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  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Генк
0:3
Второй тайм: 49'
Сент-Трейден
0'
4' Желтая карточка
Годо Бруно
15' Желтая карточка
Эль-Ханнус Билаль
20' Желтая карточка
Куэста Карлос
0:1
31' Гол
Койта Абубакари
0:2
36' Гол
Койта Абубакари
0:3
37' Гол
Койта Абубакари
45' Желтая карточка
Кая Фатих

Ход матча

4'
 
Годо Бруно
15'
Эль-Ханнус Билаль
 
20'
Куэста Карлос
 
31'
0:1
Койта Абубакари
(Ито Рётаро)
36'
0:2
Койта Абубакари
37'
0:3
Койта Абубакари
(Хасиока Даики)
45'
 
Кая Фатих
46'
Грошовски Патрик
Галарса Матиас
 
46'
Кайембе Йорис
Артеага Херардо
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Генк
Ничья
Сент-Трейден
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Все Коэффициенты
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
3
Садик
Муджаид
46
Куэста
Карлос
5
Артеага
Херардо
8
Хейнен
Бриан
25
Галарса
Матиас
10
Эль-Ханнус
Билаль
28
Пейнтсил
Джозеф
9
Зекири
Анди
24
Ойен
Люка
1
Судзуки
Дзион
20
Rein
Van
Helden
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
4
Хасиока
Даики
13
Ито
Рётаро
6
Ямамото
Рихито
17
Mathias
Delorge
77
Бока
Эрик
11
Кая
Фатих
7
Койта
Абубакари
Генк
4-3-3
Сент-Трейден
3-5-2

История личных встреч

Генк
Сент-Трейден

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

28 матчей

57.1%
25%
17.9%
16 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

32.1%
50%
17.9%
9 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

39.3%
42.9%
17.8%
11 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

ПДА
2:2
ПДА
0:0
ПДА
0:1
ПДА
1:2
ПДА
4:0
К
1:0
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
3:3
ПДА
2:3
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ЛППОЗПВЛЕ
3:0
ЛП
0:3
ЛП
1:0
ЛП
3:0
ЛП
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
PU
2:3
PU
2:1
ПЛ
0:0
К
0:1
ПЛ
2:4
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

20
31

Голов в среднем за матч

1.33
2.38

Среднее время на гол

67
37

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

1.62
0.6

Среднее время на гол

55
150

Всего голов

41
40

Голов в среднем за матч

1.46
1.43

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

61
63

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муньос Даниэль 1 0.14
Арокодаре Толуваласе 1 0.14
Зекири Анди 1 0.14
Куэста Карлос 1 0.14
Фадера Алию 1 0.14
Галарса Матиас 1 0.14
Хейнен Бриан 1 (1) 0.14
Пейнтсил Джозеф 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Койта Абубакари 6 (1) 0.75
Jarne Steuckers 1 0.13
Mathias Delorge 1 0.13
Ито Рётаро 1 0.13
Хасиока Даики 1 0.13
Анану Фредерик 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Даниэль 3 0
Баа Кристофер 1 1
Кайембе Йорис 2 0
Эль-Ханнус Билаль 2 0
Хейнен Бриан 1 0
Артеага Херардо 1 0
Куэста Карлос 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Маккензи Марк 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
Ойен Люка 1 0
Галарса Матиас 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годо Бруно 3 0
Rein Van Helden 3 0
Койта Абубакари 2 0
Анану Фредерик 0 1
Хасиока Даики 1 0
Кая Фатих 1 0
Бока Эрик 1 0
Mathias Delorge 1 0
Harry Charsley 1 0

