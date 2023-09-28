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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Монако
 
Позже
Марсель
Прогнозы 44
Монако 56.8% (25)
X 31.8% (14)
Марсель 11.4% (5)
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Монако
Ничья
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Монако
Марсель

История личных встреч

Монако
Марсель

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

33 матча

39.4%
21.2%
39.4%
13 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.3%
48.5%
24.2%
9 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.4%
24.2%
39.4%
12 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
0:1
Л1
0:2
Л1
3:1
Л1
2:1
КЛ
2:1
Л1
3:4
Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
2:2
Л1
6:1
К
3:4
Л1
1:4
Л1
4:0
Л1
2:1
Л1
3:3
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
0:0
КЛ
2:1
Л1
2:2
ТМС
0:1
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
0:0
ТМС
3:1
Л1
2:3
К
3:1
Л1
2:0

Голы

Всего голов

30
28

Голов в среднем за матч

2
1.56

Среднее время на гол

45
57

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1.61
1.47

Среднее время на гол

55
61

Всего голов

59
50

Голов в среднем за матч

1.79
1.52

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
30

Среднее время на гол

50
59

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 4 0.67
Минамино Такуми 3 0.5
Головин Александр 2 0.33
Скардовелли Вандерсон 1 0.17
Марипан Гильермо 1 0.17
Боаду Мирон 1 0.17
Синго Вилфред 1 0.17
Балогун Фоларин 1 0.17
Аклиуш Манес 1 0.17
Кайо Энрике 0 0
Фофана Юссуф 0 0
Матазо Элио 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарр Исмаила 2 0.33
Оливейра Витор 2 0.33
Мбемба Шансель 1 0.17
Унаи Аззедин 1 0.17
Согло Эмран 1 0.17
Обамеянг Пьер-Эмерик 0 0
Верету Жордан 0 0
Арит Амин 0 0
Ндиайе Ильман 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Головин Александр 3 0
Камара Мохамед 3 0
Магасса Сунгуту 2 0
Скардовелли Вандерсон 1 0
Закария Денис 1 0
Синго Вилфред 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Матазо Элио 1 0
Аклиуш Манес 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоди Ренан 3 0
Верету Жордан 2 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Жиго Самуэль 1 0
Ронжье Валентин 1 0
Арит Амин 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0

Результаты матчей

Монако
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Марсель
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Монако
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Марсель
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
4
Монако
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Марсель
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
7

Голы по времени матча

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
67%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
1
14%
76-90

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
3
33%
1
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
50%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
4
57%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

15
7
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
3
43%
1-15
5
33%
1
14%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
2
13%
1
14%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
4
50%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3
Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3 Лидс - Монако 0:2 Бетис - Монако 1:3 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Монако - Тулуза 1:2 Ренн - Монако 2:0 Лион - Монако 3:1 Монако - Лилль 0:0 Анже - Монако 1:2 Монако - Монпелье 0:4
Марсель
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ПСЖ - Марсель 4:0 Аякс - Марсель 3:3 Марсель - Тулуза 0:0 Нант - Марсель 1:1
Марсель - Брест 2:0 Мец - Марсель 2:2 Марсель - Панатинаикос 2:1 Марсель - Реймс 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Марсель - Байер Л 1:2 Валвейк - Марсель 0:1 Эйпен - Марсель 1:0 Марсель - Ним 2:0 Аяччо - Марсель 1:0 Марсель - Брест 1:2 Лилль - Марсель 2:1 Марсель - Анже 3:1 Ланс - Марсель 2:1 Марсель - Осер 2:1 Лион - Марсель 1:2

Результаты матчей

Монако
Марсель

Точный счет

3:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Монако
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
2
1
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
5
1
1.5
3
3
4
2
2.5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брест
 Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
2.
Ницца
 Заявка 6 3 3 0 8 - 4 12
3.
ПСЖ
 Заявка 6 3 2 1 14 - 6 11
4.
Монако
 Заявка 6 3 2 1 15 - 8 11
5.
Реймс
 Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
6.
Страсбург
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
7.
Гавр
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
8.
Марсель
 Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
9.
Нант
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
10.
Лилль
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
11.
Мец
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
12.
Ренн
 Заявка 6 1 5 0 10 - 6 8
13.
Монпелье
 Заявка 6 1 3 2 9 - 9 6
14.
Тулуза
 Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
15.
Лорьян
 Заявка 6 1 3 2 10 - 12 6
16.
Ланс
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
17.
Лион
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18.
Клермон
 Заявка 6 0 1 5 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Страсбург
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Брест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
ПСЖ
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
5.
Монако
 Заявка 3 2 0 1 6 - 1 6
6.
Гавр
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Ренн
 Заявка 3 1 2 0 9 - 5 5
9.
Лорьян
 Заявка 3 1 2 0 7 - 4 5
10.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
11.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
12.
Ланс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Тулуза
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Мец
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
16.
Монпелье
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18.
Клермон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
3.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
4.
Мец
 Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
5.
Монако
 Заявка 3 1 2 0 9 - 7 5
6.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
7.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
8.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
9.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Страсбург
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
11.
Ренн
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Гавр
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
13.
Лилль
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14.
Марсель
 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
15.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Клермон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
17.
Лорьян
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Ланс
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Нант Мохамед Мостафа 5
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Гавр Алиуи Набиль 4
Монако Минамино Такуми 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лион Кумбеди Саэль 4
Монако Головин Александр 3
Реймс Фоке Томас 3
Ланс Гради Жонатан 3
Марсель Лоди Ренан 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Марсель от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 сентября 2023, осталось 2 дня 14 часов 48 минут.

    Главный судья: Бастьен Бенуа

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    • Прогнозы 44
    Монако 56.8% (25)
    X 31.8% (14)
    Марсель 11.4% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Марсель
    2.23
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    Прогнозы на матч Монако - Марсель

    Исход игры
    Монако
    56.8% (25)
    Ничья
    31.8% (14)
    Марсель
    11.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.12% (28)
    Меньше
    34.88% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    88.37% (38)
    Нет
    11.63% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    36.4% (16)
    1:1 Ничья
    25% (11)
    1:2 Марсель
    9.1% (4)
    1:0 Монако
    9.1% (4)
    2:2 Ничья
    4.5% (2)
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