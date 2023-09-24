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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Лиен Мариус
Стрёмсгодсет
1:1
Перерыв
Молде

Ход матча

8'
Мелькерсен Элиас Хофф
1:0
39'
1:1
Эйкрем Магнус

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Молде
4.80
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4.75
4.40
Все Коэффициенты
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
5
Сормо
Бент
71
Валсвик
Густав
2
Лейфссон
Ари
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
4
Грогард
Томас
10
Стенгель
Херман
20
Дансо
Эммануэл
7
Стеневик
Халлдор
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
1
Карлстрём
Якоб
19
Хауган
Эйрик
2
Бьорнбак
Мартин
6
Эллингсен
Мартин
21
Линнес
Мартин
20
Эриксен
Кристиан
I
5
Хестад
Эйрик
16
Брейвик
Эмиль
28
Хёуген
Кристоффер
7
Эйкрем
Магнус
8
Гульбрандсен
Фредрик
Стрёмсгодсет
3-4-2-1
Молде
3-5-2

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Молде

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед

25 матчей

16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

32%
68%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Второй тайм

32%
68%
0 побед 8 ничьих 13 побед

33 матча

18.2%
18.2%
63.6%
6 побед 6 ничьих 21 победа

Первый тайм

15.2%
30.3%
54.5%
5 побед 10 ничьих 18 побед

Второй тайм

24.2%
36.4%
39.4%
8 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

К
3:0
Э
3:2
Э
3:0
Э
1:3
К
3:0
Э
6:0
Э
3:0
Э
2:1
Э
0:4
Э
4:0
Э
0:4
Э
1:2
Э
2:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
4:2
Э
1:0
Э
3:1
Э
2:0
Э
2:2
Э
5:2
Э
1:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:2
Э
0:1
Э
1:3
Э
3:2
Э
2:1
Э
0:2
Э
4:0
Э
0:0

Голы

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.53
0.89

Среднее время на гол

58
101

Всего голов

42
25

Голов в среднем за матч

2.33
1.67

Среднее время на гол

38
54

Всего голов

65
41

Голов в среднем за матч

1.97
1.24

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

45
72

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браут-Брюнес Джонатан 6 0.27
Валсвик Густав 4 0.18
Стенгель Херман 3 (3) 0.14
Менерт Маркус 3 0.14
Мелькерсен Элиас Хофф 2 0.09
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0.05
Стеневик Халлдор 1 0.05
Ипалибо Джек 1 0.05
Гулликсен Тобиас 1 0.05
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.05
Лейфссон Ари 1 0.05
Ханссен Сондре 1 0.05
Энерсен Оле 1 0.05
Jostein Ekeland 0 0
Красники Крешник 0 0
Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюнхильдсен Ола 7 0.32
Брейвик Эмиль 6 (1) 0.27
Грёдем Магнус 5 0.23
Линнес Мартин 5 0.23
Эйкрем Магнус 4 0.18
Китолано Эрик 4 0.18
Эриксен Кристиан I 3 0.14
Бериша Ветон 3 (1) 0.14
Маннсверк Сиверт 3 (2) 0.14
Хестад Эйрик 2 0.09
Хёуген Кристоффер 1 0.05
Хансен Беньямин 1 0.05
Ловик Матиас 1 0.05
Гульбрандсен Фредрик 1 0.05
Эдегор Никлас 1 0.05
Хауган Эйрик 0 0
Коса Маркус Андреас 0 0
Карлстрём Якоб 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браут-Брюнес Джонатан 4 0
Fredrik Kristensen Dahl 4 0
Стеневик Халлдор 3 0
Гулликсен Тобиас 3 0
Красники Крешник 1 1
Валсвик Густав 2 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 2 0
Менерт Маркус 2 0
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Грогард Томас 1 0
Стенгель Херман 1 0
Лейфссон Ари 1 0
Дансо Эммануэл 1 0
Joergen Isnes 1 0
Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хауган Эйрик 3 1
Брюнхильдсен Ола 4 0
Бьорнбак Мартин 3 0
Маннсверк Сиверт 3 0
Брейвик Эмиль 3 0
Хагельскьер Андерс 3 0
Эйкрем Магнус 1 1
Карлстрём Якоб 1 1
Хансен Беньямин 2 0
Риса Бирк 2 0
Линнес Мартин 1 0
Бериша Ветон 1 0
Эриксен Кристиан I 1 0
Китолано Эрик 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Петерсен Оливер 1 0
Ловик Матиас 1 0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Молде
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

3
6
Стрёмсгодсет
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Молде
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

6
25
Стрёмсгодсет
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Молде
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

9
31

Голы по времени матча

Забито

14
20
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
3
21%
3
15%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
3
21%
4
20%
31-45
1
7%
4
20%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
4
29%
4
20%
76-90

Пропущено

12
16
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
17%
3
19%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
2
17%
5
31%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
1
8%
4
25%
76-90

Забито

12
28
3 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 9
13 Не забивали 12
0
0%
3
11%
1-15
1
8%
5
18%
16-30
2
17%
5
18%
31-45
1
8%
4
14%
46-60
5
42%
5
18%
61-75
3
25%
6
21%
76-90

Пропущено

15
6
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
17%
16-30
1
7%
2
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
7
47%
2
33%
76-90

