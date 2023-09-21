Petrisor Petrescu нанес удар, но промахнулся очень сильно.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Хорошую попытку сделал Cristian Negut. Удар в створ, но вратарь начеку

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Тактическая замена. Cristian Negut уходит с поля и его заменяет Petrisor Petrescu

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Компаньо Андреа пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz ловит мяч

50' Олару Дариус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет ФКСБ

47' Балауре Сильвиу из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Судья сигнализирует, что Adrian Sut из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Cristian Negut

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Попеску Октавиан получил желтую карточку от судьи

45' Cristian Negut получил желтую карточку от судьи

45' Безумный фол. Cristian Negut грубо играет против соперника. Пострадал Олару Дариус

45' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Удар от ворот произведет Германнштадт

45' Оооо... вот это был удар! Попеску Октавиан должен был забить с этой позиции.

44' Крецу Валентин из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Гэман Валеричэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Удар от ворот произведет ФКСБ

38' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Альхассан Баба нанес удар головой, но Stefan Tarnovanu спокойно отбил мяч.

36' Медина Паоло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Балута Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Adrian Sut из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

32' Команда ФКСБ сравняла счет! Игра продолжается!

31' 'Г О О О О О Л - Компаньо Андреа из команды ФКСБ забивает с пенальти! Он пробил правой. Catalin Cabuz был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

29' ПЕНАЛЬТИ - Catalin Cabuz из команды Германнштадт привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Компаньо Андреа

28' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Безумный фол. Джокович Дамьян грубо играет против соперника. Пострадал Cristian Negut

27' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет ФКСБ

26' Паращив Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Cristian Negut из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Cristian Negut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Балауре Сильвиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Adrian Sut ошибается в защите.

17' Удар от ворот произведет ФКСБ

17' Sota Mino из команды Германнштадт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

17' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Adrian Sut нанес удар головой, но Catalin Cabuz спокойно отбил мяч.

16' Попеску Октавиан из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Команда Германнштадт забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

13' Cristian Negut сделал результативную передачу.

13' Г О О О О Л - Балауре Сильвиу забивает с правой ноги!

13' Cristian Negut создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Дава Джойским выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Радунович Ристо получил желтую карточку от судьи

11' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

9' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда ФКСБ , будет отменен из-за фола.

9' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ФКСБ

8' Радунович Ристо из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Cristian Negut нанес удар, но тот был заблокирован.

8' Альхассан Баба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет ФКСБ

7' Cristian Negut создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Cristian Negut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Матч возобновится спорным мячом

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Попеску Октавиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Гэман Валеричэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Медина Паоло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' ФКСБ начинает с центра поля