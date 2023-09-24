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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Гент
2:1
Конец матча
Эйпен
0'
0:1
27' Гол
Пантович Милош
44' Красная карточка
Орбан Гифт
0:1
48' Не забитый пенальти
Кейперс Уго
1:1
48' Гол
Кумс Свен
50' Желтая карточка
Браун Арчи
52' Желтая карточка
Алло Тедди
2:1
57' Гол
Тиссудали Тарик
70' Желтая карточка
Пантович Милош
84' Желтая карточка
Jan Kral
86' Желтая карточка
Финнбогасон Альфред
90'+8
1
Нарди
Поль
5
Кандусс
Исмаэль
4
Ватанабэ
Цуёси
3
Браун
Арчи
18
Самуаз
Матисс
19
Фофанан
Малик
13
Де
Сар
Жюльен
6
Гандельман
Омри
17
Юльсагер
Эндрю
11
Кейперс
Уго
20
Орбан
Гифт
22
Слонина
Габриел
28
Rune
Paeshuyse
4
Палссон
Виктор
3
Дэвидсон
Джейсон
2
Yentil
van
Genechten
29
Алло
Тедди
6
Байе
Брандон
23
Кристи-Дэвис
Исаак
19
Пантович
Милош
27
Финнбогасон
Альфред
7
Нуху
Айзек
Гент
3-4-1-2
Эйпен
3-4-1-2

История личных встреч

Гент
Эйпен

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

78.6%
7.1%
14.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

19 матчей

68.4%
10.5%
21.1%
13 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

68.4%
15.8%
15.8%
13 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПДА
3:0
ПДА
0:4
ПДА
0:1
ПДА
2:0
К
1:0
ПДА
2:2
ПДА
2:1
ПДА
2:3
ПДА
6:1
ПДА
2:0
ПДА
2:3
ПДА
1:1
ПДА
3:0
ЛП
0:1
ЛП
3:2
К
3:0
ПЛ
0:3
К
3:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

2.6
2

Среднее время на гол

34
45

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.22
0.6

Среднее время на гол

73
150

Всего голов

37
24

Голов в среднем за матч

1.95
1.26

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

46
71

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 3 (1) 0.43
Хон Хён-Сок 2 0.29
Орбан Гифт 2 0.29
Кумс Свен 1 0.14
Тиссудали Тарик 1 0.14
Торунарига Джордан 1 0.14
Ватанабэ Цуёси 1 0.14
Кандусс Исмаэль 1 0.14
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чарльз-Кук Риган 2 0.25
Gary Magnee 2 (1) 0.25
Yentil van Genechten 2 0.25
Нуху Айзек 1 0.13
Финнбогасон Альфред 1 0.13
Пантович Милош 1 0.13
Деом Жером 1 0.13
Amadou Keita 1 0.13
Алло Тедди 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Сар Жюльен 3 0
Фадига Ноа 1 1
Самуаз Матисс 2 0
Орбан Гифт 0 1
Юльсагер Эндрю 1 0
Фортуна Нуриу 1 0
Кейперс Уго 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Гандельман Омри 1 0
Браун Арчи 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуруден Абдул Манаф 2 0
Jan Kral 2 0
Финнбогасон Альфред 1 0
Дэвидсон Джейсон 1 0
Пантович Милош 1 0
Кристи-Дэвис Исаак 1 0
Ламбер Борис 1 0
Слонина Габриел 1 0
Нуху Айзек 1 0
Алло Тедди 1 0
Amadou Keita 1 0
Rune Paeshuyse 1 0

Результаты матчей

Гент
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Эйпен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

2
1
Гент
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Эйпен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

4
5
Гент
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Эйпен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
4
50%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
4
6 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
4
57%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

3
11
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
1
9%
1-15
1
33%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
2
17%
3
27%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
5
42%
4
36%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

