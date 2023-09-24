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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Андерлехт
1:1
Конец матча
Брюгге
0'
13' Желтая карточка
Ветлесен Уго
1:0
40' Гол
Дольберг Каспер
1:1
64' Гол
Сков-Ольсен Андреас
90' Желтая карточка
Васкес Луис
90'+7
33
Шмейхель
Каспер
54
Сарделла
Киллиан
56
Дебаст
Зено
4
Вертонген
Ян
15
Аугустинссон
Людвиг
23
Ритс
Матс
17
Леони
Тео
25
Дилейни
Томас
11
Азар
Торган
12
Дольберг
Каспер
7
Амузу
Френсис
22
Миньоле
Симон
64
Саббе
Кириани
44
Мехеле
Брэндон
58
Спилеерс
Йорне
55
Кюйпер
Максим
10
Ветлесен
Уго
15
Рафаэль
Онедика
20
Ванакен
Ханс
7
Сков-Ольсен
Андреас
99
Родригеш
Тьяго
77
Синкернагель
Филип
Андерлехт
4-3-3
Брюгге
4-3-3

История личных встреч

Андерлехт
Брюгге

31 матч

61.3%
38.7%
19 побед 12 ничьих 0 побед

Первый тайм

48.4%
51.6%
15 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.5%
41.9%
20 побед 13 ничьих 0 побед

27 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

37%
63%
0 побед 10 ничьих 17 побед

Второй тайм

40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 14 побед

58 матчей

32.8%
36.2%
31%
19 побед 21 ничья 18 побед

Первый тайм

25.9%
44.8%
29.3%
15 побед 26 ничьих 17 побед

Второй тайм

34.5%
41.4%
24.1%
20 побед 24 ничьи 14 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПОЗЧТ
1:1
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПОЗЧТ
3:3
ПОЗЧТ
2:2
ПДА
2:1
ПДА
3:0
ПДА
1:2
К
0:2
ПДА
2:1
ПОЗЧТ
1:0
ПОЗЧТ
2:3
ПДА
2:2
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
5:0
ПДА
0:0
ЛППОЧГ
1:1
ЛППОЧГ
2:0
ЛП
0:0
ЛП
2:1
ЛП
4:0
ЛП
1:0
ЛП
1:4
ЛП
3:1
ЛЖ
3:1
ЛЖ
2:1
КБ
2:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:2
ЛЖ
0:1
ЛЖ
3:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
4:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
6:1
ЛЖ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

49
33

Голов в среднем за матч

1.69
1.14

Среднее время на гол

53
79

Всего голов

53
28

Голов в среднем за матч

1.83
0.97

Среднее время на гол

49
93

Всего голов

102
61

Голов в среднем за матч

1.76
1.05

Тотал матчей

2.5
54
Больше 93%
Меньше 7%
4
46
Больше 79%
Меньше 21%
12
33
Больше 57%
Меньше 43%
25
19
Больше 33%
Меньше 67%
39
7
Больше 12%
Меньше 88%
51
3
Больше 5%
Меньше 95%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
57

Среднее время на гол

51
85

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дольберг Каспер 4 (1) 0.5
Амузу Френсис 2 0.25
Леони Тео 1 0.13
Дрейер Андерс 1 0.13
Н'Диайе Мусса 1 0.13
Вертонген Ян 1 0.13
Сарделла Киллиан 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 5 (1) 0.71
Родригеш Тьяго 4 (1) 0.57
Синкернагель Филип 3 0.43
Нуса Антонио 2 0.29
Бушанан Тажон 2 0.29
Ванакен Ханс 1 0.14
Мехеле Брэндон 1 0.14
Ютгла Ферран 1 0.14
Кюйпер Максим 0 0
Саббе Кириани 0 0
Спилеерс Йорне 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дебаст Зено 1 1
Вертонген Ян 2 0
Патрис Луи 2 0
Леони Тео 2 0
Васкес Луис 2 0
Дрейер Андерс 0 1
Дилейни Томас 1 0
Ритс Матс 1 0
Азар Торган 1 0
Диавара Амаду 1 0
Флипс Алексис 1 0
Сарделла Киллиан 1 0
Арнстад Кристиан 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Струйкенс Марио 1 0
Brian Riemer 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кюйпер Максим 1 1
Ванакен Ханс 1 0
Мехеле Брэндон 1 0
Яремчук Роман 1 0
Ветлесен Уго 1 0
Рафаэль Онедика 1 0

