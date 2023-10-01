Тур: 9. Стадион: Чегека Арена.
0'
6' Желтая карточкаМуньос Даниэль
1:0
11' ГолМуньос Даниэль
1:1
18' ГолСтассин Лукас
30' Желтая карточкаЙорданов Эдиссон
42' Желтая карточкаБаа Кристофер
2:1
45' ГолКайембе Йорис
45' Красная карточкаБаа Кристофер
3:1
49' ГолПейнтсил Джозеф
3:2
59' ГолСтассин Лукас
Ход матча
11'
1:0
18'
1:1
30'
42'
45'
45'
49'
3:1
59'
3:2
Прогноз на матч от Liveresult
40
Байрам
Эмин
24
Тагир
Равиль
79
Мацуо
Юсуке
89
Шадли
Насер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Шамбаре ВикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сор КоллинсНападающий
- Нападающий
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Основной состав
- Вратарь
-
40 Байрам ЭминЗащитник
- Защитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Мацуо ЮсукеПолузащитник
-
89 Шадли НасерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Даци ЭрдонНападающий
-
14 Kyan Vaesen
-
-
25 Tuur Rommens
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Генк
Вестерло
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
21 матч
52.4%
19%
28.6%
11 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
47.6%
19.1%
7 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
52.4%
19%
28.6%
11 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
2.11
1.58
Среднее время на гол
42
56
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
31
31
Голов в среднем за матч
1.48
1.48
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пейнтсил Джозеф
|2
|0.22
|Муньос Даниэль
|2
|0.22
|Арокодаре Толуваласе
|2
|0.22
|Эль-Ханнус Билаль
|2
|0.22
|Кайембе Йорис
|1
|0.11
|Хейнен Бриан
|1 (1)
|0.11
|Зекири Анди
|1
|0.11
|Куэста Карлос
|1
|0.11
|Фадера Алию
|1
|0.11
|Галарса Матиас
|1
|0.11
|Грошовски Патрик
|0
|0
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стассин Лукас
|4
|0.44
|Фриган Матия
|2
|0.22
|Мадсен Николас
|2 (2)
|0.22
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.11
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Шадли Насер
|0
|0
|Даци Эрдон
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баа Кристофер
|2
|2
|Муньос Даниэль
|4
|0
|Кайембе Йорис
|2
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|2
|0
|Грошовски Патрик
|1
|0
|Хейнен Бриан
|1
|0
|Артеага Херардо
|1
|0
|Куэста Карлос
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Маккензи Марк
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|Ойен Люка
|1
|0
|Галарса Матиас
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йорданов Эдиссон
|3
|0
|Mathias Fixelles
|2
|0
|Томас ван ден Кейбус
|2
|0
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Мадсен Николас
|1
|0
|Рейнолдс Брайан
|1
|0
|Байрам Эмин
|1
|0
|Бос Джордан
|1
|0
Результаты матчей
Генк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Вестерло
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Генк
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Вестерло
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
9
Упущенные победы
7
0
Генк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Вестерло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
0
9
Упущенные победы
11
4
Голы по времени матча
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
3
75%
76-90
Пропущено
5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
3
75%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
2
9
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
100%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
3
38%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
3
27%
4
50%
76-90
Пропущено
7
15
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
14%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
43%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
43%
5
33%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Брюгге - Генк 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Генк - Фиорентина 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2
Генк - Андерлехт 1:1 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Генк - Эйпен 0:1 Генк - Серветт 2:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 Серветт - Генк 1:1 Генк - Бёрнли 2:0 Спортинг Л - Генк 1:1 Генк - Зульте-Варегем 3:3 ПАОК - Генк 3:2 Генк - АХ Лёвен 4:0
Вестерло
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Стандард - Вестерло 0:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Вестерло - Мехелен 2:3
Андерлехт - Вестерло 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Брюгге 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Виллем II 2:1 Вестерло - ПАОК 3:2 Херенвен - Вестерло 0:2 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Гент - Вестерло 3:1 Серен Юнайтед - Вестерло 1:1
Результаты матчей
Генк
Вестерло
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Генк
Вестерло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
35
26
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|18 - 12
|19
|2.
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|3.
|9
|5
|3
|1
|13 - 9
|18
|4.
|3:2
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|21 - 8
|15
|6.
|9
|3
|5
|1
|13 - 4
|14
|7.
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|8.
|9
|4
|0
|5
|9 - 9
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|9 - 17
|11
|10.
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|11.
|9
|3
|1
|5
|12 - 18
|10
|12.
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|13.
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|14.
|9
|1
|4
|4
|8 - 14
|7
|15.
|9
|1
|2
|6
|8 - 21
|5
|16.
|2:3
|9
|0
|2
|7
|9 - 19
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|4.
|4
|2
|2
|0
|13 - 5
|8
|5.
|4
|2
|2
|0
|7 - 0
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|6 - 3
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|10.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|3:2
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|15.
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|16.
|2:3
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|4 - 9
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|14.
|2:3
|5
|0
|2
|3
|6 - 9
|2
|15.
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|6
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|5 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|5
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Генк
|Баа Кристофер
|2 2
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 3
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 3