: Ланс: 75%, Мец: 25%.
    • 30'
      Камара Ламин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 29'
      Асоро Йоэль из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Канде Фали успешно блокирует удар.
    • 28'
      Томассон Адриен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 28'
      Агилар Рубен из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 28'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
    • 28'
      Томассон Адриен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 28'
      Эрей Кристоф ошибается в защите.
    • 28'
      Эрей Кристоф из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 26'
      Фюльжени Анжело решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 25'
      Судья сигнализирует, что Камара Ламин из команды Мец поставил подножку. Пострадал Томассон Адриен
    • 25'
      Контроль мяча: Ланс: 77%, Мец: 23%.
    • 25'
      Асоро Йоэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 24'
      Томассон Адриен из команды Ланс опасно и грубо сыграл. Эрей Кристоф пострадал.
    • 23'
      Эрей Кристоф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 22'
      Судья сигнализирует, что Куао Коффи из команды Мец поставил подножку. Пострадал Мачадо Дейвер
    • 22'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Томассон Адриен из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Камара Ламин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 21'
      Матч возобновлен
    • 21'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 21'
      Хусанов Абдукодир из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Ланс: 78%, Мец: 22%.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 19'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Куао Коффи из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Ланс контролирует мяч.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 18'
      Куао Коффи из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Фюльжени Анжело навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 17'
      Хорошую попытку сделал Вахи Элю. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 17'
      Фюльжени Анжело создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 16'
      Судья сигнализирует, что Томассон Адриен из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Joseph Nduquidi
    • 16'
      Joseph Nduquidi ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Ланс контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Ланс: 78%, Мец: 22%.
    • 15'
      Хусанов Абдукодир пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем
    • 15'
      Канде Фали ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 14'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 14'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 14'
      Куао Коффи из команды Мец фолит на Мачадо Дейвер, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 14'
      Ланс контролирует мяч.
    • 13'
      Сотока Флориан из команды Ланс в офсайде
    • 12'
      Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Эступиньян Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Канде Фали из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Канде Фали успешно блокирует удар.
    • 11'
      Фюльжени Анжело нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 11'
      Эступиньян Оскар из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Фюльжени Анжело навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 10'
      Канде Фали успешно блокирует удар.
    • 10'
      Фюльжени Анжело нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 10'
      Томассон Адриен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Эрей Кристоф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Ланс: 67%, Мец: 33%.
    • 10'
      Эрей Кристоф успешно блокирует удар.
    • 10'
      Фюльжени Анжело нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 9'
      Мачадо Дейвер из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 9'
      Шейк Сабали наказан за толчок Агилар Рубен
    • 9'
      Эрей Кристоф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Хусанов Абдукодир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Joseph Nduquidi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Матч возобновлен
    • 8'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 8'
      Хусанов Абдукодир ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Агилар Рубен пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем
    • 7'
      Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Фюльжени Анжело навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Юдоль Матьё из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Эрей Кристоф из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Ланс: 65%, Мец: 35%.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 4'
      Томассон Адриен ошибается в защите.
    • 3'
      Хусанов Абдукодир пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем
    • 3'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 3'
      Канде Фали из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 1'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Мец начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Ланс 82.1% (96)
    X 11.1% (13)
    Мец 6.8% (8)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 0:1 Мец

    Исход игры
    Ланс
    82.1% (96)
    Ничья
    11.1% (13)
    Мец
    6.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.9% (53)
    Меньше
    53.1% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    57.52% (65)
    Нет
    42.48% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Ланс
    40.2% (47)
    1:0 Ланс
    21.4% (25)
    2:0 Ланс
    15.4% (18)
    1:1 Ничья
    10.3% (12)
    0:1 Мец
    3.4% (4)
    1:2 Мец
    2.6% (3)
    3:1 Ланс
    2.6% (3)
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