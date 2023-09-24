Тур: 8. Стадион: Геламко.
0'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Кейперс
Уго
20
Орбан
Гифт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кейперс УгоНападающий
-
20 Орбан ГифтНападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Агбор БрайянПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Алло ТеддиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Горенц ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Jan Kral
-
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Гент
Эйпен
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
78.6%
7.1%
14.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
19 матчей
68.4%
10.5%
21.1%
13 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
68.4%
15.8%
15.8%
13 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
2.6
2
Среднее время на гол
34
45
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.22
0.6
Среднее время на гол
73
150
Всего голов
37
24
Голов в среднем за матч
1.95
1.26
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
46
71
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|3 (1)
|0.43
|Хон Хён-Сок
|2
|0.29
|Орбан Гифт
|2
|0.29
|Торунарига Джордан
|1
|0.14
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.14
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.14
|Кумс Свен
|0
|0
|Тиссудали Тарик
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чарльз-Кук Риган
|2
|0.25
|Gary Magnee
|2 (1)
|0.25
|Yentil van Genechten
|2
|0.25
|Нуху Айзек
|1
|0.13
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.13
|Деом Жером
|1
|0.13
|Amadou Keita
|1
|0.13
|Пантович Милош
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Сар Жюльен
|3
|0
|Фадига Ноа
|1
|1
|Самуаз Матисс
|2
|0
|Юльсагер Эндрю
|1
|0
|Фортуна Нуриу
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Гандельман Омри
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|1
|0
|Jan Kral
|1
|0
|Ламбер Борис
|1
|0
|Слонина Габриел
|1
|0
|Нуху Айзек
|1
|0
|Amadou Keita
|1
|0
|Rune Paeshuyse
|1
|0
Результаты матчей
Гент
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Эйпен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
0
Гент
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Эйпен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
4
5
Гент
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Эйпен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
2
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
4
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
3
11
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
1
9%
1-15
1
33%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
4
40%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
9
13
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
5
56%
1
8%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
1
11%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Заря - Гент 1:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Гент - Брюгге 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2
Гент - АПОЭЛ 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:2 Погонь Щецин - Гент 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Погонь Щецин 5:0 Мехелен - Гент 0:1 Жилина - Гент 2:5 Гент - Кортрейк 3:2 Гент - Жилина 5:1 Гент - Зульте-Варегем 4:2 Волендам - Гент 1:2 Локомотив Загреб - Гент 2:1 Зеувс Эльфтал - Гент 1:6 Мерелбеке - Гент 1:9 Гент - Стандард 3:1 Вестерло - Гент 1:3
Эйпен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эйпен - Стандард 1:3 Мехелен - Эйпен 1:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:3
Эйпен - Брюгге 0:5 Генк - Эйпен 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Эйпен - Марсель 1:0 Реймс - Эйпен 2:3 Эйпен - Шарлеруа 4:0 Алемания Ахен - Эйпен 3:1 Эйпен - Льеж ФК 0:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:5 Кортрейк - Эйпен 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 Гент - Эйпен 3:0 Эйпен - Остенде 4:4 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2
Результаты матчей
Гент
Эйпен
Точный счет
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Гент
Эйпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
34
24
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|10 - 7
|17
|2.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|12 - 7
|15
|3.
|0:1
|7
|4
|1
|2
|19 - 7
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|13 - 4
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|7.
|8
|4
|0
|4
|8 - 7
|12
|8.
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|7 - 14
|11
|10.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|11.
|8
|3
|1
|4
|10 - 9
|10
|12.
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|13.
|8
|1
|4
|3
|6 - 7
|7
|14.
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|15.
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
|16.
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|6 - 2
|12
|2.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|3.
|0:1
|3
|2
|1
|0
|12 - 4
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|10.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|12.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 11
|4
|13.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|14.
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|15.
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|16.
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|5.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|7.
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|10.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|4 - 9
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|14.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|15.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|6
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|5
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|5
|Кортрейк
|Авенатти Фелипе
|1 2
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 2