Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

88' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

88' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Мейхерс Барт получает желтую карточку за толчок соперника.

85' Авуну Дюрель получает желтую карточку за толчок соперника.

85' Авуну Дюрель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Seniko Doua выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Мухар Карло получил желтую карточку от судьи

82' Дяк Чиприан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

80' Жаир нанес удар, но тот был заблокирован.

79' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Тактическая замена. Сэто Такаюки уходит с поля и его заменяет Lucian Dumitriu

78' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

76' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Pedro Justiniano выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Мейхерс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Тичу Валентин Константин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Дяк Чиприан пробует нанести удар издали, но Лукас Зима держит все под контролем

66' Могос Василе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

66' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

64' ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Бетанкор Хефте пробил чуть мимо штанги!

63' Камора Мауру не смог попасть в створ ударом издали

63' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Дяк Чиприан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

61' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

58' УДАЛЕНИЕ! - Андреа Мандорлини удален за устное оскорбление в адрес судьи

57' Рефери не любит споров - именно за это Андреа Мандорлини сейчас получил желтую

57' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

55' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

54' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из ЧФР Клуж

53' Отеле Филип получил желтую карточку от судьи

52' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Матч возобновлен

50' Pedro Justiniano на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Тичу Валентин Константин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

47' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

47' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

46' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля