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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Marius Hansen Groetta
Саннефьёрд
0:0
Первый тайм: 38'
Волеренга
0'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Саннефьёрд
Ничья
Волеренга
3.50
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3.55
2.77
Все Коэффициенты
1
Кето
Хуго
2
Fredrik
Mani
Paalerud
15
Jesper
Taaje
17
Фосс
Сандер
Моэн
3
Эгели
Ветле
Валле
10
Кьяер
Йеппе
18
Оттоссон
Филип
8
Нильссон
Александер
II
7
Кумсан
Джилберт
20
Ньенету
Франклин
14
Danilo
Al-Saed
1
Стуревик
Якоб
33
Битри
Энео
4
Страндберг
Стефан
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
2
Борхгревинк
Кристиан
24
Странд
Петтер
15
Хаген
Элиас
8
Бьёрдаль
Хенрик
20
Риснаес
Магнус
10
Офкир
Мохамед
19
Илич
Андрей
Саннефьёрд
4-3-3
Волеренга
3-5-2

История личных встреч

Саннефьёрд
Волеренга

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

23 матча

26.1%
4.3%
69.6%
6 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

26.1%
21.7%
52.2%
6 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

17.4%
26.1%
56.5%
4 победы 6 ничьих 13 побед

История матчей

Э
2:3
Э
4:0
Э
1:3
Э
3:0
Э
3:1
Э
0:3
Э
2:1
ТМК
1:0
Э
2:2
Э
0:1
Э
2:0
Э
1:2
ТМК
4:0
Э
2:0
Э
0:3
КН
2:4
Э
3:0
Э
0:1
Э
1:2
Э
0:2
ТМС
0:1
ТМС
2:5
ТМС
1:4

Голы

Всего голов

9
15

Голов в среднем за матч

0.82
1.25

Среднее время на гол

110
72

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

2.25
2.09

Среднее время на гол

40
43

Всего голов

36
38

Голов в среднем за матч

1.57
1.65

Тотал матчей

2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

57
54

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Danilo Al-Saed 8 0.35
Ньенету Франклин 5 0.22
Нильссон Александер II 4 (1) 0.17
Тветер Александер Рууд 3 (1) 0.13
Jesper Taaje 3 0.13
Оттоссон Филип 2 0.09
Кумсан Джилберт 1 0.04
Эгели Ветле Валле 1 0.04
Бикоро Федерико 1 0.04
Youseff Chaib 1 0.04
Айер Кинин 1 0.04
Смеулерс Ян 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ятта Сиди 5 0.22
Хоканс Даниэль 4 0.17
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.13
Илич Андрей 3 0.13
Офкир Мохамед 2 0.09
Странд Петтер 2 0.09
Страндберг Стефан 2 (2) 0.09
Риснаес Магнус 1 0.04
Хаген Элиас 1 0.04
Борвен Торгейр 1 0.04
Борхгревинк Кристиан 1 0.04
Битри Энео 1 0.04
Jones El-Abdellaoui 1 0.04
Юклеред Симен 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Стуревик Якоб 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смеулерс Ян 5 1
Оттоссон Филип 4 0
Айер Кинин 3 0
Jesper Taaje 2 0
Фосс Сандер Моэн 2 0
Jakob Masloe Dunsby 2 0
Ньенету Франклин 2 0
Danilo Al-Saed 2 0
Эгели Ветле Валле 2 0
Filip Loftesnes-Bjune 2 0
Бикоро Федерико 1 0
Кето Хуго 1 0
Амин Симон 1 0
Рисан Сандер 1 0
Нильссон Александер II 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик 4 1
Жута Леонард 4 0
Офкир Мохамед 4 0
Хеденстад Вегар 2 1
Бьёрдаль Хенрик 3 0
Риснаес Магнус 3 0
Юклеред Симен 1 1
Ятта Сиди 2 0
Страндберг Стефан 1 0
Борвен Торгейр 1 0
Стуревик Якоб 1 0
Борхгревинк Кристиан 1 0
Битри Энео 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Даг-Эйлев Фагермо 1 0

Результаты матчей

Саннефьёрд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Волеренга
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

5
7
Саннефьёрд
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Волеренга
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

29
19

Упущенные победы

4
8
Саннефьёрд
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (10)
45% (10)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
Волеренга
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (5)
50% (11)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
32% (7)
18% (4)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

34
21

Упущенные победы

9
15

Голы по времени матча

Забито

17
14
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
4
24%
1
7%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
3
21%
31-45
2
12%
2
14%
46-60
2
12%
4
29%
61-75
4
24%
4
29%
76-90

Пропущено

14
15
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
21%
6
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
3
21%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
6
43%
3
20%
76-90

Забито

14
15
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
2
14%
1
7%
1-15
1
7%
5
33%
16-30
4
29%
2
13%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
3
21%
3
20%
76-90

