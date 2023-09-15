Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

ШТАНГА! Так было близко к голу - Cristian Costin нанес удар в каркас ворот!

Оооо... вот это был удар! Cristian Costin должен был забить с этой позиции.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Cristian Costin не смог попасть в створ ударом издали

Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Габриэль Компануччи не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Гезали Ламин получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Гезали Ламин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Constantin Albu решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

34' Оооо... вот это был удар! Кицу Аурелиан должен был забить с этой позиции.

34' Сидибе Секу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' William Baeten создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

30' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Бани Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

23' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Матч возобновлен

22' Ох, нехорошо это выглядит. Габриэль Компануччи получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Габриэль Компануччи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Dennis Politic не смог попасть в створ ударом издали

18' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Constantin Albu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Constantin Albu не смог попасть в створ ударом издали

12' Кицу Аурелиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Матч возобновится спорным мячом

10' Габриэль Компануччи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Амзар Йонуц на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Аким Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Бена Квентин не смог попасть в створ ударом издали

7' Cristian Costin нанес удар, но тот был заблокирован.

7' Dennis Politic создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Маскареньяс Матеус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру