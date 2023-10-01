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  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Генк
3:2
Второй тайм: 75'
Вестерло
0'
6' Желтая карточка
Муньос Даниэль
1:0
11' Гол
Муньос Даниэль
1:1
18' Гол
Стассин Лукас
30' Желтая карточка
Йорданов Эдиссон
42' Желтая карточка
Баа Кристофер
2:1
45' Гол
Кайембе Йорис
45' Красная карточка
Баа Кристофер
3:1
49' Гол
Пейнтсил Джозеф
3:2
59' Гол
Стассин Лукас
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
3
Садик
Муджаид
18
Кайембе
Йорис
25
Галарса
Матиас
17
Грошовски
Патрик
28
Пейнтсил
Джозеф
10
Эль-Ханнус
Билаль
90
Баа
Кристофер
99
Арокодаре
Толуваласе
1
Болат
Синан
40
Байрам
Эмин
32
Йорданов
Эдиссон
24
Тагир
Равиль
22
Рейнолдс
Брайан
33
Нойштедтер
Роман
6
Хасполат
Догукан
15
Сидорчук
Сергей
79
Мацуо
Юсуке
89
Шадли
Насер
76
Стассин
Лукас
Генк
4-2-3-1
Вестерло
3-4-2-1

История личных встреч

Генк
Вестерло

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

21 матч

52.4%
19%
28.6%
11 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
47.6%
19.1%
7 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

52.4%
19%
28.6%
11 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПДА
2:3
К
0:1
ПДА
6:1
ТМК
2:1
ЛП
0:4
ЛП
2:1
ЛП
0:0
ЛП
2:1
ЛЖ
1:2
ЛЖ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
PU
0:3
PU
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

2.11
1.58

Среднее время на гол

42
56

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

31
31

Голов в среднем за матч

1.48
1.48

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пейнтсил Джозеф 2 0.22
Муньос Даниэль 2 0.22
Арокодаре Толуваласе 2 0.22
Эль-Ханнус Билаль 2 0.22
Кайембе Йорис 1 0.11
Хейнен Бриан 1 (1) 0.11
Зекири Анди 1 0.11
Куэста Карлос 1 0.11
Фадера Алию 1 0.11
Галарса Матиас 1 0.11
Грошовски Патрик 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стассин Лукас 4 0.44
Фриган Матия 2 0.22
Мадсен Николас 2 (2) 0.22
Йорданов Эдиссон 1 0.11
Lucas Van Eenoo 0 0
Шадли Насер 0 0
Даци Эрдон 0 0
Мацуо Юсуке 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баа Кристофер 2 2
Муньос Даниэль 4 0
Кайембе Йорис 2 0
Эль-Ханнус Билаль 2 0
Грошовски Патрик 1 0
Хейнен Бриан 1 0
Артеага Херардо 1 0
Куэста Карлос 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Маккензи Марк 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
Ойен Люка 1 0
Галарса Матиас 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йорданов Эдиссон 3 0
Mathias Fixelles 2 0
Томас ван ден Кейбус 2 0
Сидорчук Сергей 1 0
Lucas Van Eenoo 1 0
Мадсен Николас 1 0
Рейнолдс Брайан 1 0
Байрам Эмин 1 0
Бос Джордан 1 0

Результаты матчей

Генк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Вестерло
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Генк
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Вестерло
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

7
0
Генк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Вестерло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

11
4

Голы по времени матча

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
3
75%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
3
75%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

2
9
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
100%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
3
38%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
3
27%
4
50%
76-90

Пропущено

7
15
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
14%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
43%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
43%
5
33%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Брюгге - Генк 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Генк - Фиорентина 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2
Генк - Андерлехт 1:1 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Генк - Эйпен 0:1 Генк - Серветт 2:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 Серветт - Генк 1:1 Генк - Бёрнли 2:0 Спортинг Л - Генк 1:1 Генк - Зульте-Варегем 3:3 ПАОК - Генк 3:2 Генк - АХ Лёвен 4:0
Вестерло
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Стандард - Вестерло 0:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Вестерло - Мехелен 2:3
Андерлехт - Вестерло 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Брюгге 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Виллем II 2:1 Вестерло - ПАОК 3:2 Херенвен - Вестерло 0:2 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Гент - Вестерло 3:1 Серен Юнайтед - Вестерло 1:1

Результаты матчей

Генк
Вестерло

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Генк
Вестерло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
2
6
2
6
2.5
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 1 2 18 - 12 19
2.
Гент
 8 5 3 0 14 - 8 18
3.
Андерлехт
 9 5 3 1 13 - 9 18
4.
Генк
 3:2 9 4 4 1 15 - 8 16
5.
Брюгге
 8 4 3 1 21 - 8 15
6.
Антверпен
 9 3 5 1 13 - 4 14
7.
Сент-Трейден
 8 3 3 2 10 - 9 12
8.
Серкль Брюгге
 9 4 0 5 9 - 9 12
9.
РВДМ 47
 8 3 2 3 9 - 17 11
10.
Мехелен
 9 3 2 4 10 - 9 11
11.
Эйпен
 9 3 1 5 12 - 18 10
12.
Стандард
 9 2 4 3 8 - 8 10
13.
АХ Лёвен
 9 2 3 4 12 - 16 9
14.
Спортинг Шарлеруа
 9 1 4 4 8 - 14 7
15.
Кортрейк
 9 1 2 6 8 - 21 5
16.
Вестерло
 2:3 9 0 2 7 9 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
Гент
 4 3 1 0 9 - 6 10
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 5 3 1 1 12 - 6 10
4.
Брюгге
 4 2 2 0 13 - 5 8
5.
Антверпен
 4 2 2 0 7 - 0 8
6.
Мехелен
 5 2 1 2 6 - 3 7
7.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 4 - 4 6
8.
Сент-Трейден
 4 2 0 2 3 - 3 6
9.
РВДМ 47
 4 2 0 2 5 - 8 6
10.
Спортинг Шарлеруа
 4 1 3 0 4 - 3 6
11.
Генк
 3:2 5 1 3 1 7 - 7 6
12.
АХ Лёвен
 5 1 2 2 7 - 6 5
13.
Кортрейк
 5 1 2 2 6 - 8 5
14.
Эйпен
 5 1 1 3 7 - 14 4
15.
Стандард
 4 0 2 2 1 - 3 2
16.
Вестерло
 2:3 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 3:2 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 3 0 1 6 - 6 9
3.
Гент
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Стандард
 5 2 2 1 7 - 5 8
5.
Андерлехт
 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
Брюгге
 4 2 1 1 8 - 3 7
7.
Эйпен
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Сент-Трейден
 4 1 3 0 7 - 6 6
9.
Серкль Брюгге
 5 2 0 3 5 - 5 6
10.
Антверпен
 5 1 3 1 6 - 4 6
11.
РВДМ 47
 4 1 2 1 4 - 9 5
12.
Мехелен
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
АХ Лёвен
 4 1 1 2 5 - 10 4
14.
Вестерло
 2:3 5 0 2 3 6 - 9 2
15.
Спортинг Шарлеруа
 5 0 1 4 4 - 11 1
16.
Кортрейк
 4 0 0 4 2 - 13 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сент-Трейден Койта Абубакари 6
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 5 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Антверпен Янссен Винсент 5
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Генк Баа Кристофер 2 2
Кортрейк Nayel Mehssatou 5
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 3
Стандард Nathan Ngoy 1 3
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    • 6'
      Муньос Даниэль получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Генк
    Ничья
    Вестерло
    5.15
    6.70
    7.00
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