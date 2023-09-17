Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

92' Horatiu Moldovan из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

91' Якоб Паул не смог попасть в створ ударом издали

91' Ионицэ Александру II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Фредерик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Судье надоело, что Фредерик тянет время и он наказал его горчичником

87' Рефери не любит споров - именно за это Якоб Паул сейчас получил желтую

86' Horatiu Moldovan из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

85' Фредерик из команды Оцелул Галац своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Рефери не любит споров - именно за это Ловрич Драган сейчас получил желтую

83' Кяйт Маттиас получил желтую карточку от судьи

83' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Жардан Василий навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Борза Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Тактическая замена. Alexandru Pop уходит с поля и его заменяет Фатаи Кехинде

73' Танасе Рэзван получил желтую карточку от судьи

73' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

72' Фредерик из команды Оцелул Галац своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Петрила Клаудиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Петрила Клаудиу решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

68' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Матч возобновлен

65' Рахмани Альбион на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Juri Cisotti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Teles пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

60' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

58' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Рапид Бухарест

57' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Матч возобновится спорным мячом

53' Horatiu Moldovan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Teles пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

52' Alexandru Pop выиграл воздушное противоборство у Кяйт Маттиас

51' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Петрила Клаудиу не смог попасть в створ ударом издали

46' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля