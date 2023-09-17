Тур: 9. Стадион: Центральный (Овидиу). Главный судья: Колтеску Себастьян
0:0
Первый тайм: 14'
Ход матча
Владение мячом
12
Айоани
Михай
99
Дюссо
Дамьен
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
25
Кики
Давид
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
99 Дюссо ДамьенЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
18 Артян АндрейЗащитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Сырбу ДанЗащитник
- Защитник
-
21 Боли КевинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Сали ЭнесНападающий
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Mihai Toma
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
История личных встреч
Фарул Констанца
ФКСБ
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед
27 матчей
7.4%
92.6%
0 побед 2 ничьи 25 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 22 победы
Второй тайм
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 19 побед
39 матчей
20.5%
15.4%
64.1%
8 побед 6 ничьих 25 побед
Первый тайм
15.4%
28.2%
56.4%
6 побед 11 ничьих 22 победы
Второй тайм
20.5%
30.8%
48.7%
8 побед 12 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1
0.95
Среднее время на гол
90
95
Всего голов
39
41
Голов в среднем за матч
2.05
2.05
Среднее время на гол
43
43
Всего голов
59
59
Голов в среднем за матч
1.51
1.51
Тотал матчей
2.5
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
23
Больше 59%
Меньше 41%
16
15
Больше 38%
Меньше 62%
24
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
59
59
Бомбардиры внутри турнира
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларие Йонуц
|3 (3)
|0.38
|Мунтяну Луис
|2
|0.25
|Вынэ Йонуц
|1
|0.13
|Кырнац Николае
|1
|0.13
|Грамени Константин
|1
|0.13
|Крисиума Матеус
|1
|0.13
|Сали Энес
|1
|0.13
|Мазилу Адриан
|1
|0.13
|Боргнино Марко
|0
|0
|Балута Тудор
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олару Дариус
|4
|0.5
|Коман Флоринел
|3 (1)
|0.38
|Компаньо Андреа
|2 (1)
|0.25
|Попеску Октавиан
|1
|0.13
|Микулеску Давид
|1
|0.13
|Радунович Ристо
|1
|0.13
|Попеску Овидиу
|1
|0.13
|Эджума Малком
|1
|0.13
|Кордя Андрей
|0
|0
|Балута Александр
|0
|0
Карточки
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларие Йонуц
|2
|0
|Вынэ Йонуц
|2
|0
|Будеску Константин
|1
|0
|Артян Андрей
|1
|0
|Попеску Михай
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Грамени Константин
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Сырбу Дан
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Георге Хаджи
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Маринс Густаво
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коман Флоринел
|2
|1
|Пантя Александру
|2
|1
|Компаньо Андреа
|3
|0
|Радунович Ристо
|2
|0
|Попеску Октавиан
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Попеску Овидиу
|1
|0
|Олару Дариус
|1
|0
|Дава Джойским
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Шут Адриан
|1
|0
Результаты матчей
Фарул Констанца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ФКСБ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
1
Фарул Констанца
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
ФКСБ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
1
8
Фарул Констанца
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
ФКСБ
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
2
9
Голы по времени матча
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
8
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
10
2
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
100%
76-90
Забито
11
14
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 7
1 Не забивали 0
0
0%
3
21%
1-15
2
18%
3
21%
16-30
2
18%
4
29%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
3
27%
1
7%
76-90
Пропущено
14
5
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
3
21%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Фарул Констанца
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ХИК 2:1
Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Флора Таллин - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Урарту - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Фарул Констанца - Урарту 3:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Шериф - Фарул Констанца 3:0 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Баник Острава 0:5 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Брашов 1:1
ФКСБ
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Норшелланн - ФКСБ 2:0
ФКСБ - Норшелланн 0:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - ЦСКА-1948 3:2 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 ЦСКА-1948 - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 ФКСБ - ПАОК 1:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Фарул Констанца - ФКСБ 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - Сепси 3:1 Университатя Крайова - ФКСБ 1:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1
Результаты матчей
Фарул Констанца
ФКСБ
Точный счет
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Фарул Констанца
ФКСБ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
52
16
25
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|6
|1
|1
|14 - 5
|19
|2.
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|3.
|7
|5
|1
|1
|17 - 8
|16
|4.
|9
|4
|3
|2
|18 - 10
|15
|5.
|8
|3
|4
|1
|14 - 12
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|8.
|9
|4
|0
|5
|19 - 18
|12
|9.
|0:0
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|10.
|9
|3
|1
|5
|14 - 21
|10
|11.
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|12.
|9
|2
|2
|5
|7 - 16
|8
|13.
|9
|0
|8
|1
|7 - 9
|8
|14.
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|15.
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|16.
|8
|0
|4
|4
|7 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|10 - 10
|8
|6.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|11.
|5
|2
|0
|3
|14 - 13
|6
|12.
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|13.
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|14.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|15.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|2.
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|10.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|12.
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|14.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|15.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|16.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (3)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|5 (2)
|Петролул Плоешти
|Жаир
|4 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|4 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 4
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|4
|УТА Арад
|Абейд Али
|4
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|4
|Политехника Яссы
|Luis Phelipe
|4