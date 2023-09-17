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  4. Суперлига 2023-2024

Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
Фарул Констанца
0:0
Первый тайм: 14'
ФКСБ
0'
12' Желтая карточка
Siyabonga Ngezana

Ход матча

12'
 
Siyabonga Ngezana

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Фарул Констанца
Ничья
ФКСБ
3.00
3.80
3.60
Все Коэффициенты
12
Айоани
Михай
99
Дюссо
Дамьен
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
25
Кики
Давид
6
Балута
Тудор
16
Неделку
Драгош
24
Грамени
Константин
30
Григорян
Нарек
9
Мунтяну
Луис
10
Будеску
Константин
32
Тарновану
Стефан
28
Пантя
Александру
30
Siyabonga
Ngezana
5
Дава
Джойским
33
Радунович
Ристо
23
Попеску
Овидиу
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
10
Попеску
Октавиан
9
Компаньо
Андреа
7
Коман
Флоринел
Фарул Констанца
ФКСБ

История личных встреч

Фарул Констанца
ФКСБ

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед

27 матчей

7.4%
92.6%
0 побед 2 ничьи 25 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 22 победы

Второй тайм

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 19 побед

39 матчей

20.5%
15.4%
64.1%
8 побед 6 ничьих 25 побед

Первый тайм

15.4%
28.2%
56.4%
6 побед 11 ничьих 22 победы

Второй тайм

20.5%
30.8%
48.7%
8 побед 12 ничьих 19 побед

История матчей

С
3:2
С
2:1
С
2:3
С
3:1
ТМК
1:1
Л1ГА
0:4
Л1ГА
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
Л1ГА
1:1
Л1ГА
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1ГА
1:1
Л1ГА
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
Л1ГА
3:0
Л1ГА
1:3
К
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:0
ПЛ
2:5
ПЛ
0:4
ДА
1:1
ДА
1:4
ДА
3:0

Голы

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1
0.95

Среднее время на гол

90
95

Всего голов

39
41

Голов в среднем за матч

2.05
2.05

Среднее время на гол

43
43

Всего голов

59
59

Голов в среднем за матч

1.51
1.51

Тотал матчей

2.5
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
23
Больше 59%
Меньше 41%
16
15
Больше 38%
Меньше 62%
24
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

59
59

Бомбардиры внутри турнира

Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларие Йонуц 3 (3) 0.38
Мунтяну Луис 2 0.25
Вынэ Йонуц 1 0.13
Кырнац Николае 1 0.13
Грамени Константин 1 0.13
Крисиума Матеус 1 0.13
Сали Энес 1 0.13
Мазилу Адриан 1 0.13
Боргнино Марко 0 0
Балута Тудор 0 0
Вианна Фабио 0 0
Сырбу Дан 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олару Дариус 4 0.5
Коман Флоринел 3 (1) 0.38
Компаньо Андреа 2 (1) 0.25
Попеску Октавиан 1 0.13
Микулеску Давид 1 0.13
Радунович Ристо 1 0.13
Попеску Овидиу 1 0.13
Эджума Малком 1 0.13
Кордя Андрей 0 0
Балута Александр 0 0

Карточки

Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларие Йонуц 2 0
Вынэ Йонуц 2 0
Будеску Константин 1 0
Артян Андрей 1 0
Попеску Михай 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Грамени Константин 1 0
Вианна Фабио 1 0
Сырбу Дан 1 0
Думитраче Валенти 1 0
Георге Хаджи 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Маринс Густаво 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коман Флоринел 2 1
Пантя Александру 2 1
Компаньо Андреа 3 0
Радунович Ристо 2 0
Попеску Октавиан 2 0
Эджума Малком 2 0
Кирикеш Влад 1 0
Попеску Овидиу 1 0
Олару Дариус 1 0
Дава Джойским 1 0
Кордя Андрей 1 0
Шут Адриан 1 0

Результаты матчей

Фарул Констанца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ФКСБ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1
Фарул Констанца
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
ФКСБ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

1
8
Фарул Констанца
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
ФКСБ
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

2
9

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
8
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

10
2
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
100%
76-90

Забито

11
14
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 7
1 Не забивали 0
0
0%
3
21%
1-15
2
18%
3
21%
16-30
2
18%
4
29%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
3
27%
1
7%
76-90