10
15
8 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
5
50%
1
7%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
1
10%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Заря - Гент 1:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Гент - Брюгге 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2
Гент - АПОЭЛ 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:2 Погонь Щецин - Гент 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Погонь Щецин 5:0 Мехелен - Гент 0:1 Жилина - Гент 2:5 Гент - Кортрейк 3:2 Гент - Жилина 5:1 Гент - Зульте-Варегем 4:2 Волендам - Гент 1:2 Локомотив Загреб - Гент 2:1 Зеувс Эльфтал - Гент 1:6 Мерелбеке - Гент 1:9 Гент - Стандард 3:1 Вестерло - Гент 1:3
Эйпен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эйпен - Стандард 1:3 Мехелен - Эйпен 1:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:3
Эйпен - Брюгге 0:5 Генк - Эйпен 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Эйпен - Марсель 1:0 Реймс - Эйпен 2:3 Эйпен - Шарлеруа 4:0 Алемания Ахен - Эйпен 3:1 Эйпен - Льеж ФК 0:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:5 Кортрейк - Эйпен 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 Гент - Эйпен 3:0 Эйпен - Остенде 4:4 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2

Результаты матчей

Гент
Эйпен

Точный счет

2:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Гент
Эйпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
3
5
2
5
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 7 5 2 0 14 - 8 17
2.
Андерлехт
 8 4 3 1 10 - 8 15
3.
Брюгге
 7 4 2 1 20 - 7 14
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 7 4 1 2 12 - 9 13
5.
Антверпен
 7 3 3 1 13 - 4 12
6.
Генк
 7 3 3 1 11 - 5 12
7.
Серкль Брюгге
 8 4 0 4 8 - 7 12
8.
Сент-Трейден
 8 3 3 2 10 - 9 12
9.
РВДМ 47
 7 3 2 2 7 - 14 11
10.
Мехелен
 8 3 1 4 10 - 9 10
11.
Эйпен
 8 3 1 4 11 - 15 10
12.
АХ Лёвен
 8 2 3 3 11 - 14 9
13.
Стандард
 8 1 4 3 6 - 7 7
14.
Спортинг Шарлеруа
 8 1 4 3 7 - 11 7
15.
Вестерло
 8 0 2 6 7 - 16 2
16.
Кортрейк
 8 0 2 6 6 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
Гент
 4 3 1 0 9 - 6 10
3.
Брюгге
 3 2 1 0 12 - 4 7
4.
Антверпен
 3 2 1 0 7 - 0 7
5.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 2 1 1 9 - 5 7
6.
РВДМ 47
 3 2 0 1 3 - 5 6
7.
Мехелен
 4 2 0 2 6 - 3 6
8.
Сент-Трейден
 4 2 0 2 3 - 3 6
9.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 4 - 4 6
10.
Спортинг Шарлеруа
 4 1 3 0 4 - 3 6
11.
АХ Лёвен
 4 1 2 1 6 - 4 5
12.
Эйпен
 4 1 1 2 6 - 11 4
13.
Генк
 4 0 3 1 4 - 5 3
14.
Стандард
 4 0 2 2 1 - 3 2
15.
Кортрейк
 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Вестерло
 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Гент
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Брюгге
 4 2 1 1 8 - 3 7
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 3 2 0 1 3 - 4 6
5.
Эйпен
 4 2 0 2 5 - 4 6
6.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 4 - 3 6
7.
Сент-Трейден
 4 1 3 0 7 - 6 6
8.
Антверпен
 4 1 2 1 6 - 4 5
9.
Стандард
 4 1 2 1 5 - 4 5
10.
Андерлехт
 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
РВДМ 47
 4 1 2 1 4 - 9 5
12.
Мехелен
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
АХ Лёвен
 4 1 1 2 5 - 10 4
14.
Вестерло
 4 0 2 2 4 - 6 2
15.
Спортинг Шарлеруа
 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Кортрейк
 4 0 0 4 2 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сент-Трейден Койта Абубакари 6
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 5 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Антверпен Янссен Винсент 5
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Кортрейк Nayel Mehssatou 5
Кортрейк Авенатти Фелипе 1 2
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Стандард Nathan Ngoy 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Юльсагер Эндрю уходит с поля. Тиссудали Тарик выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      УДАЛЕНИЕ! - Орбан Гифт увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 27'
      Алло Тедди сделал результативную передачу.
    • 27'
      Г О О О О Л - Пантович Милош бьет в цель!
    • 16'
      Yentil van Genechten уходит с поля. Чарльз-Кук Риган выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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