Cristian Negut нанес удар, но тот был заблокирован.

7' Удар от ворот произведет ФКСБ

7' Cristian Negut создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Cristian Negut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Матч возобновится спорным мячом

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.