Пропущено

14
5
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
3
21%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Фарул Констанца
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ХИК 2:1
Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Флора Таллин - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Урарту - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Фарул Констанца - Урарту 3:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Шериф - Фарул Констанца 3:0 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Баник Острава 0:5 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Брашов 1:1
ФКСБ
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Норшелланн - ФКСБ 2:0
ФКСБ - Норшелланн 0:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - ЦСКА-1948 3:2 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 ЦСКА-1948 - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 ФКСБ - ПАОК 1:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Фарул Констанца - ФКСБ 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - Сепси 3:1 Университатя Крайова - ФКСБ 1:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1

Результаты матчей

Фарул Констанца
ФКСБ

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Фарул Констанца
ФКСБ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
2
2.5
1
3
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
5
2
1
6
2.5
2
5
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 0:0 8 6 1 1 14 - 5 19
2.
Университатя Крайова
 9 5 2 2 13 - 8 17
3.
ЧФР Клуж
 7 5 1 1 17 - 8 16
4.
Рапид Бухарест
 9 4 3 2 18 - 10 15
5.
Петролул Плоешти
 8 3 4 1 14 - 12 13
6.
Сепси
 7 3 3 1 8 - 4 12
7.
Германнштадт
 8 3 3 2 13 - 10 12
8.
У Крайова 1948
 9 4 0 5 19 - 18 12
9.
Фарул Констанца
 0:0 8 3 1 4 11 - 14 10
10.
Волунтари
 9 3 1 5 14 - 21 10
11.
Университатя Клуж
 9 2 4 3 13 - 17 10
12.
Динамо Бухарест
 9 2 2 5 7 - 16 8
13.
Оцелул Галац
 9 0 8 1 7 - 9 8
14.
УТА Арад
 8 2 1 5 6 - 12 7
15.
Политехника Яссы
 7 2 0 5 8 - 13 6
16.
Ботошани
 8 0 4 4 7 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 0:0 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Университатя Крайова
 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Сепси
 4 2 2 0 4 - 2 8
4.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 9 - 5 8
5.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 10 - 10 8
6.
ЧФР Клуж
 3 2 1 0 6 - 2 7
7.
Фарул Констанца
 0:0 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Германнштадт
 4 2 1 1 7 - 5 7
9.
УТА Арад
 4 2 0 2 4 - 5 6
10.
Волунтари
 4 2 0 2 7 - 9 6
11.
У Крайова 1948
 5 2 0 3 14 - 13 6
12.
Динамо Бухарест
 5 1 1 3 2 - 7 4
13.
Оцелул Галац
 5 0 4 1 4 - 6 4
14.
Ботошани
 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Университатя Клуж
 4 0 1 3 4 - 10 1
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 4 3 0 1 11 - 6 9
2.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 9 - 7 9
3.
Рапид Бухарест
 4 2 1 1 9 - 5 7
4.
ФКСБ
 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
5.
Университатя Крайова
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
У Крайова 1948
 4 2 0 2 5 - 5 6
7.
Политехника Яссы
 5 2 0 3 6 - 6 6
8.
Петролул Плоешти
 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Германнштадт
 4 1 2 1 6 - 5 5
10.
Сепси
 3 1 1 1 4 - 2 4
11.
Динамо Бухарест
 4 1 1 2 5 - 9 4
12.
Оцелул Галац
 4 0 4 0 3 - 3 4
13.
Волунтари
 5 1 1 3 7 - 12 4
14.
Фарул Констанца
 0:0 4 1 0 3 4 - 10 3
15.
Ботошани
 4 0 1 3 4 - 8 1
16.
УТА Арад
 4 0 1 3 2 - 7 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (3)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 5 (2)
Петролул Плоешти Жаир 4 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 4
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 4
УТА Арад Абейд Али 4
Сепси Штефэнеску Мариус 4
Политехника Яссы Luis Phelipe 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 14'
    Фарул Констанца пытается что-то создать.
  • 14'
    Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 14'
    Siyabonga Ngezana ослабляет давление, выбив мяч.
  • 13'
    Удар от ворот произведет ФКСБ
  • 13'
    Луи Мунтяну нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
  • 13'
    Кики Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 13'
    Siyabonga Ngezana из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 13'
    Будеску Константин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 12'
    Рефери не любит споров - именно за это Siyabonga Ngezana сейчас получил желтую
  • 12'
    Матч возобновлен
  • 12'
    Siyabonga Ngezana на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 12'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 11'
    Siyabonga Ngezana успешно блокирует удар.
  • 11'
    Кики Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
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    Лучшие коэффициенты
    Фарул Констанца
    Ничья
    ФКСБ
    3.00
    3.80
    3.60
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    Фарул Констанца
    ФКСБ
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