Тур: 11. Стадион: Jotun Arena. Главный судья: Marius Hansen Groetta
0:0
Первый тайм: 38'
0'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
15
Jesper
Taaje
10
Кьяер
Йеппе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кьяер ЙеппеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Айер КининПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Mats Viken
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Битри ЭнеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Илич АндрейНападающий
- Запасные игроки
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
17 Jacob Eng
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Саннефьёрд
Волеренга
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
23 матча
26.1%
4.3%
69.6%
6 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
26.1%
21.7%
52.2%
6 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
17.4%
26.1%
56.5%
4 победы 6 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
15
Голов в среднем за матч
0.82
1.25
Среднее время на гол
110
72
Всего голов
27
23
Голов в среднем за матч
2.25
2.09
Среднее время на гол
40
43
Всего голов
36
38
Голов в среднем за матч
1.57
1.65
Тотал матчей
2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
57
54
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Danilo Al-Saed
|8
|0.35
|Ньенету Франклин
|5
|0.22
|Нильссон Александер II
|4 (1)
|0.17
|Тветер Александер Рууд
|3 (1)
|0.13
|Jesper Taaje
|3
|0.13
|Оттоссон Филип
|2
|0.09
|Кумсан Джилберт
|1
|0.04
|Эгели Ветле Валле
|1
|0.04
|Бикоро Федерико
|1
|0.04
|Youseff Chaib
|1
|0.04
|Айер Кинин
|1
|0.04
|Смеулерс Ян
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ятта Сиди
|5
|0.22
|Хоканс Даниэль
|4
|0.17
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.13
|Илич Андрей
|3
|0.13
|Офкир Мохамед
|2
|0.09
|Странд Петтер
|2
|0.09
|Страндберг Стефан
|2 (2)
|0.09
|Риснаес Магнус
|1
|0.04
|Хаген Элиас
|1
|0.04
|Борвен Торгейр
|1
|0.04
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.04
|Битри Энео
|1
|0.04
|Jones El-Abdellaoui
|1
|0.04
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Стуревик Якоб
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смеулерс Ян
|5
|1
|Оттоссон Филип
|4
|0
|Айер Кинин
|3
|0
|Jesper Taaje
|2
|0
|Фосс Сандер Моэн
|2
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|2
|0
|Ньенету Франклин
|2
|0
|Danilo Al-Saed
|2
|0
|Эгели Ветле Валле
|2
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|2
|0
|Бикоро Федерико
|1
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Амин Симон
|1
|0
|Рисан Сандер
|1
|0
|Нильссон Александер II
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|4
|1
|Жута Леонард
|4
|0
|Офкир Мохамед
|4
|0
|Хеденстад Вегар
|2
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|3
|0
|Риснаес Магнус
|3
|0
|Юклеред Симен
|1
|1
|Ятта Сиди
|2
|0
|Страндберг Стефан
|1
|0
|Борвен Торгейр
|1
|0
|Стуревик Якоб
|1
|0
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0
|Битри Энео
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|Даг-Эйлев Фагермо
|1
|0
Результаты матчей
Саннефьёрд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Волеренга
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
5
7
Саннефьёрд
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Волеренга
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
29
19
Упущенные победы
4
8
Саннефьёрд
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (10)
45% (10)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
Волеренга
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (5)
50% (11)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
32% (7)
18% (4)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
34
21
Упущенные победы
9
15
Голы по времени матча
Забито
17
14
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
4
24%
1
7%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
3
21%
31-45
2
12%
2
14%
46-60
2
12%
4
29%
61-75
4
24%
4
29%
76-90
Пропущено
14
15
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
21%
6
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
