Тур: 7. Стадион: де ла Мейно. Главный судья: Брисар Жером
0'
0:1
16' ГолВахи Элю
33' Желтая карточкаГради Жонатан
45' Желтая карточкаМедина Факундо
54' Желтая карточкаМенди Нампали
63' Желтая карточкаЭмега Эмануэль
69' Желтая карточкаДукуре Исмаэль
90' Желтая карточкаЭль Айнауи Нейл
90'+6
Ход матча
16'
0:1
33'
45'
54'
63'
69'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 6
-
16 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
485 Количество передач 535
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Сеная
Марвин
19
Диарра
Хабиб
26
Баква
Дилан
30
Самба
Брис
18
Диуф
Энди
9
Вахи
Элю
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Сеная МарвинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Баква ДиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Абакар СиллаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сахи ДионПолузащитник
- Нападающий
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Диуф ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Вахи ЭлюНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
-
20 Мауасса ФетПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Саид УэслиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Страсбург
Ланс
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
11 матчей
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.6
1.17
Среднее время на гол
56
77
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Среднее время на гол
60
75
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.55
1.18
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
58
76
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.29
|Мотиба Лебо
|2
|0.29
|Эмега Эмануэль
|1
|0.14
|Диарра Хабиб
|1
|0.14
|Перрен Люка
|0
|0
|Angelo Borges
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мачадо Дейвер
|2
|0.29
|Гилавоги Морган
|2
|0.29
|Сотока Флориан
|1
|0.14
|Вахи Элю
|1
|0.14
|Саид Уэсли
|1
|0.14
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|Медина Факундо
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Дукуре Исмаэль
|2
|0
|Эмега Эмануэль
|2
|0
|Виейра Патрик
|1
|0
|Гильберт Фредерик
|1
|0
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
|Делен Тома
|1
|0
|Деминге Джесси
|1
|0
|Баква Дилан
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гради Жонатан
|4
|0
|Медина Факундо
|4
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Сотока Флориан
|2
|0
|Вахи Элю
|2
|0
|Томассон Адриен
|0
|1
|Менди Нампали
|1
|0
|Самба Брис
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|Абдул-Самед Салис
|1
|0
|Эль Айнауи Нейл
|1
|0
|Франк Эз
|1
|0
Результаты матчей
Страсбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ланс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Страсбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ланс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
1
3
Страсбург
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Ланс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
5
4
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
2
40%
3
33%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
67%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
7
0 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Пропущено
10
12
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
4
40%
5
42%
31-45
1
10%
4
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Ницца - Страсбург 2:0
Страсбург - Тулуза 2:0 Монако - Страсбург 3:0 Страсбург - Лион 2:1 Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2 Страсбург - Штурм Грац 3:0 Бешикташ - Страсбург 2:1 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Лорьян - Страсбург 2:1 Страсбург - ПСЖ 1:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 2:0 Нант - Страсбург 0:2 Страсбург - Лион 1:2 Реймс - Страсбург 0:2 Страсбург - Аяччо 3:1
Ланс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ланс - Тулуза 2:1 Севилья - Ланс 1:1 Ланс - Мец 0:1 Монако - Ланс 3:0
ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Ренн 1:1 Брест - Ланс 3:2 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Ланс - Торино 0:0 Вольфсбург - Ланс 1:1 Ланс - Дижон 2:0 Ланс - Сошо 3:0 Ланс - Амьен 2:2 Ланс - Дюнкерк 4:4 Осер - Ланс 1:3 Ланс - Аяччо 3:0 Лорьян - Ланс 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Марсель 2:1 Тулуза - Ланс 0:1
Результаты матчей
Страсбург
Ланс
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Страсбург
Ланс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
31
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
34
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 6
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 8
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|12.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|10 - 6
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 9
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 12
|6
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 7
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Гавр
|Алиуи Набиль
|4
|Монако
|Минамино Такуми
|3 (3)
|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Ланс
|Медина Факундо
|4
|Лион
|Кумбеди Саэль
|4
|Монако
|Головин Александр
|3
|Реймс
|Фоке Томас
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Страсбург 0:1 Ланс
Исход игры
Страсбург
41% (48)
Ничья
41.9% (49)
Ланс
17.1% (20)
Тотал 2.5
Больше
37.39% (43)
Меньше
62.61% (72)
Обе команды забьют
Да
78.26% (90)
Нет
21.74% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.2% (47)
2:1 Страсбург
19.7% (23)
1:2 Ланс
14.5% (17)
1:0 Страсбург
13.7% (16)
2:0 Страсбург
4.3% (5)
0:1 Ланс
1.7% (2)
3:1 Страсбург
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!