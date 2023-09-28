Тур: 7. Стадион: Габриэль Монтпье. Главный судья: Болланжье Марк
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Клермон
ПСЖ
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
1.5
Среднее время на гол
270
60
Всего голов
6
13
Голов в среднем за матч
3
4.33
Среднее время на гол
30
20
Всего голов
7
16
Голов в среднем за матч
1.4
3.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
28
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чам Мухаммед
|1
|0.17
|Ожье Флоран
|1
|0.17
|Ветеска Матеуш
|1
|0.17
|Конате Шейк
|1
|0.17
|Киэ Грежон
|1 (1)
|0.17
|Николсон Шамар
|0
|0
|Сейду Алиду
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|7 (2)
|1.17
|Асенсио Марко
|2
|0.33
|Хакими Ашраф
|2
|0.33
|Рамуш Гонсалу
|2
|0.33
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.17
|Фабиан Руис
|0
|0
|Эрнандес Люка
|0
|0
|Дембеле Усман
|0
|0
|Угарте Мануэль
|0
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сейду Алиду
|2
|0
|Гастьен Йоан
|1
|0
|Диао Мори
|1
|0
|Бутубба Биляль
|1
|0
|Кофрие Максимилиано
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
|Чам Мухаммед
|1
|0
|Кейта Хабиб
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Эрнандес Люка
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Кан-Ин Ли
|1
|0
|Угарте Мануэль
|1
|0
|Баркола Бредли
|1
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0
Результаты матчей
Клермон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
ПСЖ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
1
Клермон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ПСЖ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
2
7
Клермон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
ПСЖ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
67%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
33%
76-90
Пропущено
6
4
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
4
67%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
5
14
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
1
20%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
40%
4
29%
31-45
1
20%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
20%
3
21%
76-90
Пропущено
12
6
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
17%
2
33%
61-75
2
17%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гавр - Клермон 2:1 Клермон - Нант 0:1 Тулуза - Клермон 2:2 Клермон - Мец 0:1
Реймс - Клермон 2:0 Клермон - Монако 2:4 Клермон - Гавр 1:0 Клермон - Труа 1:0 Клермон - Монпелье 1:1 Сент-Этьен - Клермон 2:0 Клермон - Орлеан 1:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Клермон - Лорьян 2:0 Брест - Клермон 2:1 Клермон - Лион 2:1 Осер - Клермон 1:1 Клермон - Реймс 1:0 Ницца - Клермон 1:2 Клермон - Анже 2:1 Труа - Клермон 0:2
ПСЖ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ПСЖ - Марсель 4:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 ПСЖ - Ницца 2:3 Лион - ПСЖ 1:4
ПСЖ - Ланс 3:1 Тулуза - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Интер Милан 1:2 ПСЖ - Серезо Осака 2:3 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1 Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1
Результаты матчей
Клермон
ПСЖ
Точный счет
0:1
2 раза 67%
2:4
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Клермон
ПСЖ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
12
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
24
42
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 6
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 8
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|12.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|10 - 6
|8
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 9
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 12
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 7
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Гавр
|Алиуи Набиль
|4
|Монако
|Минамино Такуми
|3 (3)
|Лион
|Кумбеди Саэль
|4
|Монако
|Головин Александр
|3
|Реймс
|Фоке Томас
|3
|Ланс
|Гради Жонатан
|3
|Марсель
|Лоди Ренан
|3
Прогнозы на матч Клермон - ПСЖ
Исход игры
Клермон
2.4% (1)
Ничья
0% (0)
ПСЖ
97.6% (41)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (30)
Меньше
28.57% (12)
Обе команды забьют
Да
57.14% (24)
Нет
42.86% (18)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
38.1% (16)
0:2 ПСЖ
26.2% (11)
0:3 ПСЖ
14.3% (6)
1:3 ПСЖ
9.5% (4)
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