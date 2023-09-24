Тур: 8. Стадион: Ян Брейдель.
0:2
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаВан дер Брюгген Ханнес
0:1
15' ГолЭль-Амин Амура Мохамед
28' Желтая карточкаАмани Жан
29' Желтая карточкаВанхутт Шарль
0:2
51' ГолЭль-Амин Амура Мохамед
56' Желтая карточкаМьянге Сенна
64' Желтая карточкаЛейсен Федде
82' Вторая желтая карточкаМьянге Сенна
90'+6
Ход матча
15'
28'
29'
51'
56'
61'
64'
82'
1
Варлесон
41
Сике
Уго
34
Сомерс
Тибо
11
Минда
Алан
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
-
11 Минда АланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гбоо ЯннПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
- Защитник
-
17 Терхо КасперЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Полузащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
История личных встреч
Серкль Брюгге
Унион Сент-Жиллуаз
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
100%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
17 матчей
23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.22
1.5
Среднее время на гол
73
60
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
2
1.78
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
27
28
Голов в среднем за матч
1.59
1.65
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
Среднее время на гол
56
54
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|5 (1)
|0.63
|Сомерс Тибо
|2
|0.25
|Минда Алан
|1
|0.13
|Сике Уго
|0
|0
|Гбоо Янн
|0
|0
|Лемарешаль Феликс
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (3)
|0.71
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|0.29
|Эль-Амин Амура Мохамед
|2
|0.29
|Нильссон Хокан
|2 (2)
|0.29
|Терхо Каспер
|1
|0.14
|Амани Жан
|0
|0
|Лапуссен Лоик
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мьянге Сенна
|1
|1
|Ван дер Брюгген Ханнес
|2
|0
|Лопес Леонардо
|2
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|Попович Борис
|2
|0
|Варела Джордан
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Christiaan Ravych
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванхутт Шарль
|3
|0
|Бёрджесс Кристиан
|2
|0
|Амани Жан
|2
|0
|Расмуссен Матиас
|1
|0
|Нильссон Хокан
|1
|0
|Макаллистер Кевин
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
|Лейсен Федде
|1
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Унион Сент-Жиллуаз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
Серкль Брюгге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Унион Сент-Жиллуаз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
9
Серкль Брюгге
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Унион Сент-Жиллуаз
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
9
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
75%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
2
20%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
5
50%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Стандард - Серкль Брюгге 0:1
Серкль Брюгге - Генк 0:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1
Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Валансьен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:0 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Льеж ФК 4:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Nijlen - Унион Сент-Жиллуаз 0:9 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2
Результаты матчей
Серкль Брюгге
Унион Сент-Жиллуаз
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
Унион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
52
35
43
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|10 - 7
|17
|2.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|12 - 7
|15
|3.
|0:1
|7
|4
|1
|2
|19 - 7
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|13 - 4
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|7.
|8
|4
|0
|4
|8 - 7
|12
|8.
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|7 - 14
|11
|10.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|11.
|8
|3
|1
|4
|10 - 9
|10
|12.
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|13.
|8
|1
|4
|3
|6 - 7
|7
|14.
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|15.
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
|16.
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|6 - 2
|12
|2.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|3.
|0:1
|3
|2
|1
|0
|12 - 4
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|10.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|12.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 11
|4
|13.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|14.
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|15.
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|16.
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|5.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|7.
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|10.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|4 - 9
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|14.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|15.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|6
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|5
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|5
|Кортрейк
|Авенатти Фелипе
|1 2
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 2