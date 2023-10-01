Тур: 9. Стадион: Edmond Machtens Stadion.
0'
0:1
22' ГолФофанан Малик
31' Желтая карточкаДвомо Пьер
32' Желтая карточкаКоне Юссуф
45' Желтая карточкаСиссако Мусса
1:1
45' ГолГейе Махтар
62' Желтая карточкаЮльсагер Эндрю
90'+8
Ход матча
22'
0:1
31'
32'
45'
45'
1:1
62'
82'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Дефурни
Тео
19
Эрис
Жонатан
99
Коне
Юссуф
8
Абе
Суто
24
Кумс
Свен
- Основной состав
-
33 Дефурни ТеоВратарь
-
19 Эрис ЖонатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Коне ЮссуфЗащитник
-
8 Абе СутоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
26 Abner IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мбуп ПатеНападающий
-
15 Sada Diallo
-
17 Ilay Camara
-
Главный тренер: Клаудио Касапа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Полузащитник
-
21 Агбор БрайянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Орбан ГифтНападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
РВДМ 47
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|4
|0.44
|Бирон Микаэль
|3 (1)
|0.33
|Двомо Пьер
|1
|0.11
|Luis Geovanny Segovia
|1
|0.11
|Да Сильва Флоран
|1
|0.11
|Мерсье Ксавье
|0
|0
|Де Сарт Алексис
|0
|0
|Эрис Жонатан
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|3 (1)
|0.33
|Хон Хён-Сок
|2
|0.22
|Орбан Гифт
|2
|0.22
|Кумс Свен
|1
|0.11
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.11
|Тиссудали Тарик
|1
|0.11
|Торунарига Джордан
|1
|0.11
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.11
|Фофанан Малик
|1
|0.11
Карточки
РВДМ 47
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Abner II
|2
|0
|Сиссако Мусса
|2
|0
|Абе Суто
|2
|0
|Эрис Жонатан
|1
|0
|Мерсье Ксавье
|1
|0
|Дефурни Тео
|1
|0
|Коне Юссуф
|1
|0
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|Luis Geovanny Segovia
|1
|0
|Klaus
|1
|0
|Двомо Пьер
|1
|0
|Эль-Уади Закария
|1
|0
|Rikelmi
|1
|0
|Sada Diallo
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Сар Жюльен
|3
|0
|Фадига Ноа
|1
|1
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Самуаз Матисс
|2
|0
|Орбан Гифт
|0
|1
|Фортуна Нуриу
|1
|0
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Гандельман Омри
|1
|0
|Браун Арчи
|1
|0
Результаты матчей
РВДМ 47
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Гент
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
2
РВДМ 47
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Гент
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
8
РВДМ 47
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Гент
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
3
50%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
1
25%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
4
50%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
13%
4
57%
1-15
3
38%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Забито
11
13
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
3
23%
16-30
4
36%
3
23%
31-45
2
18%
5
38%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
17
11
11 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
18%
5
45%
1-15
5
29%
29%
2
18%
16-30
3
18%
2
18%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
2
12%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
РВДМ 47
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Антверпен - РВДМ 47 0:0 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 РВДМ 47 - Валансьен 1:2
Стандард - РВДМ 47 1:1 Брюгге - РВДМ 47 7:1 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 РВДМ 47 - Лион 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Андерлехт (до 23 лет) 1:0 Брюгге-2 - РВДМ 47 1:3 Льерс Кемпензонен - РВДМ 47 0:3 РВДМ 47 - Васланд-Беверен 1:1 РВДМ 47 - Беерсхот-Вильрейк 4:0 Беерсхот-Вильрейк - РВДМ 47 1:1 РВДМ 47 - Виртон 0:0 Андерлехт (до 23 лет) - РВДМ 47 0:4
Гент
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Антверпен - Гент 0:0 Гент - Эйпен 2:1 Заря - Гент 1:1 АХ Лёвен - Гент 1:1
Гент - Брюгге 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:2 Погонь Щецин - Гент 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Погонь Щецин 5:0 Мехелен - Гент 0:1 Жилина - Гент 2:5 Гент - Кортрейк 3:2 Гент - Жилина 5:1 Гент - Зульте-Варегем 4:2 Волендам - Гент 1:2 Локомотив Загреб - Гент 2:1 Зеувс Эльфтал - Гент 1:6 Мерелбеке - Гент 1:9
Результаты матчей
РВДМ 47
Гент
Точный счет
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
7:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
РВДМ 47
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
36
54
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|7
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|6 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|5
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Генк
|Баа Кристофер
|2 2
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 3
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 3