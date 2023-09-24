Тур: 23. Стадион: Мариенлист. Главный судья: Лиен Мариус
1:1
Конец матча
0'
1:0
8' ГолМелькерсен Элиас Хофф
1:1
39' ГолЭйкрем Магнус
83' Желтая карточкаКрасники Крешник
90' Желтая карточкаЛовик Матиас
90'+4
Ход матча
8'
39'
1:1
83'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Энерсен ОлеНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Молде
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед
25 матчей
16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа
Первый тайм
32%
68%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Второй тайм
32%
68%
0 побед 8 ничьих 13 побед
33 матча
18.2%
18.2%
63.6%
6 побед 6 ничьих 21 победа
Первый тайм
15.2%
30.3%
54.5%
5 побед 10 ничьих 18 побед
Второй тайм
24.2%
36.4%
39.4%
8 побед 12 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.53
0.89
Среднее время на гол
58
101
Всего голов
42
25
Голов в среднем за матч
2.33
1.67
Среднее время на гол
38
54
Всего голов
65
41
Голов в среднем за матч
1.97
1.24
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
45
72
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браут-Брюнес Джонатан
|6
|0.27
|Валсвик Густав
|4
|0.18
|Стенгель Херман
|3 (3)
|0.14
|Менерт Маркус
|3
|0.14
|Мелькерсен Элиас Хофф
|2
|0.09
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0.05
|Стеневик Халлдор
|1
|0.05
|Ипалибо Джек
|1
|0.05
|Гулликсен Тобиас
|1
|0.05
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.05
|Лейфссон Ари
|1
|0.05
|Ханссен Сондре
|1
|0.05
|Энерсен Оле
|1
|0.05
|Jostein Ekeland
|0
|0
|Красники Крешник
|0
|0
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюнхильдсен Ола
|7
|0.32
|Брейвик Эмиль
|6 (1)
|0.27
|Грёдем Магнус
|5
|0.23
|Линнес Мартин
|5
|0.23
|Эйкрем Магнус
|4
|0.18
|Китолано Эрик
|4
|0.18
|Эриксен Кристиан I
|3
|0.14
|Бериша Ветон
|3 (1)
|0.14
|Маннсверк Сиверт
|3 (2)
|0.14
|Хестад Эйрик
|2
|0.09
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.05
|Хансен Беньямин
|1
|0.05
|Ловик Матиас
|1
|0.05
|Гульбрандсен Фредрик
|1
|0.05
|Эдегор Никлас
|1
|0.05
|Хауган Эйрик
|0
|0
|Коса Маркус Андреас
|0
|0
|Карлстрём Якоб
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браут-Брюнес Джонатан
|4
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|4
|0
|Красники Крешник
|2
|1
|Стеневик Халлдор
|3
|0
|Гулликсен Тобиас
|3
|0
|Валсвик Густав
|2
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|2
|0
|Менерт Маркус
|2
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Грогард Томас
|1
|0
|Стенгель Херман
|1
|0
|Лейфссон Ари
|1
|0
|Дансо Эммануэл
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хауган Эйрик
|3
|1
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0
|Бьорнбак Мартин
|3
|0
|Маннсверк Сиверт
|3
|0
|Брейвик Эмиль
|3
|0
|Хагельскьер Андерс
|3
|0
|Эйкрем Магнус
|1
|1
|Карлстрём Якоб
|1
|1
|Хансен Беньямин
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Ловик Матиас
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Бериша Ветон
|1
|0
|Эриксен Кристиан I
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Петерсен Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Молде
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
4
7
Стрёмсгодсет
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Молде
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
6
25
Стрёмсгодсет
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
Молде
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
10
32
Голы по времени матча
Забито
15
21
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
4
27%
3
14%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
3
20%
5
24%
31-45
1
7%
4
19%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
4
27%
4
19%
76-90
Пропущено
13
17
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
15%
4
24%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
3
18%
31-45
2
15%
5
29%
29%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
1
8%
4
24%
76-90
Забито
12
28
3 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
0
0%
3
11%
1-15
1
8%
5
18%
16-30
2
17%
5
18%
31-45
1
8%
4
14%
46-60
5
42%
5
18%
61-75
3
25%
6
21%
76-90
Пропущено
15
6