3
21%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
6
43%
3
20%
76-90
Забито
14
15
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
2
14%
1
7%
1-15
1
7%
5
33%
16-30
4
29%
2
13%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
3
21%
3
20%
76-90
Пропущено
32
24
18 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
6
19%
4
17%
1-15
7
22%
3
13%
16-30
5
16%
3
13%
31-45
5
16%
4
17%
46-60
3
9%
5
21%
61-75
6
19%
5
21%
76-90
Забито
31
29
16 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 7
8 Не забивали 6
6
19%
2
7%
1-15
2
6%
5
17%
16-30
8
26%
5
17%
31-45
3
10%
5
17%
46-60
5
16%
5
17%
61-75
7
23%
7
24%
76-90
Пропущено
46
39
23 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 17
9
20%
10
26%
1-15
7
15%
3
8%
16-30
7
15%
4
10%
31-45
8
17%
7
18%
46-60
3
7%
7
18%
61-75
12
26%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Викинг - Саннефьёрд 4:3 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Одд - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0
Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0
Волеренга
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Волеренга - Олесунн 3:1 Викинг - Волеренга 1:1
Волеренга - Одд 2:2 Молде - Волеренга 0:0 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1
Результаты матчей
Саннефьёрд
Волеренга
Точный счет
0:0
3 раза 30%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
0:0
4 раза 18%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:3
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 36%
2
6 раз 27%
1
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%
1
9 раз 41%
0
5 раз 23%
3
5 раз 23%
2
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Саннефьёрд
Волеренга
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
83
64
56
37
38
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
92
57
38
210
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
175
1111
814
517
517
319
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|23
|16
|3
|4
|50 - 31
|51
|2.
|22
|15
|4
|3
|57 - 29
|49
|3.
|23
|15
|3
|5
|34 - 23
|48
|4.
|23
|14
|3
|6
|41 - 25
|45
|5.
|2:0
|23
|13
|5
|5
|50 - 24
|44
|6.
|23
|11
|3
|9
|41 - 36
|36
|7.
|23
|10
|4
|9
|41 - 36
|34
|8.
|23
|8
|6
|9
|28 - 31
|30
|9.
|23
|8
|5
|10
|29 - 35
|29
|10.
|22
|8
|3
|11
|26 - 29
|27
|11.
|22
|7
|3
|12
|31 - 46
|24
|12.
|0:0
|23
|5
|7
|11
|30 - 38
|22
|13.
|0:0
|23
|5
|7
|11
|34 - 43
|22
|14.
|23
|5
|6
|12
|20 - 34
|21
|15.
|22
|4
|5
|13
|19 - 35
|17
|16.
|23
|3
|3
|17
|16 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|26 - 10
|29
|2.
|0:2
|12
|9
|2
|1
|33 - 18
|29
|3.
|2:0
|11
|8
|2
|1
|28 - 8
|26
|4.
|12
|8
|2
|2
|20 - 11
|26
|5.
|10
|7
|2
|1
|27 - 12
|23
|6.
|12
|7
|0
|5
|27 - 19
|21
|7.
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|8.
|11
|6
|1
|4
|24 - 15
|19
|9.
|11
|5
|3
|3
|14 - 11
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|11.
|0:0
|11
|4
|5
|2
|20 - 11
|17
|12.
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|13.
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|14.
|11
|3
|3
|5
|9 - 9
|12
|15.
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|16.
|0:0
|11
|2
|2
|7
|16 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|30 - 17
|26
|2.
|0:2
|11
|7
|1
|3
|17 - 13
|22
|3.
|11
|7
|1
|3
|14 - 12
|22
|4.
|2:0
|12
|5
|3
|4
|22 - 16
|18
|5.
|11
|5
|1
|5
|15 - 15
|16
|6.
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|7.
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|8.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|14 - 15
|14
|9.
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|11.
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|12.
|12
|1
|4
|7
|6 - 17
|7
|13.
|10
|2
|0
|8
|13 - 29
|6
|14.
|11
|1
|2
|8
|10 - 26
|5
|15.
|0:0
|12
|1
|2
|9
|14 - 32
|5
|16.
|11
|0
|0
|11
|6 - 34
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (8)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (5)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|12 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 4