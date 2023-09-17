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  4. Суперлига 2023-2024

Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Marian Barbu
Оцелул Галац
0:0
Конец матча
Рапид Бухарест
0'
21' Желтая карточка
Mihai Adascalitei
32' Желтая карточка
Эммерс Сиан
39' Желтая карточка
Бамгбойе Фуншо
45' Желтая карточка
Живулич Диего
73' Желтая карточка
Танасе Рэзван
83' Желтая карточка
Кяйт Маттиас
83' Желтая карточка
Ловрич Драган
87' Желтая карточка
Якоб Паул
87' Желтая карточка
Фредерик
90' Желтая карточка
Стан Александру
90' Желтая карточка
Мигель Сильва
90' Вторая желтая карточка
Кяйт Маттиас
90'+8
13
Cosmin
Dur-Bozoanca
26
Mihai
Adascalitei
31
Живулич
Диего
25
Ловрич
Драган
2
Желев
Милен
21
Teles
5
Ariel
Lopez1
30
Yuri
Cisotti
67
Фредерик
11
Alexandru
Pop
20
Бодиштяну
Штефан
31
Молдован
Хорациу
47
Браун
Кристофер
22
Сэпунару
Кристиан
6
Якоб
Паул
24
Борза
Себастьян
26
Оайдэ
Рэзван
25
Эммерс
Сиан
7
Бамгбойе
Фуншо
11
Валье
Борха
27
Петрила
Клаудиу
9
Рахмани
Альбион
Оцелул Галац
Рапид Бухарест

История личных встреч

Оцелул Галац
Рапид Бухарест

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

15 матчей

33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

Л2С1
0:3
Л2С1
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ДА
2:0
ДА
1:0
ДА
0:0
ДА
0:0
ДА
3:0
ДА
4:0
ДА
2:1
ДА
0:1

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1
0.43

Среднее время на гол

90
210

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.71
0.75

Среднее время на гол

52
120

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.33
0.6

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

67
150

Бомбардиры внутри турнира

Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Pop 4 0.44
Yuri Cisotti 2 (1) 0.22
Фредерик 1 0.11
Teles 0 0
Гайтан Пабло 0 0
Желев Милен 0 0
Танасе Рэзван 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуганджич Марко 6 (2) 0.67
Рахмани Альбион 4 (1) 0.44
Петрила Клаудиу 2 0.22
Оайдэ Рэзван 1 0.11
Папо Джейсон 1 0.11
Сэпунару Кристиан 1 0.11
Ионицэ Александру II 1 0.11
Эммерс Сиан 1 0.11
Бамгбойе Фуншо 0 0
Костаче Ионуц 0 0
Валье Борха 0 0
Каржан Каталин 0 0

Карточки

Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ariel Lopez1 4 0
Желев Милен 3 0
George Carjan 2 0
Живулич Диего 2 0
Yuri Cisotti 2 0
Relu Stoian 2 0
Mihai Adascalitei 2 0
Танасе Рэзван 2 0
Andrei Rus 2 0
Фредерик 1 0
Доринель Мунтеану 1 0
Гонсалвес 1 0
Нягу Ионуц 1 0
Жардан Василий 1 0
Teles 1 0
Ловрич Драган 1 0
Alexandru Pop 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кяйт Маттиас 1 1
Сэпунару Кристиан 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Стан Александру 1 0
Валье Борха 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Бамгбойе Фуншо 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Оайдэ Рэзван 1 0
Якоб Паул 1 0
Петрила Клаудиу 1 0
Папо Джейсон 1 0
Stefan Panoiu 1 0
Cristiano Bergodi 1 0

Результаты матчей

Оцелул Галац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Рапид Бухарест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
2
Оцелул Галац
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Рапид Бухарест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
9
Оцелул Галац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Рапид Бухарест
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
1
25%
3
33%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
67%
1
20%
76-90

Забито

3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
33%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

