Тур: 8. Стадион: Чегека Арена.
0:3
Второй тайм: 49'
0'
4' Желтая карточкаГодо Бруно
15' Желтая карточкаЭль-Ханнус Билаль
20' Желтая карточкаКуэста Карлос
0:1
31' ГолКойта Абубакари
0:2
36' ГолКойта Абубакари
0:3
37' ГолКойта Абубакари
45' Желтая карточкаКая Фатих
Ход матча
4'
20'
31'
0:1
36'
0:2
37'
0:3
45'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Ойен
Люка
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
13
Ито
Рётаро
77
Бока
Эрик
11
Кая
Фатих
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
- Запасные игроки
-
30 Шамбаре ВикВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Сор КоллинсНападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Matte SmetsЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бока ЭрикПолузащитник
-
11 Кая ФатихНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Генк
Сент-Трейден
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
28 матчей
57.1%
25%
17.9%
16 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
32.1%
50%
17.9%
9 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
39.3%
42.9%
17.8%
11 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
31
Голов в среднем за матч
1.33
2.38
Среднее время на гол
67
37
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
1.62
0.6
Среднее время на гол
55
150
Всего голов
41
40
Голов в среднем за матч
1.46
1.43
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
61
63
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муньос Даниэль
|1
|0.14
|Арокодаре Толуваласе
|1
|0.14
|Зекири Анди
|1
|0.14
|Куэста Карлос
|1
|0.14
|Фадера Алию
|1
|0.14
|Галарса Матиас
|1
|0.14
|Хейнен Бриан
|1 (1)
|0.14
|Пейнтсил Джозеф
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Койта Абубакари
|6 (1)
|0.75
|Jarne Steuckers
|1
|0.13
|Mathias Delorge
|1
|0.13
|Ито Рётаро
|1
|0.13
|Хасиока Даики
|1
|0.13
|Анану Фредерик
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Даниэль
|3
|0
|Баа Кристофер
|1
|1
|Кайембе Йорис
|2
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|2
|0
|Хейнен Бриан
|1
|0
|Артеага Херардо
|1
|0
|Куэста Карлос
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Маккензи Марк
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|Ойен Люка
|1
|0
|Галарса Матиас
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годо Бруно
|3
|0
|Rein Van Helden
|3
|0
|Койта Абубакари
|2
|0
|Анану Фредерик
|0
|1
|Хасиока Даики
|1
|0
|Кая Фатих
|1
|0
|Бока Эрик
|1
|0
|Mathias Delorge
|1
|0
|Harry Charsley
|1
|0
Результаты матчей
Генк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сент-Трейден
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Генк
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сент-Трейден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
6
3
Генк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сент-Трейден
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
67%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Генк - Фиорентина 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Генк - Андерлехт 1:1 Адана Демирспор - Генк 1:0
Генк - Адана Демирспор 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Генк - Эйпен 0:1 Генк - Серветт 2:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 Серветт - Генк 1:1 Генк - Бёрнли 2:0 Спортинг Л - Генк 1:1 Генк - Зульте-Варегем 3:3 ПАОК - Генк 3:2 Генк - АХ Лёвен 4:0 Генк - Тинен 3:0 Генк - Антверпен 2:2
Сент-Трейден
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2
Гент - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Сент-Трейден - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 1:3 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Хельмонд 0:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 0:0 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Тес Спорт - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - Дессель 3:0 Сент-Трейден - Цепперен Брустем 3:1 Сент-Трейден - Антверпен 0:1
Результаты матчей
Генк
Сент-Трейден
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Генк
Сент-Трейден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
24
25
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|12 - 7
|14
|2.
|7
|4
|2
|1
|9 - 7
|14
|3.
|3:0
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|19 - 6
|13
|5.
|7
|4
|0
|3
|8 - 5
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|13 - 4
|12
|7.
|0:3
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|7 - 14
|11
|9.
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|11.
|8
|3
|1
|4
|10 - 9
|10
|12.
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|13.
|8
|1
|4
|3
|6 - 7
|7
|14.
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|15.
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
|16.
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|12 - 4
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|9.
|3:0
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|10.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|6 - 11
|4
|13.
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|14.
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|15.
|0:3
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|16.
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:3
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|3:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|4
|1
|2
|1
|4 - 9
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|13.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|14.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|15.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|6
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|5
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|5
|Кортрейк
|Авенатти Фелипе
|1 2
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 2