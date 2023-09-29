Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Команда Ланс играла лучше в этом тайме.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Анхело Борхес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Менди Нампали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Страсбург

43' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Сеная Марвин получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Удар от ворот произведет Страсбург

41' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Сеная Марвин получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Сеная Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Матч возобновлен

34' Баква Дилан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Гради Жонатан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

31' Делен Тома выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

29' Удар от ворот произведет Страсбург

29' Сотока Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Медина Факундо из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Фюльжени Анжело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Ньямси Жерзино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Фюльжени Анжело из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Деминге Джесси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ланс будет все-таки засчитан.

18' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Ланс

16' Г О О О О Л - Вахи Элю забивает с левой ноги!

16' Сотока Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Вахи Элю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Матч возобновлен

14' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

13' Удар от ворот произведет Ланс

13' Диарра Хабиб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Баква Дилан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Удар от ворот произведет Страсбург

10' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Баква Дилан пробует нанести удар издали, но Брис Самба держит все под контролем

9' Ньямси Жерзино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

8' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

8' Удар от ворот произведет Ланс

8' Баква Дилан не смог попасть в створ ударом издали

4' Удар от ворот произведет Страсбург

4' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Сеная Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Сотока Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Ньямси Жерзино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ланс начинает с центра поля

1' Судья начинает матч