7
20
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
1
14%
2
10%
1-15
1
14%
1
5%
16-30
1
14%
6
30%
31-45
2
29%
2
10%
46-60
2
29%
4
20%
61-75
0
0%
5
25%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
56%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Оцелул Галац
(20 матчей)
15%
60%
25%
3 победы 12 ничьих 5 поражений
Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1
Сепси - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Оцелул Галац - Войводина Нови Сад 2:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Капфенберг - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Униря Деж 1:0 Глория Бузау - Оцелул Галац 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Стяуа Бухарест - Оцелул Галац 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Униря Деж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Глория Бузау 1:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:0
Рапид Бухарест
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2
Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Рапид Бухарест - Раца 5:0 Рапид Бухарест - Дьёр 1:0 Дунайcка Cтреда - Рапид Бухарест 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0

Результаты матчей

Оцелул Галац
Рапид Бухарест

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Оцелул Галац
Рапид Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
5
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 0:0 8 6 1 1 14 - 5 19
2.
Университатя Крайова
 9 5 2 2 13 - 8 17
3.
ЧФР Клуж
 7 5 1 1 17 - 8 16
4.
Рапид Бухарест
 9 4 3 2 18 - 10 15
5.
Петролул Плоешти
 8 3 4 1 14 - 12 13
6.
Сепси
 7 3 3 1 8 - 4 12
7.
Германнштадт
 8 3 3 2 13 - 10 12
8.
У Крайова 1948
 9 4 0 5 19 - 18 12
9.
Фарул Констанца
 0:0 8 3 1 4 11 - 14 10
10.
Волунтари
 9 3 1 5 14 - 21 10
11.
Университатя Клуж
 9 2 4 3 13 - 17 10
12.
Динамо Бухарест
 9 2 2 5 7 - 16 8
13.
Оцелул Галац
 9 0 8 1 7 - 9 8
14.
УТА Арад
 8 2 1 5 6 - 12 7
15.
Политехника Яссы
 7 2 0 5 8 - 13 6
16.
Ботошани
 8 0 4 4 7 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 0:0 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Университатя Крайова
 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Сепси
 4 2 2 0 4 - 2 8
4.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 9 - 5 8
5.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 10 - 10 8
6.
ЧФР Клуж
 3 2 1 0 6 - 2 7
7.
Фарул Констанца
 0:0 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Германнштадт
 4 2 1 1 7 - 5 7
9.
УТА Арад
 4 2 0 2 4 - 5 6
10.
Волунтари
 4 2 0 2 7 - 9 6
11.
У Крайова 1948
 5 2 0 3 14 - 13 6
12.
Динамо Бухарест
 5 1 1 3 2 - 7 4
13.
Оцелул Галац
 5 0 4 1 4 - 6 4
14.
Ботошани
 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Университатя Клуж
 4 0 1 3 4 - 10 1
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 4 3 0 1 11 - 6 9
2.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 9 - 7 9
3.
Рапид Бухарест
 4 2 1 1 9 - 5 7
4.
ФКСБ
 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
5.
Университатя Крайова
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
У Крайова 1948
 4 2 0 2 5 - 5 6
7.
Политехника Яссы
 5 2 0 3 6 - 6 6
8.
Петролул Плоешти
 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Германнштадт
 4 1 2 1 6 - 5 5
10.
Сепси
 3 1 1 1 4 - 2 4
11.
Динамо Бухарест
 4 1 1 2 5 - 9 4
12.
Оцелул Галац
 4 0 4 0 3 - 3 4
13.
Волунтари
 5 1 1 3 7 - 12 4
14.
Фарул Констанца
 0:0 4 1 0 3 4 - 10 3
15.
Ботошани
 4 0 1 3 4 - 8 1
16.
УТА Арад
 4 0 1 3 2 - 7 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (3)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 5 (2)
Петролул Плоешти Жаир 4 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 4
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 4
УТА Арад Абейд Али 4
Сепси Штефэнеску Мариус 4
Политехника Яссы Luis Phelipe 4
Весь список
  • 96'
    Ионицэ Александру II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 96'
    Судья свистит. Гонсалвес атаковал сзади соперника. Это Рахмани Альбион заработал своей команде штрафной
  • 95'
    Гонсалвес получил желтую карточку от судьи
  • 95'
    Рапид Бухарест пытается что-то создать.
  • 95'
    Матч возобновлен
  • 95'
    Ловрич Драган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 95'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 95'
    Стан Александру получил желтую карточку от судьи
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