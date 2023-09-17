Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Ionut Stoica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Ioan Dumiter совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

84' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Petrisor Petrescu из команды Германнштадт

84' Паращив Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Cristian Negut ослабляет давление, выбив мяч.

84' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Волунтари

84' Petrisor Petrescu решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

82' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Армаш Игорь удален с поля!

82' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Армаш Игорь из команды Волунтари - была желтая, а стала красная.

82' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Волунтари

80' Удар от ворот произведет Волунтари

80' Petrisor Petrescu из команды Германнштадт подал угловой справа.

78' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Тактическая замена. Балауре Сильвиу уходит с поля и его заменяет Petrisor Petrescu

76' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Тактическая замена. Рэдуц Михай уходит с поля и его заменяет Ioan Dumiter

75' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

75' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Octavian Valceanu из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

74' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Удар от ворот произведет Германнштадт

72' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Волунтари

72' Cristian Negut не смог попасть в створ ударом издали

70' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Doru Cristian Andrei пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

70' Раду Бобок создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Удар от ворот произведет Волунтари

69' Cristian Negut оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Балауре Сильвиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Тактическая замена. Янку Габриэль уходит с поля и его заменяет Cristian Negut

65' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

65' Раду Бобок пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz ловит мяч

65' Рэдуц Михай из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Catalin Cabuz ослабляет давление, выбив мяч.

64' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

64' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

63' Рэдуц Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Удар от ворот произведет Германнштадт

61' Doru Cristian Andrei не смог попасть в створ ударом издали

60' Удар от ворот произведет Волунтари

60' Янку Габриэль из команды Германнштадт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

60' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Сигурьонссон Рунар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Удар от ворот произведет Германнштадт

57' Г О О О О О Л - Паращив Даниэль из команды Германнштадт забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Octavian Valceanu прыгнул не в ту сторону.

55' Octavian Valceanu совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

55' ПЕНАЛЬТИ! - Octavian Valceanu совершил грубый фол. Альхассан Баба заработал пенальти!

55' Балауре Сильвиу из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Рэдуц Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Альхассан Баба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Ionut Stoica успешно блокирует удар.

53' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Команда Германнштадт сравняла счет! Игра продолжается!

51' Балауре Сильвиу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Балауре Сильвиу совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

49' Dragos Petru Iancu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Волунтари

47' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника