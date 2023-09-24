Тур: 23. Стадион: Мариенлист. Главный судья: Лиен Мариус
1:1
Перерыв
Ход матча
8'
39'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Энерсен ОлеНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Молде
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед
25 матчей
16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа
Первый тайм
32%
68%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Второй тайм
32%
68%
0 побед 8 ничьих 13 побед
33 матча
18.2%
18.2%
63.6%
6 побед 6 ничьих 21 победа
Первый тайм
15.2%
30.3%
54.5%
5 побед 10 ничьих 18 побед
Второй тайм
24.2%
36.4%
39.4%
8 побед 12 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.53
0.89
Среднее время на гол
58
101
Всего голов
42
25
Голов в среднем за матч
2.33
1.67
Среднее время на гол
38
54
Всего голов
65
41
Голов в среднем за матч
1.97
1.24
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
45
72
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браут-Брюнес Джонатан
|6
|0.27
|Валсвик Густав
|4
|0.18
|Стенгель Херман
|3 (3)
|0.14
|Менерт Маркус
|3
|0.14
|Мелькерсен Элиас Хофф
|2
|0.09
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0.05
|Стеневик Халлдор
|1
|0.05
|Ипалибо Джек
|1
|0.05
|Гулликсен Тобиас
|1
|0.05
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.05
|Лейфссон Ари
|1
|0.05
|Ханссен Сондре
|1
|0.05
|Энерсен Оле
|1
|0.05
|Jostein Ekeland
|0
|0
|Красники Крешник
|0
|0
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюнхильдсен Ола
|7
|0.32
|Брейвик Эмиль
|6 (1)
|0.27
|Грёдем Магнус
|5
|0.23
|Линнес Мартин
|5
|0.23
|Эйкрем Магнус
|4
|0.18
|Китолано Эрик
|4
|0.18
|Эриксен Кристиан I
|3
|0.14
|Бериша Ветон
|3 (1)
|0.14
|Маннсверк Сиверт
|3 (2)
|0.14
|Хестад Эйрик
|2
|0.09
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.05
|Хансен Беньямин
|1
|0.05
|Ловик Матиас
|1
|0.05
|Гульбрандсен Фредрик
|1
|0.05
|Эдегор Никлас
|1
|0.05
|Хауган Эйрик
|0
|0
|Коса Маркус Андреас
|0
|0
|Карлстрём Якоб
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браут-Брюнес Джонатан
|4
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|4
|0
|Стеневик Халлдор
|3
|0
|Гулликсен Тобиас
|3
|0
|Красники Крешник
|1
|1
|Валсвик Густав
|2
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|2
|0
|Менерт Маркус
|2
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Грогард Томас
|1
|0
|Стенгель Херман
|1
|0
|Лейфссон Ари
|1
|0
|Дансо Эммануэл
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хауган Эйрик
|3
|1
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0
|Бьорнбак Мартин
|3
|0
|Маннсверк Сиверт
|3
|0
|Брейвик Эмиль
|3
|0
|Хагельскьер Андерс
|3
|0
|Эйкрем Магнус
|1
|1
|Карлстрём Якоб
|1
|1
|Хансен Беньямин
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Бериша Ветон
|1
|0
|Эриксен Кристиан I
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Петерсен Оливер
|1
|0
|Ловик Матиас
|1
|0
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Молде
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
3
6
Стрёмсгодсет
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Молде
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
6
25
Стрёмсгодсет
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Молде
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
9
31
Голы по времени матча
Забито
14
20
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
3
21%
3
15%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
3
21%
4
20%
31-45
1
7%
4
20%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
4
29%
4
20%
76-90
Пропущено
12
16
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
17%
3
19%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
2
17%
5
31%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
1
8%
4
25%
76-90
Забито
12
28
3 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 9
13 Не забивали 12
0
0%
3
11%
1-15
1
8%
5
18%
16-30
2
17%
5
18%
31-45
1
8%
4
14%
46-60
5
42%
5
18%
61-75
3
25%
6
21%
76-90
Пропущено
15
6
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
17%
16-30
1
7%
2
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
7
47%
2
33%
76-90
