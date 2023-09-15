Тур: 9. Стадион: Национальный стадион (Бухарест). Главный судья: Андрей Флорин
0:1
Конец матча
0'
0:1
61' ГолWilliam Baeten
79' Желтая карточкаПадула Андреа
90' Желтая карточкаАким Влад
90' Желтая карточкаDennis Politic
90'+7
Ход матча
61'
79'
90'
90'
Владение мячом
5
Лукао
II
28
Омавоо
Жозуэ
22
Бани
Андрей
31
Амзар
Йонуц
99
Гезали
Ламин
- Основной состав
- Вратарь
-
5 Лукао IIЗащитник
- Защитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
- Полузащитник
-
22 Бани АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Амзар ЙонуцПолузащитник
-
99 Гезали ЛаминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Гиафер ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Борча ЙоанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ovidiu Burca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
79 Бута ГабриэлЗащитник
- Защитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Dan Vasilica
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|3
|0.33
|Костин Кристиан
|1
|0.11
|Ларрусеа Горка
|1
|0.11
|Dennis Politic
|1
|0.11
|Патрике Разван
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|6
|0.67
|Бауса Хуан
|3 (1)
|0.33
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.33
|Ван Дурмен Бенжамен
|3
|0.33
|William Baeten
|2
|0.22
|Албу Константин
|1
|0.11
|Лакруа Лео
|1
|0.11
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рошу Нелуц
|4
|0
|Dennis Politic
|3
|0
|Амзар Йонуц
|3
|0
|Моура Габриэл
|2
|0
|Ларрусеа Горка
|2
|0
|Бена Квентин
|2
|0
|Бани Андрей
|2
|0
|Буркэ Овидиу
|1
|0
|Илич Кристиан
|1
|0
|Голубович Аднан
|1
|0
|Омавоо Жозуэ
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маскареньяс Матеус
|1
|1
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Аким Влад
|1
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|Падула Андреа
|1
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Албу Константин
|1
|0
|Бахасса Яссин
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Поп Влад
|1
|0
|Radu Alexandru Negru
|1
|0
|William Baeten
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Ибрагим Джибрил
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
У Крайова 1948
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Динамо Бухарест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
У Крайова 1948
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
12
Упущенные победы
4
7
Динамо Бухарест
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
У Крайова 1948
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
12
Упущенные победы
5
10
Голы по времени матча
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
4
50%
1
20%
76-90
Забито
5
14
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
20%
3
21%
1-15
1
20%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
20%
4
29%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
40%
3
21%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
2
22%
4
31%
76-90
Забито
6
19
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 1
1
17%
3
16%
1-15
2
33%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
1
17%
4
21%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
33%
5
26%
76-90
Пропущено
17
18
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
0
0%
3
17%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
4
24%
2
11%
31-45
3
18%
3
17%
46-60
2
12%
3
17%
61-75
6
35%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0
Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1 Динамо Бухарест - Славен 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 4:2 Динамо Бухарест - Арджеш 6:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Стяуа Бухарест 3:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Униря Деж 0:0 Глория Бузау - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Стяуа Бухарест - Динамо Бухарест 2:0
У Крайова 1948
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1
Ботошани - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Сепси - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 Кёльн-2 - У Крайова 1948 7:2 Ален - У Крайова 1948 0:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Арджеш 2:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1
Результаты матчей
Динамо Бухарест
У Крайова 1948
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
3
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Динамо Бухарест
У Крайова 1948
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
81
18
54
18
54
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (3)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|Петролул Плоешти
|Жаир
|4 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|4 (2)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|4 (1)
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|4
|УТА Арад
|Абейд Али
|4
|Политехника Яссы
|Luis Phelipe
|4
|Оцелул Галац
|Ariel Lopez1
|4
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|1 2