Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Шейк Сабали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Шейк Сабали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

49' Команда Мец имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Шейк Сабали ослабляет давление, выбив мяч.

48' Игрок из команды Ланс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

48' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Ох, нехорошо это выглядит. Канде Фали получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Ох, нехорошо это выглядит. Хусанов Абдукодир получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Удар от ворот произведет Ланс

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

47' Матч возобновлен

45' Канде Фали на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Хусанов Абдукодир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Хорошую попытку сделал Вахи Элю . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Сотока Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Удар от ворот произведет Мец

43' Удар от ворот произведет Мец

43' Сотока Флориан не смог попасть в створ ударом издали

41' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Мец

40' Агилар Рубен из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Мачадо Дейвер получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Мачадо Дейвер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Команда Мец забила мяч, хотя лучше играли соперники

37' Г О О О О Л - Асоро Йоэль правой ногой классно пробил с лета.

37' Юдоль Матьё из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Удар от ворот произведет Мец

34' Мачадо Дейвер не смог попасть в створ ударом издали

30' Камара Ламин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Агилар Рубен из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

27' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Мец

26' Фюльжени Анжело решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

22' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Камара Ламин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Матч возобновлен

21' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

20' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Удар от ворот произведет Мец

19' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Мец

18' Фюльжени Анжело навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Хорошую попытку сделал Вахи Элю . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Фюльжени Анжело создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Хусанов Абдукодир пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем

15' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Матч возобновится спорным мячом

14' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

12' Эступиньян Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Фюльжени Анжело навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Томассон Адриен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Мачадо Дейвер из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Шейк Сабали наказан за толчок Агилар Рубен

8' Хусанов Абдукодир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Joseph Nduquidi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Матч возобновлен

8' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

7' Агилар Рубен пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем

7' Фюльжени Анжело навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Удар от ворот произведет Ланс

3' Хусанов Абдукодир пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем

2' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Удар от ворот произведет Ланс

1' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Мец начинает с центра поля

1' Судья начинает матч