Забито

26
48
11 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 14
5 Не забивали 3
3
12%
6
13%
1-15
3
12%
7
15%
16-30
5
19%
9
19%
31-45
2
8%
8
17%
46-60
6
23%
8
17%
61-75
7
27%
10
21%
76-90

Пропущено

27
22
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 13
3
11%
3
14%
1-15
6
22%
1
5%
16-30
3
11%
5
23%
31-45
3
11%
5
23%
46-60
4
15%
2
9%
61-75
8
30%
30%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2
Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Молде - Стрёмсгодсет 3:2
Молде
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Карабах - Молде 1:0 Молде - Одд 4:1 Хёугесунн - Молде 1:2 Галатасарай - Молде 2:1
Молде - Галатасарай 2:3 Молде - Волеренга 0:0 Молде - Клаксвик 2:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Клаксвик - Молде 2:1 Молде - ХИК 2:0 Стабек - Молде 0:1 ХИК - Молде 1:0 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Молде 0:4 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Молде - Бранн 2:0 Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Молде - Хёугесунн 1:0 Одд - Молде 1:0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
Молде

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:4
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
3 раза 27%
0
2 раза 18%

Точный счет

0:1
4 раза 19%
1:0
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
2:2
2 раза 10%
0:4
2 раза 10%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
0
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
5 раз 24%
2
5 раз 24%
4
4 раза 19%
0
3 раза 14%
3
2 раза 10%
5
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Стрёмсгодсет
Молде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
7
3
1
9
2.5
5
5
1
9
3.5
3
7
1
9
4.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
6
5
1
10
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
18
3
6
15
1.5
13
8
2
19
2.5
8
13
1
20
3.5
6
15
1
20
4.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:1 22 15 4 3 55 - 28 49
2.
Викинг
 2:2 22 15 4 3 48 - 28 49
3.
Тромсё
 21 14 3 4 32 - 21 45
4.
Молде
 1:1 22 12 5 5 48 - 24 41
5.
Бранн
 21 12 3 6 37 - 24 39
6.
Лиллестрём
 1:0 22 11 3 8 39 - 34 36
7.
Сарпсборг-08
 1:0 23 11 3 9 41 - 35 36
8.
Одд
 0:0 23 8 6 9 27 - 30 30
9.
Русенборг
 0:1 23 8 5 10 29 - 33 29
10.
Стрёмсгодсет
 1:1 22 8 3 11 26 - 29 27
11.
Хам-Кам
 0:1 22 7 2 13 30 - 46 23
12.
Саннефьёрд
 2:2 22 5 7 10 33 - 41 22
13.
Волеренга
 1:2 22 5 6 11 29 - 36 21
14.
Хёугесунн
 0:0 23 5 6 12 19 - 33 21
15.
Стабек
 21 4 5 12 19 - 34 17
16.
Олесунн
 23 3 3 17 16 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 2:2 12 8 3 1 31 - 17 27
2.
Бранн
 11 8 2 1 24 - 9 26
3.
Тромсё
 12 8 2 2 20 - 11 26
4.
Молде
 1:1 10 7 2 1 26 - 8 23
5.
Будё-Глимт
 2:1 10 7 2 1 25 - 11 23
6.
Лиллестрём
 1:0 11 7 0 4 25 - 17 21
7.
Русенборг
 0:1 12 6 2 4 19 - 15 20
8.
Сарпсборг-08
 1:0 11 6 1 4 24 - 15 19
9.
Одд
 0:0 11 5 3 3 13 - 10 18
10.
Хам-Кам
 0:1 12 5 2 5 17 - 17 17
11.
Саннефьёрд
 2:2 10 4 4 2 20 - 11 16
12.
Стрёмсгодсет
 1:1 11 5 1 5 15 - 13 16
13.
Хёугесунн
 0:0 11 4 2 5 14 - 17 14
14.
Стабек
 10 3 3 4 9 - 8 12
15.
Олесунн
 12 3 3 6 10 - 18 12
16.
Волеренга
 1:2 11 2 2 7 16 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:1 12 8 2 2 30 - 17 26
2.
Викинг
 2:2 10 7 1 2 17 - 11 22
3.
Тромсё
 9 6 1 2 12 - 10 19
4.
Молде
 1:1 12 5 3 4 22 - 16 18
5.
Сарпсборг-08
 1:0 12 5 2 5 17 - 20 17
6.
Лиллестрём
 1:0 11 4 3 4 14 - 17 15
7.
Бранн
 10 4 1 5 13 - 15 13
8.
Волеренга
 1:2 11 3 4 4 13 - 13 13
9.
Одд
 0:0 12 3 3 6 14 - 20 12
10.
Стрёмсгодсет
 1:1 11 3 2 6 11 - 16 11
11.
Русенборг
 0:1 11 2 3 6 10 - 18 9
12.
Хёугесунн
 0:0 12 1 4 7 5 - 16 7
13.
Хам-Кам
 0:1 10 2 0 8 13 - 29 6
14.
Саннефьёрд
 2:2 12 1 3 8 13 - 30 6
15.
Стабек
 11 1 2 8 10 - 26 5
16.
Олесунн
 11 0 0 11 6 - 34 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 20 (8)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 13 (4)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (1)
Викинг Трипич Златко 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 7
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Г О О О О Л - Эйкрем Магнус бьет в цель!
  • 8'
    Г О О О О Л - Elias Hoff Melkersen бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Стрёмсгодсет
Ничья
Молде
4.80
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4.75
4.40
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