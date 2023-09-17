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  4. Суперлига 2023-2024

Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
Фарул Констанца
0:1
Конец матча
ФКСБ
0'
12' Желтая карточка
Siyabonga Ngezana
23' Желтая карточка
Балута Тудор
55' Желтая карточка
Неделку Драгош
0:1
58' Пенальти
Олару Дариус
59' Желтая карточка
Георге Хаджи
81' Желтая карточка
Будеску Константин
90'+8
12
Айоани
Михай
99
Дюссо
Дамьен
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
25
Кики
Давид
6
Балута
Тудор
16
Неделку
Драгош
24
Грамени
Константин
30
Григорян
Нарек
9
Мунтяну
Луис
10
Будеску
Константин
32
Тарновану
Стефан
28
Пантя
Александру
30
Siyabonga
Ngezana
5
Дава
Джойским
33
Радунович
Ристо
23
Попеску
Овидиу
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
10
Попеску
Октавиан
9
Компаньо
Андреа
7
Коман
Флоринел
Фарул Констанца
ФКСБ

История личных встреч

Фарул Констанца
ФКСБ

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед

27 матчей

7.4%
92.6%
0 побед 2 ничьи 25 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 22 победы

Второй тайм

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 19 побед

39 матчей

20.5%
15.4%
64.1%
8 побед 6 ничьих 25 побед

Первый тайм

15.4%
28.2%
56.4%
6 побед 11 ничьих 22 победы

Второй тайм

20.5%
30.8%
48.7%
8 побед 12 ничьих 19 побед

История матчей

С
3:2
С
2:1
С
2:3
С
3:1
ТМК
1:1
Л1ГА
0:4
Л1ГА
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
Л1ГА
1:1
Л1ГА
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1ГА
1:1
Л1ГА
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
Л1ГА
3:0
Л1ГА
1:3
К
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:0
ПЛ
2:5
ПЛ
0:4
ДА
1:1
ДА
1:4
ДА
3:0

Голы

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1
0.95

Среднее время на гол

90
95

Всего голов

39
41

Голов в среднем за матч

2.05
2.05

Среднее время на гол

43
43

Всего голов

59
59

Голов в среднем за матч

1.51
1.51

Тотал матчей

2.5
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
23
Больше 59%
Меньше 41%
16
15
Больше 38%
Меньше 62%
24
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

59
59

Бомбардиры внутри турнира

Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларие Йонуц 3 (3) 0.38
Мунтяну Луис 2 0.25
Вынэ Йонуц 1 0.13
Кырнац Николае 1 0.13
Грамени Константин 1 0.13
Крисиума Матеус 1 0.13
Сали Энес 1 0.13
Мазилу Адриан 1 0.13
Боргнино Марко 0 0
Балута Тудор 0 0
Вианна Фабио 0 0
Сырбу Дан 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олару Дариус 5 (1) 0.63
Коман Флоринел 3 (1) 0.38
Компаньо Андреа 2 (1) 0.25
Попеску Октавиан 1 0.13
Микулеску Давид 1 0.13
Радунович Ристо 1 0.13
Попеску Овидиу 1 0.13
Эджума Малком 1 0.13
Кордя Андрей 0 0
Балута Александр 0 0

Карточки

Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларие Йонуц 2 0
Будеску Константин 2 0
Вынэ Йонуц 2 0
Георге Хаджи 2 0
Неделку Драгош 1 0
Артян Андрей 1 0
Попеску Михай 1 0
Балута Тудор 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Грамени Константин 1 0
Вианна Фабио 1 0
Сырбу Дан 1 0
Думитраче Валенти 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Маринс Густаво 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коман Флоринел 2 1
Пантя Александру 2 1
Компаньо Андреа 3 0
Радунович Ристо 2 0
Попеску Октавиан 2 0
Эджума Малком 2 0
Кирикеш Влад 1 0
Попеску Овидиу 1 0
Siyabonga Ngezana 1 0
Олару Дариус 1 0
Дава Джойским 1 0
Кордя Андрей 1 0
Шут Адриан 1 0

Результаты матчей

Фарул Констанца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
ФКСБ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1
Фарул Констанца
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
ФКСБ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

1
8
Фарул Констанца
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
ФКСБ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

2
9

Голы по времени матча

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
8
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

