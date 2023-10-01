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  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
РВДМ 47
1:1
Конец матча
Гент
0'
0:1
22' Гол
Фофанан Малик
31' Желтая карточка
Двомо Пьер
32' Желтая карточка
Коне Юссуф
45' Желтая карточка
Сиссако Мусса
1:1
45' Гол
Гейе Махтар
62' Желтая карточка
Юльсагер Эндрю
90'+8
33
Дефурни
Тео
19
Эрис
Жонатан
44
Сиссако
Мусса
2
Luis
Geovanny
Segovia
21
Самбу
Марсони
99
Коне
Юссуф
8
Абе
Суто
6
Двомо
Пьер
77
Рен-Аделед
Жефф
7
Бирон
Микаэль
9
Гейе
Махтар
1
Нарди
Поль
5
Кандусс
Исмаэль
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
3
Браун
Арчи
13
Де
Сар
Жюльен
24
Кумс
Свен
8
Геркенс
Питер
19
Фофанан
Малик
10
Тиссудали
Тарик
РВДМ 47
3-4-1-2
Гент
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 4 0.44
Бирон Микаэль 3 (1) 0.33
Двомо Пьер 1 0.11
Luis Geovanny Segovia 1 0.11
Да Сильва Флоран 1 0.11
Мерсье Ксавье 0 0
Де Сарт Алексис 0 0
Эрис Жонатан 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 3 (1) 0.33
Хон Хён-Сок 2 0.22
Орбан Гифт 2 0.22
Кумс Свен 1 0.11
Ватанабэ Цуёси 1 0.11
Тиссудали Тарик 1 0.11
Торунарига Джордан 1 0.11
Кандусс Исмаэль 1 0.11
Фофанан Малик 1 0.11

Карточки

РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Abner II 2 0
Сиссако Мусса 2 0
Абе Суто 2 0
Эрис Жонатан 1 0
Мерсье Ксавье 1 0
Дефурни Тео 1 0
Коне Юссуф 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Де Сарт Алексис 1 0
Luis Geovanny Segovia 1 0
Klaus 1 0
Двомо Пьер 1 0
Эль-Уади Закария 1 0
Rikelmi 1 0
Sada Diallo 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Сар Жюльен 3 0
Фадига Ноа 1 1
Юльсагер Эндрю 2 0
Самуаз Матисс 2 0
Орбан Гифт 0 1
Фортуна Нуриу 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Кейперс Уго 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Гандельман Омри 1 0
Браун Арчи 1 0

Результаты матчей

РВДМ 47
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Гент
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
2
РВДМ 47
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Гент
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
8
РВДМ 47
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Гент
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
3
50%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
1
25%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
4
50%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
13%
4
57%
1-15
3
38%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Забито

11
13
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
3
23%
16-30
4
36%
3
23%
31-45
2
18%
5
38%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

17
11
11 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
18%
5
45%
1-15
5
29%
29%
2
18%
16-30
3
18%
2
18%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
2
12%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

РВДМ 47
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Антверпен - РВДМ 47 0:0 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 РВДМ 47 - Валансьен 1:2
Стандард - РВДМ 47 1:1 Брюгге - РВДМ 47 7:1 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 РВДМ 47 - Лион 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Андерлехт (до 23 лет) 1:0 Брюгге-2 - РВДМ 47 1:3 Льерс Кемпензонен - РВДМ 47 0:3 РВДМ 47 - Васланд-Беверен 1:1 РВДМ 47 - Беерсхот-Вильрейк 4:0 Беерсхот-Вильрейк - РВДМ 47 1:1 РВДМ 47 - Виртон 0:0 Андерлехт (до 23 лет) - РВДМ 47 0:4
Гент
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Антверпен - Гент 0:0 Гент - Эйпен 2:1 Заря - Гент 1:1 АХ Лёвен - Гент 1:1
Гент - Брюгге 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:2 Погонь Щецин - Гент 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Погонь Щецин 5:0 Мехелен - Гент 0:1 Жилина - Гент 2:5 Гент - Кортрейк 3:2 Гент - Жилина 5:1 Гент - Зульте-Варегем 4:2 Волендам - Гент 1:2 Локомотив Загреб - Гент 2:1 Зеувс Эльфтал - Гент 1:6 Мерелбеке - Гент 1:9

Результаты матчей

РВДМ 47
Гент

Точный счет

0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
7:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

РВДМ 47
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
5
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 1 2 18 - 12 19
2.
Гент
 9 5 4 0 15 - 9 19
3.
Андерлехт
 9 5 3 1 13 - 9 18
4.
Брюгге
 9 4 4 1 22 - 9 16
5.
Антверпен
 9 3 5 1 13 - 4 14
6.
Генк
 9 3 5 1 15 - 9 14
7.
Сент-Трейден
 9 3 4 2 11 - 10 13
8.
Серкль Брюгге
 9 4 0 5 9 - 9 12
9.
РВДМ 47
 9 3 3 3 10 - 18 12
10.
Мехелен
 9 3 2 4 10 - 9 11
11.
Эйпен
 9 3 1 5 12 - 18 10
12.
Стандард
 9 2 4 3 8 - 8 10
13.
АХ Лёвен
 9 2 3 4 12 - 16 9
14.
Спортинг Шарлеруа
 9 1 4 4 8 - 14 7
15.
Кортрейк
 9 1 2 6 8 - 21 5
16.
Вестерло
 9 0 3 6 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
Гент
 4 3 1 0 9 - 6 10
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 5 3 1 1 12 - 6 10
4.
Брюгге
 5 2 3 0 14 - 6 9
5.
Антверпен
 4 2 2 0 7 - 0 8
6.
Мехелен
 5 2 1 2 6 - 3 7
7.
РВДМ 47
 5 2 1 2 6 - 9 7
8.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 4 - 4 6
9.
Сент-Трейден
 4 2 0 2 3 - 3 6
10.
Спортинг Шарлеруа
 4 1 3 0 4 - 3 6
11.
АХ Лёвен
 5 1 2 2 7 - 6 5
12.
Кортрейк
 5 1 2 2 6 - 8 5
13.
Эйпен
 5 1 1 3 7 - 14 4
14.
Генк
 5 0 4 1 7 - 8 4
15.
Стандард
 4 0 2 2 1 - 3 2
16.
Вестерло
 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 3 0 1 6 - 6 9
3.
Гент
 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Стандард
 5 2 2 1 7 - 5 8
5.
Андерлехт
 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
Брюгге
 4 2 1 1 8 - 3 7
7.
Сент-Трейден
 5 1 4 0 8 - 7 7
8.
Эйпен
 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Серкль Брюгге
 5 2 0 3 5 - 5 6
10.
Антверпен
 5 1 3 1 6 - 4 6
11.
РВДМ 47
 4 1 2 1 4 - 9 5
12.
Мехелен
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
АХ Лёвен
 4 1 1 2 5 - 10 4
14.
Вестерло
 5 0 3 2 7 - 9 3
15.
Спортинг Шарлеруа
 5 0 1 4 4 - 11 1
16.
Кортрейк
 4 0 0 4 2 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сент-Трейден Койта Абубакари 7
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 6 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Антверпен Янссен Винсент 5
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Генк Баа Кристофер 2 2
Кортрейк Nayel Mehssatou 5
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 3
Стандард Nathan Ngoy 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Эрис Жонатан сделал результативную передачу.
  • 49'
    Г О О О О Л - Гейе Махтар бьет в цель!
  • 46'
    Сиссако Мусса получил желтую карточку от судьи
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