Забито
26
48
11 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 14
5 Не забивали 3
3
12%
6
13%
1-15
3
12%
7
15%
16-30
5
19%
9
19%
31-45
2
8%
8
17%
46-60
6
23%
8
17%
61-75
7
27%
10
21%
76-90
Пропущено
27
22
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 13
3
11%
3
14%
1-15
6
22%
1
5%
16-30
3
11%
5
23%
31-45
3
11%
5
23%
46-60
4
15%
2
9%
61-75
8
30%
30%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2
Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Молде - Стрёмсгодсет 3:2
Молде
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Карабах - Молде 1:0 Молде - Одд 4:1 Хёугесунн - Молде 1:2 Галатасарай - Молде 2:1
Молде - Галатасарай 2:3 Молде - Волеренга 0:0 Молде - Клаксвик 2:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Клаксвик - Молде 2:1 Молде - ХИК 2:0 Стабек - Молде 0:1 ХИК - Молде 1:0 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Молде 0:4 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Молде - Бранн 2:0 Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Молде - Хёугесунн 1:0 Одд - Молде 1:0
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
Молде
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:4
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
3 раза 27%
0
2 раза 18%
Точный счет
0:1
4 раза 19%
1:0
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
2:2
2 раза 10%
0:4
2 раза 10%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
0
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
5 раз 24%
2
5 раз 24%
4
4 раза 19%
0
3 раза 14%
3
2 раза 10%
5
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Стрёмсгодсет
Молде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
37
73
19
55
19
37
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
92
38
65
110
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
183
615
138
219
813
120
615
120
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|22
|15
|4
|3
|55 - 28
|49
|2.
|2:2
|22
|15
|4
|3
|48 - 28
|49
|3.
|21
|14
|3
|4
|32 - 21
|45
|4.
|1:1
|22
|12
|5
|5
|48 - 24
|41
|5.
|21
|12
|3
|6
|37 - 24
|39
|6.
|1:0
|22
|11
|3
|8
|39 - 34
|36
|7.
|1:0
|23
|11
|3
|9
|41 - 35
|36
|8.
|0:0
|23
|8
|6
|9
|27 - 30
|30
|9.
|0:1
|23
|8
|5
|10
|29 - 33
|29
|10.
|1:1
|22
|8
|3
|11
|26 - 29
|27
|11.
|0:1
|22
|7
|2
|13
|30 - 46
|23
|12.
|2:2
|22
|5
|7
|10
|33 - 41
|22
|13.
|1:2
|22
|5
|6
|11
|29 - 36
|21
|14.
|0:0
|23
|5
|6
|12
|19 - 33
|21
|15.
|21
|4
|5
|12
|19 - 34
|17
|16.
|23
|3
|3
|17
|16 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|12
|8
|3
|1
|31 - 17
|27
|2.
|11
|8
|2
|1
|24 - 9
|26
|3.
|12
|8
|2
|2
|20 - 11
|26
|4.
|1:1
|10
|7
|2
|1
|26 - 8
|23
|5.
|2:1
|10
|7
|2
|1
|25 - 11
|23
|6.
|1:0
|11
|7
|0
|4
|25 - 17
|21
|7.
|0:1
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|8.
|1:0
|11
|6
|1
|4
|24 - 15
|19
|9.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|13 - 10
|18
|10.
|0:1
|12
|5
|2
|5
|17 - 17
|17
|11.
|2:2
|10
|4
|4
|2
|20 - 11
|16
|12.
|1:1
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|13.
|0:0
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|14.
|10
|3
|3
|4
|9 - 8
|12
|15.
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|16.
|1:2
|11
|2
|2
|7
|16 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|12
|8
|2
|2
|30 - 17
|26
|2.
|2:2
|10
|7
|1
|2
|17 - 11
|22
|3.
|9
|6
|1
|2
|12 - 10
|19
|4.
|1:1
|12
|5
|3
|4
|22 - 16
|18
|5.
|1:0
|12
|5
|2
|5
|17 - 20
|17
|6.
|1:0
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|7.
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|8.
|1:2
|11
|3
|4
|4
|13 - 13
|13
|9.
|0:0
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|10.
|1:1
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|11.
|0:1
|11
|2
|3
|6
|10 - 18
|9
|12.
|0:0
|12
|1
|4
|7
|5 - 16
|7
|13.
|0:1
|10
|2
|0
|8
|13 - 29
|6
|14.
|2:2
|12
|1
|3
|8
|13 - 30
|6
|15.
|11
|1
|2
|8
|10 - 26
|5
|16.
|11
|0
|0
|11
|6 - 34
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|20 (8)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|13 (4)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|11 (7)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|7
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 4