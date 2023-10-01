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  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Унион Сент-Жиллуаз
3:1
Конец матча
Спортинг Шарлеруа
0'
1:0
17' Гол
Сайкс Росс
1:1
28' Гол
Гуагон Парфэйт
2:1
45' Гол
Бёрджесс Кристиан
3:1
45' Гол
Сайкс Росс
55' Желтая карточка
Марк Дамьен
64' Желтая карточка
Бёрджесс Кристиан
86' Желтая карточка
Илаймахаритра Марко
90'+7
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
16
Бёрджесс
Кристиан
48
Лейсен
Федде
19
Франсуа
Гийом
17
Терхо
Каспер
27
Садики
Ноа
24
Ванхутт
Шарль
4
Расмуссен
Матиас
23
Пуэртас
Кэмерон
13
Родригес
Кевин
II
16
Коффи
Херве
32
Mehdi
Boukamir
25
Марк
Дамьен
21
Андреу
Стелиос
29
Рогель
Жан
6
Зоргане
Адем
26
Илаймахаритра
Марко
15
Драгснес
Ветле
9
Даббаг
Одай
8
Гуагон
Парфэйт
7
Мбенза
Исаак
Унион Сент-Жиллуаз
3-4-2-1
Спортинг Шарлеруа
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эккерт Айенса Деннис 5 (3) 0.56
Эль-Амин Амура Мохамед 3 0.33
Нильссон Хокан 3 (2) 0.33
Пуэртас Кэмерон 2 (1) 0.22
Сайкс Росс 2 0.22
Лапуссен Лоик 1 0.11
Бёрджесс Кристиан 1 0.11
Терхо Каспер 1 0.11
Амани Жан 0 0
Расмуссен Матиас 0 0
Родригес Кевин II 0 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даббаг Одай 2 0.22
Гуагон Парфэйт 2 0.22
Мбенза Исаак 1 0.11
Драгснес Ветле 1 0.11
Илаймахаритра Марко 1 (1) 0.11
Андреу Стелиос 1 0.11
Зоргане Адем 0 0
Рогель Жан 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрджесс Кристиан 3 0
Ванхутт Шарль 3 0
Расмуссен Матиас 2 0
Нильссон Хокан 2 0
Макаллистер Кевин 2 0
Амани Жан 2 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Линен Сенне 1 0
Лейсен Федде 1 0
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 3 1
Багер Йонас 3 0
Хейманс Дан 3 0
Андреу Стелиос 3 0
Марк Дамьен 2 0
Зоргане Адем 2 0
Nikola Stulic 0 1
Мбенза Исаак 1 0
Кнежевич Стефан 1 0
Рогель Жан 1 0
Mehdi Boukamir 1 0

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4
Унион Сент-Жиллуаз
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
4
Унион Сент-Жиллуаз
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

12
4
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
8%
1
25%
1-15
3
25%
1
25%
16-30
3
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
11
5 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
3
50%
2
18%
16-30
2
33%
5
45%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
27%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
33%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
67%
76-90

Забито

18
8
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
3
17%
2
25%
1-15
4
22%
1
13%
16-30
4
22%
2
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
4
22%
2
25%
76-90

Пропущено

12
14
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
3
25%
3
21%
16-30
5
42%
5
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
33%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2
Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Валансьен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:0 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Льеж ФК 4:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Nijlen - Унион Сент-Жиллуаз 0:9 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Спортинг Шарлеруа
(8 матчей)
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 поражения
Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1
Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
Спортинг Шарлеруа

Точный счет

0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:1
3 раза 75%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
4 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Унион Сент-Жиллуаз
Спортинг Шарлеруа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
2
3
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5
1
4
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
6
3
1.5
1
8
3
6
2.5
1
8
3.5
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 1 2 18 - 12 19
2.
Гент
 8 5 3 0 14 - 8 18
3.
Андерлехт
 9 5 3 1 13 - 9 18
4.
Генк
 3:2 9 4 4 1 15 - 8 16
5.
Брюгге
 8 4 3 1 21 - 8 15
6.
Антверпен
 9 3 5 1 13 - 4 14
7.
Сент-Трейден
 8 3 3 2 10 - 9 12
8.
Серкль Брюгге
 9 4 0 5 9 - 9 12
9.
РВДМ 47
 8 3 2 3 9 - 17 11
10.
Мехелен
 9 3 2 4 10 - 9 11
11.
Эйпен
 9 3 1 5 12 - 18 10
12.
Стандард
 9 2 4 3 8 - 8 10
13.
АХ Лёвен
 9 2 3 4 12 - 16 9
14.
Спортинг Шарлеруа
 9 1 4 4 8 - 14 7
15.
Кортрейк
 9 1 2 6 8 - 21 5
16.
Вестерло
 2:3 9 0 2 7 9 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
Гент
 4 3 1 0 9 - 6 10
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 5 3 1 1 12 - 6 10
4.
Брюгге
 4 2 2 0 13 - 5 8
5.
Антверпен
 4 2 2 0 7 - 0 8
6.
Мехелен
 5 2 1 2 6 - 3 7
7.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 4 - 4 6
8.
Сент-Трейден
 4 2 0 2 3 - 3 6
9.
РВДМ 47
 4 2 0 2 5 - 8 6
10.
Спортинг Шарлеруа
 4 1 3 0 4 - 3 6
11.
Генк
 3:2 5 1 3 1 7 - 7 6
12.
АХ Лёвен
 5 1 2 2 7 - 6 5
13.
Кортрейк
 5 1 2 2 6 - 8 5
14.
Эйпен
 5 1 1 3 7 - 14 4
15.
Стандард
 4 0 2 2 1 - 3 2
16.
Вестерло
 2:3 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 3:2 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 3 0 1 6 - 6 9
3.
Гент
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Стандард
 5 2 2 1 7 - 5 8
5.
Андерлехт
 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
Брюгге
 4 2 1 1 8 - 3 7
7.
Эйпен
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Сент-Трейден
 4 1 3 0 7 - 6 6
9.
Серкль Брюгге
 5 2 0 3 5 - 5 6
10.
Антверпен
 5 1 3 1 6 - 4 6
11.
РВДМ 47
 4 1 2 1 4 - 9 5
12.
Мехелен
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
АХ Лёвен
 4 1 1 2 5 - 10 4
14.
Вестерло
 2:3 5 0 2 3 6 - 9 2
15.
Спортинг Шарлеруа
 5 0 1 4 4 - 11 1
16.
Кортрейк
 4 0 0 4 2 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сент-Трейден Койта Абубакари 6
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 5 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Антверпен Янссен Винсент 5
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Генк Баа Кристофер 2 2
Кортрейк Nayel Mehssatou 5
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 3
Стандард Nathan Ngoy 1 3
Весь список
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