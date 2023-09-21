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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Flueran Nicusor
Германнштадт
0:0
Первый тайм: 10'
ФКСБ
0'
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Компаньо Андреа

Ход матча

8'
 
Компаньо Андреа

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Германнштадт
Ничья
ФКСБ
3.65
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3.35
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3.35
Все Коэффициенты
25
Кабуз
Каталин
17
Бутян
Михай
27
Гэман
Валеричэ
4
Стойка
Йонуц
2
Медина
Паоло
11
Petru
Dragos
14
Sota
Mino
8
Альхассан
Баба
96
Балауре
Сильвиу
30
Паращив
Даниэль
26
Негуц
Кристиан
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
5
Дава
Джойским
6
Харуц
Денис
33
Радунович
Ристо
88
Джокович
Дамьян
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
25
Балута
Александр
9
Компаньо
Андреа
10
Попеску
Октавиан
Германнштадт
ФКСБ

История личных встреч

Германнштадт
ФКСБ

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

12 матчей

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

С
0:1
С
2:2
ЛI
0:0
ЛI
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
К
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
4:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
К
3:0

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

0.86
1.8

Среднее время на гол

105
50

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

3
1.43

Среднее время на гол

30
63

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.75
1.58

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

51
56

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 5 (2) 0.63
Балауре Сильвиу 2 0.25
Ороиан Александру 1 0.13
Petru Dragos 1 0.13
Янку Габриэль 1 0.13
Бейян Флориан 1 0.13
Петреску Петришор 1 0.13
Sota Mino 1 0.13
Негуц Кристиан 0 0
Alexandru Daniel Jipa 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олару Дариус 5 (1) 0.63
Коман Флоринел 3 (1) 0.38
Компаньо Андреа 2 (1) 0.25
Попеску Октавиан 1 0.13
Микулеску Давид 1 0.13
Радунович Ристо 1 0.13
Попеску Овидиу 1 0.13
Эджума Малком 1 0.13
Кордя Андрей 0 0
Балута Александр 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sota Mino 2 1
Ороиан Александру 3 0
Балауре Сильвиу 2 0
Альхассан Баба 2 0
Petru Dragos 2 0
Marius Constantin Maldarasanu 1 0
Янку Габриэль 1 0
Бейян Флориан 1 0
Летица Карло 1 0
Ciprian Biceanu 1 0
Опрут Рауль 1 0
Негуц Кристиан 1 0
Паращив Даниэль 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коман Флоринел 2 1
Пантя Александру 2 1
Компаньо Андреа 3 0
Радунович Ристо 2 0
Попеску Октавиан 2 0
Эджума Малком 2 0
Кирикеш Влад 1 0
Попеску Овидиу 1 0
Siyabonga Ngezana 1 0
Олару Дариус 1 0
Дава Джойским 1 0
Кордя Андрей 1 0
Шут Адриан 1 0

Результаты матчей

Германнштадт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
ФКСБ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
1
Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
ФКСБ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
8
Германнштадт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
ФКСБ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

7
7
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
4
57%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

13
15
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 8
2 Не забивали 0
1
8%
3
20%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
2
15%
4
27%
31-45
6
46%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
23%
1
7%
76-90

Пропущено

10
5
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Германнштадт - Волунтари 3:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1
ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Арджеш 2:1 Миовени - Германнштадт 0:2 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Германнштадт - Ботошани 1:1
ФКСБ
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1
Норшелланн - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Норшелланн 0:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - ЦСКА-1948 3:2 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 ЦСКА-1948 - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 ФКСБ - ПАОК 1:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Фарул Констанца - ФКСБ 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - Сепси 3:1 Университатя Крайова - ФКСБ 1:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0

