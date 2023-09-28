Тур: 7. Стадион: Луи II. Главный судья: Бастьен Бенуа
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Монако
Марсель
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед
33 матча
39.4%
21.2%
39.4%
13 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.3%
48.5%
24.2%
9 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.4%
24.2%
39.4%
12 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
28
Голов в среднем за матч
2
1.56
Среднее время на гол
45
57
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
1.61
1.47
Среднее время на гол
55
61
Всего голов
59
50
Голов в среднем за матч
1.79
1.52
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
Среднее время на гол
50
59
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|0.67
|Минамино Такуми
|3
|0.5
|Головин Александр
|2
|0.33
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.17
|Марипан Гильермо
|1
|0.17
|Боаду Мирон
|1
|0.17
|Синго Вилфред
|1
|0.17
|Балогун Фоларин
|1
|0.17
|Аклиуш Манес
|1
|0.17
|Кайо Энрике
|0
|0
|Фофана Юссуф
|0
|0
|Матазо Элио
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарр Исмаила
|2
|0.33
|Оливейра Витор
|2
|0.33
|Мбемба Шансель
|1
|0.17
|Унаи Аззедин
|1
|0.17
|Согло Эмран
|1
|0.17
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|0
|0
|Верету Жордан
|0
|0
|Арит Амин
|0
|0
|Ндиайе Ильман
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Головин Александр
|3
|0
|Камара Мохамед
|3
|0
|Магасса Сунгуту
|2
|0
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0
|Закария Денис
|1
|0
|Синго Вилфред
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Матазо Элио
|1
|0
|Аклиуш Манес
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоди Ренан
|3
|0
|Верету Жордан
|2
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Корреа Хоакин
|1
|0
|Жиго Самуэль
|1
|0
|Ронжье Валентин
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
Результаты матчей
Монако
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Марсель
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Монако
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Марсель
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
4
Монако
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Марсель
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
7
Голы по времени матча
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
67%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
1
14%
76-90
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
3
33%
1
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
50%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
4
57%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
15
7
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
3
43%
1-15
5
33%
1
14%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
2
13%
1
14%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
4
50%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3
Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3 Лидс - Монако 0:2 Бетис - Монако 1:3 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Монако - Тулуза 1:2 Ренн - Монако 2:0 Лион - Монако 3:1 Монако - Лилль 0:0 Анже - Монако 1:2 Монако - Монпелье 0:4
Марсель
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ПСЖ - Марсель 4:0 Аякс - Марсель 3:3 Марсель - Тулуза 0:0 Нант - Марсель 1:1
Марсель - Брест 2:0 Мец - Марсель 2:2 Марсель - Панатинаикос 2:1 Марсель - Реймс 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Марсель - Байер Л 1:2 Валвейк - Марсель 0:1 Эйпен - Марсель 1:0 Марсель - Ним 2:0 Аяччо - Марсель 1:0 Марсель - Брест 1:2 Лилль - Марсель 2:1 Марсель - Анже 3:1 Ланс - Марсель 2:1 Марсель - Осер 2:1 Лион - Марсель 1:2
Результаты матчей
Монако
Марсель
Точный счет
3:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Монако
Марсель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
51
33
42
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 6
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 8
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|12.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|10 - 6
|8
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 9
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 12
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 7
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Гавр
|Алиуи Набиль
|4
|Монако
|Минамино Такуми
|3 (3)
|Лион
|Кумбеди Саэль
|4
|Монако
|Головин Александр
|3
|Реймс
|Фоке Томас
|3
|Ланс
|Гради Жонатан
|3
|Марсель
|Лоди Ренан
|3
Прогнозы на матч Монако - Марсель
Исход игры
Монако
56.8% (25)
Ничья
31.8% (14)
Марсель
11.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
65.12% (28)
Меньше
34.88% (15)
Обе команды забьют
Да
88.37% (38)
Нет
11.63% (5)
Популярный счёт
2:1 Монако
36.4% (16)
1:1 Ничья
25% (11)
1:2 Марсель
9.1% (4)
1:0 Монако
9.1% (4)
2:2 Ничья
4.5% (2)
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