Тур: 9. Стадион: Оцелул. Главный судья: Marian Barbu
0:0
Второй тайм: 48'
0'
21' Желтая карточкаMihai Adascalitei
32' Желтая карточкаЭммерс Сиан
39' Желтая карточкаБамгбойе Фуншо
45' Желтая карточкаЖивулич Диего
Ход матча
32'
39'
45'
Владение мячом
21
Teles
30
Yuri
Cisotti
67
Фредерик
26
Оайдэ
Рэзван
25
Эммерс
Сиан
11
Валье
Борха
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 TelesПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
-
67 ФредерикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Relu Stoian
-
14 Andrei Rus
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Валье БорхаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
История личных встреч
Оцелул Галац
Рапид Бухарест
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
15 матчей
33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1
0.43
Среднее время на гол
90
210
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.71
0.75
Среднее время на гол
52
120
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
1.33
0.6
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
67
150
Бомбардиры внутри турнира
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|4
|0.44
|Yuri Cisotti
|2 (1)
|0.22
|Фредерик
|1
|0.11
|Teles
|0
|0
|Гайтан Пабло
|0
|0
|Желев Милен
|0
|0
|Танасе Рэзван
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.67
|Рахмани Альбион
|4 (1)
|0.44
|Петрила Клаудиу
|2
|0.22
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.11
|Папо Джейсон
|1
|0.11
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.11
|Ионицэ Александру II
|1
|0.11
|Эммерс Сиан
|1
|0.11
|Бамгбойе Фуншо
|0
|0
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Валье Борха
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
Карточки
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ariel Lopez1
|4
|0
|Желев Милен
|3
|0
|George Carjan
|2
|0
|Живулич Диего
|2
|0
|Yuri Cisotti
|2
|0
|Relu Stoian
|2
|0
|Mihai Adascalitei
|2
|0
|Andrei Rus
|2
|0
|Доринель Мунтеану
|1
|0
|Нягу Ионуц
|1
|0
|Жардан Василий
|1
|0
|Teles
|1
|0
|Танасе Рэзван
|1
|0
|Alexandru Pop
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Валье Борха
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Бамгбойе Фуншо
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Оайдэ Рэзван
|1
|0
|Петрила Клаудиу
|1
|0
|Папо Джейсон
|1
|0
|Stefan Panoiu
|1
|0
|Cristiano Bergodi
|1
|0
Результаты матчей
Оцелул Галац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Рапид Бухарест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
2
Оцелул Галац
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Рапид Бухарест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
9
Оцелул Галац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Рапид Бухарест
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
1
25%
3
33%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
67%
1
20%
76-90
Забито
3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
33%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
7
20
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
14%
2
10%
1-15
1
14%
1
5%
16-30
1
14%
6
30%
31-45
2
29%
2
10%
46-60
2
29%
4
20%
61-75
0
0%
5
25%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
56%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Оцелул Галац
(20 матчей)
15%
60%
25%
3 победы 12 ничьих 5 поражений
Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1
Сепси - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Оцелул Галац - Войводина Нови Сад 2:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Капфенберг - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Униря Деж 1:0 Глория Бузау - Оцелул Галац 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Стяуа Бухарест - Оцелул Галац 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Униря Деж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Глория Бузау 1:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:0
Рапид Бухарест
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2
Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Рапид Бухарест - Раца 5:0 Рапид Бухарест - Дьёр 1:0 Дунайcка Cтреда - Рапид Бухарест 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0
Результаты матчей
Оцелул Галац
Рапид Бухарест
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Оцелул Галац
Рапид Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
13
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
26
53
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|14 - 5
|18
|2.
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|3.
|7
|5
|1
|1
|17 - 8
|16
|4.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|18 - 10
|15
|5.
|8
|3
|4
|1
|14 - 12
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|8.
|9
|4
|0
|5
|19 - 18
|12
|9.
|9
|3
|1
|5
|14 - 21
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|11.
|7
|3
|0
|4
|11 - 14
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|7 - 16
|8
|13.
|0:0
|9
|0
|8
|1
|7 - 9
|8
|14.
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|15.
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|16.
|8
|0
|4
|4
|7 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|10 - 10
|8
|6.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|8.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|11.
|5
|2
|0
|3
|14 - 13
|6
|12.
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|13.
|0:0
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|14.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|15.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|2.
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|3.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|10.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|12.
|0:0
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|14.
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|15.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|16.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (3)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|5 (2)
|Петролул Плоешти
|Жаир
|4 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|4 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 4
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|4
|УТА Арад
|Абейд Али
|4
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|4
|Политехника Яссы
|Luis Phelipe
|4