Результаты матчей

Германнштадт
ФКСБ

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Германнштадт
ФКСБ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
3
1
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
5
3
2
6
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 0:0 9 7 1 1 15 - 5 22
2.
ЧФР Клуж
 8 6 1 1 18 - 8 19
3.
Университатя Крайова
 9 5 2 2 13 - 8 17
4.
Рапид Бухарест
 9 4 3 2 18 - 10 15
5.
Германнштадт
 0:0 9 3 4 2 13 - 10 13
6.
Петролул Плоешти
 9 3 4 2 14 - 13 13
7.
Сепси
 7 3 3 1 8 - 4 12
8.
У Крайова 1948
 9 4 0 5 19 - 18 12
9.
Волунтари
 9 3 1 5 14 - 21 10
10.
Университатя Клуж
 9 2 4 3 13 - 17 10
11.
Фарул Констанца
 8 3 0 5 11 - 15 9
12.
Динамо Бухарест
 9 2 2 5 7 - 16 8
13.
Оцелул Галац
 9 0 8 1 7 - 9 8
14.
Политехника Яссы
 8 2 1 5 9 - 14 7
15.
УТА Арад
 8 2 1 5 6 - 12 7
16.
Ботошани
 9 0 5 4 8 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 0:0 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Университатя Крайова
 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
ЧФР Клуж
 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Сепси
 4 2 2 0 4 - 2 8
5.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 9 - 5 8
6.
Германнштадт
 0:0 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 10 - 10 8
8.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 7 - 5 6
9.
УТА Арад
 4 2 0 2 4 - 5 6
10.
Волунтари
 4 2 0 2 7 - 9 6
11.
У Крайова 1948
 5 2 0 3 14 - 13 6
12.
Динамо Бухарест
 5 1 1 3 2 - 7 4
13.
Оцелул Галац
 5 0 4 1 4 - 6 4
14.
Ботошани
 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Политехника Яссы
 3 0 1 2 3 - 8 1
16.
Университатя Клуж
 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 0:0 5 3 1 1 7 - 3 10
2.
ЧФР Клуж
 4 3 0 1 11 - 6 9
3.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 9 - 7 9
4.
Рапид Бухарест
 4 2 1 1 9 - 5 7
5.
Университатя Крайова
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
У Крайова 1948
 4 2 0 2 5 - 5 6
7.
Политехника Яссы
 5 2 0 3 6 - 6 6
8.
Петролул Плоешти
 4 1 2 1 4 - 3 5
9.
Германнштадт
 0:0 4 1 2 1 6 - 5 5
10.
Сепси
 3 1 1 1 4 - 2 4
11.
Динамо Бухарест
 4 1 1 2 5 - 9 4
12.
Оцелул Галац
 4 0 4 0 3 - 3 4
13.
Волунтари
 5 1 1 3 7 - 12 4
14.
Фарул Констанца
 4 1 0 3 4 - 10 3
15.
Ботошани
 5 0 2 3 5 - 9 2
16.
УТА Арад
 4 0 1 3 2 - 7 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (3)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 5 (2)
ФКСБ Олару Дариус 5 (1)
Петролул Плоешти Жаир 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 4
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 4
УТА Арад Абейд Али 4
ЧФР Клуж Мухар Карло 4
Сепси Штефэнеску Мариус 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда ФКСБ, будет отменен из-за фола.
  • 9'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ФКСБ.
  • 8'
    Г О О О О О Л! ФКСБ забивает! Компаньо Андреа отличился.
  • 8'
    Радунович Ристо из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 8'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 8'
    Cristian Negut нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 8'
    Альхассан Баба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 7'
    Удар от ворот произведет ФКСБ
  • 7'
    Cristian Negut создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 6'
    Cristian Negut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 5'
    Контроль мяча: Германнштадт: 12%, ФКСБ: 88%.
  • 5'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 4'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 4'
    Попеску Октавиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 4'
    Дава Джойским ослабляет давление, выбив мяч.
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    • 3'
      Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Судья сигнализирует, что Dragos Petru Iancu из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Джокович Дамьян
    • 2'
      Гэман Валеричэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Медина Паоло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      ФКСБ начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sibiu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Германнштадт
    Ничья
    ФКСБ
    3.65
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    3.35
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    3.35
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    Германнштадт
    ФКСБ
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