Тур: 9. Стадион: Stadionul E. Alexandrescu. Главный судья: Ionut Coza
1:1
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаEugen Gabriel David
0:1
47' ГолШерони Алин
1:1
69' ГолAndrei Gheorghita
71' Желтая карточкаПий Джуниор
89' Желтая карточкаLeontin Grozavu
90'+5
Ход матча
47'
0:1
69'
1:1
71'
89'
Владение мячом
27
Rares
Ispas
77
Войтуш
Якуб
23
Ион
Роберт
68
Дукан
Рэзван
12
Adams
Friday
40
Пий
Джуниор
32
Шерони
Алин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Войтуш ЯкубНападающий
-
23 Ион РобертНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
21 Luis Phelipe
-
-
Главный тренер: Грозаву Леонтин
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
-
12 Adams FridayЗащитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Забу СирилПолузащитник
-
66 Муаддиб ЖалиНападающий
-
26 Razvan Cret
-
-
Главный тренер: Dan Alexa
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Политехника Яссы
Ботошани
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
77
Бомбардиры внутри турнира
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alin Roman II
|3
|0.38
|Luis Phelipe
|2
|0.25
|Carlos Jatoba
|1
|0.13
|Войтуш Якуб
|1
|0.13
|Васвари Габриэл
|1
|0.13
|Andrei Gheorghita
|1
|0.13
|Мартак Мариус
|0
|0
|Julian Marchioni
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Rares Ispas
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флореску Эдуард
|2
|0.22
|Шерони Алин
|1
|0.11
|Дроле Жан-Армель
|1
|0.11
|Роман Михай V
|1
|0.11
|Виргиль Пинсон
|1
|0.11
|Eugen Gabriel David
|1
|0.11
|Пий Джуниор
|0
|0
|Дикан Виктор
|0
|0
Карточки
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luis Phelipe
|4
|0
|Мартак Мариус
|3
|0
|Alin Roman II
|1
|1
|Самайоа Николас
|1
|1
|Ион Роберт
|1
|1
|Carlos Jatoba
|2
|0
|Leontin Grozavu
|2
|0
|Stefan Stefanovici
|2
|0
|Andrei Gheorghita
|2
|0
|Катанец Матия
|1
|0
|Войтуш Якуб
|1
|0
|Илие Флорин
|1
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Julian Marchioni
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мутомбо Габриэль
|3
|0
|Пий Джуниор
|3
|0
|Eugen Gabriel David
|3
|0
|Олинга Фабрис
|1
|1
|Дроле Жан-Армель
|1
|1
|Камара Секу
|2
|0
|Флореску Эдуард
|2
|0
|Andrei Dragu
|2
|0
|Дикан Виктор
|2
|0
|Алекса Дан
|1
|0
|Шерони Алин
|1
|0
|Патаке Андрей
|1
|0
|Дукан Рэзван
|1
|0
|Виргиль Пинсон
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Iulian Carausu
|1
|0
Результаты матчей
Политехника Яссы
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ботошани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Политехника Яссы
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ботошани
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
5
3
Политехника Яссы
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Ботошани
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
8
9
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
4
50%
2
22%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
2
22%
4
50%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Пропущено
14
13
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
21%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
14%
3
23%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
4
29%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Политехника Яссы
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0
Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Униря Деж - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Стяуа Бухарест 5:1 Глория Бузау - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Униря Деж 0:0 Стяуа Бухарест - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Прогресул Спартак 3:1 АСУ Политехнича - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Виторул Селимбар 4:1
Ботошани
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ботошани - Германнштадт 2:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0
Ботошани - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Ботошани - Ференцварош 0:3 Ботошани - Закакиу 3:0 Легия - Ботошани 5:0 ЦСКА София - Ботошани 1:0 Ботошани - Миовени 5:1 Волунтари - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Ботошани 0:2 Ботошани - Арджеш 1:0 Германнштадт - Ботошани 1:1
Результаты матчей
Политехника Яссы
Ботошани
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Политехника Яссы
Ботошани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
63
26
27
17
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (3)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|5 (2)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|5 (1)
|Петролул Плоешти
|Жаир
|4 (3)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 4
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|4
|УТА Арад
|Абейд Али
|4
|ЧФР Клуж
|Мухар Карло
|4
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|4