Тур: 9. Стадион: Жозеф Марьен.
3:1
Перерыв
0'
1:0
17' ГолСайкс Росс
1:1
28' ГолГуагон Парфэйт
2:1
45' ГолБёрджесс Кристиан
3:1
45' ГолСайкс Росс
Ход матча
17'
1:0
28'
1:1
45'
45'
3:1
Прогноз на матч от Liveresult
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
48
Лейсен
Федде
17
Терхо
Каспер
27
Садики
Ноа
16
Коффи
Херве
25
Марк
Дамьен
29
Рогель
Жан
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Защитник
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
- Защитник
-
17 Терхо КасперЗащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
-
11 Теклаб ХенокНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
-
25 Марк ДамьенЗащитник
- Защитник
-
29 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (3)
|0.56
|Эль-Амин Амура Мохамед
|3
|0.33
|Нильссон Хокан
|3 (2)
|0.33
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|0.22
|Лапуссен Лоик
|1
|0.11
|Сайкс Росс
|1
|0.11
|Терхо Каспер
|1
|0.11
|Амани Жан
|0
|0
|Родригес Кевин II
|0
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбенза Исаак
|2
|0.22
|Даббаг Одай
|2
|0.22
|Гуагон Парфэйт
|2
|0.22
|Драгснес Ветле
|1
|0.11
|Илаймахаритра Марко
|1 (1)
|0.11
|Андреу Стелиос
|1
|0.11
|Зоргане Адем
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванхутт Шарль
|3
|0
|Расмуссен Матиас
|2
|0
|Бёрджесс Кристиан
|2
|0
|Нильссон Хокан
|2
|0
|Макаллистер Кевин
|2
|0
|Амани Жан
|2
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
|Лейсен Федде
|1
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|2
|1
|Багер Йонас
|3
|0
|Хейманс Дан
|3
|0
|Андреу Стелиос
|3
|0
|Зоргане Адем
|2
|0
|Nikola Stulic
|0
|1
|Марк Дамьен
|1
|0
|Мбенза Исаак
|1
|0
|Кнежевич Стефан
|1
|0
|Рогель Жан
|1
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|0
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Унион Сент-Жиллуаз
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
6
4
Унион Сент-Жиллуаз
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
11%
1
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
2
40%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
38%
76-90
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
33%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
67%
76-90
Забито
15
7
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
3
20%
2
29%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
2
29%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
4
27%
2
29%
76-90
Пропущено
11
11
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
5
45%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
5
45%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2
Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Валансьен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:0 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Льеж ФК 4:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Nijlen - Унион Сент-Жиллуаз 0:9 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Спортинг Шарлеруа
(8 матчей)
12.5%
50%
37.5%
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
Спортинг Шарлеруа
Точный счет
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:1
3 раза 75%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
4 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Унион Сент-Жиллуаз
Спортинг Шарлеруа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
53
17
26
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|9
|6
|1
|2
|17 - 12
|19
|2.
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|3.
|9
|5
|3
|1
|13 - 9
|18
|4.
|8
|4
|3
|1
|21 - 8
|15
|5.
|9
|3
|5
|1
|13 - 4
|14
|6.
|8
|3
|4
|1
|12 - 6
|13
|7.
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|8.
|9
|4
|0
|5
|9 - 9
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|9 - 17
|11
|10.
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|11.
|9
|3
|1
|5
|12 - 18
|10
|12.
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|13.
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|14.
|1:2
|9
|1
|4
|4
|8 - 13
|7
|15.
|9
|1
|2
|6
|8 - 21
|5
|16.
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|2:1
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|4.
|4
|2
|2
|0
|13 - 5
|8
|5.
|4
|2
|2
|0
|7 - 0
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|6 - 3
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|10.
|1:2
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|14.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|15.
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|16.
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|2:1
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|4 - 9
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|14.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|15.
|1:2
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|6
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|5 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|5
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|5
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 3
|Кортрейк
|Авенатти Фелипе
|1 2
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2