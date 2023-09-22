Тур: 8. Стадион: Морис Дюфран.
0'
66' Желтая карточкаРейнолдс Брайан
68' Желтая карточкаБос Джордан
74' Желтая карточкаLucas Van Eenoo
90'+5
Ход матча
66'
68'
74'
84'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Бодар
Арно
13
Фосси
Марлон
11
Хэйден
Айзак
18
Сова
Камал
40
Байрам
Эмин
24
Тагир
Равиль
79
Мацуо
Юсуке
89
Шадли
Насер
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Фосси МарлонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хэйден АйзакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Сова КамалНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 О'Нил ЭйденПолузащитник
-
61 Cihan Canak
-
-
10 Noah Ohio
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
40 Байрам ЭминЗащитник
- Защитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Мацуо ЮсукеПолузащитник
- Полузащитник
-
89 Шадли НасерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Kyan Vaesen
-
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Стандард
Вестерло
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
19 матчей
47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.78
1.1
Среднее время на гол
50
81
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.6
0.89
Среднее время на гол
56
101
Всего голов
32
19
Голов в среднем за матч
1.68
1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
53
90
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|2
|0.25
|Канга Вилфрид
|2
|0.25
|Драгус Денис
|1
|0.13
|Сова Камал
|1
|0.13
|Бокади Мервей
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Cihan Canak
|0
|0
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фриган Матия
|2
|0.25
|Стассин Лукас
|2
|0.25
|Мадсен Николас
|2 (2)
|0.25
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.13
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Шадли Насер
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Ngoy
|2
|1
|Альсате Стивен
|1
|1
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Хефкенс Карл
|2
|0
|Ванхесден Зиньо
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Хэйден Айзак
|1
|0
|Кавабэ Хаяо
|1
|0
|Канга Вилфрид
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йорданов Эдиссон
|2
|0
|Mathias Fixelles
|2
|0
|Томас ван ден Кейбус
|2
|0
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Мадсен Николас
|1
|0
|Рейнолдс Брайан
|1
|0
|Байрам Эмин
|1
|0
|Бос Джордан
|1
|0
Результаты матчей
Стандард
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Вестерло
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Стандард
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Вестерло
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
9
Упущенные победы
5
0
Стандард
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Вестерло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
9
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
67%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
75%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
75%
2
22%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
3
38%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Пропущено
7
15
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
3
43%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
14%
5
33%
61-75
3
43%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эйпен - Стандард 1:3 Стандард - РВДМ 47 1:1 Кортрейк - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:1
Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Мец - Стандард 2:2 Стандард - Герта 1:1 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Стандард - Гент 1:2 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Стандард - Шарлеруа 3:1 Стандард - Генк 2:0 Остенде - Стандард 1:3
Вестерло
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Вестерло - Антверпен 0:3 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Вестерло - Мехелен 2:3 Андерлехт - Вестерло 2:1
Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Брюгге 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Виллем II 2:1 Вестерло - ПАОК 3:2 Херенвен - Вестерло 0:2 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Гент - Вестерло 3:1 Серен Юнайтед - Вестерло 1:1 Вестерло - Брюгге 0:0
Результаты матчей
Стандард
Вестерло
Точный счет
0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Стандард
Вестерло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
53
17
26
17
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|5
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|4
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 4
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|5
|Кортрейк
|Авенатти Фелипе
|1 2
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 2