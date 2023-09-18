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Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Ionut Coza
Политехника Яссы
1:1
Конец матча
Ботошани
0'
14' Желтая карточка
Eugen Gabriel David
0:1
47' Гол
Шерони Алин
1:1
69' Гол
Andrei Gheorghita
71' Желтая карточка
Пий Джуниор
89' Желтая карточка
Leontin Grozavu
90'+5
1
Лунг
Силвиу
2
Мартак
Мариус
6
Илие
Флорин
3
Самайоа
Николас
27
Rares
Ispas
24
Julian
Marchioni
37
Бордеяну
Михай
10
Alin
Roman
II
80
Andrei
Gheorghita
77
Войтуш
Якуб
23
Ион
Роберт
68
Дукан
Рэзван
12
Adams
Friday
40
Пий
Джуниор
32
Шерони
Алин
30
Цигэнашу
Александр
6
Дикан
Виктор
10
Kablan
N'Goma
33
Eugen
Gabriel
David
8
Флореску
Эдуард
93
Виргиль
Пинсон
60
Иличич
Мирослав
Политехника Яссы
Ботошани

История личных встреч

Политехника Яссы
Ботошани

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
Л1ГБ
0:2
Л1ГБ
3:0

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
77

Бомбардиры внутри турнира

Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alin Roman II 3 0.38
Luis Phelipe 2 0.25
Carlos Jatoba 1 0.13
Войтуш Якуб 1 0.13
Васвари Габриэл 1 0.13
Andrei Gheorghita 1 0.13
Мартак Мариус 0 0
Julian Marchioni 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Rares Ispas 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флореску Эдуард 2 0.22
Шерони Алин 1 0.11
Дроле Жан-Армель 1 0.11
Роман Михай V 1 0.11
Виргиль Пинсон 1 0.11
Eugen Gabriel David 1 0.11
Пий Джуниор 0 0
Дикан Виктор 0 0

Карточки

Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luis Phelipe 4 0
Мартак Мариус 3 0
Alin Roman II 1 1
Самайоа Николас 1 1
Ион Роберт 1 1
Carlos Jatoba 2 0
Leontin Grozavu 2 0
Stefan Stefanovici 2 0
Andrei Gheorghita 2 0
Катанец Матия 1 0
Войтуш Якуб 1 0
Илие Флорин 1 0
Васвари Габриэл 1 0
Julian Marchioni 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мутомбо Габриэль 3 0
Пий Джуниор 3 0
Eugen Gabriel David 3 0
Олинга Фабрис 1 1
Дроле Жан-Армель 1 1
Камара Секу 2 0
Флореску Эдуард 2 0
Andrei Dragu 2 0
Дикан Виктор 2 0
Алекса Дан 1 0
Шерони Алин 1 0
Патаке Андрей 1 0
Дукан Рэзван 1 0
Виргиль Пинсон 1 0
Забу Сирил 1 0
Iulian Carausu 1 0

Результаты матчей

Политехника Яссы
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ботошани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5
Политехника Яссы
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ботошани
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

5
3
Политехника Яссы
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Ботошани
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

8
9
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
4
50%
2
22%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
2
22%
4
50%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Пропущено

14
13
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
21%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
14%
3
23%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
4
29%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Политехника Яссы
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0
Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Униря Деж - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Стяуа Бухарест 5:1 Глория Бузау - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Униря Деж 0:0 Стяуа Бухарест - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Прогресул Спартак 3:1 АСУ Политехнича - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Виторул Селимбар 4:1
Ботошани
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ботошани - Германнштадт 2:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0
Ботошани - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Ботошани - Ференцварош 0:3 Ботошани - Закакиу 3:0 Легия - Ботошани 5:0 ЦСКА София - Ботошани 1:0 Ботошани - Миовени 5:1 Волунтари - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Ботошани 0:2 Ботошани - Арджеш 1:0 Германнштадт - Ботошани 1:1

Результаты матчей

Политехника Яссы
Ботошани

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Политехника Яссы
Ботошани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
3
2
6
1.5
2
7
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 8 7 0 1 15 - 5 21
2.
ЧФР Клуж
 8 6 1 1 18 - 8 19
3.
Университатя Крайова
 9 5 2 2 13 - 8 17
4.
Рапид Бухарест
 9 4 3 2 18 - 10 15
5.
Петролул Плоешти
 9 3 4 2 14 - 13 13
6.
Сепси
 7 3 3 1 8 - 4 12
7.
Германнштадт
 8 3 3 2 13 - 10 12
8.
У Крайова 1948
 9 4 0 5 19 - 18 12
9.
Волунтари
 9 3 1 5 14 - 21 10
10.
Университатя Клуж
 9 2 4 3 13 - 17 10
11.
Фарул Констанца
 8 3 0 5 11 - 15 9
12.
Динамо Бухарест
 9 2 2 5 7 - 16 8
13.
Оцелул Галац
 9 0 8 1 7 - 9 8
14.
Политехника Яссы
 8 2 1 5 9 - 14 7
15.
УТА Арад
 8 2 1 5 6 - 12 7
16.
Ботошани
 9 0 5 4 8 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Университатя Крайова
 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
ЧФР Клуж
 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Сепси
 4 2 2 0 4 - 2 8
5.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 9 - 5 8
6.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 10 - 10 8
7.
Германнштадт
 4 2 1 1 7 - 5 7
8.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 7 - 5 6
9.
УТА Арад
 4 2 0 2 4 - 5 6
10.
Волунтари
 4 2 0 2 7 - 9 6
11.
У Крайова 1948
 5 2 0 3 14 - 13 6
12.
Динамо Бухарест
 5 1 1 3 2 - 7 4
13.
Оцелул Галац
 5 0 4 1 4 - 6 4
14.
Ботошани
 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Политехника Яссы
 3 0 1 2 3 - 8 1
16.
Университатя Клуж
 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 4 3 0 1 11 - 6 9
2.
ФКСБ
 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 9 - 7 9
4.
Рапид Бухарест
 4 2 1 1 9 - 5 7
5.
Университатя Крайова
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
У Крайова 1948
 4 2 0 2 5 - 5 6
7.
Политехника Яссы
 5 2 0 3 6 - 6 6
8.
Германнштадт
 4 1 2 1 6 - 5 5
9.
Петролул Плоешти
 4 1 2 1 4 - 3 5
10.
Сепси
 3 1 1 1 4 - 2 4
11.
Динамо Бухарест
 4 1 1 2 5 - 9 4
12.
Оцелул Галац
 4 0 4 0 3 - 3 4
13.
Волунтари
 5 1 1 3 7 - 12 4
14.
Фарул Констанца
 4 1 0 3 4 - 10 3
15.
Ботошани
 5 0 2 3 5 - 9 2
16.
УТА Арад
 4 0 1 3 2 - 7 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (3)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 5 (2)
ФКСБ Олару Дариус 5 (1)
Петролул Плоешти Жаир 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 4
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 4
УТА Арад Абейд Али 4
ЧФР Клуж Мухар Карло 4
Сепси Штефэнеску Мариус 4
Весь список
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