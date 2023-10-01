Тур: 9. Стадион: Ян Брейдель.
1:1
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаРафаэль Онедика
1:0
47' ГолСков-Ольсен Андреас
52' Желтая карточкаЮтгла Ферран
1:1
66' ГолКойта Абубакари
74' Желтая карточкаБаланта Эдер
75' Желтая карточкаКая Фатих
90'+8
Ход матча
45'
47'
52'
66'
74'
75'
28
Боята
Дедрик
20
Ванакен
Ханс
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
13
Ито
Рётаро
77
Бока
Эрик
11
Кая
Фатих
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
39 Баланта ЭдерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Matte SmetsЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бока ЭрикПолузащитник
-
11 Кая ФатихНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Брюгге
Сент-Трейден
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.2%
5.9%
5.9%
15 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
26 матчей
61.5%
26.9%
11.6%
16 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
46.2%
46.2%
7.6%
12 побед 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.7%
19.2%
23.1%
15 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
18
Голов в среднем за матч
2.38
1.38
Среднее время на гол
37
65
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.15
0.62
Среднее время на гол
78
146
Всего голов
46
26
Голов в среднем за матч
1.77
1
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
50
90
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сков-Ольсен Андреас
|6 (1)
|0.67
|Родригеш Тьяго
|4 (1)
|0.44
|Синкернагель Филип
|3
|0.33
|Ванакен Ханс
|2
|0.22
|Нуса Антонио
|2
|0.22
|Бушанан Тажон
|2
|0.22
|Мехеле Брэндон
|1
|0.11
|Ютгла Ферран
|1
|0.11
|Кюйпер Максим
|0
|0
|Саббе Кириани
|0
|0
|Спилеерс Йорне
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Койта Абубакари
|7 (1)
|0.78
|Jarne Steuckers
|1
|0.11
|Mathias Delorge
|1
|0.11
|Ито Рётаро
|1
|0.11
|Хасиока Даики
|1
|0.11
|Анану Фредерик
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кюйпер Максим
|1
|1
|Баланта Эдер
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Одои Денис
|1
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|1
|0
|Ванакен Ханс
|1
|0
|Нильсен Каспер
|1
|0
|Мехеле Брэндон
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Ветлесен Уго
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годо Бруно
|3
|0
|Rein Van Helden
|3
|0
|Койта Абубакари
|2
|0
|Хасиока Даики
|2
|0
|Кая Фатих
|2
|0
|Harry Charsley
|2
|0
|Анану Фредерик
|0
|1
|Бока Эрик
|1
|0
|Mathias Delorge
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сент-Трейден
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
6
Брюгге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сент-Трейден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
7
3
Брюгге
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сент-Трейден
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
9
9
Голы по времени матча
Забито
12
7
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
8%
2
29%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
3
43%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
3
25%
1
14%
76-90
Пропущено
6
6
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Забито
8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
20
10
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
2
10%
2
20%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
3
15%
4
40%
31-45
1
5%
1
10%
46-60
7
35%
1
10%
61-75
3
15%
2
20%
76-90
Пропущено
9
9
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
4
44%
1
11%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
11%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Брюгге 1:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2
Гент - Брюгге 2:1 Брюгге - Осасуна 2:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Брюгге - РВДМ 47 7:1 Акюрейри - Брюгге 1:5 Эйпен - Брюгге 0:5 Брюгге - Акюрейри 5:1 Вестерло - Брюгге 0:1 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Брюгге - Зульте-Варегем 0:1
Сент-Трейден
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Генк - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1
Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Сент-Трейден - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 1:3 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Хельмонд 0:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 0:0 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Тес Спорт - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - Дессель 3:0 Сент-Трейден - Цепперен Брустем 3:1
Результаты матчей
Брюгге
Сент-Трейден
Точный счет
1:1
2 раза 50%
4:2
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
4
1 раз 25%
7
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
7
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Сент-Трейден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
35
35
17
35
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|18 - 12
|19
|2.
|1:1
|9
|5
|4
|0
|15 - 9
|19
|3.
|9
|5
|3
|1
|13 - 9
|18
|4.
|9
|4
|4
|1
|22 - 9
|16
|5.
|9
|3
|5
|1
|13 - 4
|14
|6.
|9
|3
|5
|1
|15 - 9
|14
|7.
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|8.
|9
|4
|0
|5
|9 - 9
|12
|9.
|1:1
|9
|3
|3
|3
|10 - 18
|12
|10.
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|11.
|9
|3
|1
|5
|12 - 18
|10
|12.
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|13.
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|14.
|9
|1
|4
|4
|8 - 14
|7
|15.
|9
|1
|2
|6
|8 - 21
|5
|16.
|9
|0
|3
|6
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|1:1
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|4.
|5
|2
|3
|0
|14 - 6
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|7 - 0
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|6 - 3
|7
|7.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|10.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|14.
|5
|0
|4
|1
|7 - 8
|4
|15.
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|16.
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|3.
|1:1
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|11.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|4 - 9
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|14.
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|15.
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|7
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|6 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|5
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Генк
|Баа Кристофер
|2 2
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 3
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 3