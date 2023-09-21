Тур: 5. Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu. Главный судья: Flueran Nicusor
2:2
Конец матча
0'
8' Undefined phrase: football_event_Компаньо Андреа
11' Желтая карточкаРадунович Ристо
1:0
13' ГолБалауре Сильвиу
19' Желтая карточкаPetru Dragos
1:1
31' ПенальтиКомпаньо Андреа
45' Желтая карточкаНегуц Кристиан
45' Желтая карточкаПопеску Октавиан
1:2
47' ГолКомпаньо Андреа
60' Красная карточкаДава Джойским
1:2
63' Не забитый пенальтиПаращив Даниэль
2:2
63' ГолПаращив Даниэль
77' Желтая карточкаКрецу Валентин
90'+9
Ход матча
11'
13'
19'
31'
1:1
45'
45'
47'
60'
63'
1:2
63'
2:2
77'
Владение мячом
17
Бутян
Михай
11
Petru
Dragos
14
Sota
Mino
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Petru DragosПолузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Германнштадт
ФКСБ
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
12 матчей
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
0.86
1.8
Среднее время на гол
105
50
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
3
1.43
Среднее время на гол
30
63
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.75
1.58
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
51
56
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|0.67
|Балауре Сильвиу
|3
|0.33
|Ороиан Александру
|1
|0.11
|Petru Dragos
|1
|0.11
|Янку Габриэль
|1
|0.11
|Бейян Флориан
|1
|0.11
|Петреску Петришор
|1
|0.11
|Sota Mino
|1
|0.11
|Негуц Кристиан
|0
|0
|Alexandru Daniel Jipa
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олару Дариус
|5 (1)
|0.56
|Компаньо Андреа
|4 (2)
|0.44
|Коман Флоринел
|3 (1)
|0.33
|Попеску Октавиан
|1
|0.11
|Микулеску Давид
|1
|0.11
|Радунович Ристо
|1
|0.11
|Попеску Овидиу
|1
|0.11
|Эджума Малком
|1
|0.11
|Кордя Андрей
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Балута Александр
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|2
|1
|Ороиан Александру
|3
|0
|Petru Dragos
|3
|0
|Балауре Сильвиу
|2
|0
|Негуц Кристиан
|2
|0
|Альхассан Баба
|2
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|1
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Бейян Флориан
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Ciprian Biceanu
|1
|0
|Опрут Рауль
|1
|0
|Паращив Даниэль
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коман Флоринел
|2
|1
|Пантя Александру
|2
|1
|Радунович Ристо
|3
|0
|Попеску Октавиан
|3
|0
|Компаньо Андреа
|3
|0
|Дава Джойским
|1
|1
|Эджума Малком
|2
|0
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Крецу Валентин
|1
|0
|Попеску Овидиу
|1
|0
|Siyabonga Ngezana
|1
|0
|Олару Дариус
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Шут Адриан
|1
|0
Результаты матчей
Германнштадт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
ФКСБ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
3
Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
ФКСБ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
8
Германнштадт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
ФКСБ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
10
11
Голы по времени матча
Забито
9
9
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
11%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
4
44%
3
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
15
17
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 8
2 Не забивали 0
2
13%
3
18%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
2
13%
5
29%
29%
31-45
6
40%
3
18%
46-60
1
7%
2
12%
61-75
3
20%
1
6%
76-90
Пропущено
12
7
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Германнштадт - Волунтари 3:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1
ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Арджеш 2:1 Миовени - Германнштадт 0:2 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Германнштадт - Ботошани 1:1
ФКСБ
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1
Норшелланн - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Норшелланн 0:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - ЦСКА-1948 3:2 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 ЦСКА-1948 - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 ФКСБ - ПАОК 1:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Фарул Констанца - ФКСБ 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - Сепси 3:1 Университатя Крайова - ФКСБ 1:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0
Результаты матчей
Германнштадт
ФКСБ
Точный счет
2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Германнштадт
ФКСБ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
31
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
32
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
63
27
27
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (3)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|5 (1)
|Петролул Плоешти
|Жаир
|4 (3)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 4
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|4
|УТА Арад
|Абейд Али
|4
|ЧФР Клуж
|Мухар Карло
|4
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|4