Результаты матчей

Андерлехт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Брюгге
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
Андерлехт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Брюгге
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
11
Андерлехт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Брюгге
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
13

Голы по времени матча

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
50%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
1
25%
3
27%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

10
19
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
10%
2
11%
1-15
1
10%
4
21%
16-30
3
30%
3
16%
31-45
1
10%
1
5%
46-60
2
20%
6
32%
61-75
2
20%
3
16%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Кортрейк - Андерлехт 2:2 Генк - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Вестерло 2:1
Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Андерлехт - Аякс 3:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6 Андерлехт - Локомотив Загреб 3:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 Уденаарде - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Мехелен 2:3 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Генк - Андерлехт 5:2 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 Андерлехт - Вестерло 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Вильярреал - Андерлехт 0:1
Брюгге
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брюгге - Бешикташ 1:1 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Гент - Брюгге 2:1 Брюгге - Осасуна 2:2
Осасуна - Брюгге 1:2 Брюгге - РВДМ 47 7:1 Акюрейри - Брюгге 1:5 Эйпен - Брюгге 0:5 Брюгге - Акюрейри 5:1 Вестерло - Брюгге 0:1 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Брюгге - Зульте-Варегем 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 1:3

Результаты матчей

Андерлехт
Брюгге

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
7
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
4 раза 57%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
7
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Андерлехт
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 2:1 7 5 2 0 14 - 8 17
2.
Андерлехт
 8 4 3 1 10 - 8 15
3.
Брюгге
 7 4 2 1 20 - 7 14
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 7 4 1 2 12 - 9 13
5.
Антверпен
 7 3 3 1 13 - 4 12
6.
Генк
 7 3 3 1 11 - 5 12
7.
Серкль Брюгге
 8 4 0 4 8 - 7 12
8.
Сент-Трейден
 8 3 3 2 10 - 9 12
9.
РВДМ 47
 7 3 2 2 7 - 14 11
10.
Мехелен
 8 3 1 4 10 - 9 10
11.
Эйпен
 1:2 8 3 1 4 11 - 15 10
12.
АХ Лёвен
 8 2 3 3 11 - 14 9
13.
Стандард
 8 1 4 3 6 - 7 7
14.
Спортинг Шарлеруа
 8 1 4 3 7 - 11 7
15.
Вестерло
 8 0 2 6 7 - 16 2
16.
Кортрейк
 8 0 2 6 6 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
Гент
 2:1 4 3 1 0 9 - 6 10
3.
Брюгге
 3 2 1 0 12 - 4 7
4.
Антверпен
 3 2 1 0 7 - 0 7
5.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 2 1 1 9 - 5 7
6.
РВДМ 47
 3 2 0 1 3 - 5 6
7.
Мехелен
 4 2 0 2 6 - 3 6
8.
Сент-Трейден
 4 2 0 2 3 - 3 6
9.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 4 - 4 6
10.
Спортинг Шарлеруа
 4 1 3 0 4 - 3 6
11.
АХ Лёвен
 4 1 2 1 6 - 4 5
12.
Эйпен
 1:2 4 1 1 2 6 - 11 4
13.
Генк
 4 0 3 1 4 - 5 3
14.
Стандард
 4 0 2 2 1 - 3 2
15.
Кортрейк
 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Вестерло
 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Гент
 2:1 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Брюгге
 4 2 1 1 8 - 3 7
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 3 2 0 1 3 - 4 6
5.
Эйпен
 1:2 4 2 0 2 5 - 4 6
6.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 4 - 3 6
7.
Сент-Трейден
 4 1 3 0 7 - 6 6
8.
Антверпен
 4 1 2 1 6 - 4 5
9.
Стандард
 4 1 2 1 5 - 4 5
10.
Андерлехт
 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
РВДМ 47
 4 1 2 1 4 - 9 5
12.
Мехелен
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
АХ Лёвен
 4 1 1 2 5 - 10 4
14.
Вестерло
 4 0 2 2 4 - 6 2
15.
Спортинг Шарлеруа
 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Кортрейк
 4 0 0 4 2 - 13 0
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Топ бомбардиров
Сент-Трейден Койта Абубакари 6
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 5 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Антверпен Янссен Винсент 5
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Кортрейк Nayel Mehssatou 5
Кортрейк Авенатти Фелипе 1 2
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Стандард Nathan Ngoy 1 2
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      Ветлесен Уго получил желтую карточку от судьи
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    Где смотреть матч Андерлехт 1:1 Брюгге онлайн

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