10
2
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
100%
76-90

Забито

11
15
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 8
2 Не забивали 0
0
0%
3
20%
1-15
2
18%
3
20%
16-30
2
18%
4
27%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
3
27%
1
7%
76-90

Пропущено

15
5
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
4
27%
1
20%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
3
20%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Фарул Констанца
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ХИК 2:1
Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Флора Таллин - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Урарту - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Фарул Констанца - Урарту 3:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Шериф - Фарул Констанца 3:0 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Баник Острава 0:5 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Брашов 1:1
ФКСБ
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Норшелланн - ФКСБ 2:0
ФКСБ - Норшелланн 0:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - ЦСКА-1948 3:2 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 ЦСКА-1948 - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 ФКСБ - ПАОК 1:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Фарул Констанца - ФКСБ 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - Сепси 3:1 Университатя Крайова - ФКСБ 1:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1

Результаты матчей

Фарул Констанца
ФКСБ

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Фарул Констанца
ФКСБ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
1
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
5
3
1
7
2.5
2
6
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 8 7 0 1 15 - 5 21
2.
Университатя Крайова
 9 5 2 2 13 - 8 17
3.
ЧФР Клуж
 7 5 1 1 17 - 8 16
4.
Рапид Бухарест
 9 4 3 2 18 - 10 15
5.
Петролул Плоешти
 8 3 4 1 14 - 12 13
6.
Сепси
 7 3 3 1 8 - 4 12
7.
Германнштадт
 8 3 3 2 13 - 10 12
8.
У Крайова 1948
 9 4 0 5 19 - 18 12
9.
Волунтари
 9 3 1 5 14 - 21 10
10.
Университатя Клуж
 9 2 4 3 13 - 17 10
11.
Фарул Констанца
 8 3 0 5 11 - 15 9
12.
Динамо Бухарест
 9 2 2 5 7 - 16 8
13.
Оцелул Галац
 9 0 8 1 7 - 9 8
14.
УТА Арад
 8 2 1 5 6 - 12 7
15.
Политехника Яссы
 7 2 0 5 8 - 13 6
16.
Ботошани
 8 0 4 4 7 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Университатя Крайова
 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Сепси
 4 2 2 0 4 - 2 8
4.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 9 - 5 8
5.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 10 - 10 8
6.
ЧФР Клуж
 3 2 1 0 6 - 2 7
7.
Германнштадт
 4 2 1 1 7 - 5 7
8.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 7 - 5 6
9.
УТА Арад
 4 2 0 2 4 - 5 6
10.
Волунтари
 4 2 0 2 7 - 9 6
11.
У Крайова 1948
 5 2 0 3 14 - 13 6
12.
Динамо Бухарест
 5 1 1 3 2 - 7 4
13.
Оцелул Галац
 5 0 4 1 4 - 6 4
14.
Ботошани
 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Университатя Клуж
 4 0 1 3 4 - 10 1
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 4 3 0 1 11 - 6 9
2.
ФКСБ
 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 9 - 7 9
4.
Рапид Бухарест
 4 2 1 1 9 - 5 7
5.
Университатя Крайова
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
У Крайова 1948
 4 2 0 2 5 - 5 6
7.
Политехника Яссы
 5 2 0 3 6 - 6 6
8.
Петролул Плоешти
 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Германнштадт
 4 1 2 1 6 - 5 5
10.
Сепси
 3 1 1 1 4 - 2 4
11.
Динамо Бухарест
 4 1 1 2 5 - 9 4
12.
Оцелул Галац
 4 0 4 0 3 - 3 4
13.
Волунтари
 5 1 1 3 7 - 12 4
14.
Фарул Констанца
 4 1 0 3 4 - 10 3
15.
Ботошани
 4 0 1 3 4 - 8 1
16.
УТА Арад
 4 0 1 3 2 - 7 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (3)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 5 (2)
ФКСБ Олару Дариус 5 (1)
Петролул Плоешти Жаир 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 4
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 4
УТА Арад Абейд Али 4
Сепси Штефэнеску Мариус 4
Политехника Яссы Luis Phelipe 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но ФКСБ вырывает победу
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Фарул Констанца: 55%, ФКСБ: 45%.
  • 98'
    Радунович Ристо из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Фарул Констанца пытается что-то создать.
  • 97'
    Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе
  • 97'
    ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
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