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Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
ЧФР Клуж
1:0
Конец матча
Петролул Плоешти
0'
1:0
12' Гол
Авуну Дюрель
53' Желтая карточка
Отеле Филип
58' Красная карточка
Андреа Мандорлини
62' Желтая карточка
Дяк Чиприан
83' Желтая карточка
Мухар Карло
85' Желтая карточка
Авуну Дюрель
86' Желтая карточка
Мейхерс Барт
90' Желтая карточка
Zoran Mitrov
90'+7
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
44
Крешич
Антон
6
Айети
Арлинд
45
Камора
Мауру
73
Мухар
Карло
77
Тахцидис
Панайотис
40
Цвек
Ловро
29
Авуну
Дюрель
17
Отеле
Филип
30
Бирлигея
Даниэль
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
3
Мейхерс
Барт
27
Pedro
Justiniano
71
Seniko
Doua
5
Тичу
Валентин
Константин
20
Ханка
Серджу
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
99
Муси
Александру
Мариан
7
Грозав
Георге-Теодор
ЧФР Клуж
Петролул Плоешти

История личных встреч

ЧФР Клуж
Петролул Плоешти

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы

23 матча

30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

17.4%
52.2%
30.4%
4 победы 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.8%
56.5%
8.7%
8 побед 13 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:5
С
1:0
Л1ГБ
1:0
Л1ГБ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ДА
0:1
ДА
1:1
ДА
1:1
ДА
2:0
ДА
1:1
ДА
2:2
ДА
1:0
ДА
1:0
ВД
2:2

Голы

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.1
1.18

Среднее время на гол

81
76

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.23
0.83

Среднее время на гол

73
108

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.17
1

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

76
90

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеле Филип 4 0.5
Бирлигея Даниэль 2 0.25
Авуну Дюрель 2 0.25
Мухар Карло 2 0.25
Йебоа Эммануэль 2 0.25
Бетанкор Хефте 1 0.13
Тахцидис Панайотис 1 (1) 0.13
Айети Арлинд 1 0.13
Маня Кристьян 1 0.13
Джуричич Лука 1 0.13
Дяк Чиприан 0 0
Цэру Богдан 0 0
Красники Эрмал 0 0
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жаир 4 0.44
Иробисо Кристиан Окечукву 3 0.33
Муси Александру Мариан 2 0.22
Грозав Георге-Теодор 2 0.22
Петрович Зоран 1 0.11
Тичу Валентин Константин 0 0
Будеску Константин 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 4 0
Андреа Мандорлини 1 1
Дяк Чиприан 2 0
Крешич Антон 2 0
Авуну Дюрель 2 0
Морган Зив 2 0
Камора Мауру 1 0
Айети Арлинд 1 0
Могос Василе 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Отеле Филип 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
Сава Рэзван 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guilherme Gomes Garutti 1 1
Ханка Серджу 2 0
Мейхерс Барт 2 0
Тичу Валентин Константин 2 0
Seniko Doua 2 0
Жаир 1 0
Грозав Георге-Теодор 1 0
Папп Пол 1 0
Иробисо Кристиан Окечукву 1 0
Петрович Зоран 1 0
Роман Михай V 1 0
Думитриу Лучан 1 0
Zoran Mitrov 1 0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Петролул Плоешти
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
2
ЧФР Клуж
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Петролул Плоешти
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

10
10
ЧФР Клуж
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Петролул Плоешти
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

11
12

Голы по времени матча

Забито

7
2
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
2
29%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
3
30%
1
10%
76-90

Пропущено

7
10
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
14%
1
10%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
1
14%
5
50%
76-90

Забито

17
12
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
2
12%
3
25%
1-15
2
12%
2
17%
16-30
5
29%
29%
1
8%
31-45
3
18%
3
25%
46-60
2
12%
2
17%
61-75
3
18%
1
8%
76-90

Пропущено

9
15
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
2
22%
2
13%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
22%
3
20%
61-75
1
11%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2
ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Брашов - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - КСМ Думбрэвица 1:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0
Петролул Плоешти
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3
Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Петролул Плоешти - Алюминий 0:0 Петролул Плоешти - Сараево 0:5 Петролул Плоешти - Шкендия 2:3 Арджеш - Петролул Плоешти 3:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2

Результаты матчей

ЧФР Клуж
Петролул Плоешти

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

ЧФР Клуж
Петролул Плоешти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
2
1
3
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
1
3
3
1
2.5
2
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
2
5
3
1.5
4
5
4
4
2.5
2
7
2
6
3.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 8 7 0 1 15 - 5 21
2.
ЧФР Клуж
 8 6 1 1 18 - 8 19
3.
Университатя Крайова
 9 5 2 2 13 - 8 17
4.
Рапид Бухарест
 9 4 3 2 18 - 10 15
5.
Петролул Плоешти
 9 3 4 2 14 - 13 13
6.
Сепси
 7 3 3 1 8 - 4 12
7.
Германнштадт
 8 3 3 2 13 - 10 12
8.
У Крайова 1948
 9 4 0 5 19 - 18 12
9.
Волунтари
 9 3 1 5 14 - 21 10
10.
Университатя Клуж
 9 2 4 3 13 - 17 10
11.
Фарул Констанца
 8 3 0 5 11 - 15 9
12.
Динамо Бухарест
 9 2 2 5 7 - 16 8
13.
Оцелул Галац
 9 0 8 1 7 - 9 8
14.
Политехника Яссы
 8 2 1 5 9 - 14 7
15.
УТА Арад
 8 2 1 5 6 - 12 7
16.
Ботошани
 9 0 5 4 8 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Университатя Крайова
 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
ЧФР Клуж
 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Сепси
 4 2 2 0 4 - 2 8
5.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 9 - 5 8
6.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 10 - 10 8
7.
Германнштадт
 4 2 1 1 7 - 5 7
8.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 7 - 5 6
9.
УТА Арад
 4 2 0 2 4 - 5 6
10.
Волунтари
 4 2 0 2 7 - 9 6
11.
У Крайова 1948
 5 2 0 3 14 - 13 6
12.
Динамо Бухарест
 5 1 1 3 2 - 7 4
13.
Оцелул Галац
 5 0 4 1 4 - 6 4
14.
Ботошани
 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Политехника Яссы
 3 0 1 2 3 - 8 1
16.
Университатя Клуж
 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 4 3 0 1 11 - 6 9
2.
ФКСБ
 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 9 - 7 9
4.
Рапид Бухарест
 4 2 1 1 9 - 5 7
5.
Университатя Крайова
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
У Крайова 1948
 4 2 0 2 5 - 5 6
7.
Политехника Яссы
 5 2 0 3 6 - 6 6
8.
Германнштадт
 4 1 2 1 6 - 5 5
9.
Петролул Плоешти
 4 1 2 1 4 - 3 5
10.
Сепси
 3 1 1 1 4 - 2 4
11.
Динамо Бухарест
 4 1 1 2 5 - 9 4
12.
Оцелул Галац
 4 0 4 0 3 - 3 4
13.
Волунтари
 5 1 1 3 7 - 12 4
14.
Фарул Констанца
 4 1 0 3 4 - 10 3
15.
Ботошани
 5 0 2 3 5 - 9 2
16.
УТА Арад
 4 0 1 3 2 - 7 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (3)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 5 (2)
ФКСБ Олару Дариус 5 (1)
Петролул Плоешти Жаир 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 4
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 4
УТА Арад Абейд Али 4
ЧФР Клуж Мухар Карло 4
Сепси Штефэнеску Мариус 4
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