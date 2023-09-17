Тур: 9. Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu. Главный судья: Хацеган Овидиу
3:1
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаАльхассан Баба
22' Желтая карточкаМатрикарди Патрисио
0:1
27' ГолСигурьонссон Рунар
43' Желтая карточкаСигурьонссон Рунар
49' Желтая карточкаБалауре Сильвиу
1:1
51' ГолPetru Dragos
55' Желтая карточкаВылчану Октавиан
2:1
57' ПенальтиПаращив Даниэль
76' Вторая желтая карточкаМатрикарди Патрисио
81' Undefined phrase: football_event_Армаш Игорь
82' Красная карточкаАрмаш Игорь
3:1
84' ГолПетреску Петришор
90' Желтая карточкаДумитер Андрей
90'+6
Ход матча
21'
27'
49'
51'
1:1
55'
57'
2:1
81'
82'
84'
90'
Владение мячом
17
Бутян
Михай
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
31 Vlad Mutiu
-
11 Petru Dragos
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Раду БобокЗащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Andreas Nita
-
-
-
28 Ionut Andres
-
-
Главный тренер: Marin Duna
История личных встреч
Германнштадт
Волунтари
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
14 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.83
Среднее время на гол
60
108
Всего голов
24
9
Голов в среднем за матч
1.71
0.64
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
52
140
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|5 (2)
|0.63
|Балауре Сильвиу
|2
|0.25
|Ороиан Александру
|1
|0.13
|Petru Dragos
|1
|0.13
|Янку Габриэль
|1
|0.13
|Бейян Флориан
|1
|0.13
|Петреску Петришор
|1
|0.13
|Sota Mino
|1
|0.13
|Негуц Кристиан
|0
|0
|Alexandru Daniel Jipa
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерлой Джордже
|3
|0.33
|Немец Адам
|2
|0.22
|Думитер Андрей
|2
|0.22
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0.22
|Раду Бобок
|1
|0.11
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.11
|Doru Cristian Andrei
|1
|0.11
|Andreas Nita
|1
|0.11
|Армаш Игорь
|0
|0
|Рикардинью XI
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|2
|1
|Ороиан Александру
|3
|0
|Балауре Сильвиу
|2
|0
|Альхассан Баба
|2
|0
|Petru Dragos
|2
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|1
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Бейян Флориан
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Ciprian Biceanu
|1
|0
|Опрут Рауль
|1
|0
|Негуц Кристиан
|1
|0
|Паращив Даниэль
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|4
|1
|Рэдуц Михай
|3
|0
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0
|Вылчану Октавиан
|2
|0
|Армаш Игорь
|0
|1
|Раца Вадим
|1
|0
|Алийи Насер
|1
|0
|Рикардинью XI
|1
|0
|Cristian Paz II
|1
|0
|Думитер Андрей
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Angelo Cocian
|1
|0
Результаты матчей
Германнштадт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Волунтари
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
5
Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Волунтари
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
6
4
Германнштадт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Волунтари
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
7
7
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
5
71%
76-90
Пропущено
5
12
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
17%
1-15
1
20%
3
25%
16-30
3
60%
1
8%
31-45
1
20%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
13
14
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
6
46%
2
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
7
50%
76-90
Пропущено
10
21
7 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
0
0%
3
14%
1-15
3
30%
4
19%
16-30
4
40%
4
19%
31-45
2
20%
5
24%
46-60
1
10%
1
5%
61-75
0
0%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ботошани - Германнштадт 2:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2
Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Арджеш 2:1 Миовени - Германнштадт 0:2 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Германнштадт - Ботошани 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1
Волунтари
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1
Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Рух Хожув - Волунтари 0:0 ГКС Катовице - Волунтари 0:1 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Киндия Тырговиште - Волунтари 2:2 Волунтари - Ботошани 2:0 Волунтари - Миовени 1:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Волунтари - УТА Арад 1:1 Арджеш - Волунтари 0:2
Результаты матчей
Германнштадт
Волунтари
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
5 раз 56%
1
4 раза 44%
Тоталы голов в матче
Германнштадт
Волунтари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
54
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|14 - 5
|18
|2.
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|3.
|7
|5
|1
|1
|17 - 8
|16
|4.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|18 - 10
|15
|5.
|8
|3
|4
|1
|14 - 12
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|8.
|9
|4
|0
|5
|19 - 18
|12
|9.
|9
|3
|1
|5
|14 - 21
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|11.
|7
|3
|0
|4
|11 - 14
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|7 - 16
|8
|13.
|0:0
|9
|0
|8
|1
|7 - 9
|8
|14.
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|15.
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|16.
|8
|0
|4
|4
|7 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|10 - 10
|8
|6.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|8.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|11.
|5
|2
|0
|3
|14 - 13
|6
|12.
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|13.
|0:0
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|14.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|15.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|2.
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|3.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|10.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|12.
|0:0
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|14.
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|15.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|16.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (3)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|5 (2)
|Петролул Плоешти
|Жаир
|4 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|4 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 4
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|4
|УТА Арад
|Абейд Али
|4
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|4
|Политехника Яссы
|Luis Phelipe
|4