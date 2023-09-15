  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024

Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Андрей Флорин
Динамо Бухарест
0:1
Конец матча
У Крайова 1948
0'
0:1
61' Гол
William Baeten
79' Желтая карточка
Падула Андреа
90' Желтая карточка
Аким Влад
90' Желтая карточка
Dennis Politic
90'+7
1
Голубович
Аднан
5
Лукао
II
4
Бена
Квентин
28
Омавоо
Жозуэ
98
Костин
Кристиан
22
Бани
Андрей
8
Ларрусеа
Горка
16
Илич
Кристиан
31
Амзар
Йонуц
99
Гезали
Ламин
17
Dennis
Politic
31
Robert
Dimitrie
Popa
18
Gabriel
Compagnucci
4
Лакруа
Лео
14
Энрикеш
Данни
16
Маскареньяс
Матеус
8
Албу
Константин
6
Аким
Влад
51
Сидибе
Секу
24
William
Baeten
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
11
Кицу
Аурелиан
Динамо Бухарест
У Крайова 1948

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Goncalo Gregorio 3 0.33
Костин Кристиан 1 0.11
Ларрусеа Горка 1 0.11
Dennis Politic 1 0.11
Патрике Разван 0 0
Бани Андрей 0 0
У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 6 0.67
Бауса Хуан 3 (1) 0.33
Сидибе Секу 3 (1) 0.33
Ван Дурмен Бенжамен 3 0.33
William Baeten 2 0.22
Албу Константин 1 0.11
Лакруа Лео 1 0.11
Gabriel Compagnucci 0 0
Маскареньяс Матеус 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рошу Нелуц 4 0
Dennis Politic 3 0
Амзар Йонуц 3 0
Моура Габриэл 2 0
Ларрусеа Горка 2 0
Бена Квентин 2 0
Бани Андрей 2 0
Буркэ Овидиу 1 0
Илич Кристиан 1 0
Голубович Аднан 1 0
Омавоо Жозуэ 1 0
Костин Кристиан 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Andrei Florescu 1 0
У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маскареньяс Матеус 1 1
Асамоа Самуэль 2 0
Лакруа Лео 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Аким Влад 1 0
Ван Дурмен Бенжамен 1 0
Gabriel Compagnucci 1 0
Падула Андреа 1 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Бауса Хуан 1 0
Албу Константин 1 0
Бахасса Яссин 1 0
Энрикеш Данни 1 0
Поп Влад 1 0
Radu Alexandru Negru 1 0
William Baeten 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Ибрагим Джибрил 1 0

Результаты матчей

Динамо Бухарест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
У Крайова 1948
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Динамо Бухарест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
У Крайова 1948
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
12

Упущенные победы

4
7
Динамо Бухарест
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
У Крайова 1948
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
12

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
4
50%
1
20%
76-90

Забито

5
14
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
20%
3
21%
1-15
1
20%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
20%
4
29%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
40%
3
21%
76-90

Пропущено

9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
2
22%
4
31%
76-90

Забито

6
19
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 1
1
17%
3
16%
1-15
2
33%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
1
17%
4
21%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
33%
5
26%
76-90

Пропущено

17
18
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
0
0%
3
17%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
4
24%
2
11%
31-45
3
18%
3
17%
46-60
2
12%
3
17%
61-75
6
35%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0
Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1 Динамо Бухарест - Славен 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 4:2 Динамо Бухарест - Арджеш 6:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Стяуа Бухарест 3:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Униря Деж 0:0 Глория Бузау - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Стяуа Бухарест - Динамо Бухарест 2:0
У Крайова 1948
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1
Ботошани - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Сепси - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 Кёльн-2 - У Крайова 1948 7:2 Ален - У Крайова 1948 0:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Арджеш 2:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1

Результаты матчей

Динамо Бухарест
У Крайова 1948

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
3
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Динамо Бухарест
У Крайова 1948

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
1
1
8
1.5
5
4
1
8
2.5
5
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 7 6 0 1 14 - 5 18
2.
ЧФР Клуж
 7 5 1 1 17 - 8 16
3.
Рапид Бухарест
 8 4 2 2 18 - 10 14
4.
Университатя Крайова
 8 4 2 2 11 - 7 14
5.
Петролул Плоешти
 8 3 4 1 14 - 12 13
6.
Сепси
 6 3 3 0 7 - 2 12
7.
У Крайова 1948
 9 4 0 5 19 - 18 12
8.
Волунтари
 8 3 1 4 13 - 18 10
9.
Университатя Клуж
 9 2 4 3 13 - 17 10
10.
Фарул Констанца
 7 3 0 4 11 - 14 9
11.
Германнштадт
 7 2 3 2 10 - 9 9
12.
Динамо Бухарест
 9 2 2 5 7 - 16 8
13.
УТА Арад
 8 2 1 5 6 - 12 7
14.
Оцелул Галац
 8 0 7 1 7 - 9 7
15.
Политехника Яссы
 7 2 0 5 8 - 13 6
16.
Ботошани
 8 0 4 4 7 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Сепси
 4 2 2 0 4 - 2 8
3.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 9 - 5 8
4.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 10 - 10 8
5.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 4 - 0 7
6.
ЧФР Клуж
 3 2 1 0 6 - 2 7
7.
Фарул Констанца
 3 2 0 1 7 - 4 6
8.
УТА Арад
 4 2 0 2 4 - 5 6
9.
Волунтари
 4 2 0 2 7 - 9 6
10.
У Крайова 1948
 5 2 0 3 14 - 13 6
11.
Германнштадт
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Динамо Бухарест
 5 1 1 3 2 - 7 4
13.
Ботошани
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Оцелул Галац
 4 0 3 1 4 - 6 3
15.
Университатя Клуж
 4 0 1 3 4 - 10 1
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 4 3 0 1 11 - 6 9
2.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 9 - 7 9
3.
Университатя Крайова
 5 2 1 2 7 - 7 7
4.
Рапид Бухарест
 3 2 0 1 9 - 5 6
5.
ФКСБ
 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
У Крайова 1948
 4 2 0 2 5 - 5 6
7.
Политехника Яссы
 5 2 0 3 6 - 6 6
8.
Петролул Плоешти
 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Германнштадт
 4 1 2 1 6 - 5 5
10.
Сепси
 2 1 1 0 3 - 0 4
11.
Волунтари
 4 1 1 2 6 - 9 4
12.
Динамо Бухарест
 4 1 1 2 5 - 9 4
13.
Оцелул Галац
 4 0 4 0 3 - 3 4
14.
Фарул Констанца
 4 1 0 3 4 - 10 3
15.
Ботошани
 4 0 1 3 4 - 8 1
16.
УТА Арад
 4 0 1 3 2 - 7 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (3)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
Петролул Плоешти Жаир 4 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 4 (2)
ФКСБ Олару Дариус 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 4
УТА Арад Абейд Али 4
Политехника Яссы Luis Phelipe 4
Оцелул Галац Ariel Lopez1 4
ФКСБ Коман Флоринел 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Оооо... вот это был удар! Cristian Costin должен был забить с этой позиции.
    • 94'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Cristian Costin нанес удар в каркас ворот!
    • 94'
      Абдалла Хаким создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 93'
      Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Хорошую попытку сделал William Baeten. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 93'
      Лукао II из команды Динамо Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      У Крайова 1948 пытается что-то создать.
    • 91'
      Судье надоело, что Аким Влад тянет время и он наказал его горчичником
    • 91'
      Судья сигнализирует, что Dennis Politic из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал William Baeten
    • 91'
      William Baeten выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Динамо Бухарест 0:1 У Крайова 1948 онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     