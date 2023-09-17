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  4. Суперлига 2023-2024

Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Хацеган Овидиу
Германнштадт
0:0
Первый тайм: 10'
Волунтари
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Германнштадт
Ничья
Волунтари
4.40
3.55
4.50
Все Коэффициенты
25
Кабуз
Каталин
17
Бутян
Михай
27
Гэман
Валеричэ
4
Стойка
Йонуц
51
Ороиан
Александру
96
Балауре
Сильвиу
8
Альхассан
Баба
29
Ciprian
Biceanu
97
Alexandru
Daniel
Jipa
10
Янку
Габриэль
30
Паращив
Даниэль
1
Вылчану
Октавиан
24
Рикардинью
XI
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
27
Раду
Бобок
16
Сигурьонссон
Рунар
22
Раца
Вадим
17
Doru
Cristian
Andrei
8
Рэдуц
Михай
11
Флоря
Даниэль
77
Немец
Адам
Германнштадт
Волунтари

История личных встреч

Германнштадт
Волунтари

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:1
С
3:0
С
2:1
Л1ГБ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
Л1ГБ
2:1
Л1ГБ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
Л1ГБ
2:1
Л1ГБ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Среднее время на гол

60
108

Всего голов

24
9

Голов в среднем за матч

1.71
0.64

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

52
140

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 4 (1) 0.5
Балауре Сильвиу 2 0.25
Ороиан Александру 1 0.13
Янку Габриэль 1 0.13
Бейян Флориан 1 0.13
Sota Mino 1 0.13
Негуц Кристиан 0 0
Petru Dragos 0 0
Alexandru Daniel Jipa 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерлой Джордже 3 0.33
Немец Адам 2 0.22
Думитер Андрей 2 0.22
Раду Бобок 1 0.11
Матрикарди Патрисио 1 0.11
Сигурьонссон Рунар 1 0.11
Doru Cristian Andrei 1 0.11
Andreas Nita 1 0.11
Рикардинью XI 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sota Mino 2 1
Ороиан Александру 3 0
Petru Dragos 2 0
Marius Constantin Maldarasanu 1 0
Янку Габриэль 1 0
Бейян Флориан 1 0
Балауре Сильвиу 1 0
Летица Карло 1 0
Ciprian Biceanu 1 0
Опрут Рауль 1 0
Негуц Кристиан 1 0
Паращив Даниэль 1 0
Альхассан Баба 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рэдуц Михай 3 0
Матрикарди Патрисио 3 0
Сигурьонссон Рунар 1 0
Раца Вадим 1 0
Алийи Насер 1 0
Рикардинью XI 1 0
Cristian Paz II 1 0
Вылчану Октавиан 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Angelo Cocian 1 0

Результаты матчей

Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Волунтари
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4
Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Волунтари
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

6
4
Германнштадт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Волунтари
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
5
83%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
75%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
1
10%
2
15%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
4
40%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
7
54%
76-90

Пропущено

9
18
6 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
3
17%
1-15
2
22%
4
22%
16-30
4
44%
4
22%
31-45
2
22%
3
17%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ботошани - Германнштадт 2:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2
Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Арджеш 2:1 Миовени - Германнштадт 0:2 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Германнштадт - Ботошани 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1
Волунтари
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1
Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Рух Хожув - Волунтари 0:0 ГКС Катовице - Волунтари 0:1 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Киндия Тырговиште - Волунтари 2:2 Волунтари - Ботошани 2:0 Волунтари - Миовени 1:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Волунтари - УТА Арад 1:1 Арджеш - Волунтари 0:2

Результаты матчей

Германнштадт
Волунтари

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
5 раз 63%
1
3 раза 38%

Тоталы голов в матче

Германнштадт
Волунтари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
5
3
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 7 6 0 1 14 - 5 18
2.
Университатя Крайова
 9 5 2 2 13 - 8 17
3.
ЧФР Клуж
 7 5 1 1 17 - 8 16
4.
Рапид Бухарест
 8 4 2 2 18 - 10 14
5.
Петролул Плоешти
 8 3 4 1 14 - 12 13
6.
Сепси
 7 3 3 1 8 - 4 12
7.
У Крайова 1948
 9 4 0 5 19 - 18 12
8.
Волунтари
 0:0 9 3 2 4 13 - 18 11
9.
Германнштадт
 0:0 8 2 4 2 10 - 9 10
10.
Университатя Клуж
 9 2 4 3 13 - 17 10
11.
Фарул Констанца
 7 3 0 4 11 - 14 9
12.
Динамо Бухарест
 9 2 2 5 7 - 16 8
13.
УТА Арад
 8 2 1 5 6 - 12 7
14.
Оцелул Галац
 8 0 7 1 7 - 9 7
15.
Политехника Яссы
 7 2 0 5 8 - 13 6
16.
Ботошани
 8 0 4 4 7 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Университатя Крайова
 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Сепси
 4 2 2 0 4 - 2 8
4.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 9 - 5 8
5.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 10 - 10 8
6.
ЧФР Клуж
 3 2 1 0 6 - 2 7
7.
Фарул Констанца
 3 2 0 1 7 - 4 6
8.
УТА Арад
 4 2 0 2 4 - 5 6
9.
Волунтари
 0:0 4 2 0 2 7 - 9 6
10.
У Крайова 1948
 5 2 0 3 14 - 13 6
11.
Германнштадт
 0:0 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Динамо Бухарест
 5 1 1 3 2 - 7 4
13.
Ботошани
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Оцелул Галац
 4 0 3 1 4 - 6 3
15.
Университатя Клуж
 4 0 1 3 4 - 10 1
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 4 3 0 1 11 - 6 9
2.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 9 - 7 9
3.
Университатя Крайова
 5 2 1 2 7 - 7 7
4.
Рапид Бухарест
 3 2 0 1 9 - 5 6
5.
ФКСБ
 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
У Крайова 1948
 4 2 0 2 5 - 5 6
7.
Политехника Яссы
 5 2 0 3 6 - 6 6
8.
Петролул Плоешти
 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Германнштадт
 0:0 4 1 2 1 6 - 5 5
10.
Волунтари
 0:0 5 1 2 2 6 - 9 5
11.
Сепси
 3 1 1 1 4 - 2 4
12.
Динамо Бухарест
 4 1 1 2 5 - 9 4
13.
Оцелул Галац
 4 0 4 0 3 - 3 4
14.
Фарул Констанца
 4 1 0 3 4 - 10 3
15.
Ботошани
 4 0 1 3 4 - 8 1
16.
УТА Арад
 4 0 1 3 2 - 7 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (3)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
Петролул Плоешти Жаир 4 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 4 (2)
ФКСБ Олару Дариус 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 4
УТА Арад Абейд Али 4
Сепси Штефэнеску Мариус 4
Политехника Яссы Luis Phelipe 4
Оцелул Галац Ariel Lopez1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 2'
      Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Матрикарди Патрисио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Раду Бобок выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Германнштадт начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sibiu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Германнштадт
    Ничья
    Волунтари
    4.40
    3.55
    4.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Германнштадт 0:0 Волунтари онлайн

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