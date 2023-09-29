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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Страсбург
0:1
Конец матча
Ланс
0'
0:1
16' Гол
Вахи Элю
33' Желтая карточка
Гради Жонатан
45' Желтая карточка
Медина Факундо
54' Желтая карточка
Менди Нампали
63' Желтая карточка
Эмега Эмануэль
69' Желтая карточка
Дукуре Исмаэль
90' Желтая карточка
Эль Айнауи Нейл
90'+6

Ход матча

16'
0:1
Вахи Элю
(Сотока Флориан)
33'
 
Гради Жонатан
45'
 
Медина Факундо
54'
 
Менди Нампали
61'
Сахи Дион
Деминге Джесси
 
61'
Гамейро Кевин
Баква Дилан
 
63'
Эмега Эмануэль
 
66'
 
Абдул-Самед Салис
Менди Нампали
66'
 
Гилавоги Морган
Вахи Элю
69'
Дукуре Исмаэль
 
70'
Мотиба Лебо
Эмега Эмануэль
 
75'
 
Томассон Адриен
Фюльжени Анжело
75'
 
Франковски Пшемыслав
Мачадо Дейвер
81'
Сиссоко Ибраима
Диарра Хабиб
 
85'
 
Эль Айнауи Нейл
Диуф Энди
90'
 
Эль Айнауи Нейл

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 6
  • 16 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 485 Количество передач 535
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Страсбург 41% (48)
X 41.9% (49)
Ланс 17.1% (20)
0
выиграет Страсбург, со счетом 2:1
вот так!
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Селс
Матц
28
Сеная
Марвин
22
Ньямси
Жерзино
5
Перрен
Люка
3
Делен
Тома
19
Диарра
Хабиб
29
Дукуре
Исмаэль
7
Деминге
Джесси
23
Angelo
Borges
10
Эмега
Эмануэль
26
Баква
Дилан
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
2
Агилар
Рубен
26
Менди
Нампали
18
Диуф
Энди
3
Мачадо
Дейвер
7
Сотока
Флориан
9
Вахи
Элю
11
Фюльжени
Анжело
Страсбург
4-3-3
Ланс
3-4-3

История личных встреч

Страсбург
Ланс

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
2:1
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
0:1
Л2
1:1
Л2
3:1
Л2
4:1
Л2
1:1
Л1
2:2

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
1.17

Среднее время на гол

56
77

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.55
1.18

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
76

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.29
Мотиба Лебо 2 0.29
Эмега Эмануэль 1 0.14
Диарра Хабиб 1 0.14
Перрен Люка 0 0
Angelo Borges 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мачадо Дейвер 2 0.29
Гилавоги Морган 2 0.29
Сотока Флориан 1 0.14
Вахи Элю 1 0.14
Саид Уэсли 1 0.14
Фюльжени Анжело 0 0
Медина Факундо 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Дукуре Исмаэль 2 0
Эмега Эмануэль 2 0
Виейра Патрик 1 0
Гильберт Фредерик 1 0
Сиссоко Ибраима 1 0
Делен Тома 1 0
Деминге Джесси 1 0
Баква Дилан 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гради Жонатан 4 0
Медина Факундо 4 0
Спирингс Стейн 2 0
Сотока Флориан 2 0
Вахи Элю 2 0
Томассон Адриен 0 1
Менди Нампали 1 0
Самба Брис 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Абдул-Самед Салис 1 0
Эль Айнауи Нейл 1 0
Франк Эз 1 0

Результаты матчей

Страсбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ланс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Страсбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ланс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

1
3
Страсбург
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Ланс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

5
4
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
2
40%
3
33%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
67%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
7
0 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

10
12
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
4
40%
5
42%
31-45
1
10%
4
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Ницца - Страсбург 2:0
Страсбург - Тулуза 2:0 Монако - Страсбург 3:0 Страсбург - Лион 2:1 Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2 Страсбург - Штурм Грац 3:0 Бешикташ - Страсбург 2:1 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Лорьян - Страсбург 2:1 Страсбург - ПСЖ 1:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 2:0 Нант - Страсбург 0:2 Страсбург - Лион 1:2 Реймс - Страсбург 0:2 Страсбург - Аяччо 3:1
Ланс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ланс - Тулуза 2:1 Севилья - Ланс 1:1 Ланс - Мец 0:1 Монако - Ланс 3:0
ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Ренн 1:1 Брест - Ланс 3:2 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Ланс - Торино 0:0 Вольфсбург - Ланс 1:1 Ланс - Дижон 2:0 Ланс - Сошо 3:0 Ланс - Амьен 2:2 Ланс - Дюнкерк 4:4 Осер - Ланс 1:3 Ланс - Аяччо 3:0 Лорьян - Ланс 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Марсель 2:1 Тулуза - Ланс 0:1

Результаты матчей

Страсбург
Ланс

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
3
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брест
 Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
2.
Ницца
 Заявка 6 3 3 0 8 - 4 12
3.
ПСЖ
 Заявка 6 3 2 1 14 - 6 11
4.
Монако
 Заявка 6 3 2 1 15 - 8 11
5.
Реймс
 Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
6.
Страсбург
 Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
7.
Гавр
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
8.
Марсель
 Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
9.
Нант
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
10.
Лилль
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
11.
Мец
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
12.
Ренн
 Заявка 6 1 5 0 10 - 6 8
13.
Ланс
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
14.
Монпелье
 Заявка 6 1 3 2 9 - 9 6
15.
Тулуза
 Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
16.
Лорьян
 Заявка 6 1 3 2 10 - 12 6
17.
Лион
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18.
Клермон
 Заявка 6 0 1 5 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Брест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
ПСЖ
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
4.
Страсбург
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
5.
Монако
 Заявка 3 2 0 1 6 - 1 6
6.
Гавр
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Ренн
 Заявка 3 1 2 0 9 - 5 5
9.
Лорьян
 Заявка 3 1 2 0 7 - 4 5
10.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
11.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
12.
Ланс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Тулуза
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Мец
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
16.
Монпелье
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18.
Клермон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
3.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
4.
Мец
 Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
5.
Монако
 Заявка 3 1 2 0 9 - 7 5
6.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
7.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
8.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
9.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Страсбург
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
11.
Гавр
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
12.
Ренн
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Ланс
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
14.
Лилль
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
15.
Марсель
 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
16.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Клермон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
18.
Лорьян
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Нант Мохамед Мостафа 5
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Гавр Алиуи Набиль 4
Монако Минамино Такуми 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Гради Жонатан 4
Ланс Медина Факундо 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Монако Головин Александр 3
Реймс Фоке Томас 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 94'
    Сотока Флориан из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 94'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 94'
    Сеная Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Ланс начинает контратаку
  • 93'
    Делен Тома из команды Страсбург подал угловой слева.
  • 93'
    Люка Перрен нанес удар головой, но Брис Самба спокойно отбил мяч.
  • 93'
    Сотока Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Страсбург
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Страсбург 41% (48)
    X 41.9% (49)
    Ланс 17.1% (20)
    0
    выиграет Страсбург, со счетом 2:1
    вот так!
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 0:1 Ланс

    Исход игры
    Страсбург
    41% (48)
    Ничья
    41.9% (49)
    Ланс
    17.1% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.39% (43)
    Меньше
    62.61% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    78.26% (90)
    Нет
    21.74% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.2% (47)
    2:1 Страсбург
    19.7% (23)
    1:2 Ланс
    14.5% (17)
    1:0 Страсбург
    13.7% (16)
    2:0 Страсбург
    4.3% (5)
    0:1 Ланс
    1.7% (2)
    3:1 Страсбург
    1.7% (2)
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