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
17%
16-30
1
7%
2
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
7
47%
2
33%
76-90
Забито
27
49
12 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 14
5 Не забивали 3
4
15%
6
12%
1-15
3
11%
7
14%
16-30
5
19%
10
20%
31-45
2
7%
8
16%
46-60
6
22%
8
16%
61-75
7
26%
10
20%
76-90
Пропущено
28
23
13 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 14
3
11%
4
17%
1-15
6
21%
1
4%
16-30
4
14%
5
22%
31-45
3
11%
5
22%
46-60
4
14%
2
9%
61-75
8
29%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2
Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Молде - Стрёмсгодсет 3:2
Молде
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Карабах - Молде 1:0 Молде - Одд 4:1 Хёугесунн - Молде 1:2 Галатасарай - Молде 2:1
Молде - Галатасарай 2:3 Молде - Волеренга 0:0 Молде - Клаксвик 2:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Клаксвик - Молде 2:1 Молде - ХИК 2:0 Стабек - Молде 0:1 ХИК - Молде 1:0 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Молде 0:4 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Молде - Бранн 2:0 Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Молде - Хёугесунн 1:0 Одд - Молде 1:0
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
Молде
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:4
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%
Точный счет
0:1
4 раза 18%
1:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
2:2
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
0
6 раз 27%
2
4 раза 18%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
6 раз 27%
2
5 раз 23%
4
4 раза 18%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
5
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Стрёмсгодсет
Молде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
91
38
73
110
55
110
37
110
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
102
38
66
110
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
166
Больше Меньше
193
616
139
220
814
121
616
121
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|16
|3
|3
|50 - 29
|51
|2.
|22
|15
|4
|3
|57 - 29
|49
|3.
|0:0
|22
|14
|4
|4
|32 - 21
|46
|4.
|22
|12
|5
|5
|48 - 24
|41
|5.
|0:0
|22
|12
|4
|6
|37 - 24
|40
|6.
|22
|11
|3
|8
|41 - 34
|36
|7.
|23
|10
|4
|9
|41 - 36
|34
|8.
|23
|8
|6
|9
|28 - 31
|30
|9.
|23
|8
|5
|10
|29 - 35
|29
|10.
|22
|8
|3
|11
|26 - 29
|27
|11.
|22
|7
|3
|12
|31 - 46
|24
|12.
|22
|5
|6
|11
|30 - 38
|21
|13.
|22
|5
|6
|11
|34 - 43
|21
|14.
|23
|5
|6
|12
|20 - 34
|21
|15.
|21
|4
|5
|12
|19 - 34
|17
|16.
|23
|3
|3
|17
|16 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|33 - 18
|29
|2.
|0:0
|12
|8
|3
|1
|24 - 9
|27
|3.
|0:0
|12
|8
|2
|2
|20 - 11
|26
|4.
|10
|7
|2
|1
|26 - 8
|23
|5.
|10
|7
|2
|1
|27 - 12
|23
|6.
|11
|7
|0
|4
|27 - 17
|21
|7.
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|8.
|11
|6
|1
|4
|24 - 15
|19
|9.
|11
|5
|3
|3
|14 - 11
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|11.
|10
|4
|4
|2
|20 - 11
|16
|12.
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|13.
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|14.
|10
|3
|3
|4
|9 - 8
|12
|15.
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|16.
|11
|2
|2
|7
|16 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|30 - 17
|26
|2.
|10
|7
|1
|2
|17 - 11
|22
|3.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|12 - 10
|20
|4.
|12
|5
|3
|4
|22 - 16
|18
|5.
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|6.
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|7.
|0:0
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|8.
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|9.
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|11.
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|12.
|12
|1
|4
|7
|6 - 17
|7
|13.
|10
|2
|0
|8
|13 - 29
|6
|14.
|11
|1
|2
|8
|10 - 26
|5
|15.
|12
|1
|2
|9
|14 - 32
|5
|16.
|11
|0
|0
|11
|6 - 34
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (8)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|13 (4)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|12 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|7
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 4