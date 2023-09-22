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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Стандард
0:0
Конец матча
Вестерло
0'
66' Желтая карточка
Рейнолдс Брайан
68' Желтая карточка
Бос Джордан
74' Желтая карточка
Lucas Van Eenoo
90'+5
16
Бодар
Арно
4
Ванхесден
Зиньо
20
Бокади
Мервей
3
Nathan
Ngoy
13
Фосси
Марлон
22
Баликвиша
Вильям
11
Хэйден
Айзак
6
Кавабэ
Хаяо
19
Дженепо
Мусса
14
Канга
Вилфрид
18
Сова
Камал
1
Болат
Синан
40
Байрам
Эмин
33
Нойштедтер
Роман
24
Тагир
Равиль
22
Рейнолдс
Брайан
5
Бос
Джордан
7
Lucas
Van
Eenoo
15
Сидорчук
Сергей
79
Мацуо
Юсуке
9
Фриган
Матия
89
Шадли
Насер
Стандард
3-5-2
Вестерло
3-4-2-1

История личных встреч

Стандард
Вестерло

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

19 матчей

47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПОЗПВЛЕ
3:0
ПОЗПВЛЕ
2:2
ПДА
2:0
ПДА
4:2
ЛП
3:1
ЛП
2:2
ЛП
2:0
ЛП
1:2
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.78
1.1

Среднее время на гол

50
81

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.6
0.89

Среднее время на гол

56
101

Всего голов

32
19

Голов в среднем за матч

1.68
1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

53
90

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 2 0.25
Канга Вилфрид 2 0.25
Драгус Денис 1 0.13
Сова Камал 1 0.13
Бокади Мервей 0 0
Доннум Арон 0 0
Cihan Canak 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фриган Матия 2 0.25
Стассин Лукас 2 0.25
Мадсен Николас 2 (2) 0.25
Йорданов Эдиссон 1 0.13
Lucas Van Eenoo 0 0
Шадли Насер 0 0
Мацуо Юсуке 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan Ngoy 2 1
Альсате Стивен 1 1
Баликвиша Вильям 1 1
Хефкенс Карл 2 0
Ванхесден Зиньо 2 0
Доннум Арон 2 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Хэйден Айзак 1 0
Кавабэ Хаяо 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Драгус Денис 1 0
Мандл Ромейн 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йорданов Эдиссон 2 0
Mathias Fixelles 2 0
Томас ван ден Кейбус 2 0
Сидорчук Сергей 1 0
Lucas Van Eenoo 1 0
Мадсен Николас 1 0
Рейнолдс Брайан 1 0
Байрам Эмин 1 0
Бос Джордан 1 0

Результаты матчей

Стандард
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Вестерло
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Стандард
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Вестерло
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
9

Упущенные победы

5
0
Стандард
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Вестерло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
9

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
67%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
75%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
75%
2
22%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
3
38%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

7
15
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
3
43%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
14%
5
33%
61-75
3
43%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эйпен - Стандард 1:3 Стандард - РВДМ 47 1:1 Кортрейк - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:1
Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Мец - Стандард 2:2 Стандард - Герта 1:1 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Стандард - Гент 1:2 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Стандард - Шарлеруа 3:1 Стандард - Генк 2:0 Остенде - Стандард 1:3
Вестерло
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Вестерло - Антверпен 0:3 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Вестерло - Мехелен 2:3 Андерлехт - Вестерло 2:1
Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Брюгге 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Виллем II 2:1 Вестерло - ПАОК 3:2 Херенвен - Вестерло 0:2 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Гент - Вестерло 3:1 Серен Юнайтед - Вестерло 1:1 Вестерло - Брюгге 0:0

Результаты матчей

Стандард
Вестерло

Точный счет

0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Стандард
Вестерло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5
2
6
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 6 4 2 0 12 - 7 14
2.
Андерлехт
 7 4 2 1 9 - 7 14
3.
Брюгге
 6 4 1 1 19 - 6 13
4.
Серкль Брюгге
 7 4 0 3 8 - 5 12
5.
Антверпен
 6 3 2 1 13 - 4 11
6.
Генк
 6 3 2 1 8 - 2 11
7.
Сент-Трейден
 7 3 2 2 7 - 6 11
8.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 3 1 2 10 - 9 10
9.
РВДМ 47
 6 3 1 2 7 - 14 10
10.
Мехелен
 7 3 1 3 9 - 7 10
11.
Эйпен
 7 3 1 3 10 - 13 10
12.
Стандард
 8 1 4 3 6 - 7 7
13.
АХ Лёвен
 7 1 3 3 9 - 13 6
14.
Спортинг Шарлеруа
 7 0 4 3 6 - 11 4
15.
Кортрейк
 7 0 2 5 6 - 19 2
16.
Вестерло
 8 0 2 6 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Брюгге
 3 2 1 0 12 - 4 7
3.
Гент
 3 2 1 0 7 - 5 7
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 2 1 1 9 - 5 7
5.
Антверпен
 2 2 0 0 7 - 0 6
6.
Мехелен
 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Серкль Брюгге
 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
РВДМ 47
 3 2 0 1 3 - 5 6
9.
Сент-Трейден
 4 2 0 2 3 - 3 6
10.
АХ Лёвен
 4 1 2 1 6 - 4 5
11.
Эйпен
 4 1 1 2 6 - 11 4
12.
Спортинг Шарлеруа
 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Генк
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Стандард
 4 0 2 2 1 - 3 2
15.
Кортрейк
 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Вестерло
 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Гент
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Брюгге
 3 2 0 1 7 - 2 6
4.
Эйпен
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 4 - 3 6
6.
Сент-Трейден
 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Антверпен
 4 1 2 1 6 - 4 5
8.
Стандард
 4 1 2 1 5 - 4 5
9.
Андерлехт
 4 1 2 1 4 - 5 5
10.
РВДМ 47
 3 1 1 1 4 - 9 4
11.
Мехелен
 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 0 1 1 - 4 3
13.
Вестерло
 4 0 2 2 4 - 6 2
14.
АХ Лёвен
 3 0 1 2 3 - 9 1
15.
Спортинг Шарлеруа
 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Кортрейк
 3 0 0 3 2 - 12 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Антверпен Янссен Винсент 5
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 4
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 4
Кортрейк Nayel Mehssatou 5
Кортрейк Авенатти Фелипе 1 2
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Стандард Nathan Ngoy 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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