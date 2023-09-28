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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Болланжье Марк
Клермон
 
Позже
ПСЖ
Клермон
ПСЖ

История личных встреч

Клермон
ПСЖ

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
2:3
Л1
0:5
Л1
1:6
Л1
4:0
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1.5

Среднее время на гол

270
60

Всего голов

6
13

Голов в среднем за матч

3
4.33

Среднее время на гол

30
20

Всего голов

7
16

Голов в среднем за матч

1.4
3.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
28

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 1 0.17
Ожье Флоран 1 0.17
Ветеска Матеуш 1 0.17
Конате Шейк 1 0.17
Киэ Грежон 1 (1) 0.17
Николсон Шамар 0 0
Сейду Алиду 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 7 (2) 1.17
Асенсио Марко 2 0.33
Хакими Ашраф 2 0.33
Рамуш Гонсалу 2 0.33
Коло-Муани Рандаль 1 0.17
Фабиан Руис 0 0
Эрнандес Люка 0 0
Дембеле Усман 0 0
Угарте Мануэль 0 0
Заир-Эмери Уоррен 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сейду Алиду 2 0
Гастьен Йоан 1 0
Диао Мори 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Кофрие Максимилиано 1 0
Николсон Шамар 1 0
Чам Мухаммед 1 0
Кейта Хабиб 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шкриньяр Милан 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Кан-Ин Ли 1 0
Угарте Мануэль 1 0
Баркола Бредли 1 0
Заир-Эмери Уоррен 1 0

Результаты матчей

Клермон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
ПСЖ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1
Клермон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ПСЖ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

2
7
Клермон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
ПСЖ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
67%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
33%
76-90

Пропущено

6
4
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
4
67%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

5
14
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
1
20%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
40%
4
29%
31-45
1
20%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
20%
3
21%
76-90

Пропущено

12
6
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
17%
2
33%
61-75
2
17%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гавр - Клермон 2:1 Клермон - Нант 0:1 Тулуза - Клермон 2:2 Клермон - Мец 0:1
Реймс - Клермон 2:0 Клермон - Монако 2:4 Клермон - Гавр 1:0 Клермон - Труа 1:0 Клермон - Монпелье 1:1 Сент-Этьен - Клермон 2:0 Клермон - Орлеан 1:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Клермон - Лорьян 2:0 Брест - Клермон 2:1 Клермон - Лион 2:1 Осер - Клермон 1:1 Клермон - Реймс 1:0 Ницца - Клермон 1:2 Клермон - Анже 2:1 Труа - Клермон 0:2
ПСЖ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ПСЖ - Марсель 4:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 ПСЖ - Ницца 2:3 Лион - ПСЖ 1:4
ПСЖ - Ланс 3:1 Тулуза - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Интер Милан 1:2 ПСЖ - Серезо Осака 2:3 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1 Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1

Результаты матчей

Клермон
ПСЖ

Точный счет

0:1
2 раза 67%
2:4
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Клермон
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брест
 Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
2.
Ницца
 Заявка 6 3 3 0 8 - 4 12
3.
ПСЖ
 Заявка 6 3 2 1 14 - 6 11
4.
Монако
 Заявка 6 3 2 1 15 - 8 11
5.
Реймс
 Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
6.
Страсбург
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
7.
Гавр
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
8.
Марсель
 Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
9.
Нант
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
10.
Лилль
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
11.
Мец
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
12.
Ренн
 Заявка 6 1 5 0 10 - 6 8
13.
Монпелье
 Заявка 6 1 3 2 9 - 9 6
14.
Тулуза
 Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
15.
Лорьян
 Заявка 6 1 3 2 10 - 12 6
16.
Ланс
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
17.
Лион
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18.
Клермон
 Заявка 6 0 1 5 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Страсбург
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Брест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
ПСЖ
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
5.
Монако
 Заявка 3 2 0 1 6 - 1 6
6.
Гавр
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Ренн
 Заявка 3 1 2 0 9 - 5 5
9.
Лорьян
 Заявка 3 1 2 0 7 - 4 5
10.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
11.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
12.
Ланс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Тулуза
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Мец
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
16.
Монпелье
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18.
Клермон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
3.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
4.
Мец
 Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
5.
Монако
 Заявка 3 1 2 0 9 - 7 5
6.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
7.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
8.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
9.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Страсбург
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
11.
Ренн
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Гавр
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
13.
Лилль
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14.
Марсель
 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
15.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Клермон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
17.
Лорьян
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Ланс
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Нант Мохамед Мостафа 5
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Гавр Алиуи Набиль 4
Монако Минамино Такуми 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лион Кумбеди Саэль 4
Монако Головин Александр 3
Реймс Фоке Томас 3
Ланс Гради Жонатан 3
Марсель Лоди Ренан 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Клермон - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 сентября 2023, осталось 2 дня 10 часов 48 минут.

    Главный судья: Болланжье Марк

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    • Прогнозы 42
    Клермон 2.4% (1)
    X 0% (0)
    ПСЖ 97.6% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Клермон
    Ничья
    ПСЖ
    7.10
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    6.90
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    Прогнозы на матч Клермон - ПСЖ

    Исход игры
    Клермон
    2.4% (1)
    Ничья
    0% (0)
    ПСЖ
    97.6% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.43% (30)
    Меньше
    28.57% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (24)
    Нет
    42.86% (18)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    38.1% (16)
    0:2 ПСЖ
    26.2% (11)
    0:3 ПСЖ
    14.3% (6)
    1:3 ПСЖ
    9.5% (4)
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