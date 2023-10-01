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  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Брюгге
1:1
Конец матча
Сент-Трейден
0'
45' Желтая карточка
Рафаэль Онедика
1:0
47' Гол
Сков-Ольсен Андреас
52' Желтая карточка
Ютгла Ферран
1:1
66' Гол
Койта Абубакари
74' Желтая карточка
Баланта Эдер
75' Желтая карточка
Кая Фатих
90'+8
22
Миньоле
Симон
6
Одои
Денис
44
Мехеле
Брэндон
28
Боята
Дедрик
55
Кюйпер
Максим
27
Нильсен
Каспер
15
Рафаэль
Онедика
7
Сков-Ольсен
Андреас
77
Синкернагель
Филип
20
Ванакен
Ханс
9
Ютгла
Ферран
1
Судзуки
Дзион
20
Rein
Van
Helden
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
4
Хасиока
Даики
13
Ито
Рётаро
17
Mathias
Delorge
18
Jarne
Steuckers
77
Бока
Эрик
11
Кая
Фатих
7
Койта
Абубакари
Брюгге
4-2-3-1
Сент-Трейден
3-5-2

История личных встреч

Брюгге
Сент-Трейден

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.2%
5.9%
5.9%
15 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

26 матчей

61.5%
26.9%
11.6%
16 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
12 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.7%
19.2%
23.1%
15 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
1:1
К
1:4
ПДА
3:0
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
6:0
ПДА
1:0
ПДА
2:2
ПДА
0:1
ПДА
4:1
ЛП
2:2
ЛП
0:1
ЛП
3:0
ЛП
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:3
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

31
18

Голов в среднем за матч

2.38
1.38

Среднее время на гол

37
65

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.15
0.62

Среднее время на гол

78
146

Всего голов

46
26

Голов в среднем за матч

1.77
1

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

50
90

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 6 (1) 0.67
Родригеш Тьяго 4 (1) 0.44
Синкернагель Филип 3 0.33
Ванакен Ханс 2 0.22
Нуса Антонио 2 0.22
Бушанан Тажон 2 0.22
Мехеле Брэндон 1 0.11
Ютгла Ферран 1 0.11
Кюйпер Максим 0 0
Саббе Кириани 0 0
Спилеерс Йорне 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Койта Абубакари 7 (1) 0.78
Jarne Steuckers 1 0.11
Mathias Delorge 1 0.11
Ито Рётаро 1 0.11
Хасиока Даики 1 0.11
Анану Фредерик 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кюйпер Максим 1 1
Баланта Эдер 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Одои Денис 1 0
Сков-Ольсен Андреас 1 0
Ванакен Ханс 1 0
Нильсен Каспер 1 0
Мехеле Брэндон 1 0
Яремчук Роман 1 0
Ветлесен Уго 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годо Бруно 3 0
Rein Van Helden 3 0
Койта Абубакари 2 0
Хасиока Даики 2 0
Кая Фатих 2 0
Harry Charsley 2 0
Анану Фредерик 0 1
Бока Эрик 1 0
Mathias Delorge 1 0

Результаты матчей

Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сент-Трейден
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
6
Брюгге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сент-Трейден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

7
3
Брюгге
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сент-Трейден
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

9
9

Голы по времени матча

Забито

12
7
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
8%
2
29%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
3
43%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
3
25%
1
14%
76-90

Пропущено

6
6
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Забито

8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

20
10
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
2
10%
2
20%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
3
15%
4
40%
31-45
1
5%
1
10%
46-60
7
35%
1
10%
61-75
3
15%
2
20%
76-90

Пропущено

9
9
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
4
44%
1
11%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Брюгге 1:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2
Гент - Брюгге 2:1 Брюгге - Осасуна 2:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Брюгге - РВДМ 47 7:1 Акюрейри - Брюгге 1:5 Эйпен - Брюгге 0:5 Брюгге - Акюрейри 5:1 Вестерло - Брюгге 0:1 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Брюгге - Зульте-Варегем 0:1
Сент-Трейден
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Генк - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1
Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Сент-Трейден - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 1:3 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Хельмонд 0:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 0:0 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Тес Спорт - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - Дессель 3:0 Сент-Трейден - Цепперен Брустем 3:1

Результаты матчей

Брюгге
Сент-Трейден

Точный счет

1:1
2 раза 50%
4:2
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
4
1 раз 25%
7
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
7
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Сент-Трейден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2
2
2.5
2
2
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
1.5
Больше Меньше
3
5
3
5
2.5
1
7
3
5
3.5
2
6
4.5
1
7
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 1 2 18 - 12 19
2.
Гент
 1:1 9 5 4 0 15 - 9 19
3.
Андерлехт
 9 5 3 1 13 - 9 18
4.
Брюгге
 9 4 4 1 22 - 9 16
5.
Антверпен
 9 3 5 1 13 - 4 14
6.
Генк
 9 3 5 1 15 - 9 14
7.
Сент-Трейден
 9 3 4 2 11 - 10 13
8.
Серкль Брюгге
 9 4 0 5 9 - 9 12
9.
РВДМ 47
 1:1 9 3 3 3 10 - 18 12
10.
Мехелен
 9 3 2 4 10 - 9 11
11.
Эйпен
 9 3 1 5 12 - 18 10
12.
Стандард
 9 2 4 3 8 - 8 10
13.
АХ Лёвен
 9 2 3 4 12 - 16 9
14.
Спортинг Шарлеруа
 9 1 4 4 8 - 14 7
15.
Кортрейк
 9 1 2 6 8 - 21 5
16.
Вестерло
 9 0 3 6 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
Гент
 1:1 4 3 1 0 9 - 6 10
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 5 3 1 1 12 - 6 10
4.
Брюгге
 5 2 3 0 14 - 6 9
5.
Антверпен
 4 2 2 0 7 - 0 8
6.
Мехелен
 5 2 1 2 6 - 3 7
7.
РВДМ 47
 1:1 5 2 1 2 6 - 9 7
8.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 4 - 4 6
9.
Сент-Трейден
 4 2 0 2 3 - 3 6
10.
Спортинг Шарлеруа
 4 1 3 0 4 - 3 6
11.
АХ Лёвен
 5 1 2 2 7 - 6 5
12.
Кортрейк
 5 1 2 2 6 - 8 5
13.
Эйпен
 5 1 1 3 7 - 14 4
14.
Генк
 5 0 4 1 7 - 8 4
15.
Стандард
 4 0 2 2 1 - 3 2
16.
Вестерло
 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 3 0 1 6 - 6 9
3.
Гент
 1:1 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Стандард
 5 2 2 1 7 - 5 8
5.
Андерлехт
 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
Брюгге
 4 2 1 1 8 - 3 7
7.
Сент-Трейден
 5 1 4 0 8 - 7 7
8.
Эйпен
 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Серкль Брюгге
 5 2 0 3 5 - 5 6
10.
Антверпен
 5 1 3 1 6 - 4 6
11.
РВДМ 47
 1:1 4 1 2 1 4 - 9 5
12.
Мехелен
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
АХ Лёвен
 4 1 1 2 5 - 10 4
14.
Вестерло
 5 0 3 2 7 - 9 3
15.
Спортинг Шарлеруа
 5 0 1 4 4 - 11 1
16.
Кортрейк
 4 0 0 4 2 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сент-Трейден Койта Абубакари 7
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 6 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Антверпен Янссен Винсент 5
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Генк Баа Кристофер 2 2
Кортрейк Nayel Mehssatou 5
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 3
Стандард Nathan Ngoy 1 3
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      Рафаэль Онедика получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Брюгге 1:1 Сент-Трейден онлайн

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