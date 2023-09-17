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  4. Суперлига 2023-2024

Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Хацеган Овидиу
Германнштадт
3:1
Конец матча
Волунтари
0'
21' Желтая карточка
Альхассан Баба
22' Желтая карточка
Матрикарди Патрисио
0:1
27' Гол
Сигурьонссон Рунар
43' Желтая карточка
Сигурьонссон Рунар
49' Желтая карточка
Балауре Сильвиу
1:1
51' Гол
Petru Dragos
55' Желтая карточка
Вылчану Октавиан
2:1
57' Пенальти
Паращив Даниэль
76' Вторая желтая карточка
Матрикарди Патрисио
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Армаш Игорь
82' Красная карточка
Армаш Игорь
3:1
84' Гол
Петреску Петришор
90' Желтая карточка
Думитер Андрей
90'+6
25
Кабуз
Каталин
17
Бутян
Михай
27
Гэман
Валеричэ
4
Стойка
Йонуц
51
Ороиан
Александру
96
Балауре
Сильвиу
8
Альхассан
Баба
29
Ciprian
Biceanu
97
Alexandru
Daniel
Jipa
10
Янку
Габриэль
30
Паращив
Даниэль
1
Вылчану
Октавиан
24
Рикардинью
XI
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
27
Раду
Бобок
16
Сигурьонссон
Рунар
22
Раца
Вадим
17
Doru
Cristian
Andrei
8
Рэдуц
Михай
11
Флоря
Даниэль
77
Немец
Адам
Германнштадт
Волунтари

История личных встреч

Германнштадт
Волунтари

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:1
С
3:0
С
2:1
Л1ГБ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
Л1ГБ
2:1
Л1ГБ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
Л1ГБ
2:1
Л1ГБ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Среднее время на гол

60
108

Всего голов

24
9

Голов в среднем за матч

1.71
0.64

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

52
140

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 5 (2) 0.63
Балауре Сильвиу 2 0.25
Ороиан Александру 1 0.13
Petru Dragos 1 0.13
Янку Габриэль 1 0.13
Бейян Флориан 1 0.13
Петреску Петришор 1 0.13
Sota Mino 1 0.13
Негуц Кристиан 0 0
Alexandru Daniel Jipa 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерлой Джордже 3 0.33
Немец Адам 2 0.22
Думитер Андрей 2 0.22
Сигурьонссон Рунар 2 0.22
Раду Бобок 1 0.11
Матрикарди Патрисио 1 0.11
Doru Cristian Andrei 1 0.11
Andreas Nita 1 0.11
Армаш Игорь 0 0
Рикардинью XI 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sota Mino 2 1
Ороиан Александру 3 0
Балауре Сильвиу 2 0
Альхассан Баба 2 0
Petru Dragos 2 0
Marius Constantin Maldarasanu 1 0
Янку Габриэль 1 0
Бейян Флориан 1 0
Летица Карло 1 0
Ciprian Biceanu 1 0
Опрут Рауль 1 0
Негуц Кристиан 1 0
Паращив Даниэль 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрикарди Патрисио 4 1
Рэдуц Михай 3 0
Сигурьонссон Рунар 2 0
Вылчану Октавиан 2 0
Армаш Игорь 0 1
Раца Вадим 1 0
Алийи Насер 1 0
Рикардинью XI 1 0
Cristian Paz II 1 0
Думитер Андрей 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Angelo Cocian 1 0

Результаты матчей

Германнштадт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Волунтари
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
5
Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Волунтари
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

6
4
Германнштадт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Волунтари
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

7
7
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
5
71%
76-90

Пропущено

5
12
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
17%
1-15
1
20%
3
25%
16-30
3
60%
1
8%
31-45
1
20%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

13
14
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
6
46%
2
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
7
50%
76-90

