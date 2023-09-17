Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Оооо... вот это был удар! Андронаке Лука должен был забить с этой позиции.

89' Хорошую попытку сделал Андронаке Лука . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Сали Энес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

88' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Удар от ворот произведет ФКСБ

86' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Ларие Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Микулеску Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Крецу Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Adrian Sut выиграл воздушное противоборство у Андронаке Лука

84' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

84' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

81' Тактическая замена. Луи Мунтяну уходит с поля и его заменяет Андронаке Лука

81' Будеску Константин получил желтую карточку от судьи

81' Пантя Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Микулеску Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Олару Дариус пробует нанести удар издали, но Mihai Aioani держит все под контролем

78' Коман Флоринел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Кики Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Удар от ворот произведет ФКСБ

77' Балута Тудор не смог попасть в створ ударом издали

76' Мазилу Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Adrian Sut ослабляет давление, выбив мяч.

74' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Олару Дариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Mihai Aioani из команды Фарул Констанца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

70' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Тактическая замена. Narek Grigoryan уходит с поля и его заменяет Мазилу Адриан

68' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

67' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет ФКСБ

64' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

59' Рефери не любит споров - именно за это Георге Хаджи сейчас получил желтую

58' Команда ФКСБ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

58' Г О О О О О Л - Олару Дариус из команды ФКСБ забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Mihai Aioani прыгнул вправо!

56' Безумный фол. Неделку Драгош грубо играет против соперника. Пострадал Adrian Sut

55' Неделку Драгош совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

54' Narek Grigoryan ослабляет давление, выбив мяч.

52' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

52' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Narek Grigoryan из команды Фарул Констанца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Narek Grigoryan из команды Фарул Констанца разыграл угловой с правого угла.

49' Луи Мунтяну нанес удар, но тот был заблокирован.

49' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Луи Мунтяну нанес удар, но тот был заблокирован.

47' Грамени Константин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.