Результаты матчей

Генк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сент-Трейден
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Генк
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сент-Трейден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
3
Генк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сент-Трейден
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
67%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Генк - Фиорентина 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Генк - Андерлехт 1:1 Адана Демирспор - Генк 1:0
Генк - Адана Демирспор 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Генк - Эйпен 0:1 Генк - Серветт 2:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 Серветт - Генк 1:1 Генк - Бёрнли 2:0 Спортинг Л - Генк 1:1 Генк - Зульте-Варегем 3:3 ПАОК - Генк 3:2 Генк - АХ Лёвен 4:0 Генк - Тинен 3:0 Генк - Антверпен 2:2
Сент-Трейден
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2
Гент - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Сент-Трейден - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 1:3 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Хельмонд 0:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 0:0 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Тес Спорт - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - Дессель 3:0 Сент-Трейден - Цепперен Брустем 3:1 Сент-Трейден - Антверпен 0:1

Результаты матчей

Генк
Сент-Трейден

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Генк
Сент-Трейден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
2
5
1
5
2.5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 6 4 2 0 12 - 7 14
2.
Андерлехт
 7 4 2 1 9 - 7 14
3.
Сент-Трейден
 3:0 8 4 2 2 10 - 6 14
4.
Брюгге
 6 4 1 1 19 - 6 13
5.
Серкль Брюгге
 7 4 0 3 8 - 5 12
6.
Антверпен
 7 3 3 1 13 - 4 12
7.
Генк
 0:3 7 3 2 2 8 - 5 11
8.
РВДМ 47
 7 3 2 2 7 - 14 11
9.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 3 1 2 10 - 9 10
10.
Эйпен
 7 3 1 3 10 - 13 10
11.
Мехелен
 8 3 1 4 10 - 9 10
12.
АХ Лёвен
 8 2 3 3 11 - 14 9
13.
Стандард
 8 1 4 3 6 - 7 7
14.
Спортинг Шарлеруа
 8 1 4 3 7 - 11 7
15.
Вестерло
 8 0 2 6 7 - 16 2
16.
Кортрейк
 8 0 2 6 6 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Брюгге
 3 2 1 0 12 - 4 7
3.
Антверпен
 3 2 1 0 7 - 0 7
4.
Гент
 3 2 1 0 7 - 5 7
5.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 2 1 1 9 - 5 7
6.
Серкль Брюгге
 3 2 0 1 4 - 2 6
7.
РВДМ 47
 3 2 0 1 3 - 5 6
8.
Мехелен
 4 2 0 2 6 - 3 6
9.
Сент-Трейден
 3:0 4 2 0 2 3 - 3 6
10.
Спортинг Шарлеруа
 4 1 3 0 4 - 3 6
11.
АХ Лёвен
 4 1 2 1 6 - 4 5
12.
Эйпен
 4 1 1 2 6 - 11 4
13.
Стандард
 4 0 2 2 1 - 3 2
14.
Кортрейк
 4 0 2 2 4 - 7 2
15.
Генк
 0:3 4 0 2 2 1 - 5 2
16.
Вестерло
 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 0:3 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Сент-Трейден
 3:0 4 2 2 0 7 - 3 8
3.
Гент
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Брюгге
 3 2 0 1 7 - 2 6
5.
Эйпен
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 4 - 3 6
7.
Антверпен
 4 1 2 1 6 - 4 5
8.
Стандард
 4 1 2 1 5 - 4 5
9.
Андерлехт
 4 1 2 1 4 - 5 5
10.
РВДМ 47
 4 1 2 1 4 - 9 5
11.
Мехелен
 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
АХ Лёвен
 4 1 1 2 5 - 10 4
13.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 0 1 1 - 4 3
14.
Вестерло
 4 0 2 2 4 - 6 2
15.
Спортинг Шарлеруа
 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Кортрейк
 4 0 0 4 2 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сент-Трейден Койта Абубакари 6
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Антверпен Янссен Винсент 5
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Кортрейк Nayel Mehssatou 5
Кортрейк Авенатти Фелипе 1 2
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Стандард Nathan Ngoy 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Кая Фатих получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Хасиока Даики сделал результативную передачу.
  • 37'
    Г О О О О Л - Койта Абубакари бьет в цель!
Прогноз на матч от Liveresult
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Генк
Ничья
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5.60
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Где смотреть матч Генк 0:3 Сент-Трейден онлайн

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Генк
Сент-Трейден
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