Тур: 8. Стадион: Лото-парк.
0'
13' Желтая карточкаВетлесен Уго
1:0
40' ГолДольберг Каспер
1:1
64' ГолСков-Ольсен Андреас
90' Желтая карточкаВаскес Луис
90'+7
Ход матча
13'
40'
64'
90'
56
Дебаст
Зено
23
Ритс
Матс
17
Леони
Тео
11
Азар
Торган
10
Ветлесен
Уго
20
Ванакен
Ханс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Азар ТорганНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Патрис ЛуиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ример Брайн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
-
39 Баланта ЭдерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Axl De Corte
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Андерлехт
Брюгге
31 матч
61.3%
38.7%
19 побед 12 ничьих 0 побед
Первый тайм
48.4%
51.6%
15 побед 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.5%
41.9%
20 побед 13 ничьих 0 побед
27 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 18 побед
Первый тайм
37%
63%
0 побед 10 ничьих 17 побед
Второй тайм
40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 14 побед
58 матчей
32.8%
36.2%
31%
19 побед 21 ничья 18 побед
Первый тайм
25.9%
44.8%
29.3%
15 побед 26 ничьих 17 побед
Второй тайм
34.5%
41.4%
24.1%
20 побед 24 ничьи 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
49
33
Голов в среднем за матч
1.69
1.14
Среднее время на гол
53
79
Всего голов
53
28
Голов в среднем за матч
1.83
0.97
Среднее время на гол
49
93
Всего голов
102
61
Голов в среднем за матч
1.76
1.05
Тотал матчей
2.5
54
Больше 93%
Меньше 7%
4
46
Больше 79%
Меньше 21%
12
33
Больше 57%
Меньше 43%
25
19
Больше 33%
Меньше 67%
39
7
Больше 12%
Меньше 88%
51
3
Больше 5%
Меньше 95%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
Среднее время на гол
51
85
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дольберг Каспер
|4 (1)
|0.5
|Амузу Френсис
|2
|0.25
|Леони Тео
|1
|0.13
|Дрейер Андерс
|1
|0.13
|Н'Диайе Мусса
|1
|0.13
|Вертонген Ян
|1
|0.13
|Сарделла Киллиан
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сков-Ольсен Андреас
|5 (1)
|0.71
|Родригеш Тьяго
|4 (1)
|0.57
|Синкернагель Филип
|3
|0.43
|Нуса Антонио
|2
|0.29
|Бушанан Тажон
|2
|0.29
|Ванакен Ханс
|1
|0.14
|Мехеле Брэндон
|1
|0.14
|Ютгла Ферран
|1
|0.14
|Кюйпер Максим
|0
|0
|Саббе Кириани
|0
|0
|Спилеерс Йорне
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дебаст Зено
|1
|1
|Вертонген Ян
|2
|0
|Патрис Луи
|2
|0
|Леони Тео
|2
|0
|Васкес Луис
|2
|0
|Дрейер Андерс
|0
|1
|Дилейни Томас
|1
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Флипс Алексис
|1
|0
|Сарделла Киллиан
|1
|0
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Струйкенс Марио
|1
|0
|Brian Riemer
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кюйпер Максим
|1
|1
|Ванакен Ханс
|1
|0
|Мехеле Брэндон
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Ветлесен Уго
|1
|0
|Рафаэль Онедика
|1
|0
Результаты матчей
Андерлехт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Брюгге
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
2
Андерлехт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Брюгге
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
11
Андерлехт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Брюгге
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
13
Голы по времени матча
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
50%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
1
25%
3
27%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Забито
10
19
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
10%
2
11%
1-15
1
10%
4
21%
16-30
3
30%
3
16%
31-45
1
10%
1
5%
46-60
2
20%
6
32%
61-75
2
20%
3
16%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Кортрейк - Андерлехт 2:2 Генк - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Вестерло 2:1
Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Андерлехт - Аякс 3:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6 Андерлехт - Локомотив Загреб 3:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 Уденаарде - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Мехелен 2:3 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Генк - Андерлехт 5:2 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 Андерлехт - Вестерло 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Вильярреал - Андерлехт 0:1
Брюгге
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брюгге - Бешикташ 1:1 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Гент - Брюгге 2:1 Брюгге - Осасуна 2:2
Осасуна - Брюгге 1:2 Брюгге - РВДМ 47 7:1 Акюрейри - Брюгге 1:5 Эйпен - Брюгге 0:5 Брюгге - Акюрейри 5:1 Вестерло - Брюгге 0:1 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Брюгге - Зульте-Варегем 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 1:3
Результаты матчей
Андерлехт
Брюгге
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
7
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
4 раза 57%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
7
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Андерлехт
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|7
|5
|2
|0
|14 - 8
|17
|2.
|8
|4
|3
|1
|10 - 8
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|20 - 7
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|13 - 4
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|7.
|8
|4
|0
|4
|8 - 7
|12
|8.
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|7 - 14
|11
|10.
|8
|3
|1
|4
|10 - 9
|10
|11.
|1:2
|8
|3
|1
|4
|11 - 15
|10
|12.
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|13.
|8
|1
|4
|3
|6 - 7
|7
|14.
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|15.
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
|16.
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|2:1
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|3
|2
|1
|0
|12 - 4
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|10.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|12.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|6 - 11
|4
|13.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|14.
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|15.
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|16.
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|2:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|5.
|1:2
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|7.
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|10.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|4 - 9
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|14.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|15.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|6
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|5 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|5
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|5
|Кортрейк
|Авенатти Фелипе
|1 2
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 2