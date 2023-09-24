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  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Серкль Брюгге
0:1
Первый тайм: 22'
Унион Сент-Жиллуаз
0'
14' Желтая карточка
Ван дер Брюгген Ханнес
0:1
18' Гол
Эль-Амин Амура Мохамед

Ход матча

14'
Ван дер Брюгген Ханнес
 
18'
0:1
Эль-Амин Амура Мохамед
(Амани Жан)
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Серкль Брюгге
Ничья
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Все Коэффициенты
1
Варлесон
3
Уткус
Эдгарас
66
Christiaan
Ravych
4
Даланн
Йеспер
41
Сике
Уго
77
Варела
Джордан
22
Лопес
Леонардо
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
34
Сомерс
Тибо
11
Минда
Алан
9
Денкей
Кевин
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
48
Лейсен
Федде
21
Кастро-Монтес
Алессио
17
Терхо
Каспер
4
Расмуссен
Матиас
24
Ванхутт
Шарль
8
Амани
Жан
29
Нильссон
Хокан
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
Серкль Брюгге
3-4-2-1
Унион Сент-Жиллуаз
3-4-1-2

История личных встреч

Серкль Брюгге
Унион Сент-Жиллуаз

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
100%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

17 матчей

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
2:1
ТМК
1:4
ПДА
3:2
ПДА
0:3
ПДАТЗПВЛЕПО
2:3
ПДАТЗПВЛЕПО
3:1
ПДБ
1:1
ПДБ
2:2
ПДБ
1:2
ПДБ
2:0
ПДБВЭ
0:1
ПДБВЭ
1:2
ВД
3:2
ВД
2:1
ВД
1:1
ВД
2:1

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.22
1.5

Среднее время на гол

73
60

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

2
1.78

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

27
28

Голов в среднем за матч

1.59
1.65

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13

Среднее время на гол

56
54

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 5 (1) 0.63
Сомерс Тибо 2 0.25
Минда Алан 1 0.13
Сике Уго 0 0
Гбоо Янн 0 0
Лемарешаль Феликс 0 0
Nils De Wilde 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эккерт Айенса Деннис 5 (3) 0.71
Пуэртас Кэмерон 2 (1) 0.29
Нильссон Хокан 2 (2) 0.29
Терхо Каспер 1 0.14
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.14
Амани Жан 0 0
Лапуссен Лоик 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Брюгген Ханнес 2 0
Лопес Леонардо 2 0
Фрэнсис Абу 2 0
Попович Борис 2 0
Варела Джордан 1 0
Деман Оливье 1 0
Christiaan Ravych 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрджесс Кристиан 2 0
Ванхутт Шарль 2 0
Расмуссен Матиас 1 0
Нильссон Хокан 1 0
Макаллистер Кевин 1 0
Амани Жан 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Линен Сенне 1 0
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Унион Сент-Жиллуаз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Серкль Брюгге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Унион Сент-Жиллуаз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
9
Серкль Брюгге
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Унион Сент-Жиллуаз
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
75%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
2
20%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
30%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
50%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Стандард - Серкль Брюгге 0:1
Серкль Брюгге - Генк 0:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1
Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Валансьен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:0 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Льеж ФК 4:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Nijlen - Унион Сент-Жиллуаз 0:9 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2

Результаты матчей

Серкль Брюгге
Унион Сент-Жиллуаз

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
Унион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
1
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 6 4 2 0 12 - 7 14
2.
Андерлехт
 7 4 2 1 9 - 7 14
3.
Брюгге
 6 4 1 1 19 - 6 13
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:0 7 4 1 2 11 - 9 13
5.
Антверпен
 7 3 3 1 13 - 4 12
6.
Генк
 7 3 3 1 11 - 5 12
7.
Серкль Брюгге
 0:1 8 4 0 4 8 - 6 12
8.
Сент-Трейден
 8 3 3 2 10 - 9 12
9.
РВДМ 47
 7 3 2 2 7 - 14 11
10.
Эйпен
 7 3 1 3 10 - 13 10
11.
Мехелен
 8 3 1 4 10 - 9 10
12.
АХ Лёвен
 8 2 3 3 11 - 14 9
13.
Стандард
 8 1 4 3 6 - 7 7
14.
Спортинг Шарлеруа
 8 1 4 3 7 - 11 7
15.
Вестерло
 8 0 2 6 7 - 16 2
16.
Кортрейк
 8 0 2 6 6 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Брюгге
 3 2 1 0 12 - 4 7
3.
Антверпен
 3 2 1 0 7 - 0 7
4.
Гент
 3 2 1 0 7 - 5 7
5.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:0 4 2 1 1 9 - 5 7
6.
РВДМ 47
 3 2 0 1 3 - 5 6
7.
Мехелен
 4 2 0 2 6 - 3 6
8.
Серкль Брюгге
 0:1 4 2 0 2 4 - 3 6
9.
Сент-Трейден
 4 2 0 2 3 - 3 6
10.
Спортинг Шарлеруа
 4 1 3 0 4 - 3 6
11.
АХ Лёвен
 4 1 2 1 6 - 4 5
12.
Эйпен
 4 1 1 2 6 - 11 4
13.
Генк
 4 0 3 1 4 - 5 3
14.
Стандард
 4 0 2 2 1 - 3 2
15.
Кортрейк
 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Вестерло
 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Гент
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Брюгге
 3 2 0 1 7 - 2 6
4.
Эйпен
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:0 3 2 0 1 2 - 4 6
6.
Серкль Брюгге
 0:1 4 2 0 2 4 - 3 6
7.
Сент-Трейден
 4 1 3 0 7 - 6 6
8.
Антверпен
 4 1 2 1 6 - 4 5
9.
Стандард
 4 1 2 1 5 - 4 5
10.
Андерлехт
 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
РВДМ 47
 4 1 2 1 4 - 9 5
12.
Мехелен
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
АХ Лёвен
 4 1 1 2 5 - 10 4
14.
Вестерло
 4 0 2 2 4 - 6 2
15.
Спортинг Шарлеруа
 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Кортрейк
 4 0 0 4 2 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сент-Трейден Койта Абубакари 6
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Антверпен Янссен Винсент 5
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Кортрейк Nayel Mehssatou 5
Кортрейк Авенатти Фелипе 1 2
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Стандард Nathan Ngoy 1 2
Весь список
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Серкль Брюгге
Ничья
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