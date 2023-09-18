Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Robert Ion пробует нанести удар издали, но Razvan Ducan держит все под контролем

37' Виргиль Пинсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Adams Friday не смог попасть в створ ударом издали

34' Удар от ворот произведет Ботошани

34' Бордеяну Михай не смог попасть в створ ударом издали

33' Iulian Carausu из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Виргиль Пинсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

26' Robert Ion выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Robert Ion наказан за толчок Флореску Эдуард

23' Флореску Эдуард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Alin Roman навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Флореску Эдуард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Виргиль Пинсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Бордеяну Михай пробует нанести удар издали, но Razvan Ducan держит все под контролем

16' Alin Roman пробил со штрафного прямо в стенку

12' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Игрок из команды Ботошани делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

10' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Ботошани

9' Robert Ion нанес удар, но тот был заблокирован.

8' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Ботошани

7' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Ботошани

5' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Ботошани начинает с центра поля