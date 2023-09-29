Тур: 9. Стадион: Гульденспоренстадион.
2:1
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаРадованович Александар
36' Желтая карточкаDion De Neve
1:0
58' ГолDion De Neve
2:0
77' ГолДэвис Айзек
81' Желтая карточкаЭль-Идрисси Мунем
2:1
90' ГолЛопес Леонардо
90' Желтая карточкаУткус Эдгарас
90'+13
Ход матча
36'
58'
1:0
76'
77'
2:0
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
44
Сильва
Жоао
11
Dion
De
Neve
16
Кана
Марко
39
Дэвис
Айзек
1
Варлесон
41
Сике
Уго
10
Гбоо
Янн
34
Сомерс
Тибо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Защитник
-
11 Dion De NeveЗащитник
-
16 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Дэвис АйзекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
54 Оджо ШейиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Глен де Боек
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Сике УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гбоо ЯннНападающий
- Нападающий
-
34 Сомерс ТибоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Минда АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Кортрейк
Серкль Брюгге
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
26.7%
15 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 5 побед
28 матчей
50%
21.4%
28.6%
14 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
35.7%
39.3%
7 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
53.6%
28.6%
17.8%
15 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
24
Голов в среднем за матч
1.69
1.6
Среднее время на гол
53
56
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1
0.85
Среднее время на гол
90
106
Всего голов
37
35
Голов в среднем за матч
1.32
1.25
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
Среднее время на гол
68
72
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Dion De Neve
|2
|0.22
|Дэвис Айзек
|2
|0.22
|Abdelkahar Kadri
|2
|0.22
|Авенатти Фелипе
|2 (1)
|0.22
|Бруно Массимо
|0
|0
|Оджо Шейи
|0
|0
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|5 (1)
|0.56
|Сомерс Тибо
|2
|0.22
|Минда Алан
|1
|0.11
|Лопес Леонардо
|1
|0.11
|Сике Уго
|0
|0
|Гбоо Янн
|0
|0
|Лемарешаль Феликс
|0
|0
|Christiaan Ravych
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nayel Mehssatou
|5
|0
|Авенатти Фелипе
|2
|1
|Кана Марко
|1
|1
|Сильва Жоао
|2
|0
|Малинов Кристиян
|2
|0
|Аудоор Линнт
|2
|0
|Dion De Neve
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Бруно Массимо
|1
|0
|Радованович Александар
|1
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мьянге Сенна
|1
|1
|Ван дер Брюгген Ханнес
|2
|0
|Лопес Леонардо
|2
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|Попович Борис
|2
|0
|Варела Джордан
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Christiaan Ravych
|1
|0
Результаты матчей
Кортрейк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Серкль Брюгге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
3
Кортрейк
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Серкль Брюгге
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
0
4
Кортрейк
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Серкль Брюгге
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
3
50%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
8
4
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
2
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
25%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
50%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
11
3
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
9%
1
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
3
27%
1
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
2
20%
2
18%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
5
45%
61-75
2
20%
1
9%
76-90
Пропущено
19
7
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
1
5%
1
14%
1-15
2
11%
1
14%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
6
32%
3
43%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
3
16%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Стандард 1:1
Кортрейк - Эйпен 1:3 Антверпен - Кортрейк 6:0 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 Гент - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Волендам 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 1:0 Валвейк - Кортрейк 0:0 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 Кортрейк - Васланд-Беверен 0:2 Уденаарде - Кортрейк 2:4 КРК Харелбеке - Кортрейк 2:6 ФК Вервик - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Антверпен - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Эйпен 0:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0
Серкль Брюгге
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2
Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1
Результаты матчей
Кортрейк
Серкль Брюгге
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Тоталы голов в матче
Кортрейк
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
23
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
41
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
36
36
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|6
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|5 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|5
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|5
|Кортрейк
|Авенатти Фелипе
|1 2
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 2