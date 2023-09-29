  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Кортрейк
2:1
Конец матча
Серкль Брюгге
0'
6' Желтая карточка
Радованович Александар
36' Желтая карточка
Dion De Neve
1:0
58' Гол
Dion De Neve
2:0
77' Гол
Дэвис Айзек
81' Желтая карточка
Эль-Идрисси Мунем
2:1
90' Гол
Лопес Леонардо
90' Желтая карточка
Уткус Эдгарас
90'+13
1
Tom
Vandenberghe
4
Мампасси
Марк
Рене
66
Радованович
Александар
44
Сильва
Жоао
6
Nayel
Mehssatou
11
Dion
De
Neve
16
Кана
Марко
10
Abdelkahar
Kadri
27
Сиссако
Абдулайе
39
Дэвис
Айзек
99
Эль-Идрисси
Мунем
1
Варлесон
5
Попович
Борис
4
Даланн
Йеспер
66
Christiaan
Ravych
41
Сике
Уго
22
Лопес
Леонардо
27
Nils
De
Wilde
77
Варела
Джордан
10
Гбоо
Янн
9
Денкей
Кевин
34
Сомерс
Тибо
Кортрейк
5-3-2
Серкль Брюгге
3-4-3

История личных встреч

Кортрейк
Серкль Брюгге

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
26.7%
15 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 5 побед

28 матчей

50%
21.4%
28.6%
14 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
35.7%
39.3%
7 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

53.6%
28.6%
17.8%
15 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

ПДА
2:0
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ПДА
0:2
ПДА
1:2
ПДА
0:1
ТМК
0:1
ТМС
0:1
ПДА
1:0
ПДА
1:3
ПДАТЗПВЛЕПО
4:0
ПДАТЗПВЛЕПО
1:2
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ТМК
1:3
ТМК
1:1
ТМК
0:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:4
ЛЖ
0:4
ЛЖ
4:0
ЛЖ
4:0
ЛЖ
3:1
ТМС
0:0
КБ
2:2
КБ
1:2
ЛЖ
3:1
ЛЖ
1:2

Голы

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

1.69
1.6

Среднее время на гол

53
56

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1
0.85

Среднее время на гол

90
106

Всего голов

37
35

Голов в среднем за матч

1.32
1.25

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
10
Больше 36%
Меньше 64%
18

Среднее время на гол

68
72

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Dion De Neve 2 0.22
Дэвис Айзек 2 0.22
Abdelkahar Kadri 2 0.22
Авенатти Фелипе 2 (1) 0.22
Бруно Массимо 0 0
Оджо Шейи 0 0
Сиссако Абдулайе 0 0
Райан Алебиосу 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 5 (1) 0.56
Сомерс Тибо 2 0.22
Минда Алан 1 0.11
Лопес Леонардо 1 0.11
Сике Уго 0 0
Гбоо Янн 0 0
Лемарешаль Феликс 0 0
Christiaan Ravych 0 0
Nils De Wilde 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nayel Mehssatou 5 0
Авенатти Фелипе 2 1
Кана Марко 1 1
Сильва Жоао 2 0
Малинов Кристиян 2 0
Аудоор Линнт 2 0
Dion De Neve 2 0
Martin Wasinski 2 0
Бруно Массимо 1 0
Радованович Александар 1 0
Эль-Идрисси Мунем 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Lars Montegnies 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мьянге Сенна 1 1
Ван дер Брюгген Ханнес 2 0
Лопес Леонардо 2 0
Фрэнсис Абу 2 0
Попович Борис 2 0
Варела Джордан 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Деман Оливье 1 0
Christiaan Ravych 1 0

Результаты матчей

Кортрейк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Серкль Брюгге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
3
Кортрейк
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Серкль Брюгге
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

0
4
Кортрейк
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Серкль Брюгге
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
3
50%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

8
4
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
2
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
25%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
50%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

11
3
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
9%
1
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
3
27%
1
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
2
20%
2
18%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
5
45%
61-75
2
20%
1
9%
76-90

Пропущено

19
7
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
1
5%
1
14%
1-15
2
11%
1
14%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
6
32%
3
43%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
3
16%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Стандард 1:1
Кортрейк - Эйпен 1:3 Антверпен - Кортрейк 6:0 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 Гент - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Волендам 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 1:0 Валвейк - Кортрейк 0:0 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 Кортрейк - Васланд-Беверен 0:2 Уденаарде - Кортрейк 2:4 КРК Харелбеке - Кортрейк 2:6 ФК Вервик - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Антверпен - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Эйпен 0:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0
Серкль Брюгге
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2
Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1

Результаты матчей

Кортрейк
Серкль Брюгге

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Тоталы голов в матче

Кортрейк
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 8 5 3 0 14 - 8 18
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 8 5 1 2 15 - 11 16
3.
Брюгге
 8 4 3 1 21 - 8 15
4.
Андерлехт
 8 4 3 1 10 - 8 15
5.
Антверпен
 8 3 4 1 13 - 4 13
6.
Генк
 8 3 4 1 12 - 6 13
7.
Сент-Трейден
 8 3 3 2 10 - 9 12
8.
Серкль Брюгге
 9 4 0 5 9 - 9 12
9.
РВДМ 47
 8 3 2 3 9 - 17 11
10.
Мехелен
 8 3 1 4 10 - 9 10
11.
Эйпен
 8 3 1 4 11 - 15 10
12.
АХ Лёвен
 8 2 3 3 11 - 14 9
13.
Стандард
 8 1 4 3 6 - 7 7
14.
Спортинг Шарлеруа
 8 1 4 3 7 - 11 7
15.
Кортрейк
 9 1 2 6 8 - 21 5
16.
Вестерло
 8 0 2 6 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
Гент
 4 3 1 0 9 - 6 10
3.
Брюгге
 4 2 2 0 13 - 5 8
4.
Антверпен
 4 2 2 0 7 - 0 8
5.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 2 1 1 9 - 5 7
6.
Мехелен
 4 2 0 2 6 - 3 6
7.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 4 - 4 6
8.
Сент-Трейден
 4 2 0 2 3 - 3 6
9.
РВДМ 47
 4 2 0 2 5 - 8 6
10.
Спортинг Шарлеруа
 4 1 3 0 4 - 3 6
11.
АХ Лёвен
 4 1 2 1 6 - 4 5
12.
Кортрейк
 5 1 2 2 6 - 8 5
13.
Эйпен
 4 1 1 2 6 - 11 4
14.
Генк
 4 0 3 1 4 - 5 3
15.
Стандард
 4 0 2 2 1 - 3 2
16.
Вестерло
 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 3 0 1 6 - 6 9
3.
Гент
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Брюгге
 4 2 1 1 8 - 3 7
5.
Эйпен
 4 2 0 2 5 - 4 6
6.
Сент-Трейден
 4 1 3 0 7 - 6 6
7.
Серкль Брюгге
 5 2 0 3 5 - 5 6
8.
Антверпен
 4 1 2 1 6 - 4 5
9.
Стандард
 4 1 2 1 5 - 4 5
10.
Андерлехт
 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
РВДМ 47
 4 1 2 1 4 - 9 5
12.
Мехелен
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
АХ Лёвен
 4 1 1 2 5 - 10 4
14.
Вестерло
 4 0 2 2 4 - 6 2
15.
Спортинг Шарлеруа
 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Кортрейк
 4 0 0 4 2 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сент-Трейден Койта Абубакари 6
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 5 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Антверпен Янссен Винсент 5
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Кортрейк Nayel Mehssatou 5
Кортрейк Авенатти Фелипе 1 2
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Стандард Nathan Ngoy 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 58'
      Сиссако Абдулайе сделал результативную передачу.
    • 58'
      Г О О О О Л - Dion De Neve бьет в цель!
    • 57'
      Nayel Mehssatou уходит с поля. Райан Алебиосу выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Dion De Neve получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Радованович Александар получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Кортрейк 2:1 Серкль Брюгге онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     