Пропущено

32
24
18 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
6
19%
4
17%
1-15
7
22%
3
13%
16-30
5
16%
3
13%
31-45
5
16%
4
17%
46-60
3
9%
5
21%
61-75
6
19%
5
21%
76-90

Забито

31
29
16 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 7
8 Не забивали 6
6
19%
2
7%
1-15
2
6%
5
17%
16-30
8
26%
5
17%
31-45
3
10%
5
17%
46-60
5
16%
5
17%
61-75
7
23%
7
24%
76-90

Пропущено

46
39
23 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 17
9
20%
10
26%
1-15
7
15%
3
8%
16-30
7
15%
4
10%
31-45
8
17%
7
18%
46-60
3
7%
7
18%
61-75
12
26%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Викинг - Саннефьёрд 4:3 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Одд - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0
Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0
Волеренга
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Волеренга - Олесунн 3:1 Викинг - Волеренга 1:1
Волеренга - Одд 2:2 Молде - Волеренга 0:0 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1

Результаты матчей

Саннефьёрд
Волеренга

Точный счет

0:0
3 раза 30%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:0
4 раза 18%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:3
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 36%
2
6 раз 27%
1
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%
1
9 раз 41%
0
5 раз 23%
3
5 раз 23%
2
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Саннефьёрд
Волеренга

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
3
6
4
1.5
5
6
3
7
2.5
3
8
3
7
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
2
5
7
1.5
3
8
2
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
17
5
11
11
1.5
8
14
5
17
2.5
5
17
3
19
3.5
1
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 0:2 23 16 3 4 50 - 31 51
2.
Будё-Глимт
 22 15 4 3 57 - 29 49
3.
Тромсё
 23 15 3 5 34 - 23 48
4.
Бранн
 23 14 3 6 41 - 25 45
5.
Молде
 2:0 23 13 5 5 50 - 24 44
6.
Лиллестрём
 23 11 3 9 41 - 36 36
7.
Сарпсборг-08
 23 10 4 9 41 - 36 34
8.
Одд
 23 8 6 9 28 - 31 30
9.
Русенборг
 23 8 5 10 29 - 35 29
10.
Стрёмсгодсет
 22 8 3 11 26 - 29 27
11.
Хам-Кам
 22 7 3 12 31 - 46 24
12.
Волеренга
 0:0 23 5 7 11 30 - 38 22
13.
Саннефьёрд
 0:0 23 5 7 11 34 - 43 22
14.
Хёугесунн
 23 5 6 12 20 - 34 21
15.
Стабек
 22 4 5 13 19 - 35 17
16.
Олесунн
 23 3 3 17 16 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 12 9 2 1 26 - 10 29
2.
Викинг
 0:2 12 9 2 1 33 - 18 29
3.
Молде
 2:0 11 8 2 1 28 - 8 26
4.
Тромсё
 12 8 2 2 20 - 11 26
5.
Будё-Глимт
 10 7 2 1 27 - 12 23
6.
Лиллестрём
 12 7 0 5 27 - 19 21
7.
Русенборг
 12 6 2 4 19 - 15 20
8.
Сарпсборг-08
 11 6 1 4 24 - 15 19
9.
Одд
 11 5 3 3 14 - 11 18
10.
Хам-Кам
 12 5 3 4 18 - 17 18
11.
Саннефьёрд
 0:0 11 4 5 2 20 - 11 17
12.
Стрёмсгодсет
 11 5 1 5 15 - 13 16
13.
Хёугесунн
 11 4 2 5 14 - 17 14
14.
Стабек
 11 3 3 5 9 - 9 12
15.
Олесунн
 12 3 3 6 10 - 18 12
16.
Волеренга
 0:0 11 2 2 7 16 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 8 2 2 30 - 17 26
2.
Викинг
 0:2 11 7 1 3 17 - 13 22
3.
Тромсё
 11 7 1 3 14 - 12 22
4.
Молде
 2:0 12 5 3 4 22 - 16 18
5.
Бранн
 11 5 1 5 15 - 15 16
6.
Лиллестрём
 11 4 3 4 14 - 17 15
7.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 17 - 21 15
8.
Волеренга
 0:0 12 3 5 4 14 - 15 14
9.
Одд
 12 3 3 6 14 - 20 12
10.
Стрёмсгодсет
 11 3 2 6 11 - 16 11
11.
Русенборг
 11 2 3 6 10 - 20 9
12.
Хёугесунн
 12 1 4 7 6 - 17 7
13.
Хам-Кам
 10 2 0 8 13 - 29 6
14.
Стабек
 11 1 2 8 10 - 26 5
15.
Саннефьёрд
 0:0 12 1 2 9 14 - 32 5
16.
Олесунн
 11 0 0 11 6 - 34 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (8)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (5)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Саннефьёрд
Ничья
Волеренга
3.50
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3.55
2.77
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Саннефьёрд 0:0 Волеренга онлайн

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