Пропущено

10
21
7 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
0
0%
3
14%
1-15
3
30%
4
19%
16-30
4
40%
4
19%
31-45
2
20%
5
24%
46-60
1
10%
1
5%
61-75
0
0%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ботошани - Германнштадт 2:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2
Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Арджеш 2:1 Миовени - Германнштадт 0:2 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Германнштадт - Ботошани 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1
Волунтари
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1
Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Рух Хожув - Волунтари 0:0 ГКС Катовице - Волунтари 0:1 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Киндия Тырговиште - Волунтари 2:2 Волунтари - Ботошани 2:0 Волунтари - Миовени 1:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Волунтари - УТА Арад 1:1 Арджеш - Волунтари 0:2

Результаты матчей

Германнштадт
Волунтари

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
5 раз 56%
1
4 раза 44%

Тоталы голов в матче

Германнштадт
Волунтари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
3
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
5
4
2
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 7 6 0 1 14 - 5 18
2.
Университатя Крайова
 9 5 2 2 13 - 8 17
3.
ЧФР Клуж
 7 5 1 1 17 - 8 16
4.
Рапид Бухарест
 0:0 9 4 3 2 18 - 10 15
5.
Петролул Плоешти
 8 3 4 1 14 - 12 13
6.
Сепси
 7 3 3 1 8 - 4 12
7.
Германнштадт
 8 3 3 2 13 - 10 12
8.
У Крайова 1948
 9 4 0 5 19 - 18 12
9.
Волунтари
 9 3 1 5 14 - 21 10
10.
Университатя Клуж
 9 2 4 3 13 - 17 10
11.
Фарул Констанца
 7 3 0 4 11 - 14 9
12.
Динамо Бухарест
 9 2 2 5 7 - 16 8
13.
Оцелул Галац
 0:0 9 0 8 1 7 - 9 8
14.
УТА Арад
 8 2 1 5 6 - 12 7
15.
Политехника Яссы
 7 2 0 5 8 - 13 6
16.
Ботошани
 8 0 4 4 7 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Университатя Крайова
 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Сепси
 4 2 2 0 4 - 2 8
4.
Рапид Бухарест
 0:0 5 2 2 1 9 - 5 8
5.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 10 - 10 8
6.
ЧФР Клуж
 3 2 1 0 6 - 2 7
7.
Германнштадт
 4 2 1 1 7 - 5 7
8.
Фарул Констанца
 3 2 0 1 7 - 4 6
9.
УТА Арад
 4 2 0 2 4 - 5 6
10.
Волунтари
 4 2 0 2 7 - 9 6
11.
У Крайова 1948
 5 2 0 3 14 - 13 6
12.
Динамо Бухарест
 5 1 1 3 2 - 7 4
13.
Оцелул Галац
 0:0 5 0 4 1 4 - 6 4
14.
Ботошани
 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Университатя Клуж
 4 0 1 3 4 - 10 1
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 4 3 0 1 11 - 6 9
2.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 9 - 7 9
3.
Рапид Бухарест
 0:0 4 2 1 1 9 - 5 7
4.
Университатя Крайова
 5 2 1 2 7 - 7 7
5.
ФКСБ
 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
У Крайова 1948
 4 2 0 2 5 - 5 6
7.
Политехника Яссы
 5 2 0 3 6 - 6 6
8.
Петролул Плоешти
 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Германнштадт
 4 1 2 1 6 - 5 5
10.
Сепси
 3 1 1 1 4 - 2 4
11.
Динамо Бухарест
 4 1 1 2 5 - 9 4
12.
Оцелул Галац
 0:0 4 0 4 0 3 - 3 4
13.
Волунтари
 5 1 1 3 7 - 12 4
14.
Фарул Констанца
 4 1 0 3 4 - 10 3
15.
Ботошани
 4 0 1 3 4 - 8 1
16.
УТА Арад
 4 0 1 3 2 - 7 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (3)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 5 (2)
Петролул Плоешти Жаир 4 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 4
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 4
УТА Арад Абейд Али 4
Сепси Штефэнеску Мариус 4
Политехника Яссы Luis Phelipe 4
Весь список
  • 94'
    Doru Cristian Andrei ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Безумный фол. Ioan Dumiter грубо играет против соперника. Пострадал Dragos Petru Iancu
  • 93'
    Ioan Dumiter совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 92'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 92'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 92'
    Ionut Stoica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Раду Бобок ослабляет давление, выбив мяч.
  